Западна Европа е пред енергиен колапс, обяви Русия

Икономиките на западноевропейските страни, по-специално Германия, са изправени пред "колапс" поради отхвърлянето на руски енергийни продукти. Това заяви специалният пратеник на руския президент Владимир Путин по въпросите на чуждестранните инвестиции и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев, предаде News.bg.
Той отбеляза, че тези страни осъзнават това.
По негови думи Европа е загубила 3 трилиона евро, като е отхвърлила руския енергиен износ - една от мерките, наложени на евразийската страна поради военната ѝ кампания в Украйна.
Освен това Дмитриев твърди, че тежката икономическа ситуация, свързана с енергийната криза, е довела до това германският канцлер Фридрих Мерц да одобри "най-ниския рейтинг на одобрение в историята на германските канцлери".
Той потвърди, че ще се срещне с представител на германската крайнодясна популистка партия "Алтернатива за Германия" по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #31
11:17 03.06.2026
2 Кобзон рекърдс
Коментиран от #35
11:17 03.06.2026
3 вижда се
11:17 03.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Исторически парк
11:18 03.06.2026
6 да минат на водород . по ефтино е
Коментиран от #10
11:19 03.06.2026
7 ехидно и крадливо племе
11:19 03.06.2026
8 хаха
Я поквичи още малко бе ватенка въшлясала! ХАХАХА
11:19 03.06.2026
9 Сатана Z
Коментиран от #37
11:20 03.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ка Путин БОКЛУК
11:22 03.06.2026
12 Евро пейка
11:23 03.06.2026
13 дядото
11:23 03.06.2026
14 хаха
Въшлясалите алкохолизирани ватенки за на copeseeth тематика ... ПАК!
ХАХАХА!
11:23 03.06.2026
15 Урхау!
11:24 03.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ООрана държава
Коментиран от #21
11:24 03.06.2026
18 загрижени Терористи
11:24 03.06.2026
19 Факт
Коментиран от #24, #26
11:25 03.06.2026
20 БороЗоро
11:26 03.06.2026
21 Слава на Украйна!
До коментар #17 от "ООрана държава":Борбата с руския Фашизъм иска жертви! Да удвоим помоща за Украйна!
11:26 03.06.2026
22 Тия Западняци
Скоро закриваме... бензиноколонката монголска!
Ееееедехееее
11:27 03.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 руски Крепостни
До коментар #19 от "Факт":руските крепостни са безправни от векове назад!Само Бомби и Водка има за тях!
11:28 03.06.2026
25 Сатана Z
11:28 03.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Факт
Ние и украинците страдаме от една и съща болест. Разликата е, че те започнаха своята декомунизация и дерусификация, осъзнавайки, че без скъсване с имперското наследство няма как да изградят свободна и модерна държава.
А България продължава да се лута между миналото и бъдещето. Вместо да се освобождаваме от зависимостите си, често ги оправдаваме. Вместо да защитаваме собствените си национални интереси, все още има хора, които чакат „руский мир“ като спасение.
А той никога не е носил свобода. Само зависимост.
11:29 03.06.2026
28 А тоя водород расте по дърветата
До коментар #10 от "хаха":Или го копаят отнякъде?
11:29 03.06.2026
29 Варна 3
До коментар #16 от "БороЗоро":Да добавя още, че руснаците са докарали нас в миналото като в каменната ера. Ако не сме били васали на СССР, досега щяхме да имаме много по-модерна икономика, щяхме да бъдем по-добри от нашите съседи дори. Щяхме да произвеждаме технологии, всичко.
Коментиран от #36
11:29 03.06.2026
30 Последния Софиянец
11:29 03.06.2026
31 Кое е дезинформация
До коментар #1 от "Варна 3":Ниският рейтинг на merc или колапса на икономиката. За тази година по данни на международния валутен фонд икономиката на Европейския съюз и особено на федералната Република ще клони към нула особено при изостряне на военните действия в Иран и ормузкия проток.
А рейтингът на mercedes е толкова нисък че от неговата партия се замислят за смяната му.
