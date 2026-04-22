Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ЕС остава разделен за евентуално суспендиране на споразумението за асоцииране с Израел

22 Април, 2026 12:23

Част от държавите настояват за действия, други предупреждават за ограничен ефект на мерките; паралелно се обсъждат нови санкции срещу Иран

ЕС остава разделен за евентуално суспендиране на споразумението за асоцииране с Израел - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейски съюз остава разделен по въпроса за евентуални санкции срещу Израел, въпреки нарастващите критики за хуманитарната ситуация в Ивицата Газа и насилието срещу палестинци на Западния бряг, предаде The Guardian, цитирана от News.bg.

Ръководителят на европейската външна политика Кая Калас заяви, че предложенията за частично спиране на споразумението за асоцииране между ЕС и Израел остават на масата, но засега липсва необходимата политическа подкрепа сред държавите членки.

„Днес не видяхме това, но дискусиите ще продължат“, посочи Калас след среща на външните министри на ЕС.

В рамките на дебата редица държави, сред които Испания, Ирландия и Словения, настояха за по-строги мерки, докато други членки изразяват резерви относно ефективността на санкциите.

Паралелно с това ЕС обсъжда и нов пакет от санкции, насочен към лица, свързани с Иран и ограничаването на корабоплаването в региона.

Темата за отношенията между ЕС и Израел остава чувствителна, като за приемане на пълно спиране на споразумението е необходимо единодушие, а частичното му ограничаване изисква квалифицирано мнозинство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    59 3 Отговор
    Само Германия и България в момента изнасят оръжие за Израел.Позор!

    Коментиран от #10, #11

    12:24 22.04.2026

  • 2 Герп боклуци

    54 3 Отговор
    Фикуса в спалнята ми има повече мозък от това, че и по добре изглежда

    Коментиран от #6, #12, #20

    12:24 22.04.2026

  • 3 Панфлет

    58 3 Отговор
    Брюкселският хомот
    Европа вече не е дом на свободни народи, а огромен стъклен архив за директиви. Тук „демокрация“ означава да изпълняваш заповеди на чиновници, които никой не е избирал, а „солидарност“ – да плащаш за грешките на богатите.
    Смениха суверенитета ни с квоти за криви краставици и ни продадоха приказката за „зелено бъдеще“, докато индустрията ни гасне. Обещаха ни единство, но ни дадоха безлична бюрокрация, която мери свободата ни в параграфи.
    Златните звезди на знамето не са път към светлината, а ограда. Време е да спрем да кимаме пред Брюксел и да си върнем правото да бъдем господари в собствената си къща!

    Коментиран от #29

    12:25 22.04.2026

  • 4 ЕС ПОД КОМАНДАТА

    50 2 Отговор
    НА 2 БОЛНИ ИЗТЕРЯСАЛИ ЖЕНИЦИ ВЗЕМА СТРАНА В ЧУЖДИ ВОЙНИ ЗА КОЕТО Е НА ГУБЕЩ.

    Коментиран от #24

    12:26 22.04.2026

  • 5 Какво преставлява ЕС

    46 2 Отговор
    е изписано красноречиво на лицето на тази .....

    12:27 22.04.2026

  • 6 хмммм

    6 27 Отговор

    До коментар #2 от "Герп боклуци":

    Много злоба нещо радюво комунистче.

    Коментиран от #16

    12:30 22.04.2026

  • 7 заза

    5 33 Отговор
    Един е господ и радев е неговия пророк.Още не е взвл власта и ги почна .До една година всичко ще си е на мястото. Ще сме вън от ЕС .И като приятел на Путин И Вучич юе прианае Македония и нейните искания. Ще се съгласи със сърбия и исканията и ,че шопите са сърби и ще предаде северозапЪда на сърбите.И ще настане мир

    12:30 22.04.2026

  • 8 Дедо

    48 2 Отговор
    Е па що срещу Иран? Израел нападна Иран. Да не се бъркате нещо? Ако ше е така , да пуснем санкции на Украйна , а на Рашата да ги махнем и да помислим.

    12:32 22.04.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    29 2 Отговор
    Ама що бе? Нали Орбан беше големия проблем за единодушието на Ивропата и голямото зло?
    Сега кво стана и без него пак същото ама щом не касае ОкраИна можело и било все тая?!

    12:32 22.04.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ми ние винаги сме си били боклуци и нагаждачи...

