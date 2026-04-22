Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Иран е екзекутирал мъж, обвинен в шпионаж в полза на Израел, съобщи Ройтерс, като се позова на иранската новинарска агенция на съдебната власт „Мизан“, цитирана от БТА.
Според информацията мъжът е бил обвинен в предаване на чувствителни данни на израелските служби за разузнаване Мосад.
Иранските власти съобщават, че екзекутираният, идентифициран като Мехди Фарид, е работил в структура, свързана с гражданската защита в ключова институция. Той е използвал служебния си достъп, за да събира и предава информация към израелското разузнаване.
Според „Мизан“ смъртната присъда е била окончателно потвърдена и са изпълнени всички предвидени юридически процедури.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #15
11:04 22.04.2026
11:05 22.04.2026
Коментиран от #16, #17
11:07 22.04.2026
11:09 22.04.2026
11:11 22.04.2026
11:11 22.04.2026
11:12 22.04.2026
11:13 22.04.2026
11:14 22.04.2026
11:23 22.04.2026
Коментиран от #18
11:31 22.04.2026
11:37 22.04.2026
11:41 22.04.2026
12:24 22.04.2026