Нищо лично.... Просто това е действителността въз основа на факти от мвф и партията на мерц
11:29 03.06.2026
32 Няма край руският позор
11:30 03.06.2026
33 До дека я докарАхме копейки
ЗАКРИВАЙ
АааааааХахахаха
11:32 03.06.2026
34 Ей това да си руснак е Божие наказание
11:32 03.06.2026
35 Смех с ватенки
До коментар #2 от "Кобзон рекърдс":Птиците на Мадяр също са поканени на форума в Петербург.
😂😂😂
Коментиран от #40
11:33 03.06.2026
36 БаГо
До коментар #29 от "Варна 3":Тогава произвеждахме, щото имаше индустрия. Сега, 35г. по-късно, произвеждаме основно тикви и тор.
Коментиран от #43
11:34 03.06.2026
37 хаха
До коментар #9 от "Сатана Z":А дано! Вие и деца не можете да отглеждате. Паразите, отглеждат други паразити.
11:34 03.06.2026
38 СЪЩИТЕ МАЛО УМИЯ
АааааааХахахаха
11:35 03.06.2026
39 Тоя пък не спря да бълва
От 15 години слушам как ще умрем без руска газ, нефт и ядрено гориво.
Това беше Доктрината Меркел и гедерейската бабичка постоянно висеше на червения килим с Путин и Аятоляха в Кремъл.
Меркел наля трилиони в Русия и помогна на Путин да се въоръжи и днес да се прави на велик.
Но ...колелото се обърна и днес Европа почти е скъсала с руските суровини.
Крепят я само няколко кремълски проксита- Орбан, Фицо, Вучич, Радев
Нито Европа е в колапс, нито Московийката процъфтя, напротив- Китай и Индия цоцат руски ресурси на безценица. Дефицитът на Русия расте, приходите от суровини падат, войната гълта цялата икономика.
Тоя не си гледа скъсаната Русия, тръгнал Европа да мисли!
Коментиран от #44
11:37 03.06.2026
40 Цирк с центове
До коментар #35 от "Смех с ватенки":Уродливите евро гейзери също Не са поканени на форума в Санкт Петербург.
😂😂😂.
След 30 години от тоя източно балкански центове боклуци ще остане има няма 2-3 .
Отпадък и Нищо повече са тия болгарски РОБИ.
11:38 03.06.2026
41 копейка с чалма
Долара умира.
Западната икономика е в колапс.
Това ви го повтарям от 50 -60 години.
11:38 03.06.2026
42 Фори
11:38 03.06.2026
43 Да разбием една комунистическа илюзия:
До коментар #36 от "БаГо":Социалистическата промишленост- обем за сметка на ефективност
В периода на социализма България се трансформира от аграрна в индустриално-аграрна страна. Построени са промишлени гиганти в областта на металургията (МК „Кремиковци“), тежкото машиностроене (Радомир, Русе), химическата индустрия (Нефтохим Бургас, Девня) и електрониката (ДЗУ Стара Загора, Правец).
Мащаб на производството: Номиналните физически обеми са огромни. Продукцията се изнася в рамките на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ), където пазарите са изкуствено гарантирани, без реална конкуренция.
Икономическата реалност: Повечето индустриални мастодонти работят на загуба. Продукцията често е с ниско качество, висока себестойност и зависима от внос на западни суровини и технологии срещу „твърда валута“. Този модел натоварва държавния бюджет с огромни дефицити и де факто води до фалита на НРБ в края на 80-те години.
Днешната промишленост- качество, ниши и интеграция в ЕС
Съвременната българска индустрия премина през тежка пренастройка, ликвидация на нерентабилните държавни заводи и привличане на чужди инвестиции. Макар индустрията днес да заема по-малък дял в БВП в сравнение с услугите, нейният реален износен капацитет е на исторически най-високото си равнище.
Модерна продуктова структура: Днешната икономика не произвежда цели автомобили или компютри, но е ключов доставчик на компоненти за глобалните лидери. Над 90% от автомобилите, произведени в Европа, съдържат части (кабели, сензор
11:43 03.06.2026
44 Ми ти жива умряла ма стерво
До коментар #39 от "Тоя пък не спря да бълва":Една трета от тая измет е храна червите ..до 2059. И още една трета ще отиде там.
Не си гледаш жалката и най бедна оглозгана Бай Ганьо вица!
Чак Наклон на К
Ра на Русия, тръгнало тва да дава!
Я, си Е
П у.
М
чина.
11:43 03.06.2026