Иран: няма решение за нови преговори със САЩ преди изтичането на примирието

Иран към момента не планира нов кръг преговори със Съединените щати, заяви говорителят на външното министерство Есмаил Багаи, цитиран от DPA, предава БТА.

„Не е взето решение по този въпрос“, посочи той по време на пресконференция в Техеран.

Ситуацията остава напрегната, тъй като примирието между Иран, САЩ и Израел, което е в сила от 8 април, изтича утре, без яснота за бъдещите действия.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американска делегация ще пристигне в Исламабад за нови разговори.

Предишният кръг от преговори между Вашингтон и Техеран, проведен на 11 април в Исламабад, приключи без споразумение за прекратяване на конфликта. Основните разногласия остават свързани с контрола върху Ормузки проток и иранската ядрена програма.

По-рано днес президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че страната ще използва всички разумни дипломатически средства за намаляване на напрежението, но подчерта, че „бдителността и недоверието“ към Вашингтон остават необходими, предаде държавната агенция IRNA.