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Западна Европа е пред енергиен колапс, обяви Русия
  Тема: Украйна

Западна Европа е пред енергиен колапс, обяви Русия

3 Юни, 2026 11:15 890 44

  • украйна-
  • енергетика-
  • русия-
  • кирил дмитриев-
  • европа

Кирил Дмитриев заяви, че Европа е загубила 3 ​​трилиона евро заради санкциите

Западна Европа е пред енергиен колапс, обяви Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Икономиките на западноевропейските страни, по-специално Германия, са изправени пред "колапс" поради отхвърлянето на руски енергийни продукти. Това заяви специалният пратеник на руския президент Владимир Путин по въпросите на чуждестранните инвестиции и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев, предаде News.bg.

Той отбеляза, че тези страни осъзнават това.

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По негови думи Европа е загубила 3 ​​трилиона евро, като е отхвърлила руския енергиен износ - една от мерките, наложени на евразийската страна поради военната ѝ кампания в Украйна.

Освен това Дмитриев твърди, че тежката икономическа ситуация, свързана с енергийната криза, е довела до това германският канцлер Фридрих Мерц да одобри "най-ниския рейтинг на одобрение в историята на германските канцлери".

Той потвърди, че ще се срещне с представител на германската крайнодясна популистка партия "Алтернатива за Германия" по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    17 9 Отговор
    Това е дезинформация

    Коментиран от #31

    11:17 03.06.2026

  • 2 Кобзон рекърдс

    23 6 Отговор
    Русия гори. Петербург пуши. Путин си съсипа държавата.

    Коментиран от #35

    11:17 03.06.2026

  • 3 вижда се

    22 4 Отговор
    Санкциите работят ПЕРФЕКТНО !!

    11:17 03.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Исторически парк

    7 13 Отговор
    Япония вдигна руските санкции и там бензинът е 1.89лв 😉

    11:18 03.06.2026

  • 6 да минат на водород . по ефтино е

    3 4 Отговор
    да закупят технологии от по развитите страни в областта . Интересна тема . инфлацията обеднява бизнеса .

    Коментиран от #10

    11:19 03.06.2026

  • 7 ехидно и крадливо племе

    17 7 Отговор
    са руснаците,имат природни богатства повече от акъла им и затова са станали нагли и високомерни цигани!

    11:19 03.06.2026

  • 8 хаха

    16 5 Отговор
    Общите просрочени заплати в Русия към края на април възлизат на 2,9 милиарда рубли, което е със 750 милиона рубли повече (+35,2%) отколкото през март, според данни на Росстат, представени на 27 май. И това са официални данни, представете си какви са реалните...

    Я поквичи още малко бе ватенка въшлясала! ХАХАХА

    11:19 03.06.2026

  • 9 Сатана Z

    12 13 Отговор
    А в България спират парите за майчинство да отглеждат деца.До там ги докараха Европейските директиви.

    Коментиран от #37

    11:20 03.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ка Путин БОКЛУК

    10 4 Отговор
    Гладна кокошка, просо сънува.

    11:22 03.06.2026

  • 12 Евро пейка

    0 5 Отговор
    Това се отнася за Западна Европа,а ние сме с единия крак в Азия

    11:23 03.06.2026

  • 13 дядото

    4 3 Отговор
    не може да е вярно.я вижте какъв чудесен живот си живеем в нашата територия.пфу.

    11:23 03.06.2026

  • 14 хаха

    9 4 Отговор
    Общите просрочени заплати в Русия към края на април възлизат на 2,9 милиарда рубли, което е със 750 милиона рубли повече (+35,2%) отколкото през март, според данни на Росстат, представени на 27 май. И това са официални данни, представете си какви са реалните...

    Въшлясалите алкохолизирани ватенки за на copeseeth тематика ... ПАК!

    ХАХАХА!

    11:23 03.06.2026

  • 15 Урхау!

    5 1 Отговор
    Пак ще мръзнем и мрем.

    11:24 03.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ООрана държава

    5 8 Отговор
    Плащаме милярди на зеления и губим трилиони пак заради него....

    Коментиран от #21

    11:24 03.06.2026

  • 18 загрижени Терористи

    13 3 Отговор
    руските Агресори много са се загрижили за белите хора в Европа?!? Нагли клоуни фашистки!

