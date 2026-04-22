Рекорден ръст на имигрантите в ЕС

22 Април, 2026 09:23 2 147 78

Германия остава основна дестинация, Испания отчита най-бърз растеж

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Броят на имигрантите, пребиваващи в Европейски съюз, се е повишил до рекордните 64,2 милиона през 2025 г., което е с около 2,1 милиона повече спрямо предходната година, сочи доклад на Центъра за изследвания и анализ на миграцията към RFBerlin, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

Според анализа, базиран на данни от Евростат и Върховен комисариат на ООН за бежанците, броят на имигрантите в ЕС е нараснал с около 40 милиона спрямо 2010 г.

Германия остава най-големият приемник на чуждестранни граждани в съюза с близо 18 милиона имигранти, като 72% от тях са в трудоспособна възраст. В същото време Испания отчита най-бърз ръст напоследък, с около 700 000 нови имигранти и общо 9,5 милиона души родени в чужбина.

Авторите на доклада посочват, че миграционните потоци остават силно неравномерни в рамките на блока, като Люксембург, Малта и Кипър са сред страните с най-висок дял имигранти спрямо населението.

Молбите за убежище са концентрирани основно в Германия, Испания, Италия и Франция, които заедно формират близо три четвърти от всички заявления.


  • 1 честен ционист

    12 31 Отговор
    София съвсем вече заприлича на западнал руски едномилионик от сорта на Самара и Сратов. Навсякъде по улиците се носят руски диалекти от бивша Украйна, Башкортостан, Узбекистан, Кайтагский край. Вай Аман!

    Коментиран от #8, #14, #54, #60

    09:27 22.04.2026

  • 2 ЕС се управлява

    67 3 Отговор
    От малоумни глупаци.ще заприличаме на газа скоро

    09:28 22.04.2026

  • 3 Планът Калерги

    25 2 Отговор
    Ще ми благодарите след гражданската война в Европа

    09:28 22.04.2026

  • 4 Ццц

    36 4 Отговор
    Спешно се търсят още 90 млрд. Първите по направление нацизъм, вторите за джамии за новодошлите европейци. Благодарение на прозорливата политика почти 1/5 от ЕС населението е за първи път в Европа и на наш гръб.

    Коментиран от #15, #61

    09:30 22.04.2026

  • 5 Мдаа

    32 4 Отговор
    Атлантическите ястреби и Новия Световен Агресивен Ред донесе безспирни войни и невижано преселение на народите вместо мир и просперитет след Студената война. Кажете после, че Капитализмът го бива

    Коментиран от #19

    09:31 22.04.2026

  • 6 Историк

    38 2 Отговор
    Всички чужденци да бъдат върнати обратно, където да се трудят за просперитета на страните си, а не да чакат на готово помощо.

    Коментиран от #16, #22

    09:31 22.04.2026

  • 7 Планове на краварите

    35 4 Отговор
    Предизвикаха военната операция в Украйна
    Гърмят по персите и арабите.
    А целта им май,май е унищожаване на Европа.

    Коментиран от #11, #17

    09:32 22.04.2026

  • 8 Боби

    9 10 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Е как така?Защо бегат от евтините горива,истинската храна,и от най мъдрия ръководител?Могат там прекрасно да си живеят,в империята на светлината.Тва е Сороска пропаганда,нема нищо верно да знаеш

    Коментиран от #10, #36

    09:33 22.04.2026

  • 9 Странно

    16 19 Отговор
    очаквах че молбите за убежище ще са концентрирани в Москва. Защо тези мигранти се бутат в загниващия Запад?

    Коментиран от #26, #34, #68

    09:33 22.04.2026

  • 10 честен ционист

    6 10 Отговор

    До коментар #8 от "Боби":

    Бегат само неблагонадеждните.

    Коментиран от #27

    09:34 22.04.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 16 Отговор

    До коментар #7 от "Планове на краварите":

    САЩ бомбят Путин нон стоп
    САЩ бомбят Иран....
    Кой кого ли унищожава

    09:35 22.04.2026

  • 12 Жорко

    23 2 Отговор
    Нищо против тези хора. Но ,който им разбута къщите сега да си ги прибира при Него. Бай Дончо , при него!

    Коментиран от #20

    09:35 22.04.2026

  • 13 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    25 3 Отговор
    Ужас...Европа се самоунищожава и самоубива...заради Меркел и урсулите европейската цивилизация се заличава..това е геноцид

    09:35 22.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 11 Отговор

    До коментар #4 от "Ццц":

    Най голямата джамия в Европа била в...Москве.

