Белгия ще предостави на Украйна 15 зенитни установки „Гепард“

Белгия ще закупи и предостави на Украйна 15 самоходни противовъздушни установки „Гепард“ като част от нов пакет военна помощ на стойност 1 млрд. евро, съобщават местни медии, предава БТА.
Става дума за системи, произведени през 70-те години в сътрудничество с Elbit Systems, които не са били на въоръжение през последните десетилетия и впоследствие са били откупени обратно от производителя. Преди доставката техниката ще премине необходимата подготовка.
Установките „Гепард“ са с верижно задвижване и са оборудвани с две оръдия и радарни системи за поразяване на въздушни цели на малък обсег. Те се доказаха като ефективни при защита срещу дронове и ракети.
Белгия е разполагала с общо 54 такива машини, като част от тях вече са били предоставени на украинската страна.
13:57 22.04.2026
13:57 22.04.2026
13:59 22.04.2026
14:00 22.04.2026
14:00 22.04.2026
14:01 22.04.2026
14:02 22.04.2026
14:02 22.04.2026
14:03 22.04.2026
14:04 22.04.2026
Коментиран от #18, #60
14:05 22.04.2026
14:05 22.04.2026
14:06 22.04.2026
14:08 22.04.2026
14:08 22.04.2026
Коментиран от #20
14:09 22.04.2026
14:09 22.04.2026
Коментиран от #21
14:11 22.04.2026
14:11 22.04.2026
До коментар #16 от "Които пращат оръжия за Киев са убийци!":Бе всичко ни е ясно
14:12 22.04.2026
До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Не, няма. Договорите са за 10 години напред. Боташко Зеленият Чорап ще ги спазва най- стриктно. Както продавахме досега, така ще бъде и за напред. Ако си се надявал на нещо друго, излъган си.
Коментиран от #25, #29, #30
14:13 22.04.2026
Коментиран от #32, #45
14:14 22.04.2026
14:15 22.04.2026
14:16 22.04.2026
14:16 22.04.2026
14:17 22.04.2026
14:18 22.04.2026
Коментиран от #40
14:19 22.04.2026
Коментиран от #52
14:20 22.04.2026
Коментиран от #34
14:21 22.04.2026
Коментиран от #39
14:23 22.04.2026
Коментиран от #37
14:26 22.04.2026
Коментиран от #38
14:26 22.04.2026
14:28 22.04.2026
14:29 22.04.2026
14:29 22.04.2026
Коментиран от #44
14:29 22.04.2026
Коментиран от #43, #46, #49
14:32 22.04.2026
14:35 22.04.2026
14:36 22.04.2026
Коментиран от #47
14:39 22.04.2026
Коментиран от #54, #55, #56
14:40 22.04.2026
14:43 22.04.2026
Коментиран от #50
14:44 22.04.2026
14:46 22.04.2026
14:47 22.04.2026
Коментиран от #51
14:49 22.04.2026
14:49 22.04.2026
Коментиран от #53
14:51 22.04.2026
14:57 22.04.2026
14:57 22.04.2026
15:04 22.04.2026
15:07 22.04.2026
15:30 22.04.2026
15:45 22.04.2026
15:45 22.04.2026
15:53 22.04.2026
16:50 22.04.2026