Новини
Свят »
Украйна »
Принц Хари пристигна изненадващо в Киев, отдаде подкрепа на Украйна
  Тема: Украйна

23 Април, 2026 10:59 1 899 134

  • украйна-
  • принц хари-
  • киев

Посещението е третото му от началото на войната, включва участие във форум за сигурност

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Принц Хари пристигна на изненадващо посещение в Киев, където заяви подкрепа за Украйна и подчерта, че страната „смело и успешно“ защитава Европа срещу Русия, съобщи Укринформ, позовавайки се на британското издание „Сън“, предава БТА.

Херцогът на Съсекс заяви, че е важно светът да не губи фокус върху ситуацията в Украйна, и посочи, че се надява да напомни за предизвикателствата, пред които страната е изправена.

Очаква се той да участва в Киевския форум за сигурност, както и да посети сапьори от организацията HALO Trust, с която е свързана и паметта на майка му, принцеса Даяна. Принц Хари ще се срещне и с участници във фондацията Invictus Games Foundation.

Това е третото му посещение в Украйна от началото на руската инвазия, като визитата идва след обиколката му в Австралия заедно със съпругата му Меган.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 46 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    101 15 Отговор
    абе боклуци колкот щеш !

    11:00 23.04.2026

  • 2 ХиХи

    96 10 Отговор
    Пари от неговите дде ли или ние ще ги даваме?

    Коментиран от #4, #103, #116

    11:01 23.04.2026

  • 3 Трол

    84 14 Отговор
    Всеки един работодател трябва да обикаля периодично служителите и да види дали си вършат работата.

    11:01 23.04.2026

  • 4 Ами

    69 11 Отговор

    До коментар #2 от "ХиХи":

    те, кралските величия , пари не обичат да дават.. .

    Коментиран от #10, #57

    11:03 23.04.2026

  • 5 Принц Хари пристигна с празни джобове

    62 9 Отговор
    хорицата очакват парици
    на гости не се ходи с празни ръце

    Коментиран от #14, #133

    11:05 23.04.2026

  • 6 А менганката

    45 9 Отговор
    с него ли е.

    11:05 23.04.2026

  • 7 Зе льон ска

    33 11 Отговор
    А на меня дал! И Зелю не дал......и Буданов не даваеет...
    Ах , какая беда...!!!

    11:06 23.04.2026

  • 8 Коста

    62 11 Отговор
    Подкрепа за Окраина или за Зеленчука? Окраинците в голямата си част мразят Зеленчука затова и 20 милиона са извън Окраина. Тези в Окраина не искат война. Искат мир и да не умират на фронта. Но лудият Зеленчук е като лудият дедо Тчръмпи.

    Коментиран от #15, #61

    11:06 23.04.2026

  • 9 Путин многоходовия

    12 31 Отговор
    Не мога да ги бомбардирам, Сорос не ни дава.

    11:07 23.04.2026

  • 10 Коста

    39 10 Отговор

    До коментар #4 от "Ами":

    Това е съвсем вярно. От тъмните векове кралете облагат народа с данъци и обичат да вземат.

    Коментиран от #20

    11:08 23.04.2026

  • 11 Валерко

    34 9 Отговор
    Има грешка в заглавието! Това е принцеса Хари! Мъжът и Мегън не е ли с нея?

    11:08 23.04.2026

  • 12 Тиква

    37 7 Отговор
    Ха ха ха инглиз и бандероФашаги,добра комбинация,пирати и подлеци със нацюгите и подлеците Равно на НУЛА.

    Коментиран от #64

    11:08 23.04.2026

  • 13 Констатация

    15 5 Отговор
    Поне изглежда по-добре от Борис Джонсън…

    11:09 23.04.2026

  • 14 НЕМОЖАЧи.ру

    32 9 Отговор

    До коментар #5 от "Принц Хари пристигна с празни джобове":

    Спокс 90 милиарда пътуват няма орКбан да ги блокира вече, а работи се за нови... пари има действа се

    Коментиран от #47

    11:09 23.04.2026

  • 15 Моста

    12 24 Отговор

    До коментар #8 от "Коста":

    На Дунав мост кога ще идват БЛАТУШКИТЕ?

    Коментиран от #19, #23

    11:10 23.04.2026

  • 16 арбалета 🎯

    29 8 Отговор
    И Господ да отиде в Киев - все тая ....

