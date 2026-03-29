Ще бъдат ли закрити американските военни бази в Испания?

Заради антивоенната си позиция, Испания може да бъде "наказана" от САЩ и да остане без американски военни бази. Идеята за закриването им се подкрепя от президента Тръмп. Блъфира ли той?

Съдбата на американските военни бази в Испания след неотдавнашното изявление на Доналд Тръмп за евентуалното им закриване предизвиква огромен интерес сред испанската общественост. И докато властите твърдят, че мнението на Тръмп „не ги вълнува“ и продължават да критикуват действията му по отношение на Иран, парламентарната опозиция се оплаква от възможната загуба на съюзник в лицето на САЩ. А крайнолевите, припомняйки исканията на своите съмишленици от периода на Студената война, призовават да не се чака окончателното решение на американците и незабавно да се затворят базите.

В същото време, според свидетелствата на очевидци, от началото на американо-израелската операция срещу Иран американските бази в Испания значително са засилили своята дейност, което според наблюдатели може да свидетелства за прякото им участие в иранския конфликт - въпреки устната забрана от страна на испанските власти.

Тръмп срещу испанския премиер

Президентът на САЩ публично подкрепи инициативата на републиканския сенатор Линдзи Греъм да „накаже“ Испания - да затвори военноморската и въздушната база в Рота - до Гибралтарския проток, и военновъздушната база в Морон де ла Фронтера - недалеч от Севиля. Тази инициатива се появи след гръмкото осъждане от испанския премиер Педро Санчес, а след това и от неговите министри, на американо-израелската операция срещу Иран като „противоречаща на международното право“, както и на забраната за използване в този конфликт на американските бази на територията на Испания.

Тръмп също така изрази недоволство от Испания в разговор с германския канцлер Фридрих Мерц. При това президентът на САЩ не се ограничи само до темата за военните бази - обеща да прекъсне всички отношения с испанците. Тръмп заяви, че испанците “не са приятели” на САЩ и “нямат нищо”, от което Вашингтон да се нуждае.

Безпрецедентна активност в американската база в Рота

Гневните антивоенни изявления на Санчес и не по-малко гневната реакция на Тръмп изглежда не са повлияли на дейността на самите бази. Както заяви тези дни пред журналисти Хавиер Руис Арана, кмет на Рота, от началото на настоящия конфликт в Близкия Изток активното използване на базата, разположена в близост до неговото селище, не е спирало нито за минута. „Тук постоянно кацат и излитат транспортни самолети, тук пристигат и оттук отплават военни кораби“, отбеляза кметът.

В същото време той подчерта, че може само да предполага накъде се насочват самолетите и корабите, които минават транзитно през Рота. В крайна сметка американците никога не информират никого за това: нито испанските власти, нито испанските военни. При това Рота се счита за „база за съвместно американско-испанско ползване“ и на нея присъства малък испански контингент. Фактът, че „американските военни не се отчитат за действията си пред испанската страна“, потвърди пред ДВ представител на пресслужбата на испанското министерство на отбраната.

Политическа дискусия около базата Рота

По време на дискусията по темата в испанския парламент премиерът Санчес повтори своите тези относно събитията около Иран, заявявайки, че неговата позиция „отразява стремежа към мир на испанския народ“. Същевременно той упрекна опозицията за пасивното им отношение към „незаконните действия на САЩ и Израел“. От своя страна от лявопопулистката партия „Подемос“, която подкрепя Санчес, поискаха да се премахнат американските военни бази с аргумента, че са „инструмент на империализма“ и представляват заплаха за Испания.

От своя страна от опозицията отговориха, че САЩ са „дългогодишен и надежден съюзник на Испания“ и че военните бази „играят важна роля в структурата на НАТО - за защитата на югозападните граници на Европа“. Те припомниха, че приходите от американското присъствие в Испания възлизат на 600 млн. евро годишно и то осигурява работни места на 12 хиляди души. Изтеглянето на САЩ от Испания би означавало загуба на големи договори за ремонт и обслужване на кораби, огромни икономически проблеми за селища, чието население от началото на 1950-те години се занимава с обслужването на американските военни.

Опозиционните партии считат също, че нагнетяването от страна на Санчес на „антивоенни настроения“ има за цел да отвлече вниманието на испанската общественост от неговата „провалена социално-икономическа политика“, както и от корупционните скандали, свързани с „хората от най-близкото обкръжение на премиера“, включително членове на семейството му - съпругата и братът му.

Блъф в стила на Тръмп?

Военнният анализатор от Мадрид Антонио Прието смята, че привържениците на военните бази „едва ли трябва да се тревожат за съдбата им, тъй като заплахата за изтегляне на базите от територията на Испания вероятно е блъф в стила на Тръмп“. „Той постоянно заплашва някого с нещо, но после, като правило, сменя гнева с милост“, казва Прието пред ДВ. Така че нещата няма да стигнат по-далеч от словесна престрелка, смята експертът. Освен това например базата в Рота е от стратегическо значение - локацията ѝ на входа на Гибралтарския проток няма алтернатива. Няма да могат да я заменят дори американските бази в Средиземноморския регион - в Италия или Гърция.

През последните 73 години американската страна е инвестирала милиарди долари в базите - създадена е колосална инфраструктура: военна и гражданска. Това са морски пристанища, летищни съоръжения, ремонтни, складови и жилищни помещения. „Да се изостави всичко това е немислимо“, смята Прието. Освен това през 2027 г. в Испания ще се проведат поредните избори и левите испански политици, които толкова досаждат на Тръмп, според наблюдатели, а и въз основа на социологическите проучвания, едва ли ще останат на власт, коментира експертът.