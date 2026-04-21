Преговорите между Вашингтон и Техеран остават несигурни

Изгледите за нов кръг преговори между САЩ и Иран остават неясни, след като и двете страни демонстрират различни позиции относно бъдещето на конфликта, предава Associated Press, цитирана от БТА.
Иранският главен преговарящ Мохаммад-Багер Галибаф заяви в социалната мрежа X, че Техеран няма да участва в преговори „под сянката на заплахи“, като подчерта, че страната разполага с допълнителни възможности, които може да използва.
От своя страна американският президент Доналд Тръмп заяви, че все още обмисля изпращането на преговорен екип, включително вицепрезидента Джей Ди Ванс, в Исламабад, въпреки че Иран отказва участие без промяна в американските позиции.
Тръмп допълни, че е „много малко вероятно“ примирието да бъде подновено преди изтичането му.
Според представените данни от началото на конфликта са регистрирани хиляди жертви в Иран и съседни държави, включително Ливан и Израел, както и загинали военни от различни страни, участващи в региона.
1 Неясни позиции
Краварите се махат от Иран и всичко се идва на мястото.
11:05 21.04.2026
2 Ами
До коментар #1 от "Неясни позиции":не, не бързат да се махат В момента си им е супер. САЩ са най-големият производител и нетен износител на петрол и газ, и докато протокът остава затворен, светът няма откъде другаде да купува освен от САЩ . Русия е под санкции, Венецуела вече е под шапката на САЩ, Ормуз е затворен.
САЩ хич и не бързат да го отварят Да ми мислят Европа и Азия, те страдат в момента
11:12 21.04.2026
3 То....
11:12 21.04.2026
4 Българин
11:20 21.04.2026
5 Не е точно така
До коментар #2 от "Ами":Русия в момента изнася повече от преди 4 години.
За първото тримесечие на тази година е поставен рекорд за руски газ в ЕС
За Индия и Китай не говорим.
11:20 21.04.2026
6 Друга
До коментар #3 от "То....":Дайте линк и за 150 ще победите окончателно!
11:23 21.04.2026
7 Руски газ
До коментар #2 от "Ами":Oбeмът нa pycĸия втeчнeн пpиpoдeн гaз (LNG), дocтaвeн нa Иcпaния пpeз мapт, ce e yвeличил pязĸo - a тoгaвa бeшe нaчaлoтo нa вoeнния ĸoнфлиĸт мeждy CAЩ и Изpaeл c Иpaн, cъoбщи иcпaнcĸият в-ĸ Еl Раíѕ.
Πo дaнни oт eнepгийнaтa ĸoмпaния Еnаgáѕ, минaлия мeceц Иcпaния e зaĸyпилa oт Pycия eĸвивaлeнтa нa 9 807 GWh LNG (26,1% oт oбщия oбeм), ĸoeтo e нaд двoйнo пoвeчe oт мapт 2025 г. (4 393 GWh).
11:26 21.04.2026
8 Истината
До коментар #2 от "Ами":Добре са 2-3 фирми, а останалия бизнес? а обикновенния човек ? а всичките им съюзници ?... Накрая ще си седят сами в ъгъла и ще слушат на Тръмп глупостите.
11:57 21.04.2026
9 и после
До коментар #4 от "Българин":и после Израел изчезва от картата
11:59 21.04.2026
10 Мирослав Германов
11 Павел Пенев
12 Георги
13 Тръмпи
13:05 21.04.2026
14 На бай Дончо
До коментар #13 от "Тръмпи":Няма да му позволят това. Колкото и да се дуе той не сам. Светът иска да живее, а ба Дончо е просто една зависима марионетка. Факта че си променя така мненията говори че някой му дърпа конците
13:32 21.04.2026