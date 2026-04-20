Световната преса: силен вот за „Прогресивна България“ променя политическия баланс

Световните агенции отбелязаха изборната победа с убедителен резултат на партия “Прогресивна България”, водена от доскорошния президент Румен Радев, цитирана от БТА.

Според международните медии резултатът на коалицията значително надхвърля предварителните социологически прогнози и се нарежда сред най-силните партийни победи през последните десетилетия в страната. Изборите се разглеждат и като потенциален изход от дългогодишна политическа нестабилност, довела до провеждането на множество вотове през последните години.

Великобритания и Германия: стабилност след години на кризи

Reuters отбелязва, че победата на Радев идва на фона на обществено недоволство от корупция и политическия елит, както и умора от честите избори. В анализа се посочва още, че позициите му за отношенията с Русия и критиките към военната помощ за Украйна са му донесли сравнения с други евроскептични лидери в Европа.

DPA съобщава, че коалицията на Радев е на път да получи достатъчно места за самостоятелно парламентарно мнозинство. Агенцията отбелязва, че изборната кампания е била доминирана от теми като инфлация и корупция, както и от обществени протести, довели до падането на предходното правителство.

САЩ: край на политическата безизходица

Associated Press описва вота като опит за излизане от дългогодишна политическа криза, като посочва, че изборите са осми за пет години. Радев е цитиран с призив за стабилност и предупреждение, че нови избори биха задълбочили кризата.

Франция: висока активност и разделено общество

Agence France-Presse отбелязва по-висока избирателна активност спрямо предходни избори, като интерпретира резултата като знак за търсене на политическа промяна и стабилност. В анализа се подчертават и различните обществени нагласи към бъдещия политически курс на страната.

Според международните наблюдения победата на коалицията поставя началото на нов политически период, в който очакванията за стабилност и промяна вървят паралелно с продължаващи разделения в обществото.