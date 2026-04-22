Военна стратегия на Германия: Русия е най-голямата заплаха

Правителството на Германия представи военна стратегия за Бундесвера. Светът е станал по-опасен, заяви министърът на отбраната Писториус. Като основна заплаха той посочи Русия, която вече извършва саботажни действия.
Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус представи новата стратегия на германските въоръжени сили в несигурната глобална ситуация. Стратегията включва цялостна концепция за отбрана, както и планове за резервистите на армията.
"Светът стана по-непредсказуем – и трябва да се каже, че и по-опасен", заяви Писториус, имайки предвид руската агресивна война срещу Украйна и кризите по света. Военната стратегия сега осигурява "необходимата яснота", от която се нуждаем предвид заплахата, обясни той. "Всички ние трябва да се примирим с факта, че мирът и свободата, благоденствието и толерантността вече не са нещо, което се приема за даденост, а трябва да бъдат защитавани, а това означава, че трябва да сме способни да ги защитим”, каза още министърът на отбраната на Германия.
Основната заплаха - Русия
В програмните документи се посочва ясно, че Министерството на отбраната счита Русия за основна заплаха. Според тях Русия "чрез своето въоръжаване се подготвя за военен конфликт с НАТО и разглежда употребата на военна сила като легитимен инструмент за налагане на своите интереси".
Русия принципно разглежда Запада като враждебен и представя присъединяването на демократични държави към НАТО като "обкръжаване". Русия целенасочено залага и на "хибридни средства”: шпионажът, саботажните актове, кибератаките и кампаниите за дезинформация вече не са периферни явления, казва се още в стратегията. Борбата с тях се е превърнала в постоянна задача. Руското ръководство иска да отслаби сплотеността на НАТО и да постигне отделяне на САЩ от Европа. Целта е провалът на НАТО и разширяването на руската сфера на влияние в Европа, продължава германското министерство на отбраната в оценката си.
460 000 войници за отбрана
Цялостната концепция се състои от две части: към изготвената за първи път военна стратегия се добавя т.нар. профил на способностите, който определя състава, структурата и размера на въоръжените сили за бъдещето, обяснява АРД.
Подробностите в документите са конфиденциални. Ясно е, че Бундесверът трябва да стане по-голям и по-маневрен. До 2035 г. броят на активните военнослужещи трябва да достигне 260 000, а броят на резервистите – 200 000. Общо поне 460 000 войници трябва да могат да се противопоставят заедно със съюзниците на евентуална агресия от страна на Русия.
"Превръщаме Бундесвера в най-силната конвенционална армия в Европа", обяви Писториус. "В краткосрочен план ще увеличим отбранителната си способност и устойчивостта си, в средносрочен план се стремим към значително разширяване на способностите си, а в дългосрочен план ще постигнем технологично превъзходство." След десетилетия на съкращения в разходите за въоръжените сили Германия облекчи заложената в Конституцията "дългова спирачка", за да увеличи значително разходите за отбрана.
18:07 22.04.2026
2 Някой
Та, затова и сега определят руснаците като най-големия си враг.
А обвиняват Русия в ревизионизъм.
18:07 22.04.2026
4 Шопо
И откъде ще ги вземете тези войници ?
Мигранти ли ще наемате да ви пазят от Русия, ха ха !
18:09 22.04.2026
6 Майор Деянов, на всеки километър
Вземете жените, дайте им гражданство и 1000 евро и Русия загива ☝️
18:12 22.04.2026
8 Ей все таз русия ви в устата бе😅😅🤣🤣
9 Русия или
Нямам търпение да видя отново червения флаг над райхстага! 🇧🇬❤️🇷🇺
17 Лопата Орешник
До коментар #4 от "Шопо":Даже да ги съберат, въпросната сбирщина ще бъда смляна ситно за дни от руснаците!! Милиони и милиони са нужни ако ще се бориш с Русия екзистенциално!!