    09:36 22.04.2026

  • 16 Да Бе

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Историк":

    После фашизираните атлантически ястреби да ги избомбят отново някой ден като им кефне

    09:37 22.04.2026

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 10 Отговор

    До коментар #7 от "Планове на краварите":

    Оръжие на САЩ бомби Путин и Иран.
    Кой кого ли унищожава

    Коментиран от #35

    09:38 22.04.2026

  • 18 Фори

    33 0 Отговор
    Германците ще научат по трудния начин , че араби , африканци и афганистанци не идват в Европа да работят!

    Коментиран от #21

    09:38 22.04.2026

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 19 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаа":

    Путин почна войните в наше време....ама ти откъде да знаеш.

    Коментиран от #29, #30

    09:39 22.04.2026

  • 20 да да

    22 0 Отговор

    До коментар #12 от "Жорко":

    да ходят при своите братя...мехмед, реджеб, мохамед в арабия и африка, идват за социални помощи , ако не им предоставиш квартира, храна и пари ..вадят ножове..бягат от своите мюслимански братя..но пристагнат ли тук..искат да живеят по законите на шериата..какво да ги правиш..толкова им акъла..прости и зомбилани..били те айти специалисти или доктори..

    09:40 22.04.2026

  • 21 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Фори":

    Работи, човек да станеш...девиз на германците....чудно за какво ли идват в Германия.

    09:40 22.04.2026

  • 22 Хаген Дас

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Историк":

    Как като се омешиха?

    Коментиран от #56

    09:41 22.04.2026

  • 23 Избирател

    23 0 Отговор
    Леле,цифрата е плашеща.Завладяването ни продължава с пълна сила.Задача номер 1 на Радев е да опази България от брадясали нашественици.

    09:42 22.04.2026

  • 24 Унгария

    18 0 Отговор
    и Полша си затвориха границите с огромни телени огради, България ги отвори. Последният пирон в ковчега на бългрина като нация. Изчезваме а и ще ни претопят напълно сега. Може и да си го заслужаваме.

    09:42 22.04.2026

  • 25 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 9 Отговор
    Що ли тия не бегат при Путин.

    Коментиран от #31, #70

    09:42 22.04.2026

  • 26 Сигурно

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Странно":

    за да приключи по-бързо !

    09:43 22.04.2026

  • 27 Любопитен

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Ти затова си тук а не в "яха Биби ТелАвив"😂😂😂😂😂😂😂

    09:43 22.04.2026

  • 28 Пифтун

    3 11 Отговор
    140 милиона руснаци мечтаят да унищожат ЕС, и да емигритат в ЕС.

    Подобно на български русофили.

    09:44 22.04.2026

  • 29 Дапитам

    9 3 Отговор

    До коментар #19 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Можеш ли да посочиш поради какви причини Путин започна тази война?

    Коментиран от #71

    09:44 22.04.2026

  • 30 Тъй Де

    11 1 Отговор

    До коментар #19 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ще я почне ами, няма да търпи вечно.

    09:44 22.04.2026

  • 31 Хайде

    7 0 Отговор

    До коментар #25 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ти кажи !

    Коментиран от #69

    09:45 22.04.2026

  • 32 Българин

    5 0 Отговор
    arpecua
    1. Германия - 2750 джамии; население 82 314 900 души
    2. Франция - 1600 джамии; население 65 821 885 души
    3. България - 1280 джамии; население 7 351 234 души
    4. Великобритания - 1000 джамии; население
    62 041 708 души
    5. Испания - 813 джамии; население 46 661 954 души
    6. Холандия - 400 джамии; население 16 570 613 души
    7. Австрия - 400 джамии; население 8 356 707 души
    8. Белгия - 328 джамии; население 10 708 433 души
    9. Италия - 258 джамии; население 60 442 587 души
    10. Гърция - 258 ; население 11 305 118 души
    11. Швеция - 156 джамии; население 9 127 058 души
    12. Швейцария - 122 джамии; население 7 782 900 души
    13. Румъния - 77 джамии; население 22 276 056 души
    14. Финландия - 17 джамии; население 5 250 275 души
    15. Ирландия - 9 джамии; население 4 339 848 души
    16. Полша - 6 джамии; население 38 186 860 души
    17. Словакия - 4 джамии; население 5 455 407 души
    18. Литва - 4 джамии; население 3 575 439 души
    19. Латвия - 3 джамии; население 2 286 700 души
    20. Чехия - 2 джамии; население 10 306 709 души
    21. Кипър - 2 джамии; население 788 457 души
    22. Люксембург - 2 джамии; население 502 500 души
    23. Малта - 1 джамия; население 405 577 души
    Данните са на "Дойче веле" от 2009 г.

    Коментиран от #42, #46, #57

    09:48 22.04.2026

  • 33 Казанлъшкия

    11 2 Отговор
    САЩ правят войни, ние приемаме бежанци.

    Коментиран от #63

    09:49 22.04.2026

  • 34 Ами защото

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Странно":

    Знаят че еврошматките ще ги хрантутят и угаждат, ще си свалят гащите и ще стоят удобно надупени и за мигрантите ще остане приятното занимание да им го слагат когато и както си поискат. Пък в Русия ще трябва да се бачка и ще има здрав бой ако не слушат, затова избират европата , кой бяга от мекото и лекото когато има малоумници които му го осигуряват!

    09:49 22.04.2026

  • 35 Последния украинец

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Важното е че аз съм безсмъртен

    Коментиран от #45

    09:49 22.04.2026

  • 36 В Русия съществува правна рамка

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Боби":

    за допускане на чужди граждани , които искат да кандидатстват за убежище. Първо трябва да са преминали легално границата. В ЕС как е?

    Коментиран от #43

    09:50 22.04.2026

  • 37 Факти

    8 6 Отговор
    Тия мигранти защо бягат във фашисткия фалирал ЕС, а не бягат в БРИКС? Какво им е лошото на Русия, Китай и Индия, че не искат там?

    Коментиран от #41, #72

    09:51 22.04.2026

  • 38 САЩ..САЩ

    3 0 Отговор
    Урсула да ги спира дека е чйя....

    09:51 22.04.2026

  • 39 Българин

    3 0 Отговор
    ГЕРМАНИИ РАЗРЕШИТЬ ОБРЕЗАНИЕ

    Правозащитний еврейской центр Симона Визенталя обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель и бундестагу с требованием законодательно гарантировать права евреев и мусульман в ФГ на обрезание. В конце июня земелиний суд Кельна признал обрезание мальчиков по просьбе родителей уголовним преступлением После етого клиники в Германии начали отказиваться от проведения таких операций, опасаясь юридических последствий. Представители центра Визенталя подчеркнули, что подобное правило станет . Правозащитники отметили в письме, что обрезание мальчиков является важнейший тарадиций даже с риском для собственних жизней во времена Сталина и Гитлера. Они напомнили также одну из цитат нацисткого лидера .

    09:54 22.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Китай и Индия

    8 0 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    са пренаселени. В Русия не се допускат нелегални имигранти,както това се случва в ЕС.

    09:57 22.04.2026

  • 42 Казанлъшкия

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    И.раел са нашият враг, не мюсюлманите.

    09:58 22.04.2026

  • 43 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 3 Отговор

    До коментар #36 от "В Русия съществува правна рамка":

    Те за Русия и легално нема да минат границата бре....мигрантите де

    Коментиран от #62, #73

    10:00 22.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 4 Отговор

    До коментар #35 от "Последния украинец":

    Именно тоя УКРАИНЕЦ бомби Путин и Иран с американско оръжие.

    10:02 22.04.2026

  • 46 Факти

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    В Русия има 8 000 джамии и 15% мюсюлмани. В Европа по-голяма концентрация на мюсюлмани има в Западните Балкани. До края на този век Русия ще бъде ислямска държава. Единственото спасение е федерацията да се разпадне и мюсюлманските републики да се отцепят. В Китай имаше 40 000 джамии, но през последните години масово ги премахват. Там знаят, че ислямът е чума и са решили да го изкоренят. Тук толерантността ще ни изяде главата. Да бъдеш толерантен към нетолерантни хора е самоубийство.

