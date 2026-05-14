Тръмп и Си Цзинпин се обединиха около необходимостта Ормузкият проток да остане отворен

Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп и председателят на Китай Си Цзинпин са постигнали съгласие, че Ормузкия проток трябва да остане отворен за свободното преминаване на енергийни ресурси. Това се посочва в официално съобщение на Белия дом, цитирано от Ройтерс, предава БТА.
Според публикуваното изявление двамата лидери са обсъдили и продължаването на усилията за ограничаване на доставките за американския пазар на химически вещества, използвани при производството на фентанил.
Допълнителна тема в разговорите е било увеличаването на китайските покупки на американски селскостопански продукти, което е от ключово значение за търговските отношения между двете най-големи икономики в света.
В официалното съобщение не се споменава въпросът за Тайван. От Белия дом определиха срещата между Тръмп и Си Цзинпин като положителна и конструктивна.
2 Свободен
Сега трябва да стигнат до общо становище, че слънцето трябва да изгрее от изток!
12:38 14.05.2026
5 Мишел
Ормузкият проток е ядреното оръжие на Иран.
7 Си Дзинпин, генерален секретар
12:44 14.05.2026
8 долу сащ
12:44 14.05.2026
9 Владимир Путин, президент
До коментар #8 от "долу сащ":Важното е никой веч не пита и бръсне Русия.
Пълната НУЛА ☝️
12:47 14.05.2026
11 Хахаха!🎺🥳😀
Пари няма, действайте!
Китайската народна република инвестира в чужбина повече пари от целия Запад, без да поставя заробващи условия, като МВФ.
Китайска народна република упорито отрича, че е изпреварила САЩ от 10 години и източва Запада.
12 Хихихи
До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":Днес наркомана не можал да улучи златния кенеф.
13 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":Защо това е важно за теб? За мене е важно благоденствието на България и ЕС.
14 Мишел
До коментар #7 от "Си Дзинпин, генерален секретар":Жълтопаветни мечти и празни надежди.
2022г. Китай и Русия подписаха междуправителствен протокол, че няма териториални спорове между тях.
Китай, Русия и Северна Корея са съюзници в съюз, който е единствената глобална сила в света. Никой не смее да излезе срещу съюза на три ядрени сили.
15 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #14 от "Мишел":"..няма териториални спорове..."
Абе то имаше камара договори и протоколи меж Русия и Украйна, пък накрая.....
16 Мишо Дудикоф 🥷
До коментар #11 от "Хахаха!🎺🥳😀":Да, Боинг е кошмарна фирма - няма инженери, назначили индийци за по-евтино, нямат поръчки, но хедж фондовете напомпаха акциите.
Дано и АИ измамата приключи и крашнат всички фирми за чипове и софтуер!
20 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #15 от "Майор Деянов, на всеки километър":Русия и Китай са съседи 1000 години. Китайците помнят и са благодарни на Руската империя и СССР, за помощта, която винаги са оказвали на Китай. От Опиумните войни със Запада до японската интервенция.
СССР подари на Китайската народна република атомната технология и зацементира китайската независимост.
21 Мишел
До коментар #15 от "Майор Деянов, на всеки километър":Китай не е Украйна.
През 2012г. Украйна бе тази, която започна тази война срещу рускоговорящите в Донецка и Луганска автономни републики . Отначало въоръжени руски доброволци се включиха, последен стигна до сегашната война.
22 Митко бомбата
До коментар #21 от "Мишел":Ти не си майор Деянов. Той ми беше приятел. Ти си фашист!
23 Митко бомбата
До коментар #15 от "Майор Деянов, на всеки километър":За тебе се отнася! Не си майор Деянов, а обикновен фашист!
27 Имаше един лаф-
До коментар #7 от "Си Дзинпин, генерален секретар":"А като се събуди, краката му бяха отвити..." Ами завивай се, бе...
30 Хаха
Смеят ли 😁 най неудобната тема
