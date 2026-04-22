Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Иран е екзекутирал мъж, обвинен в шпионаж в полза на Израел, съобщи Ройтерс, като се позова на иранската новинарска агенция на съдебната власт „Мизан“, цитирана от БТА.

Според информацията мъжът е бил обвинен в предаване на чувствителни данни на израелските служби за разузнаване Мосад.

Иранските власти съобщават, че екзекутираният, идентифициран като Мехди Фарид, е работил в структура, свързана с гражданската защита в ключова институция. Той е използвал служебния си достъп, за да събира и предава информация към израелското разузнаване.

Според „Мизан“ смъртната присъда е била окончателно потвърдена и са изпълнени всички предвидени юридически процедури.