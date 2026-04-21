Петер Мадяр: Нетаняху ще бъде арестуван при посещение в Унгария

Лидерът на партия „Тиса“ и бъдещ министър-председател на Унгария Петер Мадяр заяви, че Бенямин Нетаняху ще бъде задържан, ако посети страната, заради издадена заповед от Международен наказателен съд.

Изявлението беше направено по време на пресконференция в Будапеща в отговор на журналистически въпрос. Мадяр подчерта, че държавите, членуващи в съда, са длъжни да изпълняват неговите решения.

„Ако една държава е член на Международния наказателен съд и издирвано лице влезе на нейна територия, то трябва да бъде задържано“, заяви той.

Мадяр допълни в интервю за Reuters, че вече е информирал Нетаняху за намерението си да възстанови участието на страната в съда до 2 юни. Израелският премиер има планирано посещение в Унгария през есента, но не е ясно дали то ще се състои след тези изявления.

През ноември 2024 г. Международен наказателен съд издаде заповеди за арест срещу Нетаняху и бившия израелски министър на отбраната Йоав Галант за предполагаеми военни престъпления по време на операцията в Газа. И двамата отричат обвиненията.

След решението на съда говорителят на външната служба на ЕС Петер Стано заяви, че всички държави членки на ЕС трябва да спазват заповедите на съда, включително тази срещу Нетаняху.

Предишният премиер Виктор Орбан обяви през април 2025 г., че страната ще се оттегли от съда, като определи институцията като политически инструмент. Малко след това Нетаняху посети Будапеща и се срещна с Орбан.

Въпреки това редица европейски държави, сред които Франция, Германия и Италия, заявиха, че биха гарантирали имунитет на израелския премиер въпреки заповедта за арест.