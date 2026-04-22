Рекорден ръст на имигрантите в ЕС

Броят на имигрантите, пребиваващи в Европейски съюз, се е повишил до рекордните 64,2 милиона през 2025 г., което е с около 2,1 милиона повече спрямо предходната година, сочи доклад на Центъра за изследвания и анализ на миграцията към RFBerlin, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.
Според анализа, базиран на данни от Евростат и Върховен комисариат на ООН за бежанците, броят на имигрантите в ЕС е нараснал с около 40 милиона спрямо 2010 г.
Германия остава най-големият приемник на чуждестранни граждани в съюза с близо 18 милиона имигранти, като 72% от тях са в трудоспособна възраст. В същото време Испания отчита най-бърз ръст напоследък, с около 700 000 нови имигранти и общо 9,5 милиона души родени в чужбина.
Авторите на доклада посочват, че миграционните потоци остават силно неравномерни в рамките на блока, като Люксембург, Малта и Кипър са сред страните с най-висок дял имигранти спрямо населението.
Молбите за убежище са концентрирани основно в Германия, Испания, Италия и Франция, които заедно формират близо три четвърти от всички заявления.
1 честен ционист
09:27 22.04.2026
2 ЕС се управлява
09:28 22.04.2026
3 Планът Калерги
09:28 22.04.2026
4 Ццц
09:30 22.04.2026
5 Мдаа
09:31 22.04.2026
6 Историк
09:31 22.04.2026
7 Планове на краварите
Гърмят по персите и арабите.
А целта им май,май е унищожаване на Европа.
09:32 22.04.2026
8 Боби
До коментар #1 от "честен ционист":Е как така?Защо бегат от евтините горива,истинската храна,и от най мъдрия ръководител?Могат там прекрасно да си живеят,в империята на светлината.Тва е Сороска пропаганда,нема нищо верно да знаеш
09:33 22.04.2026
9 Странно
09:33 22.04.2026
10 честен ционист
До коментар #8 от "Боби":Бегат само неблагонадеждните.
09:34 22.04.2026
11 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #7 от "Планове на краварите":САЩ бомбят Путин нон стоп
Кой кого ли унищожава
09:35 22.04.2026
12 Жорко
09:35 22.04.2026
13 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
09:35 22.04.2026
15 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #4 от "Ццц":Най голямата джамия в Европа била в...Москве.
09:36 22.04.2026
16 Да Бе
До коментар #6 от "Историк":После фашизираните атлантически ястреби да ги избомбят отново някой ден като им кефне
09:37 22.04.2026
17 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #7 от "Планове на краварите":Оръжие на САЩ бомби Путин и Иран.
Кой кого ли унищожава
09:38 22.04.2026
18 Фори
09:38 22.04.2026
19 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #5 от "Мдаа":Путин почна войните в наше време....ама ти откъде да знаеш.
09:39 22.04.2026
20 да да
До коментар #12 от "Жорко":да ходят при своите братя...мехмед, реджеб, мохамед в арабия и африка, идват за социални помощи , ако не им предоставиш квартира, храна и пари ..вадят ножове..бягат от своите мюслимански братя..но пристагнат ли тук..искат да живеят по законите на шериата..какво да ги правиш..толкова им акъла..прости и зомбилани..били те айти специалисти или доктори..
09:40 22.04.2026
21 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #18 от "Фори":Работи, човек да станеш...девиз на германците....чудно за какво ли идват в Германия.
09:40 22.04.2026
22 Хаген Дас
До коментар #6 от "Историк":Как като се омешиха?
09:41 22.04.2026
23 Избирател
09:42 22.04.2026
24 Унгария
09:42 22.04.2026
25 ГОЛЕМ СМЕХ
09:42 22.04.2026
26 Сигурно
До коментар #9 от "Странно":за да приключи по-бързо !
09:43 22.04.2026
27 Любопитен
До коментар #10 от "честен ционист":Ти затова си тук а не в "яха Биби ТелАвив"😂😂😂😂😂😂😂
09:43 22.04.2026
28 Пифтун
Подобно на български русофили.
09:44 22.04.2026
29 Дапитам
До коментар #19 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Можеш ли да посочиш поради какви причини Путин започна тази война?
09:44 22.04.2026
30 Тъй Де
До коментар #19 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ще я почне ами, няма да търпи вечно.
09:44 22.04.2026
31 Хайде
До коментар #25 от "ГОЛЕМ СМЕХ":ти кажи !
