ЕС остава разделен за евентуално суспендиране на споразумението за асоцииране с Израел

Европейски съюз остава разделен по въпроса за евентуални санкции срещу Израел, въпреки нарастващите критики за хуманитарната ситуация в Ивицата Газа и насилието срещу палестинци на Западния бряг, предаде The Guardian, цитирана от News.bg.
Ръководителят на европейската външна политика Кая Калас заяви, че предложенията за частично спиране на споразумението за асоцииране между ЕС и Израел остават на масата, но засега липсва необходимата политическа подкрепа сред държавите членки.
„Днес не видяхме това, но дискусиите ще продължат“, посочи Калас след среща на външните министри на ЕС.
В рамките на дебата редица държави, сред които Испания, Ирландия и Словения, настояха за по-строги мерки, докато други членки изразяват резерви относно ефективността на санкциите.
Паралелно с това ЕС обсъжда и нов пакет от санкции, насочен към лица, свързани с Иран и ограничаването на корабоплаването в региона.
Темата за отношенията между ЕС и Израел остава чувствителна, като за приемане на пълно спиране на споразумението е необходимо единодушие, а частичното му ограничаване изисква квалифицирано мнозинство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:24 22.04.2026
2 Герп боклуци
12:24 22.04.2026
3 Панфлет
Европа вече не е дом на свободни народи, а огромен стъклен архив за директиви. Тук „демокрация“ означава да изпълняваш заповеди на чиновници, които никой не е избирал, а „солидарност“ – да плащаш за грешките на богатите.
Смениха суверенитета ни с квоти за криви краставици и ни продадоха приказката за „зелено бъдеще“, докато индустрията ни гасне. Обещаха ни единство, но ни дадоха безлична бюрокрация, която мери свободата ни в параграфи.
Златните звезди на знамето не са път към светлината, а ограда. Време е да спрем да кимаме пред Брюксел и да си върнем правото да бъдем господари в собствената си къща!
12:25 22.04.2026
4 ЕС ПОД КОМАНДАТА
12:26 22.04.2026
5 Какво преставлява ЕС
12:27 22.04.2026
6 хмммм
До коментар #2 от "Герп боклуци":Много злоба нещо радюво комунистче.
12:30 22.04.2026
7 заза
12:30 22.04.2026
8 Дедо
12:32 22.04.2026
9 ДрайвингПлежър
Сега кво стана и без него пак същото ама щом не касае ОкраИна можело и било все тая?!
12:32 22.04.2026
10 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ми ние винаги сме си били боклуци и нагаждачи...
12:33 22.04.2026
11 Кака Цеца
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Що така мислиш. Те оръжейните заводи за какво са ? Хората работещи в тях не пият и не се хранят ли
12:33 22.04.2026
12 Дони
До коментар #2 от "Герп боклуци":ИМА ИНТРИГА НЕ ВИЖДАЛО КЕКС КАЧЕСТВЕН ОТ КОДЖА ВРЕМЕ И ОТ БОГАТИЯТ МИ ОПИТ ТИ КАЗВАМ ЧЕ ОТ АУСПУХА В КАРБУРАТОРА ПО НЕЙНИ МЕРАЦИ
12:33 22.04.2026
13 ЧеБурашка
Виновници за ситуацията са Израел и САЩ!
За тях санкции кога...
12:34 22.04.2026
14 читател
12:34 22.04.2026
15 тия смешковци
12:36 22.04.2026
16 Герп боклуци
До коментар #6 от "хмммм":Скрии се обратно в махалата новоначалец
12:36 22.04.2026
17 8888
12:36 22.04.2026
18 БОТЕВ
До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":Аха, няма нужда да споделяш семейните ви черти с всички останали...
12:39 22.04.2026
19 Възмутен
И защо така бе господа двулични евролиберали - иначе сте много единни в санкциите срещу Русия или Иран или пък Китай и Индия а от един малък Израел ви е страх.
Да не би защото сте назначени от едни други евреи в краварника на които им казват "дълбоката държава"
Къде отидоха "евроатлантическите ценности" и "свят основан на правила" или те не се отнасят за господарите ви.
12:44 22.04.2026
20 По времето на СССР
До коментар #2 от "Герп боклуци":руснаците твърдяха , че балтийците са доста тъпи. Сега всякакви съмнения по въпроса изчезнаха-))
12:44 22.04.2026
21 Мурка
До коментар #14 от "читател":ПРОПУСНА ДРЪТАТА КУРАБИЯ-И ОНАЯ ДЕТ ИСКАШЕ ЕДНА БОМБА (ЯДРЕНА ) НА ТАЯ ТЕРИТОРИЯ Е НАИ ДОБРАТА ИДЕЯ
12:45 22.04.2026
22 Феникс
12:47 22.04.2026
23 Панфлет
Една мечта, родена от трагедия, днес е изправена пред огледалото на собствената си съвест.
