Канада търси икономическа независимост от САЩ

След десетилетия тясно партньорство със САЩ, икономическите връзки с Канада вече се разглеждат като уязвимост, която трябва да бъде преосмислена. Това заяви канадският премиер Марк Карни, цитиран от Ал Джазира, предава News.bg.

По думите му страната трябва да намали зависимостта си от който и да е външен партньор. „Светът е по-опасен и разделен. САЩ промениха коренно търговската си политика, като повишиха митата до нива, невиждани от Голямата депресия насам“, подчерта той.

Изказването идва на фона на променящите се отношения между САЩ и Канада след години на икономическа интеграция. Политиките на президента Доналд Тръмп, включително заплахите за по-високи мита и дори коментари, че Канада може да стане щат на САЩ, предизвикаха сериозно напрежение.

Карни отбеляза, че макар страната да се е сблъсквала с подобни предизвикателства и преди, настоящата ситуация е безпрецедентна. След като Либералната партия на Канада спечели парламентарно мнозинство на извънредни избори, правителството разполага с по-голяма свобода за промени в икономическата политика.

Прегледът на търговското споразумение между САЩ, Канада и Мексико е насрочен за юли, като се очаква да бъде ключов момент за бъдещето на регионалната търговия.

Въпреки известно намаляване на напрежението и частично отмяна на митата, Карни подчерта, че Канада ще търси по-тесни икономически връзки с държави като Китай, за да диверсифицира партньорствата си.

„Трябва да се грижим за себе си, защото не можем да разчитаме само на един партньор. Не можем да контролираме смущенията от съседите си, нито бъдещето си, ако просто се надяваме те да изчезнат“, заяви още канадският премиер.