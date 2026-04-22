Белгия ще предостави на Украйна 15 зенитни установки „Гепард“

22 Април, 2026 13:56

Дарението е част от пакет военна помощ за 1 млрд. евро и цели засилване на ПВО способностите на Киев

Белгия ще предостави на Украйна 15 зенитни установки „Гепард“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Белгия ще закупи и предостави на Украйна 15 самоходни противовъздушни установки „Гепард“ като част от нов пакет военна помощ на стойност 1 млрд. евро, съобщават местни медии, предава БТА.

Става дума за системи, произведени през 70-те години в сътрудничество с Elbit Systems, които не са били на въоръжение през последните десетилетия и впоследствие са били откупени обратно от производителя. Преди доставката техниката ще премине необходимата подготовка.

Установките „Гепард“ са с верижно задвижване и са оборудвани с две оръдия и радарни системи за поразяване на въздушни цели на малък обсег. Те се доказаха като ефективни при защита срещу дронове и ракети.

Белгия е разполагала с общо 54 такива машини, като част от тях вече са били предоставени на украинската страна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    24 1 Отговор
    я камилата я камиларя...

    13:57 22.04.2026

  • 2 ЦЕЛИЯ СВЯТ СВАЛИХТЕ

    35 3 Отговор
    В КРАКАТА НА УКРАЙНА И РЕЗУЛТАТА Е МЯУУУУ.

    Коментиран от #22, #27

    13:57 22.04.2026

  • 3 Лъжи и корупция

    30 2 Отговор
    Военните министри по корем се провлачиха, да доказват колко е оголяла откъм техника армията и да купуваме скъпи и прескъпи музейни експонати, а после се разделят с тях с едно махване на ръката, като с досаден боклук. До кога това малоумно спонсорство за клоуна?

    13:59 22.04.2026

  • 4 Когато каузата е крива

    29 3 Отговор
    Никога не се получава,само с пари и оръжие не става ами требе и акъл.Пример Иран,сега американците се молят за преговори.Значи технологичното развитие не винаги помага.Няма ли дух и сърце пиши го бегал.

    14:00 22.04.2026

  • 5 Вече

    30 5 Отговор
    е ясно:
    Ако искаме да я има България - трябва да кажем "НЕ" на Брюксел !

    14:00 22.04.2026

  • 6 не казват урк дали са доволни от скрапа

    22 3 Отговор
    които не са били на въоръжение през последните десетилетия

    14:01 22.04.2026

  • 7 Е ВИДЯХМЕ ТРАГЕДИЯТА НА ЛЕОПАРДИТЕ

    26 4 Отговор
    СЕГА ЩЕ ГЛЕДАМЕ СЪЩИЯ ФИЛМ С ГЕПАРДИТЕ.

    14:02 22.04.2026

  • 8 И тези ще

    21 3 Отговор
    се наредят при другите западни боклуци в Москва в "Музея на смеха". Колекцията е голяма. Цял ден не стига, за да се разгледа.

    14:02 22.04.2026

  • 9 Либераст

    22 2 Отговор
    И докога двуполовите ще наливат в тази бездънна кочината наречена Украйна.

    14:03 22.04.2026

  • 10 🤭🤭🤭🤭

    9 2 Отговор
    Колумийците ще започват контраступа.

    14:04 22.04.2026

  • 11 Свети Кибик-Юродив

    9 7 Отговор
    България от две години въоръжава украинците с дронове. "Самел-90" , която произвежда ударните дронове "Самджет", изнася цялата си продукция за Украйна. Лично съм виждал украинците да ги използват срещу руски цели. Става въпрос за машини, които летят на 40-50 км., а с ретранслатор поставен на друг дрон- дори 100 км., като носят бойна глава от 3-5 кг., достатъчна да взриви бункер, танк, оръдие или някаква друга бойна машина.

    Коментиран от #18, #60

    14:05 22.04.2026

  • 12 Тц,тц,тц

    10 1 Отговор
    Колкото по далече от Брюксел, толко по добре ,важното е фронта да е далече само месото да не е от нас, иначе продаваме железария.

    14:05 22.04.2026

  • 13 Украинците блъскат монголите

    5 14 Отговор
    като маче у детек.

    14:06 22.04.2026

  • 14 осраински

    8 3 Отговор
    Ние знаем Вие не сте само ид.оти, вие сте и подли нацисти.

    14:08 22.04.2026

  • 15 клепен

    5 2 Отговор
    фламски кретени!

    14:08 22.04.2026

  • 16 Които пращат оръжия за Киев са убийци!

    14 2 Отговор
    Какво не е ясно тук?!
    Всички, които пращат оръжия на Киев
    са убийци на населението на Украйна!

    Позор за човешки индивиди, които със съзнание слагат
    подписа за изпращане на оръжия да се убиват човеци,
    вместо да се борят с твърдост за прекратяване на войната!

    Коментиран от #20

    14:09 22.04.2026

  • 17 Зелен бункерен rнom

    6 2 Отговор
    За бело ще има ли?

    14:09 22.04.2026

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 7 Отговор

    До коментар #11 от "Свети Кибик-Юродив":

    Вече България ще въоръжава и руснаците.