израел беше замислен като убежище за преследваните, като тържество на правото над грубата сила. Но днес, под тежестта на десетилетия окупация и безкрайна война, въпросът е: на каква цена? Може ли една държава да бъде истински свободна, ако свободата ѝ зависи от лишаването на други от същата тази свобода?
Кризата на идеалите:
Сигурност или експанзия? Под маската на „самоотбрана“ се разширяват селища, които подкопават всякакъв шанс за мир. Сигурността не се гради само с бетонни стени и „Железни куполи“, а с признаване на правото на другия да съществува.
Демокрация в сянка: Как израел може да претендира, че е „единствената демокрация в Близкия изток“, докато поддържа режим, в който милиони хора живеят без граждански права и под военен контрол?
Цената на триумфа: Победите на бойното поле не лекуват раните в обществото. Радикализацията на политическия елит и ерозията на либералните ценности превръщат мечтата на Херцел в етнократичен проект, който разделя, вместо да обединява.
Фар или барикада?
израел днес е на кръстопът. Пътят на силата води до изолация, а мирът изисква смелост, която надхвърля военната стратегия. Когато оцеляването се превърне в единствено оправдание за всяко действие, моралният компас спира да работи.
12:47 22.04.2026
24 3 са с оная на банката.
До коментар #4 от "ЕС ПОД КОМАНДАТА":А останалите дето не са жени и те не са съвсем мъже.
Да бягаме надалеко !
12:49 22.04.2026
25 Панфлет
Историята няма да съди израел по това колко врагове е повалил, а по това дали е успял да спре да ги създава.
12:50 22.04.2026
26 ти да видиш
12:51 22.04.2026
27 Европеец
Ами нали Русия била нападнала Украйна и Русия е агресор и трябвало да бъде наказана със санкции. Нали едни мисирки все го повтаряха по нашите медии.
Сега САЩ и Израел нападнаха Иран ама видиш ли те не са агресори и санкциите са срещу нападнатия Иран.
Защо така бе господа наведени евроатлантици и козячета - колко трябва да си наведен на господарите си че да казваш на черното бяло и да се извърташ всеки път когато трябва да им се подмажеш.
И после някой да ми каже че ЕС не е колония на краварника и евреите не ни управляват.
12:53 22.04.2026
28 Панфлет
Мечтата за дом се превърна в реалност на постоянната обсада. Може ли една държава да бъде „свободна“, ако сигурността ѝ изисква подчинението на друг народ?
Окупирана съвест: Сигурността е оправдание за безкрайна експанзия. Стените, които пазят израел, са същите, които го изолират морално.
Парадоксът на демокрацията: Невъзможно е да бъдеш едновременно фар на свободата и администратор на окупация.
Сила без мир: Оръжията печелят битки, но раждат нови врагове. Когато оцеляването стане единствен закон, етиката остава на заден план.
израел рискува да загуби душата си в опит да защити границите си. Истинската сигурност не се строи върху бетона, а върху справедливостта.
12:54 22.04.2026
29 Минка
До коментар #3 от "Панфлет":Не гледай звездите 🌟🌟🌟 в знамето, гледай истинските в небето.
12:55 22.04.2026
30 Историк
До коментар #25 от "Панфлет":Не се притеснявай те евреите са гении в това да си създават врагове - не само Хитлер ги е преследвал а като почнеш от Фараоните, минеш през Римската империя, средновековието Карл Велики, Испанската империя - все преследвани.
Явно никога и никой не ги е обичал но сега са завладели краварника от вътре и си показват рогата. Просто те се имат за "богоизбрани" и всички останали са гои за тях.
12:59 22.04.2026
31 ЗАЩО СТЕ РАЗДВОЕНИ БЕ
13:01 22.04.2026
32 Историк
До коментар #28 от "Панфлет":"Стените, които пазят израел, са същите, които го изолират морално"
Евреите излязоха по големи нацисти отколкото Хитлер - превърнаха ивицата в гето заградено с бетонни стани по почина на нацистите, масовото изселване на палестинци и ливанци е същото. Няма да се учудя ако направят концентрационни лагери с пещите. За сега са на етап преди "окончателното решение" когато са избивали масово с разстрели а евреите с бомбардировки.
13:07 22.04.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хаген Дас
13:43 22.04.2026
35 Гойка
До коментар #30 от "Историк":Само Тръмпи им се отваря🤣🤣
15:24 22.04.2026
36 Яяяяяя
До коментар #11 от "Кака Цеца":Хората могат и друго да работят
16:06 22.04.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.