18:19 22.04.2026
19 Наблюдател
- а. "Deutsche Welle" - трябва ли да бъде обявен за чужд агент по подобие на закона в УСА?
- б. Смятате ли, че DW борави с полуистини и откровенни лъжи?
- в. Ако DW ви предложи заплащане от чужбина, бихте ли пренебрегнали националния си интерес в името на парите?
18:21 22.04.2026
20 Пипин Късия
До коментар #4 от "Шопо":Като Зеля..ще си поръчат наемници ит Колумбия...
18:21 22.04.2026
22 Лука
До коментар #15 от "Фори":Фори ,я кажи пък тебе койте пори ?Виждаш ми се читав ,мога и да те тпча за умерени суми .
25 Фейк - либераст
После пак крещим: ХИТЛИР КАПУТ, ДОЙЧЛАНД КАПУТ!
18:29 22.04.2026
26 Майор Деянов, на всеки километър
18:29 22.04.2026
28 Ъхъ!!!
30 да ве да
До коментар #27 от "Горски":"....блицкригът се провали..."
Пак ли стъркани опорки на кремльовски ботове ?
Провали се Киев за Два дня, провали се с чутовен трясък оставяйки руснаците с празни джбове и препълнени гробове. Понятно таваришчь Пабеда ?
Не е зле да отдадеш последна почит на усопшите си роднини, наместо тролиш за пабеди и розафи мечти.
34 Амчи Киев за два дни
До коментар #32 от "Миролюб Войнов, анализатор":е опорка на глупаците бря. Всеки път се чудя що са толкова глупави да папагалят на Марк Мили думите и с ко им помага да изглеждат глупаво. 😄
Коментиран от #37
18:45 22.04.2026
35 Горски
До коментар #32 от "Миролюб Войнов, анализатор":Пак си проруснал прегледа при д р Гълъбова.
18:45 22.04.2026
36 Оффффф
До коментар #14 от "Некастрен Сап":Аз викам директно в Лондон 🤣🤣 островните интриганти както винаги ни лук яли, ни лук мирисали
18:53 22.04.2026
37 Миролюб Войнов, анализатор
До коментар #34 от "Амчи Киев за два дни":Киев за Два дня 0еше официалната опорка спусната отгоре на кремльовските пропагандьори !!! След като минаха Двата дня, се появиха Украйна за Три дня, Лисабон за Седмица, Руснака бавно запряга ☝️
Е...след ПЯТЬ года тъпчене на десетина километра от границата, единствената вярна опорка се оказа Руснака бавно запряга...😁
Коментиран от #45
18:57 22.04.2026
38 Риторичен въпрос
До коментар #2 от "Някой":Дали щяха да победят без огромната помощ от САЩ?
Коментиран от #58
18:57 22.04.2026
39 Българските турци
До коментар #21 от "8888":Всичко е еврейски трик... обявяваш някого за враг който е уж заплаха срещу теб и започваш да бомбиш всичко под предтекст че там се крият врагове с оръжие в ръка... От първия кръстоносен поход до днес Светът вече до втръсване е наясно кой граби...кой колонизира и кой експлоатира... кой на кого е роб...кой как затрил цивилизациите на инки,маи и ацтеки !...Твърдите, че Западният свят е цивилизованият свят !?... Ако имате в предвид материалното богатсво и техническия прогрес произлизащ от това богатство сте прави донякъде !... Но ако проникнете в реалноста на структурата на тази на вид прогресивна цивилизация виждате върху какъв фундамент е изградена тя !...Кръв,насилие,грабеж и експлоатация обвити в бляскава пропагандна опаковка и сервирани на човечеството като борба за просперитет и за справедливост ,за равенство, за демократична свобода и човешки права !...Само преди 150 години тази цивилизация разнасяше в клетки туземци докарани от колониите и ги експонираше като екзотично развлечение пред европейското простолюдие по различни модерни изложения из големите европейски мегаполиси !... Само преди 80 години тази цивилизация превърна Дрезден в лунен пейзаж сеейки килим от бомби, опита се да превърне София в картофена нива и превърна Хирошима и Нагазаки в адско пепелище !... Ако всичко това е цивилизацията на тази планета ?... Да !... Вие сте прави !... Западният свят е цивилизованият свят !!!...😊💖😊
Коментиран от #97
18:58 22.04.2026
42 Сетили се немците..
До коментар #1 от ".....":Ами, да не бяха пращали немците Ленин в запечатано купе и един вагон с пари, да прави революция, която разбута целия свят.. Да ми мирно седяло...
Коментиран от #66, #69
19:01 22.04.2026
43 Харта на ООН
редактиране
1. Съветът да сигурност ще използва, където е уместно, такива регионални споразумения или органи за принудителни действия под негово ръководство. Обаче никакви принудителни действия не ще могат да бъдат предприети въз основа на регионални споразумения или от регионални органи без разрешение от Съвета за сигурност с изключение на предвидените в изпълнение на член 107 мерки срещу някоя неприятелска държава, според определението в точка 2 на този член или на мерките, предвидени в регионални споразумения, насочени срещу подновяването на агресивна политика от страна на която и да е такава държава до момента, когато организацията ще може по молба на заинтересуваните правителства да бъде натоварена с отговорността за предотвратяване на по-нататъшна агресия от страна на такава държава.
2. Терминът „неприятелска държава”, употребен в точка 1 на този член, се отнася до всяка държава, която в течение на Втората световна война е била неприятел на която и да е от държавите, подписали тази харта.
19:02 22.04.2026
45 Ти ко не разбра бе глупав
До коментар #37 от "Миролюб Войнов, анализатор":Амчи Киев за два дни е опорка на глупаците бря. Всеки път се чудя що са толкова глупави да папагалят на Марк Мили думите и с ко им помага да изглеждат глупаво. 😄
19:04 22.04.2026
47 ами да
До коментар #6 от "Майор Деянов, на всеки километър":"Истинската заплаха са руските жени !!!"
Германските жени не са интересни на никого :-)
19:06 22.04.2026
48 Харта на ООН
редактиране
Никоя разпоредба на тази харта не обезсилва или изключва действия по отношение на всяка държава, която през Втората световна война и била неприятел на някоя от подписалите тази харта държави, предприети или разрешени като последица от тази война от правителствата, които носят отговорност за подобни действия
19:08 22.04.2026
50 Мдаа
Дори според международното право ще бъде издържано, защото Германия като виновник за втората световна война е подписала тежки договори, които я ограничават в производството на оръжия, размер на армия и военна техника, обаче фашистите си остават фашисти, така че отново трябва да бъдат жестоко наказани.
Мдаа...
Коментиран от #57
19:20 22.04.2026
51 Тити на Кака
Чака се отговор от бъбривата немска страна.
Бъбривата немска страна засега мълчи свенливо.
Младите немкини във фертилна възраст все така напрегнато очакват руските момчета на терен, спомените на бабите им от времето на ВСВ са неизтриваеми от немското обществено съзнание и генофонд.
Немските мотики също трепетно чакат своя час, убедени, че настъпването не им мърда!
19:23 22.04.2026
52 швабите
53 Монтгомъри
Германия върви по същия път.
Направо тичат да станат на атоми!
Коментиран от #67
19:26 22.04.2026
56 Помнещ
Олеле че то НАТО умре отдавна бе - пък такива подлоги като този го е страх да остане без господарите си от краварника.
И това са "великите" германци - особено Шолци като излезе и каза че "ЕС с помощта на САЩ е успял да защити Гренландия от руската агресия" и нито дума че Тръмп искаше да си я вземе.
19:31 22.04.2026
57 Помнещ
До коментар #50 от "Мдаа":Ами те и двете световни войни германците ги предизвикват - та традиция им стана - просто през няколко десетилетия трябва да ядат бой че да мируват.