    11:11 23.04.2026

  • 17 копейка с чалма

    14 12 Отговор
    веднага да бъде обявен
    за фашист

    Коментиран от #45

    11:11 23.04.2026

  • 18 Неанонимен

    9 15 Отговор
    В същото време цар Путин и глашатай Герасимов май посетили Купянск. Но не е много сигурно.

    11:12 23.04.2026

  • 19 кух ,

    8 8 Отговор

    До коментар #15 от "Моста":

    Ще стане , когато ти порасне мозъка ...Засега шанс - никакъв !

    11:12 23.04.2026

  • 20 В Русия ударно увеличават данъците.

    11 21 Отговор

    До коментар #10 от "Коста":

    От началото на 2026 г. се повишава корпоративния данък, данъка върху доходите, както и увеличение на ДДС. С това данъците в Русия стават дори което стават дори по-високи отколкото в развитите държави САЩ, Великобритания, Франция или Германия. Това автоматично доведе и до повишаване на цените на основните стоки. За да се опита да покрие поне малка част от огромния бюдежетен дефицит, освен увеличаването данъците и започва и пренасочване на средства от здравеопазване, социални помощи и образование към военната сфера.

    Коментиран от #28

    11:14 23.04.2026

  • 21 Хмм

    24 9 Отговор
    ще отиде ли на фронта да се бие за украйна, щом я подкрепя, нали е офицер

    Коментиран от #36

    11:14 23.04.2026

  • 22 Бай онзи

    27 7 Отговор
    Английските баламурници спонсорират с милиони паунда мухлясалата отживелица,,монархия",а този убиец на невинни хора обикаля света да ги харчи.Преди време бяха публикували материал за този като пилот на хеликоптер разстрелял около 15 души на някакво събиране на хора в Ирак или Афганистан( не си спомням в коя страна беше)

    11:15 23.04.2026

  • 23 Коста

    5 6 Отговор

    До коментар #15 от "Моста":

    От къде да знам. Страх ли те е?

    Коментиран от #27

    11:16 23.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 И така

    10 23 Отговор
    Целият свят подкрепя Украйна а в СССР никой не иска да ходи,пардон Северна Корея.

    11:16 23.04.2026

  • 26 Намерили с кой

    24 10 Отговор
    Да се хвалят
    Дошъл им на гости най големия мъпет
    Същия льольо като техния нелегитимко

    11:19 23.04.2026

  • 27 Моста

    8 4 Отговор

    До коментар #23 от "Коста":

    Вече не! ремонтираха ме и вече съм готов за ванки с танки🤩

    11:19 23.04.2026

  • 28 НЕМОЖАЧи.ру

    10 15 Отговор

    До коментар #20 от "В Русия ударно увеличават данъците.":

    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация деИнтерНЕТефикация...

    11:20 23.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Аква

    23 7 Отговор
    Е, и? Какво събитие! Един аутсайдер на гости при друг!

    11:21 23.04.2026

  • 31 И ТОЙ Е ОТИШЪЛ

    20 10 Отговор
    Да си прибере процента от 90-те МИЛИАРДА дето подарихме на зеления крадец.

    11:22 23.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Лопата Орешник

    27 8 Отговор
    Нали е пилот на хеликоптер!? Да хваща лостовете и да облети фронта ако ще помага! Помощници на софра със зеленчука не им трябват на покраинците!! Да товари Гюров и Мони Паси в едно с Надето и към фронта!

    11:22 23.04.2026

  • 34 Дивуй

    2 3 Отговор
    Позна ли се?

    11:23 23.04.2026

  • 35 Жен-шен

    14 8 Отговор
    ,Синьокръвния" се отмъкна при зеленият гном!

    Коментиран от #41

    11:23 23.04.2026

  • 36 стига бан

    4 6 Отговор

    До коментар #21 от "Хмм":

    А ти ...??!!! Ако на някой му е криво, да си купи воден пистолет. Да го напълни с ракия и да се застреля в устата!

    11:25 23.04.2026

  • 37 Няма как да е изненадващо

    13 3 Отговор
    Оставен е предварително договорен прозорец за безопасно посещение. 😉😉😉😉😉 Същото се случва и при посещения на европейски политици в Киев.

    Коментиран от #127

    11:26 23.04.2026

  • 38 Булдог

    15 7 Отговор
    Преди много време един негов роднина също се предлагаше на Фшистите!

