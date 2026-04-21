Politico: Войната в Иран ускорява изолацията на САЩ, Тръмп губи глобално влияние

Войната в Иран вреди на влиянието на САЩ по целия свят и обтяга отношенията със страни, които вече са изтощени от втория мандат на президента Доналд Тръмп.

Тази ерозия на отношенията може да се окаже трудна за обръщане, тъй като противници на САЩ като Китай се възползват от възможността да експлоатират ситуацията.

От Бангладеш до Словения, проблемите с горивата парализира транспорта, разгневявайки лидерите, принудени да се справят с последиците от война, която не искаха. В страните с мюсюлманско мнозинство ефирът е изпълнен с антиамериканска реторика, често с мълчаливото съгласие на правителствата. Дори съюзниците на Америка в НАТО ограничиха подкрепата си за САЩ, като някои подчертават, че администрацията на Тръмп не се е консултирала с тях, преди да започне военни действия срещу Иран, пише Politico.

Войната изглежда ускорява това, което някои наричат „разделяне“. САЩ са в конфликт с голяма част от останалата част на планетата, откакто Тръмп се завърна на поста си и започна хаотично да използва икономическа и военна сила, включително налагане на тарифи.

„Мнозина са отегчени от това колко хаотична е била тази война и са уплашени от потенциалния икономически удар, въпреки че не съм виждал големи протести в отговор“, каза дипломат във Вашингтон. „Ако следващият президент е по-разумен човек, имиджът на САЩ може да се подобри, но това поставя трудни дългосрочни въпроси за политиците относно алианса: докъде можем да стигнем в лоялността си към САЩ и какво трябва да направим, ако вече не можем да разчитаме на тях?“

Последният знак за дистанциране на чуждестранни сили беше изявление на канадския премиер Марк Карни. В скорошно видео обръщение той нарече икономическите връзки на страната си със Съединените щати „слабости“, които трябва да бъдат разгледани.

„Трябва да се грижим за себе си, защото не можем да разчитаме само на един чуждестранен партньор“, каза Карни, който става все по-критичен към Тръмп, отчасти заради заплахите му срещу Гренландия. „Не можем да контролираме дестабилизацията от нашите съседи. Не можем да залагаме бъдещето си на надеждата, че тя внезапно ще спре.“

Някои бивши американски служители обясниха, че постоянното колебание на Тръмп относно целите му в Иран не вдъхва доверие.

„Съюзниците не знаят в какво да вярват, противниците не знаят от какво да се страхуват, а собственият му кабинет не разбира каква е всъщност неговата стратегия или намерения“, каза Томас Райт, бивш служител на Съвета за национална сигурност в администрацията на Байдън. „Дългосрочната прогноза не е окончателна. Но въпросът е какво ще правят Китай, Русия, Северна Корея и Иран през следващите две години и девет месеца, ако това отклонение продължи.“

В отговор на искане за коментар, прессекретарят на Белия дом Анна Кели заяви, че подходът на Тръмп „Америка на първо място“ е довел до по-добри търговски сделки, разширени партньорства за борба с наркотиците и увеличени разходи за отбрана сред съюзниците.

„Световните лидери говорят за заплахата, представлявана от Иран, от 47 години, но никой не е имал смелостта да се обърне към нея“, подчерта Кели. „След като всички наши цели бъдат постигнати, включително окончателното елиминиране на иранската ядрена заплаха, целият свят ще бъде по-безопасен, по-стабилен и по-добре.“

Откакто САЩ и Израел започнаха война с Иран на 28 февруари, световният енергиен сектор е разтърсен от затварянето на Ормузкия проток и иранските атаки срещу енергийни съоръжения в Близкия изток. САЩ, които вече са водещият световен производител на петрол и газ, засилиха влиянието си на енергийните пазари в краткосрочен план, но тези печалби може да са временни.

Азиатските страни, най-уязвими към нестабилността на цените на енергията – някои от които са наложили задължителна работа от разстояние или са спрели износа, за да пестят гориво – са обещали да ускорят внедряването на възобновяема енергия и да рестартират атомните електроцентрали, според съобщения в медиите.

Европа, след като си е взела поука от руската инвазия в Украйна, иска да избегне зависимостта от един-единствен доставчик на енергия. Вместо това, тя планира да разшири програмите за енергийна ефективност и възобновяема енергия, както и да въведе повече електрически превозни средства.

