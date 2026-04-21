Галибаф: Тръмп вижда преговорите като подписване на капитулацията на Иран. Няма да стане. Има нов баланс на бойното поле

Иран няма да преговаря със Съединените щати, ако Вашингтон продължи да заплашва Ислямската република, заяви председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф.

„Тръмп иска да превърне преговорите в подписване на капитулация. Но ние не приемаме диалог, воден в атмосфера на постоянни заплахи“, написа Галибаф в X.

Председателят на иранския парламент добави, че страната му е „готова да демонстрира нов баланс на силите на бойното поле“ и подготовката за това, каза той, „се провежда през последните две седмици“.

Иранският външен министър Абас Арагчи е информирал руския си колега Сергей Лавров за нарушения на прекратяването на огъня от страна на Съединените щати по време на телефонен разговор, съобщи иранското външно министерство.

„По време на разговора иранският външен министър е информирал руския си колега за развитието в региона и продължаващите нарушения на прекратяването на огъня от страна на Съединените щати.

Незаконното поведение на Съединените щати и противоречивите позиции на техните лидери са несъвместими с изискванията на дипломацията и Иран, наблюдавайки поведението на другата страна, ще вземе съответното решение, за да защити своите интереси и национална сигурност“, се казва в изявлението.

Иранското външно министерство отбеляза, че е било обсъдено и двустранното сътрудничество между Техеран и Москва за възстановяване на мира и стабилността в региона.

Самолет на американското правителство, който пристигна в Исламабад в понеделник следобед, е излетял от Пакистан и е кацнал в Прага, съобщи източник от контрола на въздушното движение на ЕС пред ТАСС.

„Самолетът на американското правителство е излетял от Прага сутринта за Исламабад, където е пристигнал следобед, но няколко часа по-късно е излетял от Пакистан и се е върнал в Чехия“, каза източникът пред агенцията. Според източника, самолетът първоначално е пристигнал в Европа на 18 април от Вашингтон. Източникът не е уточнил кой може да е на борда на правителствения самолет, нито причината за кацането му в Чехия.