    11:24 03.06.2026

  • 19 Факт

    12 1 Отговор
    Благодарение на Путин Русия отдавна е във финансов колапс!!!

    Коментиран от #24, #26

    11:25 03.06.2026

  • 20 БороЗоро

    7 2 Отговор
    КАПИТАЛИЗъМА И ИМПЕРИАЛИЗъМА ЗАГНИВАТ, ОТКАКТО МАРКС И ЕНГЕЛС ПРОБУТАХА ИЗМАМАТА СИ НА РУСКИТЕ КРЕПОСТНИ СЕЛЯНДУРИ!

    11:26 03.06.2026

  • 21 Слава на Украйна!

    12 4 Отговор

    До коментар #17 от "ООрана държава":

    Борбата с руския Фашизъм иска жертви! Да удвоим помоща за Украйна!

    11:26 03.06.2026

  • 22 Тия Западняци

    8 1 Отговор
    Па ле...Ум рат от...студ тва лето! Ееееедехееее
    Скоро закриваме... бензиноколонката монголска!
    Ееееедехееее

    11:27 03.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 руски Крепостни

    9 3 Отговор

    До коментар #19 от "Факт":

    руските крепостни са безправни от векове назад!Само Бомби и Водка има за тях!

    11:28 03.06.2026

  • 25 Сатана Z

    5 1 Отговор
    путлера каза, че и без блатна газ ще мръзнем, а в кочината нет топливо сейчас!

    11:28 03.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Факт

    7 1 Отговор
    Най-големият и съществен проблем пред България и Украйна е руското влияние – икономически зависимости, културна и езикова доминация, подменена история, съветски порядки, корупционни канали, олигархични модели, раболепие, комунистическа градска среда и соцносталгия.

    Ние и украинците страдаме от една и съща болест. Разликата е, че те започнаха своята декомунизация и дерусификация, осъзнавайки, че без скъсване с имперското наследство няма как да изградят свободна и модерна държава.

    А България продължава да се лута между миналото и бъдещето. Вместо да се освобождаваме от зависимостите си, често ги оправдаваме. Вместо да защитаваме собствените си национални интереси, все още има хора, които чакат „руский мир“ като спасение.

    А той никога не е носил свобода. Само зависимост.

    11:29 03.06.2026

  • 28 А тоя водород расте по дърветата

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    Или го копаят отнякъде?

    11:29 03.06.2026

  • 29 Варна 3

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "БороЗоро":

    Да добавя още, че руснаците са докарали нас в миналото като в каменната ера. Ако не сме били васали на СССР, досега щяхме да имаме много по-модерна икономика, щяхме да бъдем по-добри от нашите съседи дори. Щяхме да произвеждаме технологии, всичко.

    Коментиран от #36

    11:29 03.06.2026

  • 30 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    И рашибрика верва и вика слава бункера!

    11:29 03.06.2026

  • 31 Кое е дезинформация

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Ниският рейтинг на merc или колапса на икономиката. За тази година по данни на международния валутен фонд икономиката на Европейския съюз и особено на федералната Република ще клони към нула особено при изостряне на военните действия в Иран и ормузкия проток.
    А рейтингът на mercedes е толкова нисък че от неговата партия се замислят за смяната му.
    Нищо лично.... Просто това е действителността въз основа на факти от мвф и партията на мерц

    11:29 03.06.2026

  • 32 Няма край руският позор

    6 2 Отговор
    Няма.

    11:30 03.06.2026

  • 33 До дека я докарАхме копейки

    6 1 Отговор
    Нищеброди, Алкашоре скъ саняци - монголья, да дават финансови и икономически съвети на ... най- Богатите и Мощни икономически държави...?!?
    ЗАКРИВАЙ
    АааааааХахахаха

    11:32 03.06.2026

  • 34 Ей това да си руснак е Божие наказание

    5 0 Отговор
    Или си резултат от злокобен експеримент на някакви тъмни сили непознати досега на човечеството.

    11:32 03.06.2026

  • 35 Смех с ватенки

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кобзон рекърдс":

    Птиците на Мадяр също са поканени на форума в Петербург.
    😂😂😂

    Коментиран от #40

    11:33 03.06.2026

  • 36 БаГо

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Варна 3":

    Тогава произвеждахме, щото имаше индустрия. Сега, 35г. по-късно, произвеждаме основно тикви и тор.

