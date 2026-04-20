Световната преса: силен вот за „Прогресивна България“ променя политическия баланс

Световната преса: силен вот за „Прогресивна България“ променя политическия баланс

20 Април, 2026 11:39 4 215 111

Изборите в България предизвикват широк международен отзвук

Световната преса: силен вот за „Прогресивна България“ променя политическия баланс - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Световните агенции отбелязаха изборната победа с убедителен резултат на партия “Прогресивна България”, водена от доскорошния президент Румен Радев, цитирана от БТА.

Според международните медии резултатът на коалицията значително надхвърля предварителните социологически прогнози и се нарежда сред най-силните партийни победи през последните десетилетия в страната. Изборите се разглеждат и като потенциален изход от дългогодишна политическа нестабилност, довела до провеждането на множество вотове през последните години.

Великобритания и Германия: стабилност след години на кризи

Reuters отбелязва, че победата на Радев идва на фона на обществено недоволство от корупция и политическия елит, както и умора от честите избори. В анализа се посочва още, че позициите му за отношенията с Русия и критиките към военната помощ за Украйна са му донесли сравнения с други евроскептични лидери в Европа.

DPA съобщава, че коалицията на Радев е на път да получи достатъчно места за самостоятелно парламентарно мнозинство. Агенцията отбелязва, че изборната кампания е била доминирана от теми като инфлация и корупция, както и от обществени протести, довели до падането на предходното правителство.

САЩ: край на политическата безизходица

Associated Press описва вота като опит за излизане от дългогодишна политическа криза, като посочва, че изборите са осми за пет години. Радев е цитиран с призив за стабилност и предупреждение, че нови избори биха задълбочили кризата.

Франция: висока активност и разделено общество

Agence France-Presse отбелязва по-висока избирателна активност спрямо предходни избори, като интерпретира резултата като знак за търсене на политическа промяна и стабилност. В анализа се подчертават и различните обществени нагласи към бъдещия политически курс на страната.

Според международните наблюдения победата на коалицията поставя началото на нов политически период, в който очакванията за стабилност и промяна вървят паралелно с продължаващи разделения в обществото.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Не съм изненадан освен за едно нещо

    74 18 Отговор
    Петроханските хижари имат висок процент
    Явно се що е п.е.н.д.е.л се е юрнало да гласува
    Тази токсична група кресливци не трябва никога вече да помирисва власт

    Коментиран от #31, #41, #99

    11:42 20.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    78 7 Отговор
    Шепа неграмотни роми около Тиквата и Шиши тормозеха цяла България.Хората излязоха и ги смазаха

    Коментиран от #87

    11:42 20.04.2026

  • 3 хмммм

    25 48 Отговор
    Какво ще промени, освен че повечко комунисти ще влязат във властта? Сякаш не им стигаше това което видяха до тук.

    Коментиран от #25

    11:42 20.04.2026

  • 4 Сила

    34 52 Отговор
    Гласуваха срещу Тиквата и Шиши , не за Радев и компания ....навремето пак така беше , срещу стрина Цецка а не конкретно за тотално неизвестен чичак с пагони !!!

    Коментиран от #11, #14

    11:43 20.04.2026

  • 5 Какъв тъжен и зловещ край

    59 1 Отговор
    За едни продажни чалгари ,превърнали се в най мразени и подигравани в България -

    Под чертата остават „Величие“, МЕЧ, „БСП – Обединена левица“ и коалиция „Сияние“. АПС има 1,4%, което е достатъчно за субсидия, а „Има такъв народ“ е под 1%, което ги оставя без субсидия.

    Коментиран от #53

    11:43 20.04.2026

  • 6 име

    52 7 Отговор
    Ужас, ся ко ши праи украинската партия?! Държавните служители гласуваха за асанчо василев с надеждата отново да им вдигне заплатите без реформи и съкращения, мераците на спонсорите им да лапат от солари и други енергийни схеми отиват у ряката, остава да разкрият и Петрохан и съвсем ще я втасат...

    11:43 20.04.2026

  • 7 Шиши и Тиквун

    42 3 Отговор
    При бай Ставри и всичко ще е ОК

    11:44 20.04.2026

  • 8 Хихиххихих

    42 3 Отговор
    Абе, ама кво стана сега, банкянския циганин би ли Румката? :D :D :D

    Коментиран от #48

    11:44 20.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 каецрд

    35 9 Отговор
    2026 г за 1 ви път имаме малко по честни избори, и това е защото Величие и Ивелин Михйлов си удържаха на думата и не позволиха да се откраднат изборите. До сега в комисиите си пишеха кои каквото иска, но Ивелин Михайлов им счупи вратовете. Цяла България трябва да е благодарна на Величие че излязоха мъжкари и си удържаха на думата. Всички лъжци бяха подготвили грабежа, но не успяха в комисиите да напишат каквото си искат. Сега е по реален резултата. И на Радев не успяха да му окрадат резултата. Христос Воскресе.

