Китай критикува съвместните военни учения на САЩ, Филипините и Япония

Министерство на външните работи на Китай заяви, че военното сътрудничество между държавите не бива да подкопава доверието и взаимното разбирателство в региона, в отговор на въпрос за ежегодните военни учения, организирани от Филипини и САЩ с участие на Япония, предава БТА.

Говорителят на ведомството Го Цзякун заяви на пресконференция в Пекин, че регионът има нужда от стабилност, а не от действия, които водят до разделение и конфронтация.

По думите му включването на външни сили в подобни инициативи не допринася за сигурността, а напротив - може да изостри напрежението в Азиатско-тихоокеански регион.

Китайската страна отправи и предупреждение към участващите държави, че задълбочаването на сътрудничеството в сферата на сигурността може да има обратен ефект и да доведе до негативни последици за самите тях.