    11:26 23.04.2026

  • 39 Някой

    10 5 Отговор
    Преди го казвах за актьори, дето ходеха там. Закъсали са като репутация, да ходят до Киев да се снимат.

    11:29 23.04.2026

  • 40 Смях в залата

    7 10 Отговор
    В студиото на "Соловьов LIVE": Известният руски Z-блогър "Разведос" - истинското му име е Александър Артюнов:

    "Нека мобилизираме два милиона, или още по-добре три милиона да им предадем всичко, което е останало в килера на родината и да ги пратим пеша на малки групи към Киев. Защо пеша? Защото техниката е остаряла и никой доброволец не може да събере достатъчно мотоциклети или дори велосипеди"

    😁

    Коментиран от #43

    11:29 23.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хмм

    19 7 Отговор
    подкрепя, защото там загиват чужди деца, не неговите - селяните на фронта, другите със скъпи коли в чужбина, защо войната да свършва, каза Тръмп младши, вече се избиват за пари в чужбина като обвинения в убийство син на нашата посланичка от украйна

    Коментиран от #52

    11:32 23.04.2026

  • 43 стоян георгиев

    10 10 Отговор

    До коментар #40 от "Смях в залата":

    Тия са големи ентусиасти когато пращат други.точно като нашите тролове.нито един близък до путлер не отиде или прати детето си на фронта,но са силни да правят мобилизации.ще е много показателно къде ще избяга соловьов след падането на путлер.

    Коментиран от #46, #50

    11:32 23.04.2026

  • 44 Жен-шен

    9 6 Отговор

    До коментар #41 от "стоян георгиев":

    То и Германия я чакат избори! А зад ,, ъгъла дебне АЗГ- то!

    Коментиран от #51

    11:35 23.04.2026

  • 45 Много

    5 10 Отговор

    До коментар #17 от "копейка с чалма":

    Си праззз, бате! Този е обикновен турист! Всеки турист ли ще обявяваме за фашист? Или ти мислиш Хари за някакъв друг?

    Коментиран от #49

    11:37 23.04.2026

  • 46 Жен-шен

    11 6 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    То като гледам и ,, либерастите" не са залетели към фронта за подкрепа на Киев!

    Коментиран от #72

    11:40 23.04.2026

  • 47 Много си "умен"

    14 7 Отговор

    До коментар #14 от "НЕМОЖАЧи.ру":

    Това е за наша сметка, щото Унгария пари ИЗОБЩО НЕМА ДА ДАВА! На кво се радваш?

    Коментиран от #56

    11:41 23.04.2026

  • 48 Майор Деянов, на всеки километър

    9 14 Отговор
    Бием москалите до посиняване, таваришчи !!!
    Заслужавате си го ☝️

    11:42 23.04.2026

  • 49 Тиристът

    5 3 Отговор

    До коментар #45 от "Много":

    туровете на фронта ли ще ги прави бе, прааазззз? :)

    Коментиран от #74

    11:43 23.04.2026

  • 50 А ти бе

    6 3 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    оттам ли пишеш? Или от скута на сюлейман пусси?

    Коментиран от #54

    11:49 23.04.2026

  • 51 стоян георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #44 от "Жен-шен":

    Само ще си дебне.

    Коментиран от #69

    11:50 23.04.2026

  • 52 Боги

    12 5 Отговор

    До коментар #42 от "Хмм":

    Посланичка що не отиде в Малко Търново и в болницата в Бургас, че да се поинтересува за сънародниците си, да им окаже подкрепа, къде се ската?

    Коментиран от #76, #118

    11:51 23.04.2026

  • 53 ингилизки номера

    12 5 Отговор
    Винаги срещу Русия, но много рядко в директен сблъсък. То не е само с Русия, просто други народи да умират зад геополитическите им игри. Поздрави от генерал Вазов.

    Коментиран от #60

    11:51 23.04.2026

  • 54 стоян георгиев

    7 11 Отговор

    До коментар #50 от "А ти бе":

    Нито един бг фен на путин не отиде в русия за да изрази солидарност.всички сте в ес и нато .даже тези дето живейте в русия избягахте от там.соловцов има жена и деца граждани на сащ!явно и той е като вас.

