Вашингтон и Хавана обсъдили прилагането на сериозни икономически и управленски реформи в Куба

Американската делегация на неотдавнашните преговори с Куба е обсъдила икономическите реформи на острова.

Това съобщи журналистката на NewsNation Кели Майер, цитирайки неназован служител на Държавния департамент.

„Сред темите на дискусията са били необходимостта Куба да приложи значителни икономически и управленски реформи, за да увеличи конкуренцията, да привлече чуждестранни инвестиции и да осигури възможности за растеж на частния сектор“, написа тя в X.

Според Майер, американски представители са представили и предложение за разрешаване на сателитната комуникационна система Starlink в Куба.

По-рано кубинското външно министерство потвърди среща с представители на САЩ на острова.

Американската делегация включваше помощник-държавни секретари, а кубинската - представители на ниво заместник-министри на външните работи.