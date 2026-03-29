Ще бъдат ли закрити американските военни бази в Испания?

Заради антивоенната си позиция, Испания може да бъде "наказана" от САЩ и да остане без американски военни бази. Идеята за закриването им се подкрепя от президента Тръмп. Блъфира ли той?
Съдбата на американските военни бази в Испания след неотдавнашното изявление на Доналд Тръмп за евентуалното им закриване предизвиква огромен интерес сред испанската общественост. И докато властите твърдят, че мнението на Тръмп „не ги вълнува“ и продължават да критикуват действията му по отношение на Иран, парламентарната опозиция се оплаква от възможната загуба на съюзник в лицето на САЩ. А крайнолевите, припомняйки исканията на своите съмишленици от периода на Студената война, призовават да не се чака окончателното решение на американците и незабавно да се затворят базите.
В същото време, според свидетелствата на очевидци, от началото на американо-израелската операция срещу Иран американските бази в Испания значително са засилили своята дейност, което според наблюдатели може да свидетелства за прякото им участие в иранския конфликт - въпреки устната забрана от страна на испанските власти.
Тръмп срещу испанския премиер
Президентът на САЩ публично подкрепи инициативата на републиканския сенатор Линдзи Греъм да „накаже“ Испания - да затвори военноморската и въздушната база в Рота - до Гибралтарския проток, и военновъздушната база в Морон де ла Фронтера - недалеч от Севиля. Тази инициатива се появи след гръмкото осъждане от испанския премиер Педро Санчес, а след това и от неговите министри, на американо-израелската операция срещу Иран като „противоречаща на международното право“, както и на забраната за използване в този конфликт на американските бази на територията на Испания.
Тръмп също така изрази недоволство от Испания в разговор с германския канцлер Фридрих Мерц. При това президентът на САЩ не се ограничи само до темата за военните бази - обеща да прекъсне всички отношения с испанците. Тръмп заяви, че испанците “не са приятели” на САЩ и “нямат нищо”, от което Вашингтон да се нуждае.
Безпрецедентна активност в американската база в Рота
Гневните антивоенни изявления на Санчес и не по-малко гневната реакция на Тръмп изглежда не са повлияли на дейността на самите бази. Както заяви тези дни пред журналисти Хавиер Руис Арана, кмет на Рота, от началото на настоящия конфликт в Близкия Изток активното използване на базата, разположена в близост до неговото селище, не е спирало нито за минута. „Тук постоянно кацат и излитат транспортни самолети, тук пристигат и оттук отплават военни кораби“, отбеляза кметът.
В същото време той подчерта, че може само да предполага накъде се насочват самолетите и корабите, които минават транзитно през Рота. В крайна сметка американците никога не информират никого за това: нито испанските власти, нито испанските военни. При това Рота се счита за „база за съвместно американско-испанско ползване“ и на нея присъства малък испански контингент. Фактът, че „американските военни не се отчитат за действията си пред испанската страна“, потвърди пред ДВ представител на пресслужбата на испанското министерство на отбраната.
Политическа дискусия около базата Рота
По време на дискусията по темата в испанския парламент премиерът Санчес повтори своите тези относно събитията около Иран, заявявайки, че неговата позиция „отразява стремежа към мир на испанския народ“. Същевременно той упрекна опозицията за пасивното им отношение към „незаконните действия на САЩ и Израел“. От своя страна от лявопопулистката партия „Подемос“, която подкрепя Санчес, поискаха да се премахнат американските военни бази с аргумента, че са „инструмент на империализма“ и представляват заплаха за Испания.
От своя страна от опозицията отговориха, че САЩ са „дългогодишен и надежден съюзник на Испания“ и че военните бази „играят важна роля в структурата на НАТО - за защитата на югозападните граници на Европа“. Те припомниха, че приходите от американското присъствие в Испания възлизат на 600 млн. евро годишно и то осигурява работни места на 12 хиляди души. Изтеглянето на САЩ от Испания би означавало загуба на големи договори за ремонт и обслужване на кораби, огромни икономически проблеми за селища, чието население от началото на 1950-те години се занимава с обслужването на американските военни.
