Иран: няма решение за нови преговори със САЩ преди изтичането на примирието

Иран: няма решение за нови преговори със САЩ преди изтичането на примирието

20 Април, 2026 13:09, обновена 20 Април, 2026 12:55 1 756 10

Несигурност около следващите стъпки, въпреки дипломатическите сигнали от Техеран и Вашингтон

Иран: няма решение за нови преговори със САЩ преди изтичането на примирието - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран към момента не планира нов кръг преговори със Съединените щати, заяви говорителят на външното министерство Есмаил Багаи, цитиран от DPA, предава БТА.

„Не е взето решение по този въпрос“, посочи той по време на пресконференция в Техеран.

Ситуацията остава напрегната, тъй като примирието между Иран, САЩ и Израел, което е в сила от 8 април, изтича утре, без яснота за бъдещите действия.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американска делегация ще пристигне в Исламабад за нови разговори.

Предишният кръг от преговори между Вашингтон и Техеран, проведен на 11 април в Исламабад, приключи без споразумение за прекратяване на конфликта. Основните разногласия остават свързани с контрола върху Ормузки проток и иранската ядрена програма.

По-рано днес президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че страната ще използва всички разумни дипломатически средства за намаляване на напрежението, но подчерта, че „бдителността и недоверието“ към Вашингтон остават необходими, предаде държавната агенция IRNA.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ясно, като бял ден.

    11 4 Отговор
    Дедо Дончо бърза да обяви победа и да не се харчи повече за скъпа война на другия край на света, а пък иранците не бързат да обявят загуба, която пък би им струвала може би по-скъпо от щетите, нанесени от войната.

    13:02 20.04.2026

  • 2 Тръмпи

    5 21 Отговор
    Иранците са упорит народ, признавам им го това - упорито вървят към гибелта си, ха ха хаааа!

    Коментиран от #5, #6

    13:15 20.04.2026

  • 3 Да,бе

    20 5 Отговор
    Браво на Иран!С терористи не се преговаря...

    13:28 20.04.2026

  • 4 Здравей

    4 3 Отговор
    Иранците излязоха корави. САЩ мислеха, че ще лесно, но се излъга ха. Ако пак започнат интензивни бомбардировки дъ.. е да ни яко. Колко ще станат горивата?

    13:58 20.04.2026

  • 5 Зевзек

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмпи":

    Краварите упорито вървят към гибелта си, ха ха хаааа! а не иранците.

    Вече никое козяче не говори за "силното и сплотено" НАТО, ЕС уверено върви към фалит, Путин печели баснословни суми а на зеления никой вече не му обръща внимание и ВСУ уверено напредва към полската граница. В Унгария спечели даже по радикален Орбан, България също се сдоби с нашия Орбан, като сложиш и Фицо и че поляците усилено говорят за Полекзит - от всякъде мъка.

    Пък на нашите козячета им се плачи и единственото което им остана е да плюят в безсилна злоба.

    14:24 20.04.2026

  • 6 Запознат

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмпи":

    Е все някога трябваше да дойде американския Горбачов в лицето на Тръмп който да разпадне империята на краварите а Иран се явява американския аналог на руския Афганистан. Това са все лоши новини за нашите наведени евроатлантици ама те са свикнали да обръщат палачинката така че ще се наложи да посрещат руснаците с цветя. Вярвам че ще се справят.

    Коментиран от #7, #10

    14:29 20.04.2026

  • 7 Тъй,тъй

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Запознат":

    Ако не могат да се справят все ще имат някой стар дядо в родата да им каже как се посрещат руски войници.Опитът си е опит.

    15:07 20.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Веско

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Добре че с този напалм, американските калъфи не се сетиха да запалят джунглите, защото цялата страна щеше да изгори

    17:38 20.04.2026

  • 10 Евгени

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Запознат":

    Не се страхувай, риджавия президент не го слуша главата. Той няма да пипа като руснаците в Афганистан, а направо ще унищожи Иран(той ди го каза в прав текст ), за съжаление. В Афганистан, по различни оценки, загинаха до около 2 милиона човека, в Иран може да бъдат много повече. Надявам се да греша.

    17:44 20.04.2026

