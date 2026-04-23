С дронове! Украинската армия удари руска нефтена помпена станция, доставяща петрол до пристанище "Приморск"

Украинска атака с дрон предизвика пожар в нефтена помпена станция "Горки" на руската компания "Транснефт", предаде "Ройтерс", позовавайки се на двама източници.

Станцията доставя суров петрол до най-големия руски експортен терминал в балтийското пристанище "Приморск".

Помпената станция "Горки", която се намира в руската Нижегородска област, също така осигурява суров петрол за преработка в нефтени заводи в Москва, Ярославъл и Кириши, обясни един от източниците.

Украинската служба за сигурност СБУ потвърди, че украински дронове са отговорни за днешната атака срещу помпената станция.

Губернаторът на Нижегородска област - Глеб Никитин, заяви, че промишлено съоръжение в район Кстово е било повредено и се е запалило през нощта, след като е било ударено от отломки от украински дронове. Той обаче не уточни дали става въпрос за помпената станция "Горки".

Според източници атаката с дрон е подпалила поне два от четирите резервоара за съхранение на петрол, всеки с капацитет 50 000 кубически метра.