Петер Мадяр: Нетаняху ще бъде арестуван при посещение в Унгария

21 Април, 2026 07:56 4 211 45

Новият унгарски лидер заяви, че страната ще спазва задълженията си към Международния наказателен съд

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерът на партия „Тиса“ и бъдещ министър-председател на Унгария Петер Мадяр заяви, че Бенямин Нетаняху ще бъде задържан, ако посети страната, заради издадена заповед от Международен наказателен съд.

Изявлението беше направено по време на пресконференция в Будапеща в отговор на журналистически въпрос. Мадяр подчерта, че държавите, членуващи в съда, са длъжни да изпълняват неговите решения.

„Ако една държава е член на Международния наказателен съд и издирвано лице влезе на нейна територия, то трябва да бъде задържано“, заяви той.

Мадяр допълни в интервю за Reuters, че вече е информирал Нетаняху за намерението си да възстанови участието на страната в съда до 2 юни. Израелският премиер има планирано посещение в Унгария през есента, но не е ясно дали то ще се състои след тези изявления.

През ноември 2024 г. Международен наказателен съд издаде заповеди за арест срещу Нетаняху и бившия израелски министър на отбраната Йоав Галант за предполагаеми военни престъпления по време на операцията в Газа. И двамата отричат обвиненията.

След решението на съда говорителят на външната служба на ЕС Петер Стано заяви, че всички държави членки на ЕС трябва да спазват заповедите на съда, включително тази срещу Нетаняху.

Предишният премиер Виктор Орбан обяви през април 2025 г., че страната ще се оттегли от съда, като определи институцията като политически инструмент. Малко след това Нетаняху посети Будапеща и се срещна с Орбан.

Въпреки това редица европейски държави, сред които Франция, Германия и Италия, заявиха, че биха гарантирали имунитет на израелския премиер въпреки заповедта за арест.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мурка

    28 7 Отговор
    ФАЛШ и ПЛАСТИКА

    08:01 21.04.2026

  • 3 Курдо Коленков

    46 2 Отговор
    Интересно, много интересно...

    08:01 21.04.2026

  • 4 аааа

    27 7 Отговор
    нема да пипиш биби че ша върна
    Орбан за нови 16

    08:02 21.04.2026

  • 5 Боруна Лом

    47 4 Отговор
    ЕСЕС МАЙ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ СЕ ПРЕЦАКА

    08:03 21.04.2026

  • 6 Кики

    65 5 Отговор
    Браво, Маджаров, принципна позиция, браво. Хитлеряху трябва да бъде арестуван.

    08:06 21.04.2026

  • 7 гост

    42 1 Отговор
    Ако ще се спазва от който си поиска,за какво е тази организация...или членуваш и изпълняваш или не членуваш...ясно да са записани правилата,без да има малки вратички...

    08:06 21.04.2026

  • 8 А Шорош?

    40 3 Отговор
    Може ли и него!

    08:08 21.04.2026

  • 9 Деций

    40 7 Отговор
    Ти ,че няма да го арестуваш е повече от ясно,и тези декларации са излишни,или по скоро за консумация от МНС и ЕК.По добре и по безопасно би било да арестуваш Урсула Фондерлаен или Кая Калас!

    08:08 21.04.2026

  • 10 Бай онзи

    24 1 Отговор
    ЕС=,,наши и ваши",зелени и по-тъмнозелени,"черни и бели"

    08:10 21.04.2026

  • 11 Демократична медия!

    24 1 Отговор
    Пишеш истината , и - цък !!! Няма я !!!

    08:11 21.04.2026

  • 12 Е с това

    11 14 Отговор
    спечели изборите Мъдяра!

    А Орбан не арестува Нетаняху за да го предаде на МНС, защото тогава трябваше да арестува и Путин ако посети Унгария

    08:11 21.04.2026

  • 13 ГанЯ

    15 3 Отговор
    Продължаваме подмяната😃

    08:11 21.04.2026

  • 14 Чичо Доналд ще ти звънне и ще го пуснеш

    20 11 Отговор
    Това са приказки без везе за маса и да храниш публиката с празна лъжица.Как ще арестуваш фигура от упръвляващият света народ.

    08:13 21.04.2026

  • 15 Радев

    11 20 Отговор
    Значи и Путин ще бъде арестуван при посещение в Унгария. Ха ха ха ха

    Коментиран от #16

    08:14 21.04.2026

  • 16 Радев

    6 27 Отговор

    До коментар #15 от "Радев":

    Мога да ви кажа, че ако арестуват Путин не е ясно, какво ще стане, може руснаците да благодарят на Мадяр, но ако арестува Нетаняху с Унгария е свършено, изчезва от картата, това е сигурно.

    Коментиран от #26

    08:15 21.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    18 3 Отговор
    Добре де как ще го арестуват след като още не са му открили нито ушите нито шестия пръст ?

    08:19 21.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Лопата Орешник

    24 1 Отговор
    Обаче не го изчака да дойде и да го арестува, а го предупреждава, т.е. всъщност не иска да го арестува!!

    08:21 21.04.2026

  • 24 Пояснение

    15 4 Отговор
    Нетаняу е умрял. Затова тези вицове.

