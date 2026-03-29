Ще бъдат ли закрити американските военни бази в Испания?

29 Март, 2026 15:57 2 539 61

Гневните антивоенни изявления на Санчес и не по-малко гневната реакция на Тръмп изглежда не са повлияли на дейността на самите бази

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle

Заради антивоенната си позиция, Испания може да бъде "наказана" от САЩ и да остане без американски военни бази. Идеята за закриването им се подкрепя от президента Тръмп. Блъфира ли той?

Съдбата на американските военни бази в Испания след неотдавнашното изявление на Доналд Тръмп за евентуалното им закриване предизвиква огромен интерес сред испанската общественост. И докато властите твърдят, че мнението на Тръмп „не ги вълнува“ и продължават да критикуват действията му по отношение на Иран, парламентарната опозиция се оплаква от възможната загуба на съюзник в лицето на САЩ. А крайнолевите, припомняйки исканията на своите съмишленици от периода на Студената война, призовават да не се чака окончателното решение на американците и незабавно да се затворят базите.

В същото време, според свидетелствата на очевидци, от началото на американо-израелската операция срещу Иран американските бази в Испания значително са засилили своята дейност, което според наблюдатели може да свидетелства за прякото им участие в иранския конфликт - въпреки устната забрана от страна на испанските власти.

Тръмп срещу испанския премиер

Президентът на САЩ публично подкрепи инициативата на републиканския сенатор Линдзи Греъм да „накаже“ Испания - да затвори военноморската и въздушната база в Рота - до Гибралтарския проток, и военновъздушната база в Морон де ла Фронтера - недалеч от Севиля. Тази инициатива се появи след гръмкото осъждане от испанския премиер Педро Санчес, а след това и от неговите министри, на американо-израелската операция срещу Иран като „противоречаща на международното право“, както и на забраната за използване в този конфликт на американските бази на територията на Испания.

Тръмп също така изрази недоволство от Испания в разговор с германския канцлер Фридрих Мерц. При това президентът на САЩ не се ограничи само до темата за военните бази - обеща да прекъсне всички отношения с испанците. Тръмп заяви, че испанците “не са приятели” на САЩ и “нямат нищо”, от което Вашингтон да се нуждае.

Безпрецедентна активност в американската база в Рота

Гневните антивоенни изявления на Санчес и не по-малко гневната реакция на Тръмп изглежда не са повлияли на дейността на самите бази. Както заяви тези дни пред журналисти Хавиер Руис Арана, кмет на Рота, от началото на настоящия конфликт в Близкия Изток активното използване на базата, разположена в близост до неговото селище, не е спирало нито за минута. „Тук постоянно кацат и излитат транспортни самолети, тук пристигат и оттук отплават военни кораби“, отбеляза кметът.

В същото време той подчерта, че може само да предполага накъде се насочват самолетите и корабите, които минават транзитно през Рота. В крайна сметка американците никога не информират никого за това: нито испанските власти, нито испанските военни. При това Рота се счита за „база за съвместно американско-испанско ползване“ и на нея присъства малък испански контингент. Фактът, че „американските военни не се отчитат за действията си пред испанската страна“, потвърди пред ДВ представител на пресслужбата на испанското министерство на отбраната.

Политическа дискусия около базата Рота

По време на дискусията по темата в испанския парламент премиерът Санчес повтори своите тези относно събитията около Иран, заявявайки, че неговата позиция „отразява стремежа към мир на испанския народ“. Същевременно той упрекна опозицията за пасивното им отношение към „незаконните действия на САЩ и Израел“. От своя страна от лявопопулистката партия „Подемос“, която подкрепя Санчес, поискаха да се премахнат американските военни бази с аргумента, че са „инструмент на империализма“ и представляват заплаха за Испания.

От своя страна от опозицията отговориха, че САЩ са „дългогодишен и надежден съюзник на Испания“ и че военните бази „играят важна роля в структурата на НАТО - за защитата на югозападните граници на Европа“. Те припомниха, че приходите от американското присъствие в Испания възлизат на 600 млн. евро годишно и то осигурява работни места на 12 хиляди души. Изтеглянето на САЩ от Испания би означавало загуба на големи договори за ремонт и обслужване на кораби, огромни икономически проблеми за селища, чието население от началото на 1950-те години се занимава с обслужването на американските военни.

Опозиционните партии считат също, че нагнетяването от страна на Санчес на „антивоенни настроения“ има за цел да отвлече вниманието на испанската общественост от неговата „провалена социално-икономическа политика“, както и от корупционните скандали, свързани с „хората от най-близкото обкръжение на премиера“, включително членове на семейството му - съпругата и братът му.

Блъф в стила на Тръмп?

