САЩ върнали 29 кораба от началото на блокадата на иранските пристанища

Според Централното командване на САЩ (CENTCOM), от началото на морската блокада на Иран, американските военни са пренасочили 29 кораба, пътуващи към ирански пристанища или опитващи се да отплават от бреговете на Ислямската република.

„Като част от блокадата срещу Иран, американските сили са наредили на 29 кораба да се обърнат или да се върнат в пристанището“, заяви командването в публикация в X.

CENTCOM отрече съобщенията, че няколко търговски кораба са успели да заобиколят блокадата, като нарече тази информация неточна.