    Коментиран от #21

    14:11 22.04.2026

  • 19 Оцет Паниций

    1 3 Отговор
    Амин ..

    14:11 22.04.2026

  • 20 Курабийката

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Които пращат оръжия за Киев са убийци!":

    Бе всичко ни е ясно

    14:12 22.04.2026

  • 21 Свети Кибик-Юродив

    3 12 Отговор

    До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Не, няма. Договорите са за 10 години напред. Боташко Зеленият Чорап ще ги спазва най- стриктно. Както продавахме досега, така ще бъде и за напред. Ако си се надявал на нещо друго, излъган си.

    Коментиран от #25, #29, #30

    14:13 22.04.2026

  • 22 Брачет,

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "ЦЕЛИЯ СВЯТ СВАЛИХТЕ":

    Това е от време -ОНО .. Да си спомним ВСВ .. 4 млрд. долара изтекоха у руския канал ..

    Коментиран от #32, #45

    14:14 22.04.2026

  • 23 Каца

    1 12 Отговор
    Украйна къри, а вашия радев след заповед на бадишаха в кремъл ще признае македонците и езика им,а после ще признае шопите за сърби и ще предаде севеврозабъда на братския Вучич

    14:15 22.04.2026

  • 24 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 2 Отговор
    Това е прекрасно!Крайно време е и Расията да предостави на ЕС 15-20 бомби хирошимки.🚀🚀🚀🥳🤣👍

    14:16 22.04.2026

  • 25 .....

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Свети Кибик-Юродив":

    Бе те питаха ли народа с Референдум или да кажат колко е взел за тоя подпис.

    14:16 22.04.2026

  • 26 хахаха

    7 3 Отговор
    европа е готова всичко да си даде само и само да не спре войната в украина

    Коментиран от #28

    14:17 22.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 .....

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "хахаха":

    Коя Европа англосаксонската ли🤣😂😂😂🤣

    14:18 22.04.2026

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 6 Отговор

    До коментар #21 от "Свети Кибик-Юродив":

    Глупости, Радев не бръсне за sлива зеления чорапогащник и ще разтрогне договорите с укрохазарите, вече ще снабдяваме с оръжие руснаците и българско оръжие ще могилизира укри.

    Коментиран от #40

    14:19 22.04.2026

  • 30 хахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Свети Кибик-Юродив":

    за 10 години напред са изключително изгодните договори с украина дето да им дадем всичко което можем да дадем и да започнем да учим украински

    Коментиран от #52

    14:20 22.04.2026

  • 31 Бай Догай

    4 2 Отговор
    Ще предостави Гепарди, които най-вероятно ще бъдат одрани с кинжали. Те това ще стане най-много!

    Коментиран от #34

    14:21 22.04.2026

  • 32 Братчетке

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Брачет,":

    а преди това чрез еврейската(руската) революция колко по 4 млрд. изнесоха за фащ и острова, излиза че през ВСВ им връщат тяхни пари на руснаците.

    Коментиран от #39

    14:23 22.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 мдаааа

    3 4 Отговор

    До коментар #31 от "Бай Догай":

    Да вярва ли един обикновен човек, че украинците ви били братья ?

    Коментиран от #37

    14:26 22.04.2026

  • 35 един

    2 7 Отговор
    Украйна ще победи,въпреки Тръмп.въпреки Радев,и въпреки всички българи които се хващат на въдицата че България харчи свои пари за Украйна!Не драги,просто Справедливостта ще победи!

    Коментиран от #38

    14:26 22.04.2026

  • 36 От чужбина

    4 2 Отговор
    По-добре да си ги задържат.

    14:28 22.04.2026

  • 37 Бай Догай

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "мдаааа":

    Кое е казал, че украинците са ни братя. Това даже исторически не е вярно. Не знам как ти хрумна.

    14:29 22.04.2026

  • 38 Серсемин

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "един":

    Поне сам на себе си вярваш ли си?

    14:29 22.04.2026

  • 39 Приятелко ,

    2 9 Отговор

    До коментар #32 от "Братчетке":

    Защо избихте индианците в Аляска , после я продадохте а сега мрънкате и се мъчите с" Тридневная " Говори с факти , не с интерпретации ..

    Коментиран от #44

    14:29 22.04.2026

  • 40 Свети Кибик-Юродив

    4 4 Отговор

    До коментар #29 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Нямаш представа как работи ВПК в България. Там са само русофили на ръководните постове и по времето на Радев, като Президент, правителствата назначени от него продаваха оръжие, като полудели. Арсенал Казанлък и ВМЗ Сопот изнасят цялата си продукция за посредници в Европа, които я транзитират за Украйна. Това е пределно ясно и на Зеленият Чорап и на руснаците. Нищо няма да се промени, поради много фактори, които няма как да разбереш. Липсва ти интелектуален багаж.

    Коментиран от #43, #46, #49

    14:32 22.04.2026

  • 41 55 години нестигат

    5 2 Отговор
    Тия са по-стари от нашите зенитки бе?

    14:35 22.04.2026

  • 42 хмммм

    5 1 Отговор
    Харесвате ли го сега белгийския премиер-фашист?

    14:36 22.04.2026

  • 43 K. Нинова

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "Свети Кибик-Юродив":

    Недей да лъжеш!!! Не съм подписала дори и за един патрон за Украйна!!!

    Коментиран от #47

    14:39 22.04.2026

  • 44 Братчетке,

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Приятелко ,":

    Точно с факти ти говоря, ама с полирания си мозък не можеш и не искаш да ги разбереш.

    Коментиран от #54, #55, #56

    14:40 22.04.2026

  • 45 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Брачет,":

    Да си спомним и преди ВСВ ,когато ФЕД се създава с руски кинти ...Или не ти се пише за това ?М?

    14:43 22.04.2026

  • 46 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Свети Кибик-Юродив":

    То пък куха лейка, като теб тръгнала да ми говори за интелект, ако продължаваме да подаряваме на укрите оръжие, ще гръмнат още заводи в България.

    Коментиран от #50

    14:44 22.04.2026

  • 47 Свети Кибик-Юродив

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "K. Нинова":

    Абе не си, ама 5000 тона заминаха за Украйна.

    14:46 22.04.2026

  • 48 жик так

    7 1 Отговор
    Гепард ,Леопард ,Цезар ,Мезар ,Ибрахим ,Жавелин ,Чарънджър , Атамакс , Стингър , Ф16, хилядите наемници .....все тая . Укрите продължават да ядат боя

    14:47 22.04.2026

  • 49 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Свети Кибик-Юродив":

    А ти с интелектуалният багаж, как така не знаеш,че военните ни заводи,тези споменати от теб ,могат да работата само с позволението на Русия? М?
    Видя се колко ти е интелектуалният багаж:))))

    Коментиран от #51

    14:49 22.04.2026

  • 50 Свети Кибик-Юродив

    3 3 Отговор

    До коментар #46 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Това не е въобще проблем. И преди имаше взривове. Ситуацията е далеч по- обезопасена. Само Корнела изпрати над 5000 тона оръжие за Украйна. Гълъб Донев и той се отчете с няколко хиляди тона. Имаше ли взривове? Хората знаят какъв е риска. Русофилите нямат нищо против с тяхно оръжие, украинците да трепят "братушки. Парите не миришат и "приятелите са приятели", но "сиренето е с пари". Продължаваме да изнасяме за Украйна.

    14:49 22.04.2026

  • 51 Свети Кибик-Юродив

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "Атина Палада":

    С кое позволение, смешко? Ние отдавна не питаме руснаците за нищо. Произвеждаме съветско оръжие и боеприпаси, въпреки отдавна изтеклите договори и лицензи, които руснаците отказват да подновят.

    Коментиран от #53

    14:51 22.04.2026

  • 52 681

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "хахаха":

    Я ги махай тия навлеци, да ходят при мерц

    14:57 22.04.2026

  • 53 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Свети Кибик-Юродив":

    Напротив,руснаците ги подновиха..Иначе нямаше как да работят за мексиканските картели...

    14:57 22.04.2026

  • 54 Привет , скъпо руско дрогарче

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Братчетке,":

    Подозирам , че си Б@ЙХАЙ , под прикритие ... Я разкажи , за ЗиС ПЯТь ...🤭😁

    15:04 22.04.2026

  • 55 Дрогарко

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Братчетке,":

    Не ми отговори на въпроса , за Рузко -индианската война ...

    15:07 22.04.2026

  • 56 Ответ

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Братчетке,":

    Нэт , Шмайзер .

    15:30 22.04.2026

  • 57 Възраждане

    2 0 Отговор
    Тия войнолюбци от Белгия трябва да се накажат с малко лешници

    15:45 22.04.2026

  • 58 Тръм НАШ !

    1 0 Отговор
    Белгия НАША!!!
    помним как я възхваляваха като не даваше да се ползват руските пари за заем на Украйна...
    ами сега... лоша ли е?

    15:45 22.04.2026

  • 59 емил

    1 1 Отговор
    Путин ид..от с героизм нищо няма да постигнеш и на никой не нужен когато цялата Западна военна промишленост работи за Украйна и предоставят всичко налично оръжие без ограничения което имат от цяла Европа . Американците изкупиха всичко което беше Съветско от целият свят и го предоставиха на Украйна когато всеки ден убиват гражданите ти и разрушават инфраструктураta на Русия продължаваш да се усмихваш като ненор...мален и махаш с ръка -- сякаш казваш - всичко е под мой контрол тези неща са незначителни ? Докога ? омръзна на всички и най - вече на Руският народ 8 години всеки ден Украйна нанасяше удари по Донецк и Луганск сигурно 8-10 години ще гледаш как всеки ден убиват гражданите на Русия това за тебе няма изглежда няма никакво значение . Докога ? Това което може да направил най- голямото добро на Руският народ -да освободиш тоя пост който го заемаш от 27-12-1999 година на други които ще решат проблемите натрупани с години .

    15:53 22.04.2026

  • 60 Макрон

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Свети Кибик-Юродив":

    Ганю това не е чушкопек!

    16:50 22.04.2026

