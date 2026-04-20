Канада търси икономическа независимост от САЩ

20 Април, 2026 08:56 1 581 8

Премиерът Марк Карни предупреждава за рисковете от прекомерна зависимост

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

След десетилетия тясно партньорство със САЩ, икономическите връзки с Канада вече се разглеждат като уязвимост, която трябва да бъде преосмислена. Това заяви канадският премиер Марк Карни, цитиран от Ал Джазира, предава News.bg.

По думите му страната трябва да намали зависимостта си от който и да е външен партньор. „Светът е по-опасен и разделен. САЩ промениха коренно търговската си политика, като повишиха митата до нива, невиждани от Голямата депресия насам“, подчерта той.

Изказването идва на фона на променящите се отношения между САЩ и Канада след години на икономическа интеграция. Политиките на президента Доналд Тръмп, включително заплахите за по-високи мита и дори коментари, че Канада може да стане щат на САЩ, предизвикаха сериозно напрежение.

Карни отбеляза, че макар страната да се е сблъсквала с подобни предизвикателства и преди, настоящата ситуация е безпрецедентна. След като Либералната партия на Канада спечели парламентарно мнозинство на извънредни избори, правителството разполага с по-голяма свобода за промени в икономическата политика.

Прегледът на търговското споразумение между САЩ, Канада и Мексико е насрочен за юли, като се очаква да бъде ключов момент за бъдещето на регионалната търговия.

Въпреки известно намаляване на напрежението и частично отмяна на митата, Карни подчерта, че Канада ще търси по-тесни икономически връзки с държави като Китай, за да диверсифицира партньорствата си.

„Трябва да се грижим за себе си, защото не можем да разчитаме само на един партньор. Не можем да контролираме смущенията от съседите си, нито бъдещето си, ако просто се надяваме те да изчезнат“, заяви още канадският премиер.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    1 11 Отговор
    Когато г-н Тръмп вземе Гренландия, Канада ще бъде обградена отвсякъде с територия на САЩ и няма да има мърдане.

    08:57 20.04.2026

  • 2 Алберта е пред разделяне с Канада!

    3 7 Отговор
    А дали ще се присъедини към САЩ е под въпрос.

    Коментиран от #6

    09:01 20.04.2026

  • 3 Хи хи

    5 11 Отговор
    Всички искат в Америка, тоя Карни трябва да е пyтлeрасссс !!

    Коментиран от #5

    09:09 20.04.2026

  • 4 Цъцъцъ

    4 2 Отговор
    Погледни си зомбираните от фентанил съграждани!
    Помогни на тях!
    Убиваш младите с химикали!

    09:10 20.04.2026

  • 5 Истината

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хи хи":

    е че повечето американци искат в Канада заради по-добрите условия и някои други благинки.И това си е от край време а не нещо заради Тръмп или някои други по-скорошни събития. Заради Тръмп по-скоро да има желаещи по политчески причини, но аз говоря за икономически причини от край време.

    Коментиран от #7

    09:19 20.04.2026

  • 6 Това с Алберта е някаква лудост

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Алберта е пред разделяне с Канада!":

    От една страна, правителството на Канада, по-рано в лицето на Трюдо забраниха изграждането на нефтопровод защото по техните думи "нефта не бил от зелените енергия и замърсявал природата", но от друга страна Трюдо вземаше милиарди долари от Алберта и ги даваше за провинцията Квебек.
    Алберта ще напуснат Канада.

    09:25 20.04.2026

  • 7 Пълни глупости

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    Намирането на работа в САЩ е много по-лесно от това в Канада.
    Хранителните стоки и имотите в САЩ са все още много по-ниски от тези в Канада.
    Не знам как ви идва да си измисляте тези фантазии.

    Коментиран от #8

    09:27 20.04.2026

  • 8 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пълни глупости":

    "Хранителните стоки и имотите в САЩ са все още много по-ниски от тези в Канада"

    За това ли в Бостън по официални данни има 260 000 бездомници.

    14:34 20.04.2026