Коментиран от #70
19:34 22.04.2026
58 Някой
До коментар #38 от "Риторичен въпрос":Въпросът въобще не е риторичен. Да, щяха. Доказано +американски източници), че помощта от САЩ е била доставена в много по-малки размери от обещаното, с много голямо закъснение. Голяма част от доставените стоки са били некачествени, да не кажа неизползваеми. Т.е., приказките за невероятната американска помощ са силно преувеличени.
Коментиран от #76
19:37 22.04.2026
61 Пецо
До коментар #28 от "Ъхъ!!!":да те украйнците не трепеха руските граждани в домбас и околята последните 15-20 години па и български ама нали робите треа да лаете
19:46 22.04.2026
62 хаха
До коментар #4 от "Шопо":Не е ясно. Май планират наборна военна служба.
Само едно мога да ти кажа. Преди месец и нещо приеха закон всеки мъж между 18 и 60г да трябва да поиска одобрение от властите за излизане от страната за над 3 месеца.
19:48 22.04.2026
66 Ох, не мога бе
До коментар #42 от "Сетили се немците..":🤣🤣🤣, не бе, не се трае повече😂😂😂😂
19:54 22.04.2026
67 Файърфлай
До коментар #53 от "Монтгомъри":Не тичат ! Карат ги да тичат ! Защото са Окупирани.Кой е Най-големия ужас за U.K. ? Съюз и партньорство Русия-Германия ! Това Хубаво го запомнете.
19:56 22.04.2026
68 .....
До коментар #16 от "Само като чуя":Ма те пак същите подстрекатели като преди 80 години 🤣🤣, като зациклили циклофреници🤣
19:59 22.04.2026
69 .....
До коментар #42 от "Сетили се немците..":Ми щеше да е още феодализъм и да ги продават крепостните заедно с добитъка.
20:01 22.04.2026
70 .....
До коментар #57 от "Помнещ":За ВСВ по скоро ги принуждават заради отвратителните условия, тоя път дойчланд няма да се хване на въдицата.
20:04 22.04.2026
72 Владимир Путин, президент
До коментар #52 от "швабите":".. след предателя Горби.. "
Забрави за Елцин, който всъщност разпадна СССР и създаде украинския проблем и най-важното - по стара руска традиция следващия предател е Путин ☝️
20:09 22.04.2026
73 Първата световна война
До коментар #64 от "Азззззззз":Русия нахлува през август 1914 г. в в Източна Прусия. В края на 1916 г. руските загуби надхвърлят 5 милиона убити, ранени, изчезнали. 1918 г. германските войски маршируват през Украйна. На 3 Март 1918 Русия капитулира.
Коментиран от #79
20:09 22.04.2026
75 … краля е гол, каза едно дете!
Да! Точно така го заявиха на Мюнхендката Конф. за Сигурност: крайно време е да се защитим!
Имат гурчив опит!
20:14 22.04.2026
76 Един
До коментар #58 от "Някой":Я, къде е доказано? Първо победата не е само на Русия, а на СССР. Второ ленд-лийза има огромно значение за победата на СССР. Самият Сталин и Жуков го признават. Трето съвременни руски историци като Исаев казват, че без ленд-лийза СССР би победил, но без участието на западните сили във войната СССР не е можел да победи, поне немски територии е нямало да могат да превземат. Вероятно фронтът е щял да се уравновеси някъде в Полша и Украйна и най-много до там...
Коментиран от #77, #81
20:16 22.04.2026
77 Тити на Кака
До коментар #76 от "Един":....съвременни руски историци като Исаев казват, че без ленд-лийза СССР би победил, но без участието на западните сили във войната СССР не е можел да победи...
Генитално казано е точно така 😂😂😂
Коментиран от #80
20:19 22.04.2026
79 В Сарайево конвоя МИНАВА 2пъти!
До коментар #73 от "Първата световна война":…странно е! След първия неуспешен опит на Гаврило Принцип да стреля по австрийският конвой, … хоп, … минават ПАК час по късно!
