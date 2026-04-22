Военна стратегия на Германия: Русия е най-голямата заплаха

Правителството на Германия представи военна стратегия за Бундесвера. Светът е станал по-опасен, заяви министърът на отбраната Писториус. Като основна заплаха той посочи Русия, която вече извършва саботажни действия.

Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус представи новата стратегия на германските въоръжени сили в несигурната глобална ситуация. Стратегията включва цялостна концепция за отбрана, както и планове за резервистите на армията.

"Светът стана по-непредсказуем – и трябва да се каже, че и по-опасен", заяви Писториус, имайки предвид руската агресивна война срещу Украйна и кризите по света. Военната стратегия сега осигурява "необходимата яснота", от която се нуждаем предвид заплахата, обясни той. "Всички ние трябва да се примирим с факта, че мирът и свободата, благоденствието и толерантността вече не са нещо, което се приема за даденост, а трябва да бъдат защитавани, а това означава, че трябва да сме способни да ги защитим”, каза още министърът на отбраната на Германия.

Основната заплаха - Русия

В програмните документи се посочва ясно, че Министерството на отбраната счита Русия за основна заплаха. Според тях Русия "чрез своето въоръжаване се подготвя за военен конфликт с НАТО и разглежда употребата на военна сила като легитимен инструмент за налагане на своите интереси".

Русия принципно разглежда Запада като враждебен и представя присъединяването на демократични държави към НАТО като "обкръжаване". Русия целенасочено залага и на "хибридни средства”: шпионажът, саботажните актове, кибератаките и кампаниите за дезинформация вече не са периферни явления, казва се още в стратегията. Борбата с тях се е превърнала в постоянна задача. Руското ръководство иска да отслаби сплотеността на НАТО и да постигне отделяне на САЩ от Европа. Целта е провалът на НАТО и разширяването на руската сфера на влияние в Европа, продължава германското министерство на отбраната в оценката си.

460 000 войници за отбрана

Цялостната концепция се състои от две части: към изготвената за първи път военна стратегия се добавя т.нар. профил на способностите, който определя състава, структурата и размера на въоръжените сили за бъдещето, обяснява АРД.

Подробностите в документите са конфиденциални. Ясно е, че Бундесверът трябва да стане по-голям и по-маневрен. До 2035 г. броят на активните военнослужещи трябва да достигне 260 000, а броят на резервистите – 200 000. Общо поне 460 000 войници трябва да могат да се противопоставят заедно със съюзниците на евентуална агресия от страна на Русия.

"Превръщаме Бундесвера в най-силната конвенционална армия в Европа", обяви Писториус. "В краткосрочен план ще увеличим отбранителната си способност и устойчивостта си, в средносрочен план се стремим към значително разширяване на способностите си, а в дългосрочен план ще постигнем технологично превъзходство." След десетилетия на съкращения в разходите за въоръжените сили Германия облекчи заложената в Конституцията "дългова спирачка", за да увеличи значително разходите за отбрана.