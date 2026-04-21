Преговорите между Вашингтон и Техеран остават несигурни

21 Април, 2026 11:03 1 320 14

Техеран отказва диалог под натиск, докато Тръмп изпраща противоречиви сигнали за конфликта

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Изгледите за нов кръг преговори между САЩ и Иран остават неясни, след като и двете страни демонстрират различни позиции относно бъдещето на конфликта, предава Associated Press, цитирана от БТА.

Иранският главен преговарящ Мохаммад-Багер Галибаф заяви в социалната мрежа X, че Техеран няма да участва в преговори „под сянката на заплахи“, като подчерта, че страната разполага с допълнителни възможности, които може да използва.

От своя страна американският президент Доналд Тръмп заяви, че все още обмисля изпращането на преговорен екип, включително вицепрезидента Джей Ди Ванс, в Исламабад, въпреки че Иран отказва участие без промяна в американските позиции.

Тръмп допълни, че е „много малко вероятно“ примирието да бъде подновено преди изтичането му.

Според представените данни от началото на конфликта са регистрирани хиляди жертви в Иран и съседни държави, включително Ливан и Израел, както и загинали военни от различни страни, участващи в региона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неясни позиции

    19 2 Отговор
    Какво е неясно.
    Краварите се махат от Иран и всичко се идва на мястото.

    Коментиран от #2

    11:05 21.04.2026

  • 2 Ами

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "Неясни позиции":

    не, не бързат да се махат В момента си им е супер. САЩ са най-големият производител и нетен износител на петрол и газ, и докато протокът остава затворен, светът няма откъде другаде да купува освен от САЩ . Русия е под санкции, Венецуела вече е под шапката на САЩ, Ормуз е затворен.

    САЩ хич и не бързат да го отварят Да ми мислят Европа и Азия, те страдат в момента

    Коментиран от #5, #7, #8

    11:12 21.04.2026

  • 3 То....

    8 1 Отговор
    И аз преговарях с една хубава жена, и тя от 200 свали на 100 ! Но вика - за толкова пари, кАнален, нъц! Та сега умувам, пълна победа ли ми се обявява, или ще е достатъчно да излъжа за пълна победа?

    Коментиран от #6

    11:12 21.04.2026

  • 4 Българин

    1 11 Отговор
    Преговорите са несигурни, ама американските ядрени бомби са сигурни. И много бързо се приближават към главите на аятоласите!

    Коментиран от #9

    11:20 21.04.2026

  • 5 Не е точно така

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Русия в момента изнася повече от преди 4 години.
    За първото тримесечие на тази година е поставен рекорд за руски газ в ЕС
    За Индия и Китай не говорим.

    11:20 21.04.2026

  • 6 Друга

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "То....":

    Дайте линк и за 150 ще победите окончателно!

    11:23 21.04.2026

  • 7 Руски газ

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Oбeмът нa pycĸия втeчнeн пpиpoдeн гaз (LNG), дocтaвeн нa Иcпaния пpeз мapт, ce e yвeличил pязĸo - a тoгaвa бeшe нaчaлoтo нa вoeнния ĸoнфлиĸт мeждy CAЩ и Изpaeл c Иpaн, cъoбщи иcпaнcĸият в-ĸ Еl Раíѕ.

    Πo дaнни oт eнepгийнaтa ĸoмпaния Еnаgáѕ, минaлия мeceц Иcпaния e зaĸyпилa oт Pycия eĸвивaлeнтa нa 9 807 GWh LNG (26,1% oт oбщия oбeм), ĸoeтo e нaд двoйнo пoвeчe oт мapт 2025 г. (4 393 GWh).

    11:26 21.04.2026

  • 8 Истината

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Добре са 2-3 фирми, а останалия бизнес? а обикновенния човек ? а всичките им съюзници ?... Накрая ще си седят сами в ъгъла и ще слушат на Тръмп глупостите.

    11:57 21.04.2026

  • 9 и после

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    и после Израел изчезва от картата

    11:59 21.04.2026

  • 10 Мирослав Германов

    0 1 Отговор
  • 11 Павел Пенев

    4 0 Отговор
    Браво иранци! Краварите да се измитат от залива и тогава преговори. Капитулация за САЩ и Израел, а ядрена програма за мирни цели никой не може да ви забрани.

    12:34 21.04.2026

  • 12 Георги

    0 0 Отговор
    нормално, със сигурни преговори спелула не се прави

    12:55 21.04.2026

  • 13 Тръмпи

    1 2 Отговор
    Скъпи журналисти, спрете да манипулирате хората - преговори между САЩ и Иран никога не е имало! Просто вицето на САЩ се разходи то Пакистан, където делегацията на Иран му връчи техните искания, той ги е прочел набързо и ги хвърлил в кошчето, а после на път към летището остави исканията на САЩ, които най-вероятно бързо са се озовали там, където са и иранските искания! Това, ако са преговори, ха ха хаааа! Единственото нещо, което е факт е, че имаше 14 дневно примирие между САЩ и Иран, което изтича утре! Войната продължава, и това е факт също! Иранците просто не знаят с кой си имат работа! Нека им пуснат кадри от германските градове към 1 май 1945! Или кадри от Токио към август 1945 година! От Нагасаки и Хирошима! Архивите са живи, даже кадрите са вече и оцветени! На елитът на Иран не му пука за народа и все още си въобразява, че ще остане на власт, но много скоро ще разберат, че грешат! Проблемът на иранците, на журналистите, а и на повечето хора е, че просто нищо не знаят за военният потенциял на САЩ, а уверявам ви, че той е просто ужасен! Само си представете, че това е държава, която през 1944 година е организирала и стоварила над 1 милион души войска в Нормандия! Сега сме 2026 година, ха ха хаааа, как мислите - по трудно ли ще им е, да го направят това! Ако решат в САЩ, то светът може да спре да съществува реално!

    Коментиран от #14

    13:05 21.04.2026

  • 14 На бай Дончо

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тръмпи":

    Няма да му позволят това. Колкото и да се дуе той не сам. Светът иска да живее, а ба Дончо е просто една зависима марионетка. Факта че си променя така мненията говори че някой му дърпа конците

    13:32 21.04.2026