Военнният анализатор от Мадрид Антонио Прието смята, че привържениците на военните бази „едва ли трябва да се тревожат за съдбата им, тъй като заплахата за изтегляне на базите от територията на Испания вероятно е блъф в стила на Тръмп“. „Той постоянно заплашва някого с нещо, но после, като правило, сменя гнева с милост“, казва Прието пред ДВ. Така че нещата няма да стигнат по-далеч от словесна престрелка, смята експертът. Освен това например базата в Рота е от стратегическо значение - локацията ѝ на входа на Гибралтарския проток няма алтернатива. Няма да могат да я заменят дори американските бази в Средиземноморския регион - в Италия или Гърция.

През последните 73 години американската страна е инвестирала милиарди долари в базите - създадена е колосална инфраструктура: военна и гражданска. Това са морски пристанища, летищни съоръжения, ремонтни, складови и жилищни помещения. „Да се изостави всичко това е немислимо“, смята Прието. Освен това през 2027 г. в Испания ще се проведат поредните избори и левите испански политици, които толкова досаждат на Тръмп, според наблюдатели, а и въз основа на социологическите проучвания, едва ли ще останат на власт, коментира експертът.


Испания
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антикомуне

    72 5 Отговор
    Не само от Испания, американците да се разкарат от цяла Европа !!! Нямаме нужда от тези нагли янки. Да си стоят зад Океана и да си се мешат с мексиканците.

    Коментиран от #16, #24, #28, #48

    16:00 29.03.2026

  • 2 НЕМА СТРАШНО

    59 2 Отговор
    НИКОЙ НЕМА ДА ТЪЖИ ЗА ТОВА

    16:00 29.03.2026

  • 3 хехе

    63 4 Отговор
    язе викам краварите да накажат целиО свят и да се изметът в обора си няма да липсват на никой

    16:00 29.03.2026

  • 4 Испанците поведоха

    41 3 Отговор
    Крак Тръмп заяви че ще напусне Америка НАТО ако не се спазват изискванията му разпада на ОТАН ще започне след края на конфликта в близкия изток

    16:01 29.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 604

    41 2 Отговор
    еййй басий късмета, а дано...ся ще накажат и близкия изток и от там ще се изтеглят, после може да накажат направо цялото ЕС и нато и от там да се изтеглят.....

    16:03 29.03.2026

  • 7 А тук кога

    47 3 Отговор
    Кога ще бъдат изгонени от България, където никой няма нужда от тях, освен ромските професионалистки.

    16:03 29.03.2026

  • 8 604

    26 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мартин Картофски 🥔":

    стигъ мрънка бананите са ефтини!

    16:03 29.03.2026

  • 9 88888

    17 0 Отговор
    Да си постройат бази в Иран.

    16:06 29.03.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    39 4 Отговор
    Егати и наказанието...
    дано и нас да ни "накажат" така и гнусните кравари да се разкарат от България...

    Коментиран от #19, #22

    16:06 29.03.2026

  • 11 Сатана Z

    47 1 Отговор
    Вчера изкукуригалият бай Дончо попита журналист на пресконференция какво е направила Испания за САЩ,о той кротко му отговори,че Испанци са открили Америка.

    16:08 29.03.2026

  • 12 Kaлпазанин

    40 2 Отговор
    Зелето се опитва да ни убеди че испанците лъжат ,да ама ,не .испанците си нямат Урсула Калас макарон стърмър и магарето Мерц ,а са независима нация от Ротшилд .първи изгонили евреите ,и затова в половин Южна Америка и Мексико се говори испански ,и културата също е испанска

    16:09 29.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 2234

    8 27 Отговор
    На крива ракета, космоса и пречи, та и на вас американците ви пречат. Щото сте некадърни и ни себе си ни държавата си мой да оправите. Дебил до дебила майно льо.

    16:11 29.03.2026

  • 15 А защо въобще има

    41 2 Отговор
    американски военни бази в Испания?

    16:11 29.03.2026

  • 16 9988

    2 30 Отговор

    До коментар #1 от "Антикомуне":

    Бас държа,че си от тея мръсни предатели които искат руска окупационна армия.Биха ви шута отвсякъде

    Коментиран от #57

    16:11 29.03.2026

  • 17 Къде е

    37 1 Отговор
    Соломон Паси преди години обеща че злото няма да ни застигне а то вече чука на портата...! За 22 години в НАТО какво получи България освен милиарди дълг..!

    16:12 29.03.2026

  • 18 И в Кипър искат

    30 1 Отговор
    Великобритания да си обира крушите

    16:12 29.03.2026

  • 19 България и българите мразят русия

    3 51 Отговор

    До коментар #10 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Американските и натовските бази в България са най-хубавото нещо случвало се на държавта ни.Да не говорим и ,че това гарантира сто процентова сигурност и защита в региона от терористи и крадци на територии като руснаците!