    Коментиран от #18

    12:33 22.04.2026

  • 11 Кака Цеца

    4 16 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Що така мислиш. Те оръжейните заводи за какво са ? Хората работещи в тях не пият и не се хранят ли

    Коментиран от #36

    12:33 22.04.2026

  • 12 Дони

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Герп боклуци":

    ИМА ИНТРИГА НЕ ВИЖДАЛО КЕКС КАЧЕСТВЕН ОТ КОДЖА ВРЕМЕ И ОТ БОГАТИЯТ МИ ОПИТ ТИ КАЗВАМ ЧЕ ОТ АУСПУХА В КАРБУРАТОРА ПО НЕЙНИ МЕРАЦИ

    12:33 22.04.2026

  • 13 ЧеБурашка

    38 1 Отговор
    Какви санкции срещу Иран, бре?
    Виновници за ситуацията са Израел и САЩ!
    За тях санкции кога...

    12:34 22.04.2026

  • 14 читател

    34 1 Отговор
    Най войнствени в тоя съюз са бабичките . Урсула ,Калас ,Меркел ,Бербок ,Сана Марин .....

    Коментиран от #21

    12:34 22.04.2026

  • 15 тия смешковци

    25 2 Отговор
    кога ще наложат санкции на краварите ? Те са истинските виновници за положението там . Те два пъти бомбиха Иран !

    12:36 22.04.2026

  • 16 Герп боклуци

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "хмммм":

    Скрии се обратно в махалата новоначалец

    12:36 22.04.2026

  • 17 8888

    19 2 Отговор
    Нали ви замазват очите с русия, не гледате какво става с Израел, те могат да правят каквото си искат

    12:36 22.04.2026

  • 18 БОТЕВ

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":

    Аха, няма нужда да споделяш семейните ви черти с всички останали...

    12:39 22.04.2026

  • 19 Възмутен

    23 1 Отговор
    "Европейски съюз остава разделен по въпроса за евентуални санкции срещу Израел"

    И защо така бе господа двулични евролиберали - иначе сте много единни в санкциите срещу Русия или Иран или пък Китай и Индия а от един малък Израел ви е страх.

    Да не би защото сте назначени от едни други евреи в краварника на които им казват "дълбоката държава"

    Къде отидоха "евроатлантическите ценности" и "свят основан на правила" или те не се отнасят за господарите ви.

    12:44 22.04.2026

  • 20 По времето на СССР

    24 0 Отговор

    До коментар #2 от "Герп боклуци":

    руснаците твърдяха , че балтийците са доста тъпи. Сега всякакви съмнения по въпроса изчезнаха-))

    12:44 22.04.2026

  • 21 Мурка

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "читател":

    ПРОПУСНА ДРЪТАТА КУРАБИЯ-И ОНАЯ ДЕТ ИСКАШЕ ЕДНА БОМБА (ЯДРЕНА ) НА ТАЯ ТЕРИТОРИЯ Е НАИ ДОБРАТА ИДЕЯ

    12:45 22.04.2026

  • 22 Феникс

    24 0 Отговор
    Повръща ми се от тези гадовЕ, правят се на либерали, пазители правата на човека моля ти се, а за евреите нито снакции нито ембарго! Пик@л съм ти и на ЕС и на либералните ценности!

    12:47 22.04.2026

  • 23 Панфлет

    11 0 Отговор
    израел: КРЕПОСТТА, КОЯТО СЕ ПРЕВЪРНА В ЗАТВОР?
    Една мечта, родена от трагедия, днес е изправена пред огледалото на собствената си съвест.
    израел беше замислен като убежище за преследваните, като тържество на правото над грубата сила. Но днес, под тежестта на десетилетия окупация и безкрайна война, въпросът е: на каква цена? Може ли една държава да бъде истински свободна, ако свободата ѝ зависи от лишаването на други от същата тази свобода?
    Кризата на идеалите:
    Сигурност или експанзия? Под маската на „самоотбрана“ се разширяват селища, които подкопават всякакъв шанс за мир. Сигурността не се гради само с бетонни стени и „Железни куполи“, а с признаване на правото на другия да съществува.
    Демокрация в сянка: Как израел може да претендира, че е „единствената демокрация в Близкия изток“, докато поддържа режим, в който милиони хора живеят без граждански права и под военен контрол?
    Цената на триумфа: Победите на бойното поле не лекуват раните в обществото. Радикализацията на политическия елит и ерозията на либералните ценности превръщат мечтата на Херцел в етнократичен проект, който разделя, вместо да обединява.
    Фар или барикада?
    израел днес е на кръстопът. Пътят на силата води до изолация, а мирът изисква смелост, която надхвърля военната стратегия. Когато оцеляването се превърне в единствено оправдание за всяко действие, моралният компас спира да работи.

