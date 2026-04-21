Вашингтон и Хавана обсъдили прилагането на сериозни икономически и управленски реформи в Куба

21 Април, 2026 05:40, обновена 21 Април, 2026 05:46 1 328 5

  • куба-
  • сащ-
  • реформи-
  • икономика

Американската делегация наскоро посети острова за преговори с кубинските власти

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската делегация на неотдавнашните преговори с Куба е обсъдила икономическите реформи на острова.

Това съобщи журналистката на NewsNation Кели Майер, цитирайки неназован служител на Държавния департамент.

„Сред темите на дискусията са били необходимостта Куба да приложи значителни икономически и управленски реформи, за да увеличи конкуренцията, да привлече чуждестранни инвестиции и да осигури възможности за растеж на частния сектор“, написа тя в X.

Според Майер, американски представители са представили и предложение за разрешаване на сателитната комуникационна система Starlink в Куба.

По-рано кубинското външно министерство потвърди среща с представители на САЩ на острова.

Американската делегация включваше помощник-държавни секретари, а кубинската - представители на ниво заместник-министри на външните работи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Така Така

    11 1 Отговор
    Да не се бъркат там че ще ги ошляпат ей не мирясаха тия скочобри сащ

    Коментиран от #4

    06:16 21.04.2026

  • 2 Чия е Куба?

    2 7 Отговор
    Американска!

    06:27 21.04.2026

  • 3 В Куба няма петрол

    10 0 Отговор
    Рижавото какво търси там?

    06:59 21.04.2026

  • 4 Пешо

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Така Така":

    Така така.... сащ въобще не се бъркат във вътрешните работи на други държави.... кий не скача е червен.... или скачаш ... или ти пращат бомбите. Аве демоНкрацион

    07:24 21.04.2026

  • 5 Косто

    6 0 Отговор
    Стотинката има и обратна страна. Куба е провела разговори и с Китай и Русия.

    08:18 21.04.2026