    Коментиран от #75

    10:02 22.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Българин

    1 0 Отговор
    Ти дон НУЦО МАРЧАНО. Имаш ли си въобще на представа, какво означава ТРАКТАТА "Infelix Aurom" подписан през (956-997) в Гданск от бискупа свети Wojciech за спиране на търговията на РОБИ от страна на Евреите и Мюзюлманите.
    Ти знаеш ли тъпа кратуно от къде произлиза името "ХАНОВЕР" и "БЕРЛИН"- от българските названия ХАН и БРАЛИНА. Та нали тъпо същество, преди инвазията на мюзюлманите, навсякъде сме правели ХАНЧЕТА - КРЪЧМИ, ДИСКОТЕКИ, ЧАЛГА и там Wieleci (не съм открил още кой се крие под това име) са предавали на Евреите(търговците на роби) пленниците от водените войни.
    Горната информация е взета от Iwo Cyprian Pogonowski

    10:10 22.04.2026

  • 50 Боляр

    12 0 Отговор
    В Кипър е срашно в сравнение от преди 10 години. Бях в Агия Напа наскоро по Великден. През цялото време докато траеше празничната литургия се хвърляха бомбички една след друга почти пред самата врата на храма. Такъв тътен мислехме, че ще ни нападат. Стотици бомбички. Отвратително. И никой не посмя да им направи дори забележка. Нула полиция. Хилеха се и се наслаждаваха на страха ни. Няма да ни стъпи повече кракът на тази територия. Отвратително място. жалко за красивите плажове, барове и хотели.

    10:12 22.04.2026

  • 51 Българин

    1 0 Отговор
    Извинявам се, че пускам само линкове, но това което съм писал и събирал е прекалено дълго за да се побере като текст във форума... Влезте в някоя търсачка и напишете:
    Търговия с роби – I
    Търговия с роби - II
    Търговия с роби - III
    Търговия с роби - IV
    Търговия с роби - V
    Никаква грешка не е, просто не знаеш кой е Ататюрк - нали историята ви е пълна с измишльотини!

    10:14 22.04.2026

  • 52 Владимир Путин, президент

    3 4 Отговор
    Спакойно....
    Завтра ще има още по-рекорден ръст га 140млн узкоглази рипнат да бягат от Матушката притиснати от глад, мизерия и мобилизация ☝️

    10:18 22.04.2026

  • 53 Хахахаха

    4 3 Отговор
    Не мога да разбера, всички се натискат за "прогнилия" запад. Никой не иска в рая раша.

    10:30 22.04.2026

  • 54 Хахахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Само "бивша" Украйна да не направи "бивша" РФ?

    10:31 22.04.2026

  • 55 Жорко

    6 0 Отговор
    Гледам цифрите и се плаща,почакайте и ще видите като започнат да трансформират собствените си поведения в това което са и Европа се страхува,но затова Урсула и сие...

    10:41 22.04.2026

  • 56 то па ти

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хаген Дас":

    как успя да омешаш олио и вода

    10:42 22.04.2026

  • 57 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    Не разбрах как я намери тази информация, любопитна съм за джемиите в Франция?Значи има от гостите на Меркел много ,обаче в нашият град и район джемия не съм виждала има 9 църкви ,понеже са високи катедралате се виждат от всички места когато пътуваш с кола или къщи през прозореца в околноста. За щастие няма джамия да загрози гледката,знам че имат училище в събота или неделя посещават но е в зграда под наем дори не пише тяхно училище. На другият район където имаме още един имот на океана пак има много църкви за училище тяхно не съм чувала и няма мигранти и гета .Някъде си има Франция е голяма но чак толкова на брой не вярвам ,има и затворени с закон такива.

    10:45 22.04.2026

  • 58 доностия

    7 0 Отговор
    Колко е бил прав покойният М . Каддафи който беше убит по най - долен начин когато беше казал ; " Вие Европейците сте пълни ид ...ти Либия е стена която спира хилядите които искат да емигрират в Европа искате тая стена да я разрушите и след 50 години без един изстрел Европа ще се превърне в мюсюлманска страна " . Въпреки е го е казал преди много години е бил прав - фактите са налице.

    10:47 22.04.2026

  • 59 тез мишоци и калинки допуснали тез

    4 0 Отговор
    талази хлебарки отдавна ще са си отишли
    но оставали ги като наследство да тормозят и експлоатират внуците им
    когато въведат шариа в ес както и тук се увеличават

    10:47 22.04.2026

  • 60 Фицо

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Заприлича на СССР. Осъществихме 16 република.

    10:49 22.04.2026

  • 61 Москва

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ццц":

    1. Къде е най-голямата джамия?
    2. Къде процентът, а и броят мюсюлмани е най-висок?
    3. Къде мюсюлманите не са мигранти, а коренно население?


