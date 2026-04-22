Белгия ще предостави на Украйна 15 зенитни установки „Гепард“

Белгия ще закупи и предостави на Украйна 15 самоходни противовъздушни установки „Гепард“ като част от нов пакет военна помощ на стойност 1 млрд. евро, съобщават местни медии, предава БТА.

Става дума за системи, произведени през 70-те години в сътрудничество с Elbit Systems, които не са били на въоръжение през последните десетилетия и впоследствие са били откупени обратно от производителя. Преди доставката техниката ще премине необходимата подготовка.

Установките „Гепард“ са с верижно задвижване и са оборудвани с две оръдия и радарни системи за поразяване на въздушни цели на малък обсег. Те се доказаха като ефективни при защита срещу дронове и ракети.

Белгия е разполагала с общо 54 такива машини, като част от тях вече са били предоставени на украинската страна.