    Коментиран от #21, #23, #37, #41

    16:14 29.03.2026

  • 20 Само олигофрен може да говори

    32 3 Отговор
    като за съюзник в лицето на САЩ.

    16:14 29.03.2026

  • 21 Браво шегаджия

    29 3 Отговор

    До коментар #19 от "България и българите мразят русия":

    Голям виц !

    16:14 29.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Адолф

    15 0 Отговор

    До коментар #19 от "България и българите мразят русия":

    а мен любити ли ма?

    16:15 29.03.2026

  • 24 Ще бъдат закрити

    37 1 Отговор

    До коментар #1 от "Антикомуне":

    Испанските президент и премиер, в очите на Тръмп му казаха ,че създава конфликти в сета. Испанския народ два дни е на улиците и иска американците да , си ходят

    Коментиран от #29

    16:16 29.03.2026

  • 25 Няма начин

    1 11 Отговор
    Не! Няма!

    16:16 29.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ей това обаче е абсолютен фейк !

    19 8 Отговор
    ( Изтеглянето на САЩ от Испания би означавало загуба на големи договори за ремонт и обслужване на кораби, огромни икономически проблеми за селища, чието население от началото на 1950-те години се занимава с обслужването на американските военни. ) ..... Нищо общо с реалностите няма !

    Коментиран от #33, #61

    16:17 29.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Днес в Испания,

    27 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ще бъдат закрити":

    утре по целия свят.

    16:18 29.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 бай Тошу

    16 3 Отговор

    До коментар #30 от "Това не е вярно":

    тиху , че ощи живейти в панелките ми и тъпчеш пътищата ми, ползващ тока от аеца ми и т.н....ако не бях аз щеше да си по кофите

    16:21 29.03.2026

  • 32 руски copосоиден кравар

    1 11 Отговор

    До коментар #26 от "604":

    Разшири ти се шпионката от толкова дуneне пред рашистките краваристанци

    Коментиран от #36, #42

    16:22 29.03.2026

  • 33 Това е истината

    2 19 Отговор

    До коментар #27 от "Ей това обаче е абсолютен фейк !":

    Затова Тръмп пищи, защото САЩ от десетилетия харчат милиарди за тия бази, които наливат пари в месните икономики, а същевременно европейците пестят парите да ги дават на мързеливи левичари като социални помощи, вместо да ги харчат за американско оръжие и затова Тръмп иска европейците да си вдигнат военния бюджет на 5%.
    Как да го обясниш това на тъпоъгълните американофоби, защо са им на европейците американски бази.

    Коментиран от #40, #44, #46

    16:23 29.03.2026

  • 34 Сатана Z

    15 0 Отговор
    Не може да се отрече,че Доналд Тръмп води последователна политика по закриване на военните бази на САЩ извън пределите на Американския континент като верен последовател на доктрината Монро.

    16:23 29.03.2026

  • 35 Като се замисли човек

    20 0 Отговор
    Испания става 16-ият член на НАТО чак на 30 май 1982 г. ! До 1982 г. НЕ се е чувствала вероятно заплашена от никой. 1982 идва едно корумпирано правителство и я набутва на тъмно в НАТО а щабът за въздушни операции (CAOC) е в Торехон де Ардос. ....

    16:26 29.03.2026

  • 36 604

    11 2 Отговор

    До коментар #32 от "руски copосоиден кравар":

    то е очевадно на кой се дупят елитите ни, така че тиху!!!!

    16:26 29.03.2026

  • 37 Орешник

    8 2 Отговор

    До коментар #19 от "България и българите мразят русия":

    Еии двугънковия по полека да не ти прилошеее

    16:26 29.03.2026

  • 38 При Русе

    3 0 Отговор
    2094

    16:26 29.03.2026

  • 39 Хохо Бохо

    10 1 Отговор
    Тва е най се едно боклука да те накаже като се самоизхвърля.

    16:27 29.03.2026

  • 40 Браво шегаджия

    10 0 Отговор

    До коментар #33 от "Това е истината":

    Голям виц !

    16:27 29.03.2026

  • 41 Атина Палада

    21 3 Отговор

    До коментар #19 от "България и българите мразят русия":

    Знам,че си провокатор ,но все пак ще отговоря на така написания коментар. Американските бази не успяха да гарантират сигурност и защита на арабските монархии! Защо? Защото американските военни бази по света не са да гарантират сигурност и защита а са окупационни. Обаче! Тази окупация струваше разрушаването на САЩ отвътре !Сега в процеса на "перестройка на света" ,САЩ ще ги закрият всичките бази по света..

    16:30 29.03.2026

  • 42 604

    7 1 Отговор

    До коментар #32 от "руски copосоиден кравар":

    руски краварници, соросоидни раши....абе ти или се дяти или си се надроусъл кът маймунка.....чак ми е съвестно да ти сипвам в купанката, очевадно си объркано или промиту мозъче...

