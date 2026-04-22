Рекорден ръст на имигрантите в ЕС

Броят на имигрантите, пребиваващи в Европейски съюз, се е повишил до рекордните 64,2 милиона през 2025 г., което е с около 2,1 милиона повече спрямо предходната година, сочи доклад на Центъра за изследвания и анализ на миграцията към RFBerlin, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Според анализа, базиран на данни от Евростат и Върховен комисариат на ООН за бежанците, броят на имигрантите в ЕС е нараснал с около 40 милиона спрямо 2010 г.

Германия остава най-големият приемник на чуждестранни граждани в съюза с близо 18 милиона имигранти, като 72% от тях са в трудоспособна възраст. В същото време Испания отчита най-бърз ръст напоследък, с около 700 000 нови имигранти и общо 9,5 милиона души родени в чужбина.

Авторите на доклада посочват, че миграционните потоци остават силно неравномерни в рамките на блока, като Люксембург, Малта и Кипър са сред страните с най-висок дял имигранти спрямо населението.

Молбите за убежище са концентрирани основно в Германия, Испания, Италия и Франция, които заедно формират близо три четвърти от всички заявления.