    Подсказка: Не е ЕС.

    Коментиран от #65, #67

    10:54 22.04.2026

  • 62 Пуф и Херкул

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    В Русия има минимум 10 милиона мигранти от бившите републики на СССР от централна Азия.

    Те са смугли и ходят на джамия. И като направят една молитва в Москва задръстват целия център с килимчета. Това са само мъжете едно над 200000 богомолци се събират.

    Не случайно Путин го целува Корана.

    10:57 22.04.2026

  • 63 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Казанлъшкия":

    Путин не прави ли ВОЙНИ. Ние колко украинци приехме....

    10:58 22.04.2026

  • 64 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор
    Тва са МЕСТНИ МЮСЮЛМАНИ останали от времето на СССР....от мюсюлманските републики, ама ти откъде да знаеш.

    11:00 22.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 бай Пешо

    2 1 Отговор
    Испания, която е на страната на Иран приема наи-много емигранти на глава от населението, над 20-22 % в Испания са емигранти от мюсулмански страни, при това само регистрираните, без нелегалните. Така тя става проводник на Исляма в Еврозъюза. Затова е срещу САЩ и на страната на Ислямистки Иран.

    11:08 22.04.2026

  • 67 В третата точка

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Москва":

    на поста ти е “ заровено кучето”. Там е работата, че в РФ мюсюлманите не са пришълци отвън. Всяка република в РФ има своя конституция, законодателен орган и президент, но са подчинени на федералното законодателство и централната власт в Москва.По сходен начин се управлява и в САЩ.

    11:17 22.04.2026

  • 68 си пън

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Странно":

    що ес ги окраде и ся отиват на издръжка на крадците,москва не ги е крала,а и не толерира паразити

    11:30 22.04.2026

  • 69 Е,как ша ти отговори,

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хайде":

    то туй е непосилна задача за него. Няма нищо в кухата хралупа на раменете дори вятъра го заобикаля че няма работа там.

    12:05 22.04.2026

  • 70 Щот там навлеци

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    не им трябват,а и влизането там не е като ислямизирана Джендеропа,дето всеки навлек може да отиде и да смуче тъпа на рите евроджейтаци.

    12:07 22.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Твърде си мозъчно

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Факти":

    ощетен за да ти се обяснява.Така или иначе няма да вденеш,така че да ти се отговаря е кауза пердута.

    12:16 22.04.2026

  • 73 Ами понеже си мозъчно изчерпан,

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    да ти припомня случай от недалечното минало,където едни брикети бяха влезли в Русия и се опитаха да си правят маймунджилъците там,но ги бяха очесали братушките подобаващо и ги пратиха да си ходят,а те се опитаха да минат границата с Финландия,при което направиха на границата шоу и финландците ги опндизиха. Та при разпита се оказа,че не искат да се върнат в Русия,защото там пари без работа не дават и бият лошо. пуснаха ги да си ходят към Русия,а те откраднаха колелета на финландци и пак ги окошариха по статия за кражба.В резултата на това бяха доволни,че ще останат във Финландия,а не да ги върнат в Русия. Така,че в Русия без да работиш и да си вършиш маймунджилъците няма как да стане. Бяха ес опитали тези маймуни да посегнат на рускини както го правят на центъра в германските градове,но там братушките ги бяха обработили та приличаха на цветни телевизори в кратуните.

    12:25 22.04.2026

  • 74 Политкоректен расист

    1 0 Отговор
    Мюсулмански рецидиви и мазни негри вкарвани умишлено в Европа с цел тонална дестабилизация!

    12:28 22.04.2026

  • 75 Русия е многонационална държава

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Факти":

    и имат и джамии и църкви и синагоги и още какво ли не,но всички се съобразяват и спазват законите на РФ, и работят и живеят в мир и единство. За разлика от тях в западнала Джендеропа,са на социални и нападта и изнасилват жените им по центровете на градовете и полицията ги защитава.

    12:28 22.04.2026

  • 76 Аз само да попитам.....

    1 0 Отговор
    А защо м Бг. реклами има негри ?

    12:29 22.04.2026

  • 77 Трътлю

    1 0 Отговор
    Стават Евро-електорат и оная Кая ни ги праща на нас. България ще бъде Евро-рециклирана.

    13:55 22.04.2026

  • 78 Скорпион

    0 0 Отговор
    Често пътувам до Германия, но германци почти не виждам

    15:58 22.04.2026

