Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

22 Април, 2026 10:54 974 20

Съдебните власти твърдят, че е предавал чувствителна информация на „Мосад“

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран е екзекутирал мъж, обвинен в шпионаж в полза на Израел, съобщи Ройтерс, като се позова на иранската новинарска агенция на съдебната власт „Мизан“, цитирана от БТА.

Според информацията мъжът е бил обвинен в предаване на чувствителни данни на израелските служби за разузнаване Мосад.

Иранските власти съобщават, че екзекутираният, идентифициран като Мехди Фарид, е работил в структура, свързана с гражданската защита в ключова институция. Той е използвал служебния си достъп, за да събира и предава информация към израелското разузнаване.

Според „Мизан“ смъртната присъда е била окончателно потвърдена и са изпълнени всички предвидени юридически процедури.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така се прави с

    20 1 Отговор
    всеки национален предател

    Коментиран от #15

    11:04 22.04.2026

  • 2 НАПЪЛНО ЗАСЛУЖЕНО

    20 1 Отговор
    ЗА ПРЕДАТЕЛИ

    11:05 22.04.2026

  • 3 Колю с двуцевката

    22 1 Отговор
    Ако в България беше така, да сме останали под 3 милиона души.Първите за екзекуция,трябва да са Данчо Ментата и Гном Атанасов

    Коментиран от #16, #17

    11:07 22.04.2026

  • 4 АКО В БГ

    23 0 Отговор
    СЕ ПРОЦЕДИРА КАТО В ИРАН,ТО СЛЕДВА БЕСИЛО ЗА 90% ОТ ПОЛИТЕЛИТА НИ.

    11:09 22.04.2026

  • 5 мислещ

    1 15 Отговор
    Това го прави иранската военна хунта.

    11:11 22.04.2026

  • 6 Подов

    16 1 Отговор
    У нас трябва всеки ден да се изпълняват масови екзекуции. Пълно е с предатели и доносници.

    11:11 22.04.2026

  • 7 Механик

    8 2 Отговор
    Провесили са го вързан за вратлето с едно въженце. Фадромката е дръпнала леко и са почнали да му риткат краченцата. По някога (в същност често) фадромистът вдига много бавно кофичката и вместо да счупи вратлето на предателя го остава да се задушава и рита. Често агонията е повече от 10 минути. Гледката е страхотна.

    11:12 22.04.2026

  • 8 Браво

    10 2 Отговор
    Лорер, Паситата и всички други юдейски агенти кога?

    11:13 22.04.2026

  • 9 Пиночет

    4 10 Отговор
    Кога товарим нашите копейки -предатели?

    11:14 22.04.2026

  • 10 а според българската практика в

    10 2 Отговор
    последните 36 години , когато някой помага на външни сили да ограбват , подчиняват и управляват собствения му народ го правят политик евроатлантик

    11:23 22.04.2026

  • 11 Аз само да попитам.....

    4 2 Отговор
    А ония от бг.парламента КОГА ???

    Коментиран от #18

    11:31 22.04.2026

  • 12 Лада искра

    4 2 Отговор
    Само cмъpт за предателите

    11:37 22.04.2026

  • 13 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Така се постъпва с предателите

    11:41 22.04.2026

  • 14 Ами

    0 1 Отговор
    Кратко и ясно.

    12:24 22.04.2026

  • 15 Хи хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "така се прави с":

    Левски, кокъв е бил?

    12:28 22.04.2026

  • 16 Хи хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Колю с двуцевката":

    Левски, какъв е бил?

    12:29 22.04.2026

  • 17 Ха ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Колю с двуцевката":

    Не може мнозинството да са предатели. Затова изтрепваме 3те милиона и се отърваваме от предателите.

    12:30 22.04.2026

  • 18 когато радев застъпи,

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Аз само да попитам.....":

    почваме от него, бъди рахат

    13:03 22.04.2026

  • 19 те там обявяват предатели

    2 1 Отговор
    на случаен принцип: или някой бедняк, който не е от полза за хазната,
    или човек, който си е пийнал и е имал благоразумието да каже виц против аятолаха,
    или някой младеж, който си е направил профил в сайт за запознансктва на "вражеска държава".
    заплюват си един и го бесят.

    При нас няма как да стане грешка: която и копейка да хванеш, все е българомразец, т.е. предател.

    Коментиран от #20

    13:08 22.04.2026

  • 20 Димитър Георгиев- ДиДи

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "те там обявяват предатели":

    Муци👄,явно в иран трбва да те изпратим с еднопосочен билет за да те обгрижат подобаващо .

    15:29 22.04.2026

