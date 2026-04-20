Китай критикува съвместните военни учения на САЩ, Филипините и Япония

20 Април, 2026 13:09 971 3

Пекин предупреждава, че засиленото военно сътрудничество може да задълбочи напрежението в региона

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министерство на външните работи на Китай заяви, че военното сътрудничество между държавите не бива да подкопава доверието и взаимното разбирателство в региона, в отговор на въпрос за ежегодните военни учения, организирани от Филипини и САЩ с участие на Япония, предава БТА.

Говорителят на ведомството Го Цзякун заяви на пресконференция в Пекин, че регионът има нужда от стабилност, а не от действия, които водят до разделение и конфронтация.

По думите му включването на външни сили в подобни инициативи не допринася за сигурността, а напротив - може да изостри напрежението в Азиатско-тихоокеански регион.

Китайската страна отправи и предупреждение към участващите държави, че задълбочаването на сътрудничеството в сферата на сигурността може да има обратен ефект и да доведе до негативни последици за самите тях.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмпи

    1 1 Отговор
    Бла, бла, блаааа

    Коментиран от #2

    13:12 20.04.2026

  • 2 Да ама

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмпи":

    Тръмпи може и да не го допуснат до среща в Китай през май, нищо чудно другарят Си да го отсвири с мотива че няма какво да си каже с тоя издухан тъпак. И без това на целия свят му стана ясно, че няма никакъв смисъл да се занимава с тръмпанара щото оня ще наруши договорката веднага щом му кефне.

    14:28 20.04.2026

  • 3 БТР-56

    3 1 Отговор
    Значи китайските тъпаци могат да се упражняват военно с вестниците и Иран, ама други учения били опасни за региона?! Тея нещастници се взеха насериозно май....

    15:47 20.04.2026