    11:52 23.04.2026

  • 55 Котка

    2 3 Отговор
    И направи челна стойка на Мариана. Голяма новина.

    Коментиран от #63

    11:52 23.04.2026

  • 56 Десен Баровец

    7 12 Отговор

    До коментар #47 от "Много си "умен"":

    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    Коментиран от #65

    11:55 23.04.2026

  • 57 Ха ха ха ха

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ами":

    Путин веднъж не дойде да ви провери.

    11:58 23.04.2026

  • 58 тоя

    9 4 Отговор
    е поклонник на разкола,терора и беззаконието от много отдавна. Още баба му, кралицата, го държеше далеч от нея.....

    12:00 23.04.2026

  • 59 нпо агент

    11 7 Отговор
    Един такъв рижав..бивш премиер на агличане..развали сделка за мир между укройна и Русия..Сега пък другия..пак рижко-принц..Продължавайте скъпи укропейтриоти да умирате за либералния свят..

    12:01 23.04.2026

  • 60 Владимир Путин, президент

    9 10 Отговор

    До коментар #53 от "ингилизки номера":

    "...винаги срещу Русия..."

    Да оставим философията..
    Въпроса е пачему нища, бедна, опърпана нискотехнологична Русня въобще посмя да започне такава война ? Война срещу 32 държави въоръжени до зъби с неизчерпаем икономически, технологичен потенциал !!! Това е чиста КАТАСТРОФА ☝️

    Коментиран от #67, #104

    12:01 23.04.2026

  • 61 Лука

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "Коста":

    Рашистси внушения са това ! Няма нищо вярно !

    12:02 23.04.2026

  • 62 Принц Хари

    8 12 Отговор
    Принцът е роднина на убития Руски цар от болшевишкия Майдан, окупирал незаконно Кремъл.

    Принц Хари е в правото си да иска м,ст за прачичо си! И реално и дефакто Кремъл и Крим му принадлежат по наследство.

    12:02 23.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Лука

    9 13 Отговор

    До коментар #12 от "Тиква":

    Фашизма е в русия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори, а чети за фашизма !

    12:07 23.04.2026

  • 65 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    19 9 Отговор

    До коментар #56 от "Десен Баровец":

    долу уср@йна и подкрепящите ги мишкари,вън хахлите

    Коментиран от #68, #75

    12:09 23.04.2026

  • 66 666

    7 4 Отговор
    МЕГАН С НЕГО ЛИ Е? ДА НЕ ДУХНЕ КЪМ МОСКВА.

    12:13 23.04.2026

  • 67 Булдог

    7 6 Отговор

    До коментар #60 от "Владимир Путин, президент":

    А где са 32 те въоръжени държави ? Ще видим как ще се измъкнат от блатото! Добре ,че бившият ,, соц" та бандеровците оцеляха до сега!

    12:15 23.04.2026

  • 68 Град Козлодуй

    9 14 Отговор

    До коментар #65 от "СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #71, #86

    12:15 23.04.2026

  • 69 Ммнее

    6 3 Отговор

    До коментар #51 от "стоян георгиев":

    Поживьом - увидим!

    12:16 23.04.2026

  • 70 Смях в залата

    10 10 Отговор
    Индекса за корупцията за 2025г. за 185 държави.

    Русия е класирана наравно с Мозамбик, Судан, Папуа Нова Гвинея, Гана, Северна Корея, Габон и Сомалия.

    😆

    Коментиран от #96

    12:17 23.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Лука

    7 9 Отговор

    До коментар #46 от "Жен-шен":

    Рашистите да пишат в рашистси сайтове ((ако им позволят) ,не ни трябват в нашите!

    Коментиран от #73

    12:18 23.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ами да!

    11 6 Отговор

    До коментар #49 от "Тиристът":

    Той ще прави турове, докато Меган лапа к..............онфитюр!

    12:20 23.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Хмм

    3 4 Отговор

    До коментар #52 от "Боги":

    български полицай ги е соасил

    12:21 23.04.2026

  • 77 Мислех,че е по-умен,

    6 7 Отговор
    но и той се оказа фашист!

    12:21 23.04.2026

  • 78 гост

    7 5 Отговор
    Един истински безделник на разходка!

