Пилоти предотвратиха сблъсък на самолети над Нашвил след грешка на диспечери

Пилоти успяха да избегнат сериозен инцидент във въздуха над Нашвил, след като предотвратиха сблъсък между два самолета, съобщава The Tennessean, предава Фокус.

Случаят се е разиграл само два дни след като Федерална администрация за авиация наложи забавяния на полети заради недостиг на диспечери.

Самолет на Southwest Airlines, пристигащ от Южна Каролина, е бил насочен за кацане, но екипажът е решил да направи втори заход поради силен вятър. Диспечер е дал разрешение за повторно набиране на височина на полет 507.

В същото време обаче друг ръководител на полети е разрешил излитането на полет 1152 в същия въздушен коридор, създавайки риск от сблъсък.

Системите за предупреждение на двата самолета са се задействали, а пилотите незабавно са се свързали с контролната кула. Диспечерите са наредили на машините да поемат в противоположни посоки, което е позволило да бъде избегната катастрофа.

От Федерална администрация за авиация са започнали разследване на инцидента.