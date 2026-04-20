Иран: няма решение за нови преговори със САЩ преди изтичането на примирието

Иран към момента не планира нов кръг преговори със Съединените щати, заяви говорителят на външното министерство Есмаил Багаи, цитиран от DPA, предава БТА.
„Не е взето решение по този въпрос“, посочи той по време на пресконференция в Техеран.
Ситуацията остава напрегната, тъй като примирието между Иран, САЩ и Израел, което е в сила от 8 април, изтича утре, без яснота за бъдещите действия.
Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американска делегация ще пристигне в Исламабад за нови разговори.
Предишният кръг от преговори между Вашингтон и Техеран, проведен на 11 април в Исламабад, приключи без споразумение за прекратяване на конфликта. Основните разногласия остават свързани с контрола върху Ормузки проток и иранската ядрена програма.
По-рано днес президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че страната ще използва всички разумни дипломатически средства за намаляване на напрежението, но подчерта, че „бдителността и недоверието“ към Вашингтон остават необходими, предаде държавната агенция IRNA.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ясно, като бял ден.
13:02 20.04.2026
2 Тръмпи
Коментиран от #5, #6
13:15 20.04.2026
3 Да,бе
13:28 20.04.2026
4 Здравей
13:58 20.04.2026
5 Зевзек
До коментар #2 от "Тръмпи":Краварите упорито вървят към гибелта си, ха ха хаааа! а не иранците.
Вече никое козяче не говори за "силното и сплотено" НАТО, ЕС уверено върви към фалит, Путин печели баснословни суми а на зеления никой вече не му обръща внимание и ВСУ уверено напредва към полската граница. В Унгария спечели даже по радикален Орбан, България също се сдоби с нашия Орбан, като сложиш и Фицо и че поляците усилено говорят за Полекзит - от всякъде мъка.
Пък на нашите козячета им се плачи и единственото което им остана е да плюят в безсилна злоба.
14:24 20.04.2026
6 Запознат
До коментар #2 от "Тръмпи":Е все някога трябваше да дойде американския Горбачов в лицето на Тръмп който да разпадне империята на краварите а Иран се явява американския аналог на руския Афганистан. Това са все лоши новини за нашите наведени евроатлантици ама те са свикнали да обръщат палачинката така че ще се наложи да посрещат руснаците с цветя. Вярвам че ще се справят.
Коментиран от #7, #10
14:29 20.04.2026
7 Тъй,тъй
До коментар #6 от "Запознат":Ако не могат да се справят все ще имат някой стар дядо в родата да им каже как се посрещат руски войници.Опитът си е опит.
15:07 20.04.2026
9 Веско
До коментар #8 от "Анонимен":Добре че с този напалм, американските калъфи не се сетиха да запалят джунглите, защото цялата страна щеше да изгори
17:38 20.04.2026
10 Евгени
До коментар #6 от "Запознат":Не се страхувай, риджавия президент не го слуша главата. Той няма да пипа като руснаците в Афганистан, а направо ще унищожи Иран(той ди го каза в прав текст ), за съжаление. В Афганистан, по различни оценки, загинаха до около 2 милиона човека, в Иран може да бъдат много повече. Надявам се да греша.
17:44 20.04.2026