    12:22 23.04.2026

  • 79 Имах към него съжаление

    8 6 Отговор
    Сега вече отвращение
    Не си научи уроците
    Нито от семейството
    Нито от жените
    Тотално сбъркан
    Е, повече не чак път от стария брат загубеняк
    Бабата беше точна
    Баща им жалък
    Майка им нямаше време

    12:24 23.04.2026

  • 80 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    8 9 Отговор

    До коментар #75 от "Лука":

    че аз съм си при свои, България винаги е с братска Русия 🇧🇬🤝🇷🇺

    Коментиран от #87, #95

    12:24 23.04.2026

  • 81 Лука

    7 3 Отговор

    До коментар #71 от "СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ":

    Освободител е зар Александър втори,болшевики сталинисти и рашисти се опитват да си припишат Неговите заслуги !

    12:25 23.04.2026

  • 82 Браво на Хари!

    8 11 Отговор
    Браво на Европа!
    С Украйна до победата!
    България подкрепя Украйна!

    Коментиран от #90, #92

    12:26 23.04.2026

  • 83 Забележете

    9 7 Отговор
    Всички беди за Европа идват от Англия! 2022г. когато можеше да се спре войната оня малоумник Б.Джонсън каза на зеления наркоман да се бие до последния украинец! Милиони жертви и сега поредния отива да не би случайно украинците да се съгласят на примирие! Всички са такива войнолюбци,когато пожара не е в тяхната къща!

    12:26 23.04.2026

  • 84 Ачо от ПП

    3 8 Отговор
    Отишъл е да дари една заплата лично в брой, както направи нашият лидер господин Кирил Петков! Похвално!

    12:26 23.04.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    7 7 Отговор

    До коментар #68 от "Град Козлодуй":

    всички русофоби и хахли вън от България!Слава на България и братска Русия 🇧🇬🤝🇷🇺

    12:27 23.04.2026

  • 87 Винаги, ама на куково лято!

    6 10 Отговор

    До коментар #80 от "СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ":

    Българи и руси воюват от векове!

    12:27 23.04.2026

  • 88 Смех

    5 6 Отговор
    Принц ли Този е принцеса от Алабама :))))

    12:27 23.04.2026

  • 89 На този

    6 7 Отговор
    Майка му беше много добра и много дашна. Даваше и на миризливи араби. Затова от Сикрът Сървиз я утрепаха.

    12:28 23.04.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 хмммм

    8 5 Отговор
    Тази украинска проститутка какво се разкарва?

    12:31 23.04.2026

  • 92 Напротив

    12 6 Отговор

    До коментар #82 от "Браво на Хари!":

    България и българите са с Русия и ненавиждат наглите хахли,вън хахлите от България

    Коментиран от #98

    12:32 23.04.2026

  • 93 Баба Яга

    6 5 Отговор
    Принчето вмесо да плещи глупости да извади 90 милиарда евро и задоволи просията на наркозависимата фашистка хунта в киев! България няма да дава и 1 цент! После това къдраво недоразумения да слага каспа и ходи в окопите в Донбас и лично допринесе за укрепването на укравермахта и киевския райх! Омръзнаха ни тия величия да ни бъркат живота в тяхна угода и сатанински прищевки.

    12:35 23.04.2026

  • 94 Пена

    3 4 Отговор
    Аре, че ми писна вече,Германия и Англия и от другата страна Русията, плацдарм буферайната с любезното съдействие на курабийката.

    12:38 23.04.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Жен-шен

    3 6 Отговор

    До коментар #70 от "Смях в залата":

    Всичките изброени взети заедно бледнеят пред Урсата и зельо, поотделно!

    12:40 23.04.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Лука

    4 5 Отговор

    До коментар #92 от "Напротив":

    Ти не си България опитваш да манипулираш !

    12:44 23.04.2026

  • 99 И Радко да иде в Киев

    8 3 Отговор
    да подкрепи Украйна!

    Нали в натовски генерал!
    Атлантик!

    12:47 23.04.2026

  • 100 Мишел

    5 7 Отговор
    Няма пари за заплати: Русия планира масови съкращения. Руските власти се готвят да извършат масови съкращения в публичния сектор на фона на рязко нарастващия бюджетен дефицит. Най-голям брой съкращения се очаква в близко бъдеще в Москва, Московска, Омска и Иркутска области, както и в Красноярския край. Най-често засегнатите от съкращенията са служителите във финансовия и данъчния сектор, здравеопазването, държавното и местното самоуправление. Съкращенията сред служителите от публичния сектор се дължат на недостиг на средства, както във федералния, така и в регионалните бюджети, казва Олег Соколов.

