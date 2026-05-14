Тръмп и Си Цзинпин се обединиха около необходимостта Ормузкият проток да остане отворен

14 Май, 2026 12:38

Лидерите на САЩ и Китай обсъдиха енергийните доставки, борбата срещу фентанила и увеличаване на китайския внос на американски земеделски продукти

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп и председателят на Китай Си Цзинпин са постигнали съгласие, че Ормузкия проток трябва да остане отворен за свободното преминаване на енергийни ресурси. Това се посочва в официално съобщение на Белия дом, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Според публикуваното изявление двамата лидери са обсъдили и продължаването на усилията за ограничаване на доставките за американския пазар на химически вещества, използвани при производството на фентанил.

Допълнителна тема в разговорите е било увеличаването на китайските покупки на американски селскостопански продукти, което е от ключово значение за търговските отношения между двете най-големи икономики в света.

В официалното съобщение не се споменава въпросът за Тайван. От Белия дом определиха срещата между Тръмп и Си Цзинпин като положителна и конструктивна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    43 7 Отговор
    Тръмп беше наритан по задните части от Си и оставен да се моли на арменския поп за протока.

    Коментиран от #3

    12:37 14.05.2026

  • 2 Свободен

    51 2 Отговор
    Голямо постижение в преговорите!
    Сега трябва да стигнат до общо становище, че слънцето трябва да изгрее от изток!

    12:38 14.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    41 4 Отговор
    Медиите в САЩ коментират голямото унижение на Тръмп.

    12:42 14.05.2026

  • 5 Мишел

    42 3 Отговор
    За Китай Ормузкият проток е отворен. За САЩ е затворен поне докато воюват с Иран.
    Ормузкият проток е ядреното оръжие на Иран.

    12:42 14.05.2026

  • 6 Гоя

    14 2 Отговор
    Имат ли са условията за корабоплаване в отворения проток?

    12:43 14.05.2026

  • 7 Си Дзинпин, генерален секретар

    7 39 Отговор
    Китай прибира южната част на Сибир до Урал, за Щатите остава североизточната част с Беринговия пролив, Япония прибира Курилите и Чукотка. Всички доволни ☝️

    Коментиран от #14, #27

    12:44 14.05.2026

  • 8 долу сащ

    33 3 Отговор
    абе Си що не го попита, ти като го затвори, нас пита ли ни?

    Коментиран от #9

    12:44 14.05.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    7 35 Отговор

    До коментар #8 от "долу сащ":

    Важното е никой веч не пита и бръсне Русия.
    Пълната НУЛА ☝️

    Коментиран от #12, #13

    12:47 14.05.2026

  • 10 Нещастници

    36 4 Отговор
    тръмп стана като зеленски, две еврейски псета обикалят да реват по Света, единия да му дават пари, другия да му отворят протока!

    12:47 14.05.2026

  • 11 Хахаха!🎺🥳😀

    29 0 Отговор
    Боинг се отече в ряката! Китай няма да купи самолети, а ще изчака фалита на корпорацията и ще я купи.
    Пари няма, действайте!
    Китайската народна република инвестира в чужбина повече пари от целия Запад, без да поставя заробващи условия, като МВФ.
    Китайска народна република упорито отрича, че е изпреварила САЩ от 10 години и източва Запада.

    Коментиран от #16

    12:50 14.05.2026

  • 12 Хихихи

    23 2 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    Днес наркомана не можал да улучи златния кенеф.

    12:50 14.05.2026

  • 13 Хахаха!🎺🥳😀

    16 2 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    Защо това е важно за теб? За мене е важно благоденствието на България и ЕС.

    12:52 14.05.2026

  • 14 Мишел

    20 5 Отговор

    До коментар #7 от "Си Дзинпин, генерален секретар":

    Жълтопаветни мечти и празни надежди.
    2022г. Китай и Русия подписаха междуправителствен протокол, че няма териториални спорове между тях.
    Китай, Русия и Северна Корея са съюзници в съюз, който е единствената глобална сила в света. Никой не смее да излезе срещу съюза на три ядрени сили.

    Коментиран от #15

    12:55 14.05.2026

  • 15 Майор Деянов, на всеки километър

    6 7 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    "..няма териториални спорове..."

    Абе то имаше камара договори и протоколи меж Русия и Украйна, пък накрая.....

