Израел предупреди жителите на Южен Ливан да не се връщат по домовете си

20 Април, 2026 13:39 1 209 22

Тел Авив обвинява „Хизбула“ в нарушения на примирието и запазва военното си присъствие в района

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелски отбранителни сили предупредиха ливанските граждани да не се завръщат в десетки села в южната част на Ливан, като заявиха, че действията на Хизбула нарушават действащото споразумение за примирие, предаде Agence France-Presse, предава БТА.

След влизането в сила на спирането на огъня в петък хиляди разселени жители започнаха да се връщат по домовете си, а ливанската армия предприе действия по разчистване и възстановяване на повредена инфраструктура.

Въпреки това израелската страна отправи ново предупреждение. Говорителят на армията полк. Авихай Адрае заяви, че „Хизбула“ продължава действията си по време на примирието, поради което израелските сили остават разположени в т.нар. отбранителна зона.

Той призова местните жители да не се придвижват към южните райони и демаркационната линия до второ нареждане, с аргумент за тяхната безопасност.

От своя страна представител на „Хизбула“ също призова хората към предпазливост и ги предупреди да не се връщат прибързано в района.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че армията има заповед да използва „пълната си мощ“ срещу всяка заплаха в Ливан, включително и по време на примирието. Той допълни, че ще бъдат разрушавани сгради, за които има съмнения, че са използвани от „Хизбула“.

Междувременно израелската армия публикува карта на своята „предна отбранителна линия“ по границата с Ливан, където твърди, че провежда операции за унищожаване на инфраструктура на „Хизбула“ и предотвратяване на заплахи срещу населени места в Северен Израел.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кан Кубрат

    Хазарите са най подлото племе.

    13:43 20.04.2026

  • 2 Свобода за Ливан, Иран и Палестина

    ✌️✌️✌️✌️✌️

    13:43 20.04.2026

  • 3 Овчар

    Вижда им се края на религиозните измамници..Все пак всяко начало си има край...!

    13:44 20.04.2026

  • 4 Теория на конспирацията

    Планът на Израел се осъществява от едната река до другата

    13:45 20.04.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    А ние предупреждаваме, че неминуемо ще има ден, в който израелските терористи да си платят!
    Света е гадно блато, но винаги идва ден за плащане на сметката и тяхната ще дойде и този път сервитьора може да е по-добър от онова мустакатото момче!

    13:46 20.04.2026

  • 6 Херодот

    Проблемът на Хитлер беше,че тръгна да напада Русия. Ако не ги беше направил,сега доста проблеми нямаше да ги има.

    13:48 20.04.2026

  • 7 българина

    ами той и мустакатяи така е правил, да не се връшата юдеите, те нв са го послушали и после холокоста бил лош

    13:48 20.04.2026

  • 8 българина

    Местните ливанци с простия си президент оше не могат да разберат, че евреите ще вземата цялата им територия!

    Коментиран от #15, #16

    13:49 20.04.2026

  • 9 Дудов

    Юдеите бовно носигурно крадат територии.А кащво ли ще направи Ердоган

    13:50 20.04.2026

  • 10 И каква е тази

    ливанска армия и на кого е подчинена? Става само за разчистване на отломките от израелските нападения?

    13:56 20.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Благодарение на

    новият „месия“, скоро ще предупреждават и жителите на София да не се връщат по домовете си.

    Коментиран от #14

    13:59 20.04.2026

  • 13 ДОМОВЕТЕ В ЮЖЕН ЛИВАН

    Вече са раздадени на новте иврейски заселници. Ливанците няма къде са се върнат.

    14:01 20.04.2026

  • 14 Комунистите

    До коментар #12 от "Благодарение на":

    го могат ! След девети септември изхвърлиха хора от хубавите им домове , фамилни и с история , и ги пратиха в лагери или в дълбоката провинция , за да се настанят в тях и национализират "в името на народа" !

    14:14 20.04.2026

  • 15 Ами всъщност

    До коментар #8 от "българина":

    Евреите ще се опитат да я вземат, но няма да успеят. Войната ще продължи и като краен резултат държавата израел ще престане да съществува, а останалите живи евреи отново ще се пръснат по света. Със сигурност ще има международен трибунал за оцелелите еврейски политици и висши военни!

