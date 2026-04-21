Пилоти предотвратиха сблъсък на самолети над Нашвил след грешка на диспечери

21 Април, 2026 08:40, обновена 21 Април, 2026 08:40 1 755 5

Инцидентът идва на фона на недостиг на персонал в американската авиация

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пилоти успяха да избегнат сериозен инцидент във въздуха над Нашвил, след като предотвратиха сблъсък между два самолета, съобщава The Tennessean, предава Фокус.

Случаят се е разиграл само два дни след като Федерална администрация за авиация наложи забавяния на полети заради недостиг на диспечери.

Самолет на Southwest Airlines, пристигащ от Южна Каролина, е бил насочен за кацане, но екипажът е решил да направи втори заход поради силен вятър. Диспечер е дал разрешение за повторно набиране на височина на полет 507.

В същото време обаче друг ръководител на полети е разрешил излитането на полет 1152 в същия въздушен коридор, създавайки риск от сблъсък.

Системите за предупреждение на двата самолета са се задействали, а пилотите незабавно са се свързали с контролната кула. Диспечерите са наредили на машините да поемат в противоположни посоки, което е позволило да бъде избегната катастрофа.

От Федерална администрация за авиация са започнали разследване на инцидента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Аоо!

    6 1 Отговор
    Зътува ли падът къто круши в Иран?!

    08:45 21.04.2026

  • 2 Елвис

    3 2 Отговор
    Хи хи хи
    Ай донт кер.....
    ич не ми пука.....

    08:56 21.04.2026

  • 3 Падение

    6 0 Отговор
    Политиката на антиамериканеца тръмп не остави незасегната нито една област от обществения живот и разрушителнота му сила превърна САЩ Тръмпландия. Подредената държава експресно изчезна. Пред очите ни се ражда неонацизъм, чиято основна цел е пълна разруха на всичко съществуващо, изграждано с векове.

    09:22 21.04.2026

  • 4 кравария

    5 1 Отговор
    изтече в канала!

    10:26 21.04.2026

  • 5 системите

    4 0 Отговор
    за предупреждение са причина а не пилотите с късмета си.

    11:49 21.04.2026