    12:47 22.04.2026

  • 24 3 са с оная на банката.

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "ЕС ПОД КОМАНДАТА":

    А останалите дето не са жени и те не са съвсем мъже.
    Да бягаме надалеко !

    12:49 22.04.2026

  • 25 Панфлет

    8 0 Отговор
    Допълнение:
    Историята няма да съди израел по това колко врагове е повалил, а по това дали е успял да спре да ги създава.

    Коментиран от #30

    12:50 22.04.2026

  • 26 ти да видиш

    10 0 Отговор
    Тоа прилеп знае ли колко уши има на главата си и на кой свет е????

    12:51 22.04.2026

  • 27 Европеец

    18 0 Отговор
    "ЕС обсъжда и нов пакет от санкции, насочен към лица, свързани с Иран"

    Ами нали Русия била нападнала Украйна и Русия е агресор и трябвало да бъде наказана със санкции. Нали едни мисирки все го повтаряха по нашите медии.

    Сега САЩ и Израел нападнаха Иран ама видиш ли те не са агресори и санкциите са срещу нападнатия Иран.

    Защо така бе господа наведени евроатлантици и козячета - колко трябва да си наведен на господарите си че да казваш на черното бяло и да се извърташ всеки път когато трябва да им се подмажеш.

    И после някой да ми каже че ЕС не е колония на краварника и евреите не ни управляват.

    12:53 22.04.2026

  • 28 Панфлет

    11 0 Отговор
    израел: ЦЕНАТА НА ЖЕЛЯЗНАТА ХЕГЕМОНИЯ
    Мечтата за дом се превърна в реалност на постоянната обсада. Може ли една държава да бъде „свободна“, ако сигурността ѝ изисква подчинението на друг народ?
    Окупирана съвест: Сигурността е оправдание за безкрайна експанзия. Стените, които пазят израел, са същите, които го изолират морално.
    Парадоксът на демокрацията: Невъзможно е да бъдеш едновременно фар на свободата и администратор на окупация.
    Сила без мир: Оръжията печелят битки, но раждат нови врагове. Когато оцеляването стане единствен закон, етиката остава на заден план.
    израел рискува да загуби душата си в опит да защити границите си. Истинската сигурност не се строи върху бетона, а върху справедливостта.

    Коментиран от #32

    12:54 22.04.2026

  • 29 Минка

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Панфлет":

    Не гледай звездите 🌟🌟🌟 в знамето, гледай истинските в небето.

    12:55 22.04.2026

  • 30 Историк

    8 0 Отговор

    До коментар #25 от "Панфлет":

    Не се притеснявай те евреите са гении в това да си създават врагове - не само Хитлер ги е преследвал а като почнеш от Фараоните, минеш през Римската империя, средновековието Карл Велики, Испанската империя - все преследвани.

    Явно никога и никой не ги е обичал но сега са завладели краварника от вътре и си показват рогата. Просто те се имат за "богоизбрани" и всички останали са гои за тях.

    Коментиран от #35

    12:59 22.04.2026

  • 31 ЗАЩО СТЕ РАЗДВОЕНИ БЕ

    12 0 Отговор
    Юропейските ценности не важат ли за цион?

    13:01 22.04.2026

  • 32 Историк

    9 0 Отговор

    До коментар #28 от "Панфлет":

    "Стените, които пазят израел, са същите, които го изолират морално"

    Евреите излязоха по големи нацисти отколкото Хитлер - превърнаха ивицата в гето заградено с бетонни стани по почина на нацистите, масовото изселване на палестинци и ливанци е същото. Няма да се учудя ако направят концентрационни лагери с пещите. За сега са на етап преди "окончателното решение" когато са избивали масово с разстрели а евреите с бомбардировки.

    13:07 22.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хаген Дас

    15 0 Отговор
    Паралелно се обсъждат санкции срещу Иран! Санкционират нападната държава, ще видите петрол на кукуво лято! Либералите много ще въртят педалите!😡😡😡

    13:43 22.04.2026

  • 35 Гойка

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Историк":

    Само Тръмпи им се отваря🤣🤣

    15:24 22.04.2026

  • 36 Яяяяяя

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кака Цеца":

    Хората могат и друго да работят

    16:06 22.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.