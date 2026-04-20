Китай критикува съвместните военни учения на САЩ, Филипините и Япония

Министерство на външните работи на Китай заяви, че военното сътрудничество между държавите не бива да подкопава доверието и взаимното разбирателство в региона, в отговор на въпрос за ежегодните военни учения, организирани от Филипини и САЩ с участие на Япония, предава БТА.
Говорителят на ведомството Го Цзякун заяви на пресконференция в Пекин, че регионът има нужда от стабилност, а не от действия, които водят до разделение и конфронтация.
По думите му включването на външни сили в подобни инициативи не допринася за сигурността, а напротив - може да изостри напрежението в Азиатско-тихоокеански регион.
Китайската страна отправи и предупреждение към участващите държави, че задълбочаването на сътрудничеството в сферата на сигурността може да има обратен ефект и да доведе до негативни последици за самите тях.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмпи
Коментиран от #2
13:12 20.04.2026
2 Да ама
До коментар #1 от "Тръмпи":Тръмпи може и да не го допуснат до среща в Китай през май, нищо чудно другарят Си да го отсвири с мотива че няма какво да си каже с тоя издухан тъпак. И без това на целия свят му стана ясно, че няма никакъв смисъл да се занимава с тръмпанара щото оня ще наруши договорката веднага щом му кефне.
14:28 20.04.2026
3 БТР-56
15:47 20.04.2026