    Коментиран от #20, #21, #23

    12:58 14.05.2026

  • 16 Мишо Дудикоф 🥷

    12 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Да, Боинг е кошмарна фирма - няма инженери, назначили индийци за по-евтино, нямат поръчки, но хедж фондовете напомпаха акциите.

    Дано и АИ измамата приключи и крашнат всички фирми за чипове и софтуер!

    12:58 14.05.2026

  • 17 Читател

    15 3 Отговор
    Кой го посрещна на летището лудия, вероятно шефа на летището, защото другарят Си не беше там.

    12:59 14.05.2026

  • 18 Теслатъ

    11 2 Отговор
    Рижавото клекна пред др. Си, но китайския лидер е добродушен и благосклонно му позволи да се изправи!!! - )))

    13:00 14.05.2026

  • 19 Е кога

    12 2 Отговор
    успяха да говорят толкова? Визитата на рижавия траеше, колкото да му обслужат самолета да си ходи

    13:03 14.05.2026

  • 20 Хахаха!🎺🥳😀

    13 3 Отговор

    До коментар #15 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Русия и Китай са съседи 1000 години. Китайците помнят и са благодарни на Руската империя и СССР, за помощта, която винаги са оказвали на Китай. От Опиумните войни със Запада до японската интервенция.
    СССР подари на Китайската народна република атомната технология и зацементира китайската независимост.

    13:07 14.05.2026

  • 21 Мишел

    13 5 Отговор

    До коментар #15 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Китай не е Украйна.
    През 2012г. Украйна бе тази, която започна тази война срещу рускоговорящите в Донецка и Луганска автономни републики . Отначало въоръжени руски доброволци се включиха, последен стигна до сегашната война.

    Коментиран от #22

    13:08 14.05.2026

  • 22 Митко бомбата

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    Ти не си майор Деянов. Той ми беше приятел. Ти си фашист!

    13:11 14.05.2026

  • 23 Митко бомбата

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    За тебе се отнася! Не си майор Деянов, а обикновен фашист!

    13:12 14.05.2026

  • 24 ЧеБурашка

    11 1 Отговор
    Ами той си беше отворен преди чи фу тите и янките да се направят на велики

    13:17 14.05.2026

  • 25 СВД

    5 9 Отговор
    Си Пин каза ясно - Купуваме 500 пътнически Боинга, вие забравяте за Тайван! Така преди 36 - 7 години, когато на площад Тянанмън танковете смачкаха опитите за джендеризация на КНР, Запада надигна вой за нарушаване на човешките права! Тогава Китай обяви, че ще отвори границите и да са готови да посрещат бягащите от комунизма в техните демокрации! Плюс заявка за 100 Боинга! И Запада си замълча! Сега 100 боинга не стигат и Си обявява оферта за 500! А Путин си чеше главата пред Мала Токмачка и Гуляй поле вече 5 години!

    13:18 14.05.2026

  • 26 УдоМача

    10 1 Отговор
    За китайците - той и сега е отворен, а американците каквото си забъркаха.. да се оправят! Естествено съществената част орт разговорите няма да стане наше достояние..

    13:51 14.05.2026

  • 27 Имаше един лаф-

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Си Дзинпин, генерален секретар":

    "А като се събуди, краката му бяха отвити..." Ами завивай се, бе...

    13:51 14.05.2026

  • 28 УдоМача

    6 0 Отговор
    "В официалното съобщение не се споменава въпросът за Тайван." Я пак??? "Xi Jinping has warned Donald Trump that the “Taiwan question” is critical to US-China relations, adding that it could lead to “conflict” if badly managed, as the two leaders opened a high-stakes summit in Beijing."

    13:53 14.05.2026

  • 29 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    Ми той за китайците Ормуз си е отворен бре..

    14:07 14.05.2026

  • 30 Хаха

    4 0 Отговор
    В официалното съобщение не се споменава въпросът за Тайван
    Смеят ли 😁 най неудобната тема

    14:08 14.05.2026

  • 31 Курти

    1 7 Отговор
    Абе копеи 5 години се дерете и акъла не ви идва.И Аятоласите са по-умни от вас

    14:23 14.05.2026

  • 32 Айше

    2 0 Отговор
    Спретнали му олд скул посрещане с някакви хлапета с букети, вместо да го заведат да се разведри в Бейбифейс клуб с уиски.

    15:43 14.05.2026