09:45 22.04.2026
32 Българин
1. Германия - 2750 джамии; население 82 314 900 души
2. Франция - 1600 джамии; население 65 821 885 души
3. България - 1280 джамии; население 7 351 234 души
4. Великобритания - 1000 джамии; население
62 041 708 души
5. Испания - 813 джамии; население 46 661 954 души
6. Холандия - 400 джамии; население 16 570 613 души
7. Австрия - 400 джамии; население 8 356 707 души
8. Белгия - 328 джамии; население 10 708 433 души
9. Италия - 258 джамии; население 60 442 587 души
10. Гърция - 258 ; население 11 305 118 души
11. Швеция - 156 джамии; население 9 127 058 души
12. Швейцария - 122 джамии; население 7 782 900 души
13. Румъния - 77 джамии; население 22 276 056 души
14. Финландия - 17 джамии; население 5 250 275 души
15. Ирландия - 9 джамии; население 4 339 848 души
16. Полша - 6 джамии; население 38 186 860 души
17. Словакия - 4 джамии; население 5 455 407 души
18. Литва - 4 джамии; население 3 575 439 души
19. Латвия - 3 джамии; население 2 286 700 души
20. Чехия - 2 джамии; население 10 306 709 души
21. Кипър - 2 джамии; население 788 457 души
22. Люксембург - 2 джамии; население 502 500 души
23. Малта - 1 джамия; население 405 577 души
Данните са на "Дойче веле" от 2009 г.
09:48 22.04.2026
33 Казанлъшкия
09:49 22.04.2026
34 Ами защото
До коментар #9 от "Странно":Знаят че еврошматките ще ги хрантутят и угаждат, ще си свалят гащите и ще стоят удобно надупени и за мигрантите ще остане приятното занимание да им го слагат когато и както си поискат. Пък в Русия ще трябва да се бачка и ще има здрав бой ако не слушат, затова избират европата , кой бяга от мекото и лекото когато има малоумници които му го осигуряват!
09:49 22.04.2026
35 Последния украинец
До коментар #17 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Важното е че аз съм безсмъртен
09:49 22.04.2026
36 В Русия съществува правна рамка
До коментар #8 от "Боби":за допускане на чужди граждани , които искат да кандидатстват за убежище. Първо трябва да са преминали легално границата. В ЕС как е?
09:50 22.04.2026
37 Факти
09:51 22.04.2026
38 САЩ..САЩ
09:51 22.04.2026
39 Българин
Правозащитний еврейской центр Симона Визенталя обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель и бундестагу с требованием законодательно гарантировать права евреев и мусульман в ФГ на обрезание. В конце июня земелиний суд Кельна признал обрезание мальчиков по просьбе родителей уголовним преступлением После етого клиники в Германии начали отказиваться от проведения таких операций, опасаясь юридических последствий. Представители центра Визенталя подчеркнули, что подобное правило станет . Правозащитники отметили в письме, что обрезание мальчиков является важнейший тарадиций даже с риском для собственних жизней во времена Сталина и Гитлера. Они напомнили также одну из цитат нацисткого лидера .
09:54 22.04.2026
41 Китай и Индия
До коментар #37 от "Факти":са пренаселени. В Русия не се допускат нелегални имигранти,както това се случва в ЕС.
09:57 22.04.2026
42 Казанлъшкия
До коментар #32 от "Българин":И.раел са нашият враг, не мюсюлманите.
09:58 22.04.2026
43 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #36 от "В Русия съществува правна рамка":Те за Русия и легално нема да минат границата бре....мигрантите де
10:00 22.04.2026
45 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #35 от "Последния украинец":Именно тоя УКРАИНЕЦ бомби Путин и Иран с американско оръжие.
10:02 22.04.2026
46 Факти
До коментар #32 от "Българин":В Русия има 8 000 джамии и 15% мюсюлмани. В Европа по-голяма концентрация на мюсюлмани има в Западните Балкани. До края на този век Русия ще бъде ислямска държава. Единственото спасение е федерацията да се разпадне и мюсюлманските републики да се отцепят. В Китай имаше 40 000 джамии, но през последните години масово ги премахват. Там знаят, че ислямът е чума и са решили да го изкоренят. Тук толерантността ще ни изяде главата. Да бъдеш толерантен към нетолерантни хора е самоубийство.
10:02 22.04.2026
49 Българин
Ти знаеш ли тъпа кратуно от къде произлиза името "ХАНОВЕР" и "БЕРЛИН"- от българските названия ХАН и БРАЛИНА. Та нали тъпо същество, преди инвазията на мюзюлманите, навсякъде сме правели ХАНЧЕТА - КРЪЧМИ, ДИСКОТЕКИ, ЧАЛГА и там Wieleci (не съм открил още кой се крие под това име) са предавали на Евреите(търговците на роби) пленниците от водените войни.
Горната информация е взета от Iwo Cyprian Pogonowski
10:10 22.04.2026
50 Боляр
10:12 22.04.2026
51 Българин
Търговия с роби – I
Търговия с роби - II
Търговия с роби - III
Търговия с роби - IV
Търговия с роби - V
Никаква грешка не е, просто не знаеш кой е Ататюрк - нали историята ви е пълна с измишльотини!
10:14 22.04.2026
52 Владимир Путин, президент
Завтра ще има още по-рекорден ръст га 140млн узкоглази рипнат да бягат от Матушката притиснати от глад, мизерия и мобилизация ☝️
10:18 22.04.2026
53 Хахахаха
10:30 22.04.2026
54 Хахахаха
До коментар #1 от "честен ционист":Само "бивша" Украйна да не направи "бивша" РФ?
