Вашингтон и Хавана обсъдили прилагането на сериозни икономически и управленски реформи в Куба

Американската делегация на неотдавнашните преговори с Куба е обсъдила икономическите реформи на острова.
Това съобщи журналистката на NewsNation Кели Майер, цитирайки неназован служител на Държавния департамент.
„Сред темите на дискусията са били необходимостта Куба да приложи значителни икономически и управленски реформи, за да увеличи конкуренцията, да привлече чуждестранни инвестиции и да осигури възможности за растеж на частния сектор“, написа тя в X.
Според Майер, американски представители са представили и предложение за разрешаване на сателитната комуникационна система Starlink в Куба.
По-рано кубинското външно министерство потвърди среща с представители на САЩ на острова.
Американската делегация включваше помощник-държавни секретари, а кубинската - представители на ниво заместник-министри на външните работи.
4 Пешо
До коментар #1 от "Така Така":Така така.... сащ въобще не се бъркат във вътрешните работи на други държави.... кий не скача е червен.... или скачаш ... или ти пращат бомбите. Аве демоНкрацион
07:24 21.04.2026
