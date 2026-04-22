ЕС остава разделен за евентуално суспендиране на споразумението за асоцииране с Израел

Европейски съюз остава разделен по въпроса за евентуални санкции срещу Израел, въпреки нарастващите критики за хуманитарната ситуация в Ивицата Газа и насилието срещу палестинци на Западния бряг, предаде The Guardian, цитирана от News.bg.

Ръководителят на европейската външна политика Кая Калас заяви, че предложенията за частично спиране на споразумението за асоцииране между ЕС и Израел остават на масата, но засега липсва необходимата политическа подкрепа сред държавите членки.

„Днес не видяхме това, но дискусиите ще продължат“, посочи Калас след среща на външните министри на ЕС.

В рамките на дебата редица държави, сред които Испания, Ирландия и Словения, настояха за по-строги мерки, докато други членки изразяват резерви относно ефективността на санкциите.

Паралелно с това ЕС обсъжда и нов пакет от санкции, насочен към лица, свързани с Иран и ограничаването на корабоплаването в региона.

Темата за отношенията между ЕС и Израел остава чувствителна, като за приемане на пълно спиране на споразумението е необходимо единодушие, а частичното му ограничаване изисква квалифицирано мнозинство.