10:31 22.04.2026
55 Жорко
10:41 22.04.2026
56 то па ти
До коментар #22 от "Хаген Дас":как успя да омешаш олио и вода
10:42 22.04.2026
57 Соваж бейби
До коментар #32 от "Българин":Не разбрах как я намери тази информация, любопитна съм за джемиите в Франция?Значи има от гостите на Меркел много ,обаче в нашият град и район джемия не съм виждала има 9 църкви ,понеже са високи катедралате се виждат от всички места когато пътуваш с кола или къщи през прозореца в околноста. За щастие няма джамия да загрози гледката,знам че имат училище в събота или неделя посещават но е в зграда под наем дори не пише тяхно училище. На другият район където имаме още един имот на океана пак има много църкви за училище тяхно не съм чувала и няма мигранти и гета .Някъде си има Франция е голяма но чак толкова на брой не вярвам ,има и затворени с закон такива.
10:45 22.04.2026
58 доностия
10:47 22.04.2026
59 тез мишоци и калинки допуснали тез
но оставали ги като наследство да тормозят и експлоатират внуците им
когато въведат шариа в ес както и тук се увеличават
10:47 22.04.2026
60 Фицо
До коментар #1 от "честен ционист":Заприлича на СССР. Осъществихме 16 република.
10:49 22.04.2026
61 Москва
До коментар #4 от "Ццц":1. Къде е най-голямата джамия?
2. Къде процентът, а и броят мюсюлмани е най-висок?
3. Къде мюсюлманите не са мигранти, а коренно население?
Подсказка: Не е ЕС.
10:54 22.04.2026
62 Пуф и Херкул
До коментар #43 от "ГОЛЕМ СМЕХ":В Русия има минимум 10 милиона мигранти от бившите републики на СССР от централна Азия.
Те са смугли и ходят на джамия. И като направят една молитва в Москва задръстват целия център с килимчета. Това са само мъжете едно над 200000 богомолци се събират.
Не случайно Путин го целува Корана.
10:57 22.04.2026
63 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #33 от "Казанлъшкия":Путин не прави ли ВОЙНИ. Ние колко украинци приехме....
10:58 22.04.2026
64 ГОЛЕМ СМЕХ
11:00 22.04.2026
66 бай Пешо
11:08 22.04.2026
67 В третата точка
До коментар #61 от "Москва":на поста ти е “ заровено кучето”. Там е работата, че в РФ мюсюлманите не са пришълци отвън. Всяка република в РФ има своя конституция, законодателен орган и президент, но са подчинени на федералното законодателство и централната власт в Москва.По сходен начин се управлява и в САЩ.
11:17 22.04.2026
68 си пън
До коментар #9 от "Странно":що ес ги окраде и ся отиват на издръжка на крадците,москва не ги е крала,а и не толерира паразити
11:30 22.04.2026
69 Е,как ша ти отговори,
До коментар #31 от "Хайде":то туй е непосилна задача за него. Няма нищо в кухата хралупа на раменете дори вятъра го заобикаля че няма работа там.
12:05 22.04.2026
70 Щот там навлеци
До коментар #25 от "ГОЛЕМ СМЕХ":не им трябват,а и влизането там не е като ислямизирана Джендеропа,дето всеки навлек може да отиде и да смуче тъпа на рите евроджейтаци.
12:07 22.04.2026
72 Твърде си мозъчно
До коментар #37 от "Факти":ощетен за да ти се обяснява.Така или иначе няма да вденеш,така че да ти се отговаря е кауза пердута.
12:16 22.04.2026
73 Ами понеже си мозъчно изчерпан,
До коментар #43 от "ГОЛЕМ СМЕХ":да ти припомня случай от недалечното минало,където едни брикети бяха влезли в Русия и се опитаха да си правят маймунджилъците там,но ги бяха очесали братушките подобаващо и ги пратиха да си ходят,а те се опитаха да минат границата с Финландия,при което направиха на границата шоу и финландците ги опндизиха. Та при разпита се оказа,че не искат да се върнат в Русия,защото там пари без работа не дават и бият лошо. пуснаха ги да си ходят към Русия,а те откраднаха колелета на финландци и пак ги окошариха по статия за кражба.В резултата на това бяха доволни,че ще останат във Финландия,а не да ги върнат в Русия. Така,че в Русия без да работиш и да си вършиш маймунджилъците няма как да стане. Бяха ес опитали тези маймуни да посегнат на рускини както го правят на центъра в германските градове,но там братушките ги бяха обработили та приличаха на цветни телевизори в кратуните.
12:25 22.04.2026
74 Политкоректен расист
12:28 22.04.2026
75 Русия е многонационална държава
До коментар #46 от "Факти":и имат и джамии и църкви и синагоги и още какво ли не,но всички се съобразяват и спазват законите на РФ, и работят и живеят в мир и единство. За разлика от тях в западнала Джендеропа,са на социални и нападта и изнасилват жените им по центровете на градовете и полицията ги защитава.
12:28 22.04.2026
76 Аз само да попитам.....
12:29 22.04.2026
77 Трътлю
13:55 22.04.2026
78 Скорпион
15:58 22.04.2026