    Коментиран от #101, #128

    12:50 23.04.2026

  • 101 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    5 5 Отговор

    До коментар #100 от "Мишел":

    за тази дезинформация ще има наказание,ще бъдеш привикан

    13:02 23.04.2026

  • 102 За лъжците

    5 3 Отговор
    И боклуците от измисленото кралство , на кой му пука ?

    Коментиран от #120

    13:15 23.04.2026

  • 103 име

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "ХиХи":

    Не е давал пари, а отива за да вземе. Срещу заплащате всякакви световноизвестни личности гж играят загрижени за бандерите и дечицата им.

    13:17 23.04.2026

  • 104 ингилизки номера

    5 1 Отговор

    До коментар #60 от "Владимир Путин, президент":

    Мен Русия в случая не ме вълнува, но теб явно ;). Ингилизите открай време насъскват съседи едни срещу други и гледат само техни интереси. Примери много и от нашата история Лорд Биконсфил мисля беше и от индийската и тн

    Коментиран от #125

    13:28 23.04.2026

  • 105 Извинете

    4 1 Отговор
    Да попитам как се отдава подкрепа, че искам да отдам на един неудачник?

    Коментиран от #123

    13:29 23.04.2026

  • 106 Луд с картечница в мол

    3 1 Отговор
    Сега е момента руснаците да Коронясат принц Хари 😂😂😂 !

    13:30 23.04.2026

  • 107 Сър ПиЧук

    1 1 Отговор
    Лонг Лив да Куйн - Да е жива и здрава кралицата дълги години !

    13:33 23.04.2026

  • 108 Лука

    4 1 Отговор
    Слава на Русия ,закрилница на Православието и последен бастион срещу многополовите педдо филли сатта ниссти !

    Коментиран от #124

    13:35 23.04.2026

  • 109 Пламен

    6 1 Отговор
    Не тъй с лошо, де.И на него не му е лесно - син е на коняр, чичо му е пед офил, доведената му майка се казва "Камила" и е почти на годините на баба му, покойната кралица. Жена му е бивш високоплатен ескорт, отделно е по-кафева така, скара го с "баща му", дъртия го изрита в Канада, оттам емигрираха с к.ю.м.ю.р.а. дето му е жена за САЩ.

    13:36 23.04.2026

  • 110 Тигре Тигре

    4 1 Отговор
    Сега е момента руснаците да го наградят с медал Искандер,но Вовата плахо действа.Да се учи на смелост от гордите оранци !

    13:37 23.04.2026

  • 111 Тома

    5 1 Отговор
    Всички филмови звезди и благородници посещават Киев когато им се платят милиони.На Анджелина Джоли са дали 20 милиона а на този кой знае.

    Коментиран от #112

    13:38 23.04.2026

  • 112 Култура Миянко

    5 2 Отговор

    До коментар #111 от "Тома":

    На Боно и на Шон Пен са им платили $4 млн да посетят Джууленски уж от кумова срама ,кервана си лае ,а кучета си вървят и совире не са това което бяха ....

    Коментиран от #113, #117

    13:42 23.04.2026

  • 113 Култура Миянко

    1 1 Отговор

    До коментар #112 от "Култура Миянко":

    Совите....

    13:43 23.04.2026

  • 114 Отива щото иска да граби

    6 2 Отговор
    Що не мине през минно поле да покаже правилния път🤣🤣🤣🤣

    13:44 23.04.2026

  • 115 Деций

    5 1 Отговор
    Даите му каска и автомат,и да отива да защитава Украйна.До два дни ще омирише храстите!

    13:51 23.04.2026

  • 116 След 19.02.2026 Боташа спира финансиране

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "ХиХи":

    2 ХиХи
    829ОТГОВОР
    Пари от неговите дде ли или ние ще ги даваме?
    -;-
    След 19.02.2026 Боташа спира финансирането на бандерите защото не трябва да са свободни от путлеристите.
    Не може само бугарите да са под робството на рашистите .

    13:54 23.04.2026

  • 117 Хм...

    0 5 Отговор

    До коментар #112 от "Култура Миянко":

    Ама вЕрно ли са им платили? Това в коя руска медия го прочете? А расия явно не плаща и никой не иска да отиде там, а? Даже големите ви фенчета Сегал и Депардио избягаха с 200.