    Коментиран от #43

    11:34 03.06.2026

  • 37 хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    А дано! Вие и деца не можете да отглеждате. Паразите, отглеждат други паразити.

    11:34 03.06.2026

  • 38 СЪЩИТЕ МАЛО УМИЯ

    4 1 Отговор
    Ги дрънкаха в .. СССР,.. малко преди да даде... ФИРА
    АааааааХахахаха

    11:35 03.06.2026

  • 39 Тоя пък не спря да бълва

    2 1 Отговор
    кремълските лъжи!

    От 15 години слушам как ще умрем без руска газ, нефт и ядрено гориво.

    Това беше Доктрината Меркел и гедерейската бабичка постоянно висеше на червения килим с Путин и Аятоляха в Кремъл.
    Меркел наля трилиони в Русия и помогна на Путин да се въоръжи и днес да се прави на велик.

    Но ...колелото се обърна и днес Европа почти е скъсала с руските суровини.

    Крепят я само няколко кремълски проксита- Орбан, Фицо, Вучич, Радев

    Нито Европа е в колапс, нито Московийката процъфтя, напротив- Китай и Индия цоцат руски ресурси на безценица. Дефицитът на Русия расте, приходите от суровини падат, войната гълта цялата икономика.

    Тоя не си гледа скъсаната Русия, тръгнал Европа да мисли!

    Коментиран от #44

    11:37 03.06.2026

  • 40 Цирк с центове

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Смех с ватенки":

    Уродливите евро гейзери също Не са поканени на форума в Санкт Петербург.
    😂😂😂.
    След 30 години от тоя източно балкански центове боклуци ще остане има няма 2-3 .
    Отпадък и Нищо повече са тия болгарски РОБИ.

    11:38 03.06.2026

  • 41 копейка с чалма

    1 0 Отговор
    Ние сме много загрижени за Европа.
    Долара умира.
    Западната икономика е в колапс.

    Това ви го повтарям от 50 -60 години.

    11:38 03.06.2026

  • 42 Фори

    1 0 Отговор
    Само ходят и предлагат сергията със суровините на всеки срещнат.Путин каза ,че не се интересува от европа , Китай му стига.Какво жалят дали ще фалираме или не като не искат да търгуват с нас?

    11:38 03.06.2026

  • 43 Да разбием една комунистическа илюзия:

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "БаГо":

    Социалистическата промишленост- обем за сметка на ефективност
    В периода на социализма България се трансформира от аграрна в индустриално-аграрна страна. Построени са промишлени гиганти в областта на металургията (МК „Кремиковци“), тежкото машиностроене (Радомир, Русе), химическата индустрия (Нефтохим Бургас, Девня) и електрониката (ДЗУ Стара Загора, Правец).
    Мащаб на производството: Номиналните физически обеми са огромни. Продукцията се изнася в рамките на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ), където пазарите са изкуствено гарантирани, без реална конкуренция.
    Икономическата реалност: Повечето индустриални мастодонти работят на загуба. Продукцията често е с ниско качество, висока себестойност и зависима от внос на западни суровини и технологии срещу „твърда валута“. Този модел натоварва държавния бюджет с огромни дефицити и де факто води до фалита на НРБ в края на 80-те години.
    Днешната промишленост- качество, ниши и интеграция в ЕС
    Съвременната българска индустрия премина през тежка пренастройка, ликвидация на нерентабилните държавни заводи и привличане на чужди инвестиции. Макар индустрията днес да заема по-малък дял в БВП в сравнение с услугите, нейният реален износен капацитет е на исторически най-високото си равнище.
    Модерна продуктова структура: Днешната икономика не произвежда цели автомобили или компютри, но е ключов доставчик на компоненти за глобалните лидери. Над 90% от автомобилите, произведени в Европа, съдържат части (кабели, сензор

    11:43 03.06.2026

  • 44 Ми ти жива умряла ма стерво

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Тоя пък не спря да бълва":

    Една трета от тая измет е храна червите ..до 2059. И още една трета ще отиде там.
    Не си гледаш жалката и най бедна оглозгана Бай Ганьо вица!
    Чак Наклон на К
    Ра на Русия, тръгнало тва да дава!
    Я, си Е
    П у.
    М
    чина.

    11:43 03.06.2026

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