По С Ъ Щ И Я М А Р Ш Р У Т !!!
…царя е гол, рече едно дете!
Но и руснаците си фантазираха, като дадоха на немците срещо пари цели полигони след 1.СЕ и Версайските наказания!
Европа щеше да стане най-силната икономика, ако следваше Ширак и Шрьодер…
20:26 22.04.2026
80 Един
До коментар #77 от "Тити на Кака":Има голяма разлика между това западните сили да участват във войната, но да не дават ленд-лийз и това нито да дават ленд-лийз, нито да участват във войната....има голяма, ама много голяма разлика. Подчертавам го, белким ти светне за какво става дума.
20:29 22.04.2026
81 преброй немските и англо/амер. войски,…
До коментар #76 от "Един":…преди да определяш криви прогнози!
Факт е: колко са немските войски на източният фронт!!!
…краля е гол, каза едно дете!
Коментиран от #86
20:37 22.04.2026
85 … никак не е така!
До коментар #83 от "Анонимен":Защото цялата щатска доктрина базира фундаментално на ключови бази в Германия и също ядр. заплаха!
За това още през ‘80те на НАТОвси маневри е станало известно, че при ядрен удар са предвидени жертви около 180мил население в западна европа. Тогава Клаус ф. Донани (министър) пита камцлера Шмид, как така? Защо никой не ни пита нас? Шмид му отговорил: … в такава ситуация ще обявя ФРГ веднага за неутрална!!!
Клаус ф. Донани е син на един от основните организатори на опита, да се премахне австриеца от Граф Щауфенберг! Неговия чичо (брат на майка му е видния Фридрих Нонхьфер. И двамата са убити малко преди края на войната!
Последната книга на ф. Донани е, “Национални Интереси” и Европа! Определено не е на страната на много свои съпартийци от ГСДП!
21:01 22.04.2026
86 Един
До коментар #81 от "преброй немските и англо/амер. войски,…":Не знам какво общо има в случая краля, но войната със западните страни отклонява много немски ресурси. Въпросът не е само в количеството сухопътни войски, а и в ресурсите, икономиката, логистиката и т.н. Дълга тема... но битката за Атлантика примерно гълта огромни ресурси на Германия. Отделно, че Германия не може почти да се снабдява с ресурси през океана. Въздушната кампания над Германия също гълта огромни ресурси на райха - щети на земята, разбомбени заводи и т.н., а и ресурси вложени в ПВО и самолети за отбрана. Основните загуби на Луфтвафе са нанесени от САЩ и Великобритания, не от СССР. А при немско господство във въздуха на Източния фронт... и т.н. и т.н. Да, СССР има най-голям принос за победата, но сам нямаше да може да победи.
Коментиран от #88
21:08 22.04.2026
87 погледи на улиците!!!
До коментар #84 от "Трутф":… какви ТАНКОВЕ се карат!!!
Японците ли ги измислиха? Шведители? Немците и Французите ли? Китайците и Корейците ли?
Не!!!
Краварите щатски!!!
Колко Озон произвеждат? Колко повече фин прах излиза >2тоновете е-танкове!
Това е страшното, това е от днешният Помпей!
21:09 22.04.2026
88 …краля е гол, каза едно дете!
До коментар #86 от "Един":Християн Андерсен!!! На краля новите дрехи!
Англо/американците концентрират силите си единствено за голямата плячка! Така както ОТКРАДВАТ ПАТЕНТА НА Байер за Аспирина 1.СВ с декрет!
Сталин получава една напълно разрушена теротория. Само 2 високи пещи е имало, и двете разрушени. Но в Кена американците натварват всичко от Карл Цайс, включително специалисти, по предлога, че руснаците са мечки…
Е за това имат писатели, композитори, … и Межд. Косм. Станция без тях не става! Това го казват видни немски учени по немската държавна ТВ Алфа…
За това децата са по-умни от големите…
Коментиран от #91
21:21 22.04.2026
91 Един
До коментар #88 от "…краля е гол, каза едно дете!":Андерсен е много важен автор, мда...