    14:16 20.04.2026

  • 16 БългаРина

    До коментар #8 от "българина":

    "Към април 2026 г. президент на Ливан е Жозеф Аун (Joseph Aoun), бивш главнокомандващ на армията, избран през януари 2025 г.. Той е маронитски християнин, съгласно ливанската конфесионална система.
    Аун работи за стабилизиране на страната и трайно примирие с Израел."

    С такъв президент разбира се че ще им е лесно на израелците.
    Дали пък не е евангелист като Тръмп.

    Коментиран от #17

    14:37 20.04.2026

  • 17 БългаРина

    До коментар #16 от "БългаРина":

    В християнската есхатология (учението за края на света), споделяна от много евангелски християни (особено тези, които следват диспенсационализма), изграждането на Третия храм в Йерусалим се смята за ключов знак за приближаването на Второто пришествие на Исус Христос.

    Ето основните точки на това вярване:
    1. Пророческото значение на храма
    Много евангелисти вярват, че Библията предсказва възстановяването на храма на същото място, където са били Храмът на Соломон (Първият) и Вторият храм. Те тълкуват пасажи от Книгата на пророк Даниил (9:27), Матей (24:15) и 2 Солуняни (2:3-4) като доказателство, че в "последните дни" ще съществува физически храм в Йерусалим.

    2. Храмът и Антихристът
    Според това тълкуване, изграждането на храма е необходимо, за да се изпълни пророчеството за "мерзостта, която докарва запустение". Вярва се, че Антихристът ще сключи мир с Израел, ще позволи възстановяването на храма и жертвоприношенията, но по средата на седемгодишен период ще оскверни святото място, обявявайки се за Бог.

    3. Връзка с Второто пришествие
    Евангелските християни с тези възгледи смятат, че тези събития ще доведат до Голямата скръб, която ще завърши с битката при Армагедон и физическото завръщане на Исус Христос (Месията) на Земята.

    Различни гледни точки
    Важно е да се отбележи, че не всички християни споделят това виждане:
    Символично тълкуване: Други вярват, че "храмът" днес е тялото на вярващите или самата Църква и не е необходима физическа сград

    Коментиран от #18

    14:53 20.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 БългаРина

    ......

    Юдейска гледна точка: В юдаизма също има силно вярване в Третия храм, но там се смята, че самият Месия ще го изгради, или че изграждането му ще бъде знак за неговото първо идване.

    В момента в Йерусалим съществуват организации като Института на Храма, които активно се подготвят за възстановяването на храма, включително чрез изработване на ритуални предмети и обучение на свещеници.

    Коментиран от #20

    14:58 20.04.2026

  • 20 БългаРина

    До коментар #19 от "БългаРина":

    Ето защо евангелистите начело с Тръмп усърдно работят за построяването на Третия Храм в Йерусалим на мястото до Стената на Плача смятана за свещена от евреите.
    Там където е и първото свещено място са мюсюлманите.

    Коментиран от #21

    15:31 20.04.2026

  • 21 БългаРина

    До коментар #20 от "БългаРина":

    Вторият храм (известен като Храмът на Зоровавел, по-късно разширен от Ирод) е бил построен на същото място като Първия храм на Соломон – Храмовия хълм (планината Мория) в Йерусалим. Това място днес е известно като Еспланадата на джамиите (включваща Ал-Акса), а оцелялата част от него е Западната стена (Стената на плача).

    Ключови факти за местоположението:
    Хълмът Мория: Свещеното място, където Давид подготвя мястото, а Соломон построява Първия храм.
    Втори храм (Зоровавел): Построен след завръщането от вавилонския плен (VI в. пр.н.е.) на същото свято място.
    Разширение на Ирод: По-късно храмът е значително разширен от Ирод Велики, превръщайки се в монументална сграда, разрушена от римляните през 70 г. сл. Хр..
    Днешно състояние: Стената на плача, която е най-святото място за юдаизма днес, е част от подпорната стена на Храмовия хълм.

    16:22 20.04.2026

  • 22 Джон Маккейн

    1 1 Отговор
    Навремето във Виетнам ми пъхаха змийчета в ануса, сега в Иран незнам

    17:41 20.04.2026