Опозиционните партии считат също, че нагнетяването от страна на Санчес на „антивоенни настроения“ има за цел да отвлече вниманието на испанската общественост от неговата „провалена социално-икономическа политика“, както и от корупционните скандали, свързани с „хората от най-близкото обкръжение на премиера“, включително членове на семейството му - съпругата и братът му.
Блъф в стила на Тръмп?
Военнният анализатор от Мадрид Антонио Прието смята, че привържениците на военните бази „едва ли трябва да се тревожат за съдбата им, тъй като заплахата за изтегляне на базите от територията на Испания вероятно е блъф в стила на Тръмп“. „Той постоянно заплашва някого с нещо, но после, като правило, сменя гнева с милост“, казва Прието пред ДВ. Така че нещата няма да стигнат по-далеч от словесна престрелка, смята експертът. Освен това например базата в Рота е от стратегическо значение - локацията ѝ на входа на Гибралтарския проток няма алтернатива. Няма да могат да я заменят дори американските бази в Средиземноморския регион - в Италия или Гърция.
През последните 73 години американската страна е инвестирала милиарди долари в базите - създадена е колосална инфраструктура: военна и гражданска. Това са морски пристанища, летищни съоръжения, ремонтни, складови и жилищни помещения. „Да се изостави всичко това е немислимо“, смята Прието. Освен това през 2027 г. в Испания ще се проведат поредните избори и левите испански политици, които толкова досаждат на Тръмп, според наблюдатели, а и въз основа на социологическите проучвания, едва ли ще останат на власт, коментира експертът.
1 Антикомуне
2 НЕМА СТРАШНО
3 хехе
4 Испанците поведоха
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 604
7 А тук кога
До коментар #5 от "Мартин Картофски 🥔":стигъ мрънка бананите са ефтини!
9 88888
10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
дано и нас да ни "накажат" така и гнусните кравари да се разкарат от България...
11 Сатана Z
12 Kaлпазанин
13 Този коментар е премахнат от модератор.
15 А защо въобще има
16 9988
17 Къде е
18 И в Кипър искат
16:12 29.03.2026
19 България и българите мразят русия
До коментар #10 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Американските и натовските бази в България са най-хубавото нещо случвало се на държавта ни.Да не говорим и ,че това гарантира сто процентова сигурност и защита в региона от терористи и крадци на територии като руснаците!
Коментиран от #21, #23, #37, #41
16:14 29.03.2026
20 Само олигофрен може да говори
До коментар #19 от "България и българите мразят русия":Голям виц !
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Адолф
До коментар #19 от "България и българите мразят русия":а мен любити ли ма?
16:15 29.03.2026
24 Ще бъдат закрити
До коментар #1 от "Антикомуне":Испанските президент и премиер, в очите на Тръмп му казаха ,че създава конфликти в сета. Испанския народ два дни е на улиците и иска американците да , си ходят
25 Няма начин
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ей това обаче е абсолютен фейк !
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Днес в Испания,
До коментар #24 от "Ще бъдат закрити":утре по целия свят.
16:18 29.03.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 бай Тошу
32 руски copосоиден кравар
До коментар #26 от "604":Разшири ти се шпионката от толкова дуneне пред рашистките краваристанци
33 Това е истината
До коментар #27 от "Ей това обаче е абсолютен фейк !":Затова Тръмп пищи, защото САЩ от десетилетия харчат милиарди за тия бази, които наливат пари в месните икономики, а същевременно европейците пестят парите да ги дават на мързеливи левичари като социални помощи, вместо да ги харчат за американско оръжие и затова Тръмп иска европейците да си вдигнат военния бюджет на 5%.
Как да го обясниш това на тъпоъгълните американофоби, защо са им на европейците американски бази.
34 Сатана Z
35 Като се замисли човек
36 604
До коментар #32 от "руски copосоиден кравар":то е очевадно на кой се дупят елитите ни, така че тиху!!!!
16:26 29.03.2026
37 Орешник
До коментар #19 от "България и българите мразят русия":Еии двугънковия по полека да не ти прилошеее
16:26 29.03.2026
38 При Русе
39 Хохо Бохо
40 Браво шегаджия
До коментар #33 от "Това е истината":Голям виц !
