Военна стратегия на Германия: Русия е най-голямата заплаха

22 Април, 2026 18:05

Военна стратегия на Германия: Русия е най-голямата заплаха - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Правителството на Германия представи военна стратегия за Бундесвера. Светът е станал по-опасен, заяви министърът на отбраната Писториус. Като основна заплаха той посочи Русия, която вече извършва саботажни действия.

Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус представи новата стратегия на германските въоръжени сили в несигурната глобална ситуация. Стратегията включва цялостна концепция за отбрана, както и планове за резервистите на армията.

"Светът стана по-непредсказуем – и трябва да се каже, че и по-опасен", заяви Писториус, имайки предвид руската агресивна война срещу Украйна и кризите по света. Военната стратегия сега осигурява "необходимата яснота", от която се нуждаем предвид заплахата, обясни той. "Всички ние трябва да се примирим с факта, че мирът и свободата, благоденствието и толерантността вече не са нещо, което се приема за даденост, а трябва да бъдат защитавани, а това означава, че трябва да сме способни да ги защитим”, каза още министърът на отбраната на Германия.

Основната заплаха - Русия

В програмните документи се посочва ясно, че Министерството на отбраната счита Русия за основна заплаха. Според тях Русия "чрез своето въоръжаване се подготвя за военен конфликт с НАТО и разглежда употребата на военна сила като легитимен инструмент за налагане на своите интереси".

Русия принципно разглежда Запада като враждебен и представя присъединяването на демократични държави към НАТО като "обкръжаване". Русия целенасочено залага и на "хибридни средства”: шпионажът, саботажните актове, кибератаките и кампаниите за дезинформация вече не са периферни явления, казва се още в стратегията. Борбата с тях се е превърнала в постоянна задача. Руското ръководство иска да отслаби сплотеността на НАТО и да постигне отделяне на САЩ от Европа. Целта е провалът на НАТО и разширяването на руската сфера на влияние в Европа, продължава германското министерство на отбраната в оценката си.

460 000 войници за отбрана

Цялостната концепция се състои от две части: към изготвената за първи път военна стратегия се добавя т.нар. профил на способностите, който определя състава, структурата и размера на въоръжените сили за бъдещето, обяснява АРД.

Подробностите в документите са конфиденциални. Ясно е, че Бундесверът трябва да стане по-голям и по-маневрен. До 2035 г. броят на активните военнослужещи трябва да достигне 260 000, а броят на резервистите – 200 000. Общо поне 460 000 войници трябва да могат да се противопоставят заедно със съюзниците на евентуална агресия от страна на Русия.

"Превръщаме Бундесвера в най-силната конвенционална армия в Европа", обяви Писториус. "В краткосрочен план ще увеличим отбранителната си способност и устойчивостта си, в средносрочен план се стремим към значително разширяване на способностите си, а в дългосрочен план ще постигнем технологично превъзходство." След десетилетия на съкращения в разходите за въоръжените сили Германия облекчи заложената в Конституцията "дългова спирачка", за да увеличи значително разходите за отбрана.


  • 1 .....

    72 8 Отговор
    Я да чуем сега другата страна.

    Коментиран от #42, #101

    18:07 22.04.2026

  • 2 Някой

    92 14 Отговор
    германците помнят кой ги победи през ВСВ. Не са американците, де.
    Та, затова и сега определят руснаците като най-големия си враг.
    А обвиняват Русия в ревизионизъм.

    Коментиран от #38

    18:07 22.04.2026

  • 3 Хохо Бохо

    91 11 Отговор
    Тва с изтеглянето от Берлин и падането на стената беше огромна грешка

    Коментиран от #11, #13

    18:09 22.04.2026

  • 4 Шопо

    83 10 Отговор
    До 2035 г. броят на активните военнослужещи трябва да достигне 260 000, а броят на резервистите – 200 000.
    И откъде ще ги вземете тези войници ?
    Мигранти ли ще наемате да ви пазят от Русия, ха ха !

    Коментиран от #17, #20, #62

    18:09 22.04.2026

  • 5 Луд с картечница

    58 12 Отговор
    Ще ядат отново дойчешшш вуллеттата отново какалАШКАТА отново за пореден път ,но този път ще е за последно .

    18:11 22.04.2026

  • 6 Майор Деянов, на всеки километър

    17 45 Отговор
    Истинската заплаха са руските жени !!!
    Вземете жените, дайте им гражданство и 1000 евро и Русия загива ☝️

    Коментиран от #47

    18:12 22.04.2026

  • 7 Оз. Ген.Румянцев

    70 9 Отговор
    Основна цел на англо-саксите е никога да не допуска Германия и Русия в стратегически съюз, знаете много добре защо?.

    18:12 22.04.2026

  • 8 Ей все таз русия ви в устата бе😅😅🤣🤣

    68 11 Отговор
    Все ви заплашва тая огромна територия с неизчерпаеми ресурси😅😅😅то и в африка има деспоти дето са заплаха за демокрацията ама там нема нищо за грабене а

    18:13 22.04.2026

  • 9 Русия или

    62 9 Отговор
    или милионите хлебарки дето се размножават на социал при вас са най-голямата заплаха

    18:14 22.04.2026

  • 10 стоян георгиев

    66 15 Отговор
    Фащистите що си мислят, че след провала им през ВСВ, сега ще успеят 😅😂😂
    Нямам търпение да видя отново червения флаг над райхстага! 🇧🇬❤️🇷🇺

    18:15 22.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хохо Бохо

    58 11 Отговор
    Само рядък де бил може да е русофоб и укрофил едновременно. Укрите са най-гадната порода руснаци. Ако познавате хо хо лите добре трябва да ги оставите Русия да ги опердаши яко

    18:16 22.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Некастрен Сап

    32 7 Отговор
    Май готвят германците да поемат щафетата от Украйна от Русия зависи кога ще удари спирачките на тия дето им готвят поредната прокси война имат богат арсенал от военно технически средства за тая цел.