    08:22 21.04.2026

  • 25 Хмм

    20 4 Отговор
    Мадяр произхожда от семейство на юристи и знае, че правото трябва да се спазва, украйна да се защитава, но няма да получи оръжие от унгария, няма да станат гаранти на 90-милиардния заем, защото унгарските пари са за унгарския народ, ще повишава семейните надбавки и ниските пенсии, ще внася петрол от Русия, ще спре имиграцията на чуждестранни работници, политиката на Орбан в подобрен вариант, но влизане в еврозоната в най-кратък срок

    08:24 21.04.2026

  • 26 Хи хи

    22 4 Отговор

    До коментар #16 от "Радев":

    Ако арестуват Путин, ще го смени медведя, а медведя почва веднага с ядреното оръжие по киев, тухла върху тухла няма да остане. Така че урките се молят Путин да стои на власт !

    08:28 21.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хи хи хи

    18 2 Отговор
    не само зиленото шмъркало ами и урсулите и фредерике шМерц не случиха на маджари

    Язък за паричките.......

    08:43 21.04.2026

  • 30 Тук соросовите урсули

    23 2 Отговор
    още не схващат как Орбан ги изигра със своя доверен ученик Мадяр.
    Мадяр запази на 90% политиката на Орбан и плюс това, че предложи Орбан да замести урсата в ЕС.

    08:44 21.04.2026

  • 31 венсеремос

    17 3 Отговор
    Ма-.;дя-.;р и Сат-.;ан-.;яху са предатели! България и Русия не са предателски държави.Фашистка Бандеровска Окраина и Зелената еуглена са предатели-няма Православие,рушат се Руски паметици, фашистите окраинци избиха в бандеровска Окраина-Православни Българи-Н-.;ашето продажно Правителство не ги защити,нито даде на съд Зеленски и Фашистка Окраина.И така/Мад-.;яр и Сатаняху са предатели.Чифу-.;тът Сорос беше изгонен от Унгария а в Православна България не беше допуснат-ще бъде отстрелян като патица.Нашите предатели са 1/Герб и тиквата,2/ДъПъСъ и Пуевски,3/ИТН и Тошко,4/ ППДБ и Киро-тъпото и кокорчо,5/СДС и гнома.Сат-.;аняху и СОЩ / овчарските щати/ -EXITUS и ТАНАТОС!!За Румен Радев-140 гласа!!! За Вл. Вл. Путин!!!

    08:45 21.04.2026

  • 32 Хмм

    11 1 Отговор

    До коментар #28 от "Маджар е популист като ментето Кредев":

    ами избрани от българския народ, във Варна са избрали намагнитения Горанов, че горкият останал без пари в кеш, сметките минават през банки, а те зависят от долара, ето пеевски продаде почти всичко и живее под наем, заедно с борисов ден не отсъстват от НС, за да си получат целите заплати, така и с горанов

    08:48 21.04.2026

  • 33 Тити на Кака

    13 4 Отговор
    Леле....и този се оказа антисемит....

    Коментиран от #34

    08:48 21.04.2026

  • 34 Хмм

    10 2 Отговор

    До коментар #33 от "Тити на Кака":

    да видим, ще върне ли Сороския университет и НПО-тата

    08:51 21.04.2026

  • 35 питам за приятел

    1 2 Отговор
    А ако Путин дойде?
    Или то това не е като онова?

    09:12 21.04.2026

  • 36 Някои

    6 4 Отговор
    Не подкрепям политическата измишльотина МНС, но за терориста Сатаняху са прави. Той трябва да отиде на трибунал за престъпления срещу човечеството.

    09:29 21.04.2026

  • 37 Анонимен

    2 2 Отговор
    Унгария, като един верен съюзник на 3Райх ,изпраща неговите сънародници от Будапеща през1944година на разходка до Аушвитц.Те всички задружно потеглят към небето през комините.Така страната се разправя с нежеланите от никого съграждани.Решителен принос в това начинание изиграва ген. Хорти,управляващ по това време.

    Коментиран от #45

    10:01 21.04.2026

  • 38 хмммм

    3 2 Отговор
    Браво!

    10:08 21.04.2026

  • 39 Василеску

    5 1 Отговор
    Започва добре. Ашколсун за това решение.

    10:42 21.04.2026

  • 40 ъглошлайф

    1 1 Отговор
    За нас е важно , че ББ и ДП са все още на свобода ! За другите после ще мислим !

    11:05 21.04.2026

  • 41 Ха ха ха

    0 1 Отговор
    А Путлер ще го арестувате ли

    Коментиран от #42

    11:43 21.04.2026

  • 42 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ха ха ха":

    Можеше да дойде само при Орбан.

    Страхливия Плъх

    Да си седи В Бункера

    Няма работа в Унгария

    12:14 21.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 дядото

    1 0 Отговор
    истината не в орбан или мадяр,а в унгарците - като мислене,като национално отговорно поведение......за разлика от нас т. н. българи

    17:03 21.04.2026

  • 45 111

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Анонимен":

    Хорти е противник на антиеврейската политика, просто не винаги нещата са зависели от него. Пак си чул-недочул, чел-недочел.

    00:53 22.04.2026