    13:54 23.04.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 всъщност точно това са

    3 0 Отговор
    големите нацисти и инициатори на тази война

    Коментиран от #122

    13:58 23.04.2026

  • 120 Колко ли дечица на проверените другари

    2 3 Отговор

    До коментар #102 от "За лъжците":

    са в измисленото кралство?
    -;-
    За лъжците
    23ОТГОВОР
    И боклуците от измисленото кралство , на кой му пука ?
    -;-
    А има ли информация поне едно дете на нашите червените кхмери да е в Пхенян или Хавана?!?!?!

    Колко смърдели са маркс-ленинистите!

    13:59 23.04.2026

  • 121 стоян георгиев

    0 3 Отговор
    Всички европейски лидери поддържат подкрепата си за украйна.без рижавия и другите цивилизовани страни са със зеленски.канада австралия япония ...подкрепят украйна против путлер.срещунтях са иран Северна Корея и Беларус .другари как обаче нито един бг теол не се премести я в русия я в иран?

    14:01 23.04.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Абе Лука защо не си на фронта с Рашмахта

    2 1 Отговор

    До коментар #108 от "Лука":

    Лука
    21ОТГОВОР
    Слава на Русия ,закрилница на Православието и последен бастион срещу многополовите педдо филли сатта ниссти !
    -;-
    Като е толкова много Слава ва Русия, защо Четвъртия райх не освободи тази несъществуващата Украйна!
    Айде, интернациоалистите да отиват на Фронта, да се докажат колко силни пропутлеристи са!

    Слава, ама от дивана и Клавиатурата.

    14:07 23.04.2026

  • 125 .....

    2 0 Отговор

    До коментар #104 от "ингилизки номера":

    Когато двама са се скарали, предишната вечер на вечеря е бил англичанин😂😂

    14:07 23.04.2026

  • 126 Гичка

    0 0 Отговор
    Аз отивам в Шотландия, на гости на Стюардите.

    14:08 23.04.2026

  • 127 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Няма как да е изненадващо":

    на туй му се казва "открит лист"
    ..........
    издава се само от ОВИР Москва

    14:12 23.04.2026

  • 128 тоа Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "Мишел":

    е менте "мишел"
    Хи хи хи
    пуснааа ли ток в киийюф ???!.......или още какат в дупки пред блоковете
    Още новини от и за уср@йна ???!

    14:18 23.04.2026

  • 129 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Принц Харакири за пореден път показа че е със сбъркано мислене ...много симпатичен но сбъркан човек !?Проблемите му ще продължават до безкрай!?.....каква работа има в Украйна и какъв му е проблемът та да си слага пръста там дето вратата скърца!?ако беше казал нещо по медиите или в личния блог /ако има такъв/някак си е приемливо но с това посещение той просто си проси неприятностите!?

    14:29 23.04.2026

  • 130 Путлер не трябва да победи

    0 0 Отговор
    Путлеризъма трябва да бъде разучен , за да се види откъде изникна и защо руснаците оставиха поредния Сталин да ги командори!

    Коментиран от #131

    15:54 23.04.2026

  • 131 Никога не вярвайте на руснаците!

    0 0 Отговор

    До коментар #130 от "Путлер не трябва да победи":

    Никога не вярвайте на руснаците! Това са думите на Сергей Лавров, на когото все още някои вярват.
    --22.01.22 г.; Русия никога не е заплашвала украинския народ, заяви Сергей Лавров след срещата си с държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен. „Русия никога не е заплашвала Украйна чрез свои официални представители. Русия няма намерение да напада Украйна. ; Лавров: Русия никога не е заплашвала украинския народ, НАТО раздухва истерията
    -;-
    Никога не вярвайте на руснаците!

    15:57 23.04.2026

  • 132 Похвално

    0 0 Отговор
    Принц Хари помага на Украйна. Състрадателен е като майка си принцеса Даяна.

    16:36 23.04.2026

  • 133 Не е вярно

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Принц Хари пристигна с празни джобове":

    Принц Хари има благотворителна организация, която помага на войниците ранени във войната.

    16:38 23.04.2026

  • 134 Колко

    0 0 Отговор
    Колкото и злобни коментари да пишете принц Хари помага на Украйна и вие не можете да промените това.

    16:42 23.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания