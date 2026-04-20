Израел предупреди жителите на Южен Ливан да не се връщат по домовете си

Израелски отбранителни сили предупредиха ливанските граждани да не се завръщат в десетки села в южната част на Ливан, като заявиха, че действията на Хизбула нарушават действащото споразумение за примирие, предаде Agence France-Presse, предава БТА.

След влизането в сила на спирането на огъня в петък хиляди разселени жители започнаха да се връщат по домовете си, а ливанската армия предприе действия по разчистване и възстановяване на повредена инфраструктура.

Въпреки това израелската страна отправи ново предупреждение. Говорителят на армията полк. Авихай Адрае заяви, че „Хизбула“ продължава действията си по време на примирието, поради което израелските сили остават разположени в т.нар. отбранителна зона.

Той призова местните жители да не се придвижват към южните райони и демаркационната линия до второ нареждане, с аргумент за тяхната безопасност.

От своя страна представител на „Хизбула“ също призова хората към предпазливост и ги предупреди да не се връщат прибързано в района.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че армията има заповед да използва „пълната си мощ“ срещу всяка заплаха в Ливан, включително и по време на примирието. Той допълни, че ще бъдат разрушавани сгради, за които има съмнения, че са използвани от „Хизбула“.

Междувременно израелската армия публикува карта на своята „предна отбранителна линия“ по границата с Ливан, където твърди, че провежда операции за унищожаване на инфраструктура на „Хизбула“ и предотвратяване на заплахи срещу населени места в Северен Израел.