Петер Мадяр: Нетаняху ще бъде арестуван при посещение в Унгария

Лидерът на партия „Тиса“ и бъдещ министър-председател на Унгария Петер Мадяр заяви, че Бенямин Нетаняху ще бъде задържан, ако посети страната, заради издадена заповед от Международен наказателен съд.
Изявлението беше направено по време на пресконференция в Будапеща в отговор на журналистически въпрос. Мадяр подчерта, че държавите, членуващи в съда, са длъжни да изпълняват неговите решения.
„Ако една държава е член на Международния наказателен съд и издирвано лице влезе на нейна територия, то трябва да бъде задържано“, заяви той.
Мадяр допълни в интервю за Reuters, че вече е информирал Нетаняху за намерението си да възстанови участието на страната в съда до 2 юни. Израелският премиер има планирано посещение в Унгария през есента, но не е ясно дали то ще се състои след тези изявления.
През ноември 2024 г. Международен наказателен съд издаде заповеди за арест срещу Нетаняху и бившия израелски министър на отбраната Йоав Галант за предполагаеми военни престъпления по време на операцията в Газа. И двамата отричат обвиненията.
След решението на съда говорителят на външната служба на ЕС Петер Стано заяви, че всички държави членки на ЕС трябва да спазват заповедите на съда, включително тази срещу Нетаняху.
Предишният премиер Виктор Орбан обяви през април 2025 г., че страната ще се оттегли от съда, като определи институцията като политически инструмент. Малко след това Нетаняху посети Будапеща и се срещна с Орбан.
Въпреки това редица европейски държави, сред които Франция, Германия и Италия, заявиха, че биха гарантирали имунитет на израелския премиер въпреки заповедта за арест.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
12 Е с това
А Орбан не арестува Нетаняху за да го предаде на МНС, защото тогава трябваше да арестува и Путин ако посети Унгария
08:11 21.04.2026
13 ГанЯ
08:11 21.04.2026
14 Чичо Доналд ще ти звънне и ще го пуснеш
08:13 21.04.2026
15 Радев
Коментиран от #16
08:14 21.04.2026
16 Радев
До коментар #15 от "Радев":Мога да ви кажа, че ако арестуват Путин не е ясно, какво ще стане, може руснаците да благодарят на Мадяр, но ако арестува Нетаняху с Унгария е свършено, изчезва от картата, това е сигурно.
Коментиран от #26
08:15 21.04.2026
26 Хи хи
До коментар #16 от "Радев":Ако арестуват Путин, ще го смени медведя, а медведя почва веднага с ядреното оръжие по киев, тухла върху тухла няма да остане. Така че урките се молят Путин да стои на власт !
08:28 21.04.2026
30 Тук соросовите урсули
Мадяр запази на 90% политиката на Орбан и плюс това, че предложи Орбан да замести урсата в ЕС.
08:44 21.04.2026
32 Хмм
До коментар #28 от "Маджар е популист като ментето Кредев":ами избрани от българския народ, във Варна са избрали намагнитения Горанов, че горкият останал без пари в кеш, сметките минават през банки, а те зависят от долара, ето пеевски продаде почти всичко и живее под наем, заедно с борисов ден не отсъстват от НС, за да си получат целите заплати, така и с горанов
08:48 21.04.2026
33 Тити на Кака
Коментиран от #34
08:48 21.04.2026
34 Хмм
До коментар #33 от "Тити на Кака":да видим, ще върне ли Сороския университет и НПО-тата
08:51 21.04.2026
35 питам за приятел
Или то това не е като онова?
09:12 21.04.2026
41 Ха ха ха
Коментиран от #42
11:43 21.04.2026
42 БУНКЕРНИЯ КАШИК
До коментар #41 от "Ха ха ха":Можеше да дойде само при Орбан.
Страхливия Плъх
Да си седи В Бункера
Няма работа в Унгария
12:14 21.04.2026
45 111
До коментар #37 от "Анонимен":Хорти е противник на антиеврейската политика, просто не винаги нещата са зависели от него. Пак си чул-недочул, чел-недочел.
00:53 22.04.2026