Мнозина може да се обърнат към Китай, който контролира по-голямата част от веригите за доставки на слънчева енергия. Пекин произвежда електрически превозни средства на изключително ниски цени и контролира по-голямата част от минералите за чиста енергия и батерии.

„Целта тук не е просто да се преодолее шокът. Целта е да се използва този период на несигурност, за да се изградят основите за по-трайна стабилност“, заяви миналата седмица президентът на Азиатската банка за развитие Масато Канда.

В предишни войни в региона американските президенти са успявали да обединят дори неохотни съюзници, включително администрацията на Тръмп, която поиска помощ за защита на израелските градове и гражданската инфраструктура от ирански атаки миналата година.

Този път администрацията на Тръмп не успя да информира предварително дори най-близките си съюзници и оттогава не е отправяла ясни искания, казват репортери.

Това имаше последствия. В отговор на затварянето на пролива Великобритания и Франция проведоха няколко срещи с десетки съюзнически държави, но без САЩ, за да разработят план за запазване на пролива отворен след войната. Европейската инициатива ще се фокусира върху отбранителни операции за защита на търговското корабоплаване, но времето и съставът на силите все още са в процес на разработка.

Това се случва в момент, когато Европейският съюз проучва начини за укрепване на колективния отбранителен механизъм на блока, член 42.7, в случай че той бъде тестван в отговор на заплахите на администрацията на Тръмп да завземе Гренландия със сила. Въпреки това, статията подчертава, че отбранителните връзки на САЩ по света са дълбоки и трудни за прекъсване.

Тръмп многократно е заплашвал да прекрати някои от тези връзки (включително напускане на НАТО), но не е предприел сериозни стъпки за това. Много страни, въпреки недоволството си от Тръмп, все още искат да видят военната мощ на САЩ на своя страна.

В понеделник САЩ и Филипините започнаха мащабни военни учения, в които се очаква да участват Япония и Канада, което служи като предупреждение за Китай. В Близкия изток атаките на САЩ срещу Иран предизвикаха смесена реакция. Израел остава твърд партньор в борбата срещу Иран, стремейки се да отслаби Ислямската република колкото е възможно повече, ако режимът не бъде свален.

Докато държавите от Персийския залив се опитваха да разубедят САЩ от първоначалните атаки, мнозина оттогава са бесни от ответните удари на Иран на тяхна територия. Обединените арабски емирства, например, все повече застават на страната на САЩ, въпреки съобщенията, че може да се нуждаят от финансова помощ от Вашингтон.

Войната в Иран също така навреди на репутацията и влиянието на Америка в страни, където усилията на САЩ за укрепване на отношенията са изправени пред ожесточена конкуренция. В откъс от телеграма на Държавния департамент, американски дипломати в Душанбе, Таджикистан, предупреждават, че „конфликтът в Иран е довел до появата на постоянен антиамерикански наратив в изключително ограниченото медийно пространство на Таджикистан, тъй като чуждестранните играчи разширяват влиянието си“.

Откъсът добавя: „Нашите конкуренти изразходват ресурси, за да гарантират, че техният наратив ще преобладава в страна, която се намира на пресечната точка на Китай, Афганистан, Русия и Иран“.

Подобни телеграми от Бахрейн, Индонезия и Азербайджан също описват разпространението на антиамерикански настроения и предупреждават, че в някои случаи сигурността и дипломатическите връзки на САЩ са изложени на риск.

Говорителят на Държавния департамент Томи Пигот сподели стандартно изявление: „Действията на Тръмп правят Съединените щати и света по-безопасни, като предотвратяват иранският режим да се сдобие с ядрено оръжие“. Това е реалността и цялата администрация действа единодушно в тази посока.“

Действията на Тръмп в Иран задълбочиха отчуждението на някои съюзници, възникнало, когато той създаде „Съвета за мир“, замислен като орган за прилагане на споразумението между Израел и Хамас, но който критиците подозират, че е предназначен да замени ООН. Унгария и България бяха единствените членове на ЕС, които официално се присъединиха към съвета. Други страни от ЕС предпочетоха да се дистанцират.

Въпреки това, поддръжниците на Тръмп твърдят, че всички настоящи трудности, причинени от действията на президента в Иран, ще си заслужават в дългосрочен план. Александър Грей, висш служител на Съвета за национална сигурност по време на първия мандат на Тръмп, заяви, че решението за работа с Иран сега „ще се отплати на бъдещите президенти“.