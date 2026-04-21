Преговорите между Вашингтон и Техеран остават несигурни

Изгледите за нов кръг преговори между САЩ и Иран остават неясни, след като и двете страни демонстрират различни позиции относно бъдещето на конфликта, предава Associated Press, цитирана от БТА.

Иранският главен преговарящ Мохаммад-Багер Галибаф заяви в социалната мрежа X, че Техеран няма да участва в преговори „под сянката на заплахи“, като подчерта, че страната разполага с допълнителни възможности, които може да използва.

От своя страна американският президент Доналд Тръмп заяви, че все още обмисля изпращането на преговорен екип, включително вицепрезидента Джей Ди Ванс, в Исламабад, въпреки че Иран отказва участие без промяна в американските позиции.

Тръмп допълни, че е „много малко вероятно“ примирието да бъде подновено преди изтичането му.

Според представените данни от началото на конфликта са регистрирани хиляди жертви в Иран и съседни държави, включително Ливан и Израел, както и загинали военни от различни страни, участващи в региона.