Тръмп и Си Цзинпин се обединиха около необходимостта Ормузкият проток да остане отворен

Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп и председателят на Китай Си Цзинпин са постигнали съгласие, че Ормузкия проток трябва да остане отворен за свободното преминаване на енергийни ресурси. Това се посочва в официално съобщение на Белия дом, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Според публикуваното изявление двамата лидери са обсъдили и продължаването на усилията за ограничаване на доставките за американския пазар на химически вещества, използвани при производството на фентанил.

Допълнителна тема в разговорите е било увеличаването на китайските покупки на американски селскостопански продукти, което е от ключово значение за търговските отношения между двете най-големи икономики в света.

В официалното съобщение не се споменава въпросът за Тайван. От Белия дом определиха срещата между Тръмп и Си Цзинпин като положителна и конструктивна.