    16:31 29.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ей смешко

    14 1 Отговор

    До коментар #33 от "Това е истината":

    САЩ ли харчат милиарди за базата в Торехон де Ардос ? Не думай .... Нито евроцент не харчи САЩ впрочем да ти кажа а всичко Испания плаща за тая барака и останалите тъпотии там .

    16:36 29.03.2026

  • 45 Тома

    17 1 Отговор
    Не е лошо.По малко хрантутници на испанския бюджет

    16:36 29.03.2026

  • 46 Атина Палада

    14 2 Отговор

    До коментар #33 от "Това е истината":

    За да окупираш някого ,ти трябва да плащаш милиарди за бази,за НПО за подривна дейност в съответните държави,на които също трябва да плащаш грантове. Не си мисли,че Лора танка ей така просто седи в телевизията и безплатно бръщолеви нелепости ..Всичко това разруши САЩ !

    16:37 29.03.2026

  • 47 Олеееее..... нацисти

    13 1 Отговор
    (.....Заради антивоенната си позиция, Испания може да бъде "наказана" от САЩ.....)

    16:40 29.03.2026

  • 48 Ердоган

    1 12 Отговор

    До коментар #1 от "Антикомуне":

    В Чечня, Грузия, Украйна нямаше янки. Извода където има янки държавата се развива - Германия, Япония, Южна Корея и др., а където няма янки, орките превръщат държавите в израстък на Мордор.

    Коментиран от #56

    16:46 29.03.2026

  • 49 Ще бъдат

    7 1 Отговор
    Изгонени

    16:49 29.03.2026

  • 50 Отстрани

    7 1 Отговор
    Ще бъдат закрити! Следват българските!

    16:52 29.03.2026

  • 51 незнайко

    8 1 Отговор
    Когато във всички държави бъдат закрити базите на САЩ, ще настъпи мир по света !!!

    16:53 29.03.2026

  • 52 гошо

    8 1 Отговор
    Изгонете англосаксонския и ционистки терорист от терористичните му бази.

    16:54 29.03.2026

  • 53 Ироничен

    9 0 Отговор
    Наказана? Всъщност, призната за пълнолетна.

    16:57 29.03.2026

  • 54 Ти да видиш

    13 2 Отговор
    Големият въпрос е от кого точно ни пазят краварските бази???
    Нито руснаците са ни врагове, нито иранците, нито пък сърбите , гърците и турците, явно ни пазят от македонците, защото благодарение на евроатлантиците ние сме жалки и неспособни.
    Видя се ясно, че тези бази се използват само за агресия, терор и убийства на деца.
    Така че ,време е да бъдат навсякъде разкарани!

    16:59 29.03.2026

  • 55 Хаха

    7 2 Отговор
    Дай боже всекиму такова наказание без чужди навлеци на своя територия

    17:06 29.03.2026

  • 56 Антикомуне

    1 3 Отговор

    До коментар #48 от "Ердоган":

    Не бъркай историята. Янки има в Германия и Япония по силата НА ОКУПАЦИОННА АРМИЯ. И двете държави загубиха война. Какво ще кажеш за Скандинавските Страни. Там янки няма, а нивото на държавите е от най-високите във Света.
    За руснаците е ясно, старите хора са го казали "Там където стъпи руски ботуш, трева не никне", за това България е на този хал. Окупирани сме от руснаците и техните слуги, все още.

    Коментиран от #59

    17:50 29.03.2026

  • 57 Антикомуне

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "9988":

    Не се заричай, ще сбъркаш. Ако си учил история ще знаеш, че България е една от основоположниците на културата и създателка на цивилизацията в Европа. Европа е нашия дом. Виж, р4773уснаците нямат нищо общо с Европа, те са си азиатци.

    17:54 29.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Щото

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Антикомуне":

    пък там където се опита да стъпи американската кубинка, тревата изсъхва и отдолу само пепел.......

    18:15 29.03.2026

  • 60 Ха ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "България и българите мразят русия":

    Мноо си нервозно бе! Да нямаш предупреждение, за освобождаване от тролство, поради пасивност и сега си се разтреперало, че без грантовете, оставаш без доходи? Пий си редовно аповете, че съвсем че ти прег0ри амперажът.

    18:33 29.03.2026

  • 61 Ъ?!!!

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ей това обаче е абсолютен фейк !":

    Кой ти каза тая глупост?! Колкото и у нас местните са заети в обслужването на амерските бази, толкова в Испания и във всяка, друга,американска база в света, т. е. КРЪГЛА 0. Те са държава, в държавата. Никакво външно лице не се допуска в тях. И чистачките са американки. Дори и храната си я внасят от САЩ. Тея манти ни ги напяваха още в началото Седевчовото президентче, Паздито и всякакви, други, слугински глашатаи на "прехода".

    18:47 29.03.2026