А то пък щото СССР въобще не отмъква плячка от Германия. Хюго Шмайзер и други немски оръжейници колко години ги държат в Ижевск? И само те да бяха... А колко немски завода са пренесени в СССР, а ракети, подводници и техноогии за тях? Че и битови вещи и технологии за тях взимат. А най-големия последовател на немската военна мисъл след Втората световна война е СССР.
Коментиран от #94, #95, #98
21:30 22.04.2026
95 … в последните 20 год. …
До коментар #91 от "Един":… в немските и щатските медии се казва:
Вернер ф. Браун, американец от немски произход!
Няма друга дума - това е мерзавщина! Ф. Браун качи американците на луната с неговата Сатурн 5!
??? Но нищо не знаел че в Пеенемюмде под земята са робували концлагеристи!
Гледайте учебните филми и проекти на РАНД Корпорейшън! Тогава ще разберете, защо през. Айзенхауър в речта си пред Кенеди обяснява за заплахата от военопромишления комплекс! Това Кенеди прави също в речта си пред издатели и журналисти в Ню Йорк 27.04. преди атентата: за големия заговор!
22:28 22.04.2026
96 Да, така е! Технологичното …
До коментар #41 от "Само да добавя":превъзходство! Като гигантските танкове на австриеца, дето са стояли без безин и части!
22:31 22.04.2026
97 Да, но проф. Дефри Сакс предупреди
До коментар #39 от "Българските турци":…преди година в ЕС-парламента по покана на нар. представител фон Шуленбург: Геополитиката на мира! Да започне от Европа!
22:35 22.04.2026
98 едно дете каза
До коментар #91 от "Един":Нищо не имало! 1. Всички, дето са имали ключово технологии са ги взели и на запад…!
На 13.2.45 Дрезден е бил изпепелен с КИЛИМИ от фосфорни бомби! Плана на ген. Харис и Лемей е “КАМИННИЯТ ЕФЕКТ”! Да гори толкова силно централната част на градът, че всички да се идошат в мазетата и бункерите! Това е било и в Хамбург! Едно ясно престъпление (не обичам немците, макар и да сам живял и учил там! Но има и много човешки немци)!
Дрезден е технологичен и културен център!
…
Защо Фелдмаршал Ервин Ромел (пустинната лисица) е арестуван в Франция и принуден за самоубийство, уж че бил участник в атентата? Не! Защото като командващ западния фронт не положил усилия с малкото, което му е дадено да спре ‘алиянса’. Такава е истината, немците го казват!
А съветските плячки бяха единствено “Двойната ЖП-мрежа”, която ГДР чак ‘80те успя да ВЪРНЕ към старата структура! Какви фабрики?
Само австриец (гледай по арте.тв , канала в Щрасбург на ЕС-държави) в цветен (архивен филм от Волфсшанце) го казва ясно: “ … кой и на сън ще му дойде, че тия (русн.) ще могат да преместят фабриките за танкове толкова далеч и ще са в състояние да произведът толкова стотици хишяди…”! А Ферди Порше (любимец на ф.) се заигравал със СВРЪХ ТАНКОВЕ! На бемзин, с безумно количество камиони с резервни части, които повече са затъвали…
Свръх ТАНКОВЕТЕ са стояли повечето време без гориво и части!!!
Така е и днес! Лемей изравнява Сев. Корейската мнг.мил. столица! Много повече бомби са хвърлени от цяла
Коментиран от #100
22:42 22.04.2026
101 Факрус
До коментар #1 от ".....":Другата страна, не е в състояние да казва, каквото и да било! Армията смешни алкохолици, събрани от кол и въже, оръжия от с.корея и чалмите в иран. Китай и Индия не купуват петрола на днешна цена. С руската коч и на е свършено!
01:49 23.04.2026