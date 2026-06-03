Икономиките на западноевропейските страни, по-специално Германия, са изправени пред "колапс" поради отхвърлянето на руски енергийни продукти. Това заяви специалният пратеник на руския президент Владимир Путин по въпросите на чуждестранните инвестиции и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев, предаде News.bg.

Той отбеляза, че тези страни осъзнават това.

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По негови думи Европа е загубила 3 ​​трилиона евро, като е отхвърлила руския енергиен износ - една от мерките, наложени на евразийската страна поради военната ѝ кампания в Украйна.

Освен това Дмитриев твърди, че тежката икономическа ситуация, свързана с енергийната криза, е довела до това германският канцлер Фридрих Мерц да одобри "най-ниския рейтинг на одобрение в историята на германските канцлери".

Той потвърди, че ще се срещне с представител на германската крайнодясна популистка партия "Алтернатива за Германия" по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург.