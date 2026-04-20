Коща и фон дер Лайен поздравиха Румен Радев за изборната победа

Антониу Коща и Урсула фон дер Лайен поздравиха Румен Радев за победата на парламентарните избори в България, предава News.bg.

В публикация в социалната мрежа X Урсула фон дер Лайен посочи, че България е „горд член на европейското семейство“ и има важна роля в справянето с общите предизвикателства.

Тя изрази очакване да работи с Радев за „просперитета и сигурността на България и Европа“.

От своя страна Антониу Коща, в публикация в социалната мрежа BlueSky, поздрави Радев за „категоричната му победа“ и отбеляза, че му е приятно да го приветства отново в Европейски съвет.