41 Атина Палада
До коментар #19 от "България и българите мразят русия":Знам,че си провокатор ,но все пак ще отговоря на така написания коментар. Американските бази не успяха да гарантират сигурност и защита на арабските монархии! Защо? Защото американските военни бази по света не са да гарантират сигурност и защита а са окупационни. Обаче! Тази окупация струваше разрушаването на САЩ отвътре !Сега в процеса на "перестройка на света" ,САЩ ще ги закрият всичките бази по света..
16:30 29.03.2026
42 604
До коментар #32 от "руски copосоиден кравар":руски краварници, соросоидни раши....абе ти или се дяти или си се надроусъл кът маймунка.....чак ми е съвестно да ти сипвам в купанката, очевадно си объркано или промиту мозъче...
16:31 29.03.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ей смешко
До коментар #33 от "Това е истината":САЩ ли харчат милиарди за базата в Торехон де Ардос ? Не думай .... Нито евроцент не харчи САЩ впрочем да ти кажа а всичко Испания плаща за тая барака и останалите тъпотии там .
16:36 29.03.2026
45 Тома
46 Атина Палада
До коментар #33 от "Това е истината":За да окупираш някого ,ти трябва да плащаш милиарди за бази,за НПО за подривна дейност в съответните държави,на които също трябва да плащаш грантове. Не си мисли,че Лора танка ей така просто седи в телевизията и безплатно бръщолеви нелепости ..Всичко това разруши САЩ !
16:37 29.03.2026
47 Олеееее..... нацисти
48 Ердоган
До коментар #1 от "Антикомуне":В Чечня, Грузия, Украйна нямаше янки. Извода където има янки държавата се развива - Германия, Япония, Южна Корея и др., а където няма янки, орките превръщат държавите в израстък на Мордор.
49 Ще бъдат
50 Отстрани
51 незнайко
52 гошо
53 Ироничен
54 Ти да видиш
Нито руснаците са ни врагове, нито иранците, нито пък сърбите , гърците и турците, явно ни пазят от македонците, защото благодарение на евроатлантиците ние сме жалки и неспособни.
Видя се ясно, че тези бази се използват само за агресия, терор и убийства на деца.
Така че ,време е да бъдат навсякъде разкарани!
16:59 29.03.2026
55 Хаха
56 Антикомуне
До коментар #48 от "Ердоган":Не бъркай историята. Янки има в Германия и Япония по силата НА ОКУПАЦИОННА АРМИЯ. И двете държави загубиха война. Какво ще кажеш за Скандинавските Страни. Там янки няма, а нивото на държавите е от най-високите във Света.
За руснаците е ясно, старите хора са го казали "Там където стъпи руски ботуш, трева не никне", за това България е на този хал. Окупирани сме от руснаците и техните слуги, все още.
57 Антикомуне
До коментар #16 от "9988":Не се заричай, ще сбъркаш. Ако си учил история ще знаеш, че България е една от основоположниците на културата и създателка на цивилизацията в Европа. Европа е нашия дом. Виж, р4773уснаците нямат нищо общо с Европа, те са си азиатци.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Щото
До коментар #56 от "Антикомуне":пък там където се опита да стъпи американската кубинка, тревата изсъхва и отдолу само пепел.......
60 Ха ха ха ха
До коментар #22 от "България и българите мразят русия":Мноо си нервозно бе! Да нямаш предупреждение, за освобождаване от тролство, поради пасивност и сега си се разтреперало, че без грантовете, оставаш без доходи? Пий си редовно аповете, че съвсем че ти прег0ри амперажът.
61 Ъ?!!!
До коментар #27 от "Ей това обаче е абсолютен фейк !":Кой ти каза тая глупост?! Колкото и у нас местните са заети в обслужването на амерските бази, толкова в Испания и във всяка, друга,американска база в света, т. е. КРЪГЛА 0. Те са държава, в държавата. Никакво външно лице не се допуска в тях. И чистачките са американки. Дори и храната си я внасят от САЩ. Тея манти ни ги напяваха още в началото Седевчовото президентче, Паздито и всякакви, други, слугински глашатаи на "прехода".
