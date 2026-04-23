Принц Хари пристигна изненадващо в Киев, отдаде подкрепа на Украйна

Принц Хари пристигна на изненадващо посещение в Киев, където заяви подкрепа за Украйна и подчерта, че страната „смело и успешно“ защитава Европа срещу Русия, съобщи Укринформ, позовавайки се на британското издание „Сън“, предава БТА.

Херцогът на Съсекс заяви, че е важно светът да не губи фокус върху ситуацията в Украйна, и посочи, че се надява да напомни за предизвикателствата, пред които страната е изправена.

Очаква се той да участва в Киевския форум за сигурност, както и да посети сапьори от организацията HALO Trust, с която е свързана и паметта на майка му, принцеса Даяна. Принц Хари ще се срещне и с участници във фондацията Invictus Games Foundation.

Това е третото му посещение в Украйна от началото на руската инвазия, като визитата идва след обиколката му в Австралия заедно със съпругата му Меган.