    11:46 20.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 реалист

    46 3 Отговор
    Най отвратителното нещо което можеше да се случи на България е да има олигарх по Магнитски в управлението .Това е буквално освобождение от влиянието на Момчето .Крайно време беше , 20 години го търпяхме

    Коментиран от #28

    11:46 20.04.2026

  • 13 честен ционист

    10 6 Отговор
    Същото писаха и като укропам избраха Зеленски.

    11:46 20.04.2026

  • 14 Мурка

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    мисловната дейност не ти е силата

    11:46 20.04.2026

  • 15 Нищо няма да се промени

    28 3 Отговор
    Цените ще си растат, хората ще обедняват, ще слушаме началниците и ще се гънем накъдето духа вятъра...
    И на мен не ми харесва, но най- вероятно това е положението .
    Дано греша де.

    11:47 20.04.2026

  • 16 Проруски

    15 40 Отговор
    вятър и много минуси за България на международната сцена .

    11:48 20.04.2026

  • 17 русоляв

    23 9 Отговор
    Ето Ден Победь

    11:48 20.04.2026

  • 18 0земпика с ниско чело, ЛГДБ с. Крушари

    17 7 Отговор

    До коментар #11 от "ей, говорещия на "БЪРЖЕ"":

    Всички жълтопаважници сме дошли от село.

    11:49 20.04.2026

  • 19 Орбан

    17 3 Отговор
    Нашето момче печели!

    11:49 20.04.2026

  • 20 Българин

    17 29 Отговор
    Един олигархичен кръг ще бъде заменен с друг, с тази разлика че този друг олигархичен кръг ще бъде пряко подчинен на Путлер.

    Коментиран от #35, #54

    11:50 20.04.2026

  • 21 ООрана държава

    19 7 Отговор
    Надуха в последния момент процентите на бойко и шиши

    11:50 20.04.2026

  • 22 МиТейДе

    18 6 Отговор
    Украинския конфликт е дело на Бинден Пелоси и демоцратите. Време е да се изтеглим и ние

    Коментиран от #79

    11:50 20.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 нпо агент

    30 9 Отговор
    Мадяр, Фицо, Бабиш са агенти на Путин...защото не искат да плащат сметки на наркоззависими в Киев..Други държави са клекнали, сред тях и БГ...сега ще видим какво ни очаква..Нещата не са толкова сложни, просто трябва да мислиш за народа си, а не да бъдеш кукла на конци..Едните могат..другите слугуват..

    11:51 20.04.2026

  • 25 отец Щирлиц

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "хмммм":

    няма лошо, това са прогресивните комунисти ......

    11:51 20.04.2026

  • 26 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    38 8 Отговор
    А къде е пълното мнозинство според Мирчев, Божанов и сие, което те си предричаха?!
    Май остана в Украйна......
    Гюро, сбръчканото Наде и памперса Запрянов направо закопаха ПеПе ДайБъ.....с посещението си при Зеленский и подписването на договора!
    Даже гроб имат повече от тях!

    Коментиран от #38, #42

    11:52 20.04.2026

  • 27 Румен Радев, разведчика

    5 24 Отговор
    "...силен международен отзвук..."

    Ако бяхме част от руската губерния, отзвука щеше да е като от Ботсвана или Беларус !!! Какъв късмет че се отървахме от руския хомут таваришчи ☝️
    Надяваме се Радев да успее да се консолидира с Урсула и осигури стабилни многомилионни договори за оръжия и муниции.

    Коментиран от #80

    11:52 20.04.2026

  • 28 Момчето пак ще седи

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "реалист":

    на първия ред в антинародното събрани и ще продължи да си обитава кабинета-апартамент на бившия Първи.

    11:52 20.04.2026

  • 29 !!!?

    4 13 Отговор
    Кеша е на ход...с Троянския кон !!!?

    Коментиран от #40

    11:52 20.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 И то много висок

    5 19 Отговор

    До коментар #1 от "Не съм изненадан освен за едно нещо":

    ПП-ДБ качват на тези избори близо 100 хиляди гласа .
    От 315 хиляди края на 2024 г.на 413 хиляди сега.
    ....
    ГЕРБ губи 220 хиляди гласа. 641 хиляди 2024г.сега 421 хиляди.
    .....
    Възраждане губи също над 200 хиляди гласа а ДПС 70 хиляди.
    ....
    Това е огромен ръст единствено за ПП/ДБ които само те качват резултат и избиратели.

    Коментиран от #34, #43, #65

    11:53 20.04.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 3 Отговор
    ЕвроGEйтаците са в ШАХнаМАТката,
    Радев ще събере над 50 % от преизчисление вот,
    което ще му даде 120+ депутати🤔‼️

    Коментиран от #51

    11:54 20.04.2026

  • 33 Браво на Радев

    13 8 Отговор
    Успя дори и с този глупав народ, който го лъжат и гласува за партии на мафията като ПП и ДБ, ГЕРБ и ДПС.

    Коментиран от #47

    11:54 20.04.2026

  • 34 Укроceкта

    4 17 Отговор

    До коментар #31 от "И то много висок":

    А Боташа от 0 до колко качи?

    11:55 20.04.2026

  • 35 да да

    25 4 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Стига с този Путин..само реклама му правите..Нови опорни точки ..Путин повлиял на избори в БГ..Радев е шпионин на Москва. Гледам шоу по тв..излизат соросоидни кърлежи и поставят въпрос..кога Радев ще намали цените в държавата...Кой го обещал..къде, дайде видео..Но практиката при соросоиди такава казвай кво то щеш, а там ще видим.

    11:55 20.04.2026

  • 36 стоян георгиев

    6 12 Отговор
    Сега старшината ще има две опции.едната е да смени курса другата е да загуби европейските пари.

    11:55 20.04.2026

  • 37 Григор

    22 4 Отговор
    Пак да попитам. Нали нямаше да има вълна?Какво стана?Нали Радев нямаше да има абсолютно мнозинство?Какво стана? Ами получи се "отнесени от вихъра". Това е победа с "ипон" и когато са те размазали на изборите е добре да си траеш.Кое дразни? Ами има драскачи, които твърдят, че след година протестите щели да свалят Радев. Схващате ли? ЕДИН ПЛОЩАТ С 30-40 ХИЛЯДИ ДУШИ ЩЕ ПОДМЕНИ ВОТА НА 1,3 МИЛИОНА ДУШИ! С ТАКАВА ЛОГИКА НАЙ-ДОБРЕ НА СЕЛО ДА ИДЕТЕ! АКО ВИ ВЗЕМАТ!

    Коментиран от #96

    11:55 20.04.2026

  • 38 !!!?

    6 5 Отговор

    До коментар #26 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Ще го видиш "пълното мнозинство" на Мирчев, Божанов и сие когато започне работа Парламента !!!?

    11:56 20.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 абе льольо

    21 1 Отговор

    До коментар #29 от "!!!?":

    Уффф, Шиши казал кеш и хайде щото сме интелектуално ограничени да повтаряме, като папагали! Кой е в списъка Магнитски бе шушляк, Радев или Шиши?

    11:56 20.04.2026

  • 41 Коста

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Не съм изненадан освен за едно нещо":

    Не бе! Служебното правителство и вътрешният министър са техни... Просто ала-бала.

    11:56 20.04.2026

  • 42 Че те соц.агенции даваха

    10 1 Отговор

    До коментар #26 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    На ГЕРБ между 8 и 10 процента преднина пред ПП-ДБ а разликата е няколко стотни...

    11:56 20.04.2026

  • 43 Коста

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "И то много висок":

    И от къде ги качват? Директно по махалите ли и по флашките?

    11:57 20.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Весел Патиланец

    6 14 Отговор
    Да изчакаме 100дни, да видим шофьора на самолет какво ще започне да прави!
    НА думи няма две съвпадащи си мнения, на практика говореше едно зад граница и съвсем обратното у нас!
    Мисля, че с тези олигарси и раZZия зад гърба след ЕДНА година ще го сваляме!

    Коментиран от #59

    11:59 20.04.2026

  • 47 Чорапа радев

    7 10 Отговор

    До коментар #33 от "Браво на Радев":

    Не може да бъде свален с парламентарни вотове защото има над 140 депутата, само ПП-ДБ могат да го изритат предсрочно с масови протести както предишните...Герб и ДПС нямат силици за уличен натиск...видяхме пеевски с неговите контрапротести преди 3 месеца

    Коментиран от #52, #57, #64

    11:59 20.04.2026

  • 48 Мурка

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хихиххихих":

    ПИТАЙ НА НА ТИКВУН МАГАРЕТО

    11:59 20.04.2026

  • 49 Интересно

    10 4 Отговор
    Къде са Тошко,Балабанов и оня сакатия изрод дето им е шеф? Питам само.

    Коментиран от #60

    12:01 20.04.2026

  • 50 Хмхмхмхмх

    6 13 Отговор
    Ето и моята ирония към всички поколения у нас- да си спомните добре забравеното старо, защото то идва със страшна сила в момента- Комунистите родината изграждат, комсомолците със тях строят. Пионери, пионери, славен път ни чака, трудов път. Припев: Комунисти, комсомолци, пионери, сме в един и същи строй. Комунисти, комсомолци, пионери! Заедно във труд и бой. (винаги във труд и бой)... Относно /трудовия път/ на поколенията след джен-зи-тата- да, чака ви мноооого дълъг трудобв път, но не във ваша полза, а в полза , за благото и в името на руснаците в русия. Да ви е сладко пионери, комсомолци и бекапейци- винаги във /труд/ и в бой....

    12:01 20.04.2026

  • 51 Не знам дали е вярно, но по телевизията

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    съобщиха, че ПБ ще има 131 депутатски места.

    Коментиран от #61

    12:03 20.04.2026

  • 52 Ами ПП и ДБ са национални предатели

    15 6 Отговор

    До коментар #47 от "Чорапа радев":

    и партия на олигархичният кръг капитал, наследник на СИК. Зад гърба им са 90% от НПО- тата, които източват държавата с милиарди и организират по глупавата част от населението, с групи по социалните мрежи. Вредни, гнусни, лъжливи и крадливи са ПП и ДБ, но виреят, защото има глупави хора.

    Коментиран от #56

    12:03 20.04.2026

  • 53 Абсолютно точно

    15 3 Отговор

    До коментар #5 от "Какъв тъжен и зловещ край":

    Отива си учиндолския в небитието презиран,ненавиждан и подиграван. Какъв тъжен и зловещ край! От 657 хиляди гласа преди 4 години на 22 хиляди сега!!!! 0.7% и единствените нямат дори за държавна субсидия. Толкова мерзък и жесток край за един смазан зулус никой преди не си е и помислял.

    12:05 20.04.2026

  • 54 име

    14 4 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Сега, когато сме пряко подчинени на краварите и урсулите, нещо цъфнахме ли? Освен многомилиардни задължения по договори с краварите без конкурс и оценка на предложенията, нещо друго получихме ли? А, да, асан василев изтегли едни милиарди кредити, а парите не е ясно къде отидоха.

    12:06 20.04.2026

  • 55 !!!?

    6 7 Отговор
    Радев: Ще бъдем силен грас в Брюксел !!!
    Бай Тошо: Без Кеш ти си нищо...!!!?

    12:06 20.04.2026

  • 56 Стенли

    3 13 Отговор

    До коментар #52 от "Ами ПП и ДБ са национални предатели":

    Може и така да е. Но единствени от 400 хиляди техни избиратели могат да изкарат за дни над 100 хиляди. Герб също има 400 хиляди но когато организира протести или контрапротести излизат няколкостотин. Набележат ли Радев от ПП-ДБ и блокират София нищо не може да го спаси.

    Коментиран от #68, #69, #103

    12:08 20.04.2026

  • 57 Хмхмхмхмх

    4 8 Отговор

    До коментар #47 от "Чорапа радев":

    Сега е момента да се създаде партия на айти-тата у и всички заедно да отидат на площада, за да протестират срещу радев... Дори и най- заблудения от тягх, веднага ще се /пробуди/ , когато радев и новите бекапейци му обложат брутната заплата над 3600 евро с нови данъци. Да видим кога ще се изока радев, че приходите в хазната ще се увеличат, само когато се промени системата на данъчно облагане и премине окончателно от пропорционална, в прогресивна- защото в момента нещата са на половината път... Ако и тогава нашите айти - та не скочат на протест и не покажат, че те са реалните нетни донори / на светло/ в бг държавен бюджет. и че който си прави сметката да им бърка още по-дълбоко в джоба, си прави сметката без кръчмаря, значи си заслужават съдбата на финансови роби на руснаците и комунистите а.к.а. прогресивна България....

    Коментиран от #74, #81, #104, #106

    12:09 20.04.2026

  • 58 Урси Фон дер Пъцулен

    4 4 Отговор
    Ай каква стана тя.Еврозона насила явното грешка...

    12:09 20.04.2026

  • 59 Румен Радев, разведчика

    3 6 Отговор

    До коментар #46 от "Весел Патиланец":

    "...c раZZия зад гърба cи...."

    Нивга веч Трижди проклета Русия, таварищи....
    Все пак съм льотчик, което предполага интелигентност, не бивш шофер на такси ☝️

    12:09 20.04.2026

  • 60 !!!?

    12 4 Отговор

    До коментар #49 от "Интересно":

    Тошко и Со заминаха там където им е мястото - Зоологическата градина
    А Копейкин е на път за психодиспансера...!!!?

    12:09 20.04.2026

  • 61 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор

    До коментар #51 от "Не знам дали е вярно, но по телевизията":

    То Виктор-тъпото по NOVA обяви,
    че Радев има двойно по-голям процент от Борисов,
    а децата в трети клас могат да кажат колко пъти
    44 е повече 13 ‼️

    12:09 20.04.2026

  • 62 Тити на Кака

    11 1 Отговор
    Ееее, обзаведохме се с български Орбан!
    Летец, който влетя като танк в изпълнителната власт😉
    Едно нещо е сигурно, този път промени наистина ще има. Да му мислят тия, дето ще ги изпонапроменят!
    А дали промените ще са за добро - има да видим...

    Коментиран от #66, #73

    12:11 20.04.2026

  • 63 Франспрес

    9 0 Отговор
    да си гледат техния халифат, че и там населението е доста разделено...

    12:11 20.04.2026

  • 64 име

    9 4 Отговор

    До коментар #47 от "Чорапа радев":

    Хаха, кoзяк, масовите протести бяха на хората слещу инфлацията и управлението, не бяха организирани от ПП-ДБ. Медиите се опитаха да ги представят като лидери на протестите с надеждата да ги яхнат и оберат протестния вот, ама Радев им подложи крак и ПП-ДБ гризнаха бордюра! Сега нямат никакъв шанс с шизофренични крясъци за руски влияния (щото те друго не могат да предложат) да изкарат хората на протест срещу Радев. С подобни действия най-много да отблъснат малкото останали избиратели с наченки на мозъчна дейност, които подсъзнателно искат стабилно и отговорно поведение от тях, а не циркаджийски номера.

    Коментиран от #67

    12:11 20.04.2026

  • 65 Да,такива са цифрите

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "И то много висок":

    Само пепейци и дебели имат ръст

    12:11 20.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Миналото лято нали организираха

    5 11 Отговор

    До коментар #64 от "име":

    Протест пред президентството с мотив "Тук не е Москва" и излязоха няколко хиляди и Радев се скри...за няколко часа но му показаха че могат да го махнат когато поискат

    Коментиран от #72, #76

    12:13 20.04.2026

  • 68 име

    14 3 Отговор

    До коментар #56 от "Стенли":

    Много се бъркаш, никога не са изкарвали 100 хиляди на протести, това бяха протести срещу убийства на пътя, корупция, инфлацията, която дойде защото ПП-ДБ ни натикаха в неподходящ момент в еврозоната, всякакви хора протестираха, не само двуклетъчни избиратели на ПП-ДБ.

    12:14 20.04.2026

  • 69 Тити на Кака

    11 4 Отговор

    До коментар #56 от "Стенли":

    Халюцинацията, че излезлите над 100 000 на протестите в края на 2025 до един са били почитатели на ППДС, е характерно заболяване.
    Нарича се Синдром на ППетрохан-ламите.
    Един съвет - внимавай много, ако си купуваш кемпер.

    12:15 20.04.2026

  • 70 Мисирката

    9 1 Отговор
    Само тя може да назове досегашните избори "умора от честите избори." Ако бяха такива нямаше МВР да тръби колко хиляди евра за купуване на вод е вкарал в касите и как президента трябваше по спешност да стане министър председател и да съставя правителство, вместо да си гледа президентството. Уви най -порочноте избори бяха последните 5 години. Тия сега не успяха да ги изманипулират защото не очакваха че хората въпреки апатията и умората ще ги накажат така.

    12:17 20.04.2026

  • 71 Тити на Кака

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Кико":

    Разбирам обсесията ти.
    Всички анални обсесии протичат така!

    12:17 20.04.2026

  • 72 име

    9 3 Отговор

    До коментар #67 от "Миналото лято нали организираха":

    Пич, първо има разлика между няколко стотин и няколко хиляди, второ има разлика дали хората в държавата масово са недоволни или само една клика платени НПОпротестъри. Айде да ги изкарат под наслов "Тук не е Москва" и виж колко хора ще им обърнат внимание? Жълтопаветниците така и не проумяхте, че хората не искат оправдания как Путин, Тръмп, боко, шишо или сарахов са виновни, а искат стабилно и отговорно поведение, без истерични крясъци. Затова ПП-ДБ отблъскват потенциални избиратели, но те друго и не могат да предложат, освен плювни и скандали.

    12:19 20.04.2026

  • 73 Румен Радев, разведчика

    2 7 Отговор

    До коментар #62 от "Тити на Кака":

     "...този път промени наистина ще има..."

    Ще заринем Украйна с муниции и съзадем мощни Дронови войски, които зорко ще бдят на Дунава ☝️
    Тъй вярно таваришчи 😁

    12:20 20.04.2026

  • 74 До преди години

    6 1 Отговор

    До коментар #57 от "Хмхмхмхмх":

    данъкът си беше прогресивен като в цял свят и никой не плачеше. И учрежденските калинки сами си плащаха данъците. Тази популистка дивотия трябва да отпадне и да се върне прогресивното данъчно облагане. И аче няма управия

    Коментиран от #90

    12:20 20.04.2026

  • 75 Наблюдател

    7 3 Отговор
    Дебилите и педофилите от ПП и ДБ стават вече напълно излишни и до една година ще бъдат притопени за скрап.
    Никой няма нужда вече от тях, не че някога са били изобщо необходими, но те са прилепчиви към благините и се бутаха нахално навсякъде където има келепир , размахвайки някакви евроатлантически ценности, които така и никой не разбра какви са.
    За всеки случай , ако никой не им повярваше в клишетата за ценностите плашеха с комунизъм и Путин под кревата.

    В момента еече са никому ненужни мръсни и вонящи парцали.

    12:20 20.04.2026

  • 76 Австриеца

    9 2 Отговор

    До коментар #67 от "Миналото лято нали организираха":

    В грешка си, Радев никога не се е крил, напротив доблестно излезе и заяви позицията си в ефир както винаги го е правил, за което му благодарим. Ако има някой който сега ще се крие е едно ръководство на партии което докара страната но в дъното на Аляска европейска класация.

    12:20 20.04.2026

  • 77 Дружба със СССР-е оле

    1 4 Отговор
    Ако не знаете защо Делян Пеевски няма да бъде арестуван, нито дори разследван, е достатъчно да погледнете резултатите от "неговите" области и вилаети.

    Всички те, почти без изключение, са гласували за Румен Радев.

    Интересно защо онзи, който беше трън в очите, сега е доволен изпълнител на поръчки.

    Така ще работи Румен Радев, не очаквайте други.

    Богатите ще ставата по-богати.

    Така е било, така и ще бъде. Иначе си вярвайте, че има някаква "промяна".

    Жокер към по-наивните: 24 МИР в София спрямо останалите 2 столични МИР-а.

    Коментиран от #95

    12:26 20.04.2026

  • 78 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    И кво ся ???!
    Шъ имаме ли юесей амбассадор или только посоль

    12:27 20.04.2026

  • 79 Румен Радев, президент

    6 7 Отговор

    До коментар #22 от "МиТейДе":

    "...Време е да се изтеглим и ние от украинския конфликт..."

    Украинския конфликт носи много пари и благини на България, пълна глупост е да се откажем !!! Тепърва ще има многомилионни военни поръчки и фабрики за дронове. Слаба Русия, силна България ☝️

    Коментиран от #84, #91

    12:27 20.04.2026

  • 80 "Владимир Путин, президент"

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Румен Радев, разведчика":

    Хи хи хи
    надявайТЕСЕ........
    само Фнимавайте да не сЪ
    наденете

    Коментиран от #83

    12:30 20.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Боташ Крадев

    1 3 Отговор
    Сега очакваме Прогресивния Боташ да си изпълнеи обещанията- да върне лева, да ни извади от НАТО и Европейския съюз и да ни направи по-богати. Ако не направи нищо от това, значи е излъгал за пореден път

    12:32 20.04.2026

  • 83 Румен Радев, разведчика

    3 4 Отговор

    До коментар #80 от ""Владимир Путин, президент"":

    Румбата може да е разведчик, но никак не е про3д като руския си колега таксист. Както казваше Тато - дистанция, дистанция и пак дистанция от Русия.
    Вържи мечока да е мирно селото ☝️

    12:34 20.04.2026

  • 84 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #79 от "Румен Радев, президент":

    Ех, ОВЧИбезНИКовец, какви пари си видял от У...има🤔❓❗
    Изпращаме им ток, изпращаме им нефтопродукти,
    изпращаме им "техника с отпаднала необходимост"
    изпращаме им помощи, изпращаме им и
    милиони- ЗАЕМИ, ПАРИ КОИТО НЯМА ДА ВЪРНАТ🤔

    Коментиран от #86

    12:37 20.04.2026

  • 85 пророк Илия

    1 3 Отговор
    Поредната НДСВ.

    12:38 20.04.2026

  • 86 Румен Радев, президент

    2 3 Отговор

    До коментар #84 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не се кахъри, Урсула плаща ☝️

    Коментиран от #92

    12:39 20.04.2026

  • 87 Полуграмотни!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ако са дибидюс неграмотни много ще личи и не могат излъга толкоз много народ. Сега да видим обаче новите управляващи откъде ще извадят толкова кадърен управленски персонал, че мераклии за власт и пари много ама такива , където свястно да вършат работа без да крадат по много са кът.

    Коментиран от #88

    12:40 20.04.2026

  • 88 Румен Радев, президент

    3 4 Отговор

    До коментар #87 от "Полуграмотни!":

    "...откъде ще извадят толкова кадърен управленски персонал..."

    Честни българи има, честен руснак никогда ☝️😁

    Коментиран от #101

    12:42 20.04.2026

  • 89 Истината

    2 4 Отговор
    Радев е скрит Евроатлантик, подлъгал русоробското население...
    - Активно участие във формирането на политиките на ЕС и НАТО, с фокус върху защитата на българския национален интерес;

    - Подкрепа за укрепването на колективната отбрана на НАТО и задълбочаване на сътрудничеството ЕС-НАТО и ЕС-САЩ;

    - Отстояване на принципа на единодушие при вземане на решения по ключови въпроси в ЕС;

    - Подкрепа за справедлив и траен мир в Украйна, основан на международното право;

    Коментиран от #93

    12:42 20.04.2026

  • 90 Хмхмхмхмх

    0 4 Отговор

    До коментар #74 от "До преди години":

    Всяка социална прослойка има правго да се бори за своите икономически права. Както малоимотните работници, които внасят минимални осигуровки и данъци, така и средната класа. Затова се чудя защо се игнорира това или искате да ми кажете, че в България няма средна класа по доходи и по приходи в бг фиск, а... Откъде идва т парите в бг държавен бюджет- знаете ли - и ако знаете разликата между него и една фирма, защо отхвърляте правото на защита на собственуяп икономически интерес на най-важната социлаана груяа в България- тази на реалните, истински донори на бюджета- защото вашите работници НЕ ВНАСЯТ приходи в него в такъв размер, както средната класа. И какво се случва, когато средната класа ОТКАЖЕ едновременно да ди плаща данъците ИЛИ СЕ ИЗНЕСЕ от България , за да не я рекетират икономически всякакви нови комунисти, социалисти, руснаци и прочие и предпочете да плаща прогресивен данък в чужда държава, но да не хрантути в България българските тути- кванти, м....

    Коментиран от #94, #102, #105

    12:45 20.04.2026

  • 91 "Владимир Путин, президент"

    3 0 Отговор

    До коментар #79 от "Румен Радев, президент":

    Хи хи хи
    тиа "много пари"
    Скоро, много скоро ще ти излЯзнат от всички телесни отвори.......включително и очните

    12:47 20.04.2026

  • 92 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #86 от "Румен Радев, президент":

    УрсуЛиza плаща, АМА С НАШИТЕ ПАРИ 🤔❗
    Ама то евролиберастите откъде да знаете🤔❗
    ЕвроGEйче, УрсуЛиza e следствена за МИЛИАРДИ ОТКРАДНАТИ покрай ФАКсините при пЛандемията❗
    Ама спряха делото щото била ИМУНИЗИРАНА🤔❗

    12:48 20.04.2026

  • 93 Румен Радев, политик

    4 4 Отговор

    До коментар #89 от "Истината":

    "...Pадев е скрит Евроатлантик.."

    Така трябва да бъде, България трябва печели от всяка ситуация. Печелим от Европа, печелим от Украйна, ще печелим и от Русия га си стъпи на краката след 100 года таваришчи ☝️ Щот може да сме си "братушки", ма българското сиренье е с Пари таваришчи. В евро !

    13:06 20.04.2026

  • 94 Щом ще плащат

    4 0 Отговор

    До коментар #90 от "Хмхмхмхмх":

    прогресивен данък в друга държава защо да не го плащат тук в България?

    13:07 20.04.2026

  • 95 Мохамед

    7 0 Отговор

    До коментар #77 от "Дружба със СССР-е оле":

    Смело мога да заявя че повечето мюсюлмани от турския етнос, гласуваха за ПП ДБ, особено в Лудогорието, което е разбираемо защото местния феодал там лансира сина си, да се сещат тия запознатите с бивши депутати от СДС. Иначе в Турция , Кърджали , помаците в Благоевградско изоставиха лакея на Борисов заради религиозната забрана да се занимават със свински работи, това в кръга на шегата, той песнопоеца ги загуби и те пренасочиха масово вота си към адекватния избор и човека който се е утвърдил вече като политически стожер в държавата от Прогресивна България и по-малкото зло от сбирщинаната на КК, т.е. Кирчо и Кокорчо.

    13:09 20.04.2026

  • 96 СВОБОДНО,

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "Григор":

    СЛОЖИ ФУРАЖКАТА НА УВО
    „ПОЧЕШИ КОНЯ..”
    ....Ходом марш към столовата... ☝ЗКПЧ...

    13:13 20.04.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Да, отстрани и иначе негативно настроени

    4 0 Отговор
    Дават добри оценки
    Тук се изкривиха да са против и да се напъват да попречат
    На изборите само калинки и немощтни старци тътрузени от тях
    Истината победи
    Нека се гърчат от злоба в безизходица

    13:28 20.04.2026

  • 99 Много точно

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Не съм изненадан освен за едно нещо":

    Изкривиха се от тътрузене към урните

    13:29 20.04.2026

  • 100 ппдб са

    7 2 Отговор
    по-гнусни и от боце и шиши.
    Ще е жалко ако елПрезиденте не ги натика в миша дупка, а им се върже.

    13:40 20.04.2026

  • 101 "Владимир Путин, президент"

    3 3 Отговор

    До коментар #88 от "Румен Радев, президент":

    Хи хи хи
    "честтен" и "трудолюбив" българин
    е митология

    А дори да има, те отдавна не са в бъгария

    13:42 20.04.2026

  • 102 Ееей, петрУхан

    5 1 Отговор

    До коментар #90 от "Хмхмхмхмх":

    я Кажи где в юрогея има плосък данък!!!

    13:45 20.04.2026

  • 103 Дивуй

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "Стенли":

    Мечти за цветни революции? С тия дзен измислици може само Бойко да сваляте нищо повече.И Радев при някаква необходимост ще работи ПП ДБ защото този път Бойко и Пеевски са извън борда.И за малко ,кокалчета твоите хора ще стоят тихи и кротки.

    13:47 20.04.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Атидже

    3 0 Отговор

    До коментар #90 от "Хмхмхмхмх":

    Какоо,при парене и сухота там долу помага интимохелп ,ама по често причината е нередовно чесане .Питай патило ,а не старило !

    13:59 20.04.2026

  • 106 Ти да видиш

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Хмхмхмхмх":

    Айтитата в България България не са никакви айтита !Половината от тези труженици работят за хазартни босове и бандити като Папазки и Божков като им осигуряват охолен живот - winbet, efbet, palmbet и прочие. Висят по всички билбордове да зарибяват населението.
    Другата половина се занимават с компютърни игрички , за да зарибяват децата.

    Никой от тях не прави нищо смислено нито на работата си нито в живота. Дъното на дъното.

    В офисите им дъни оглушителна музика, играят джаги , шмъркат дрога и гастролират проститутки. Содом и гомор!

    Не можеш ги мръдна до площада!!!

    Толкоз по въпроса с наште ваште айтита!

    Отчайващо деградирали отпадъци!

    14:04 20.04.2026

  • 107 Електра

    2 5 Отговор
    Модела Боташ в действие, малкото Мразче се е наакало от радост. Като се има предвид, че и Идиотова е марионетка на зеления чорап, то все власт съвета. Демек глад, болести и инфлация, на маргиналните, ще им се наложи да работят...

    Коментиран от #109

    14:19 20.04.2026

  • 108 ...

    0 1 Отговор
    Той и боката дойде така да се бори с корупцията и статуквото на тройната коалиция. След година две всичките превъзбудени тук ше реват, че ги е излъгал и ше изпадат пак в политическа апатия. Ама порадвайте се сега.

    15:02 20.04.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 руски терорист

    1 1 Отговор
    Идват президентски избори.Както се вижда интелекта на българите е такъв особено на тези от Столипиново
    и Факултета,че ако фатмак Радев предложи Орбан за президент със сигурно ще го изберат.И така:
    1.премиер-Радеф. 2.президент Орбан.3 Връщаме лева.4 напускаме ЕС.5.до 2г.част от руските републики.
    Урсула и джедърите от ЕС ще се разпаднат.Украйна посреща тържествено в Киев Путин като освободител.

    Коментиран от #111

    16:06 20.04.2026

  • 111 Психосанаториум Карлуково

    2 0 Отговор

    До коментар #110 от "руски терорист":

    ЕС сами се закопаха като се захванаха с Велика Расия на великия Путин дете на
    хигиенистка и неизвестен чукча.

    16:25 20.04.2026