    Коментиран от #36

    18:17 22.04.2026

  • 15 Фори

    11 27 Отговор
    Крайно време е германия да си вдигне гащите. До сега ги беше събула военно и всеки можеше да се възползва. А и даде няколко милиарда за газ на русия която ги превърна в бомби. Поне успокоението е че като дава пари за газ на Америка тя няма да ги нападне.

    Коментиран от #22

    18:18 22.04.2026

  • 16 Само като чуя

    56 9 Отговор
    Русия е заплаха и не чета повече долната пропаганда! 😄 Но съм сигурен, че винаги има някой глупак да я лапа! Тази пропаганда обслужва източването и унищожаването на Европа!

    Коментиран от #68

    18:19 22.04.2026

  • 17 Лопата Орешник

    32 10 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Даже да ги съберат, въпросната сбирщина ще бъда смляна ситно за дни от руснаците!! Милиони и милиони са нужни ако ще се бориш с Русия екзистенциално!!

    18:19 22.04.2026

  • 18 Али Ръза

    37 10 Отговор
    Тоест..нищо старо не са забравили..и нищо ново не са научили!!!! Пак ще ядат нагайката..и пак Берлин ще бъде потърпевш...

    18:20 22.04.2026

  • 19 Наблюдател

    30 5 Отговор
    Анкета

    - а. "Deutsche Welle" - трябва ли да бъде обявен за чужд агент по подобие на закона в УСА?

    - б. Смятате ли, че DW борави с полуистини и откровенни лъжи?

    - в. Ако DW ви предложи заплащане от чужбина, бихте ли пренебрегнали националния си интерес в името на парите?

    18:21 22.04.2026

  • 20 Пипин Късия

    10 8 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Като Зеля..ще си поръчат наемници ит Колумбия...

    18:21 22.04.2026

  • 21 8888

    32 8 Отговор
    За гренландия ли? добре че е русия да отклонявате вниманието от истинските агресори, хората който вдигат цените с над 40%, хората заради които няма дизел по половината бензиностанции Европа и хората заради който следва рецесия, загуба на работни места жилища и тн...

    Коментиран от #39

    18:25 22.04.2026

  • 22 Лука

    6 4 Отговор

    До коментар #15 от "Фори":

    Фори ,я кажи пък тебе койте пори ?Виждаш ми се читав ,мога и да те тпча за умерени суми .

    18:27 22.04.2026

  • 23 Файърфлай

    25 7 Отговор
    На следващите избори като вземе властта "Алтернатива за Германия",което не е невъзможно,да не пропеете друга песен.На Германия е бил, е, и ще бъде най-големия враг U.K.....

    18:28 22.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Фейк - либераст

    17 3 Отговор
    Първо крещим :ДРАГ НАХТ ОСТЕН!
    После пак крещим: ХИТЛИР КАПУТ, ДОЙЧЛАНД КАПУТ!

    18:29 22.04.2026

  • 26 Майор Деянов, на всеки километър

    8 35 Отговор
    Не само Русия, ами и всяка една страна или народ без лична хигиена, канализация, вътрешни тоалетни, миене на ръце, е Заплаха за Човечеството !!! Наскоро в Русия от лоша хигиена бяха умъртвени над 10млн крави, свине, добитък !!! В такива страни трябват емисари, които да просвещават местните туземци що е то хигиена, сапун, канализация, санитарна техника ☝️

    18:29 22.04.2026

  • 27 Горски

    26 9 Отговор
    Преди пет години, хитрите европейски финансови кръгове и наетите от тях политици вярваха, че кражбата на руски активи ще остане безнаказана, тъй като, както те вярваха по онова време, военното поражение на Русия е неизбежно и победителите ще получат всичко, включително активите, конфискувани в Европа. Съгласно историческата традиция, блицкригът се провали и сега европейците изстискват последните капки от вече обеднялото си население, за да финансират операцията, която са разгърнали, за да разкъсат Украйна. И е време руснаците да спрат да заплашват с думи и вместо това да използват юмруци, за да обяснят нещата ясно. Не прекалено много, за начало

    Коментиран от #32

    18:33 22.04.2026

  • 28 Ъхъ!!!

    10 28 Отговор
    Еми естествено, че най-големия враг е путинска Русия! И не само на Германия, а на целия континент. В Европа от 80 години цареше мир докато Путин не нападна Украйна. Една с нищо непровокирана агресия!!!

    Коментиран от #61

    18:36 22.04.2026

  • 29 Мисля

    11 3 Отговор
    Да вземат за съветници Бисмарк и Хитлер.

    18:36 22.04.2026

  • 30 да ве да

    12 5 Отговор
    А не бяха ли Израел и САЩ? 🙄

    18:38 22.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Миролюб Войнов, анализатор

    9 12 Отговор

    До коментар #27 от "Горски":

    "....блицкригът се провали..."

    Пак ли стъркани опорки на кремльовски ботове ?
    Провали се Киев за Два дня, провали се с чутовен трясък оставяйки руснаците с празни джбове и препълнени гробове. Понятно таваришчь Пабеда ?
    Не е зле да отдадеш последна почит на усопшите си роднини, наместо тролиш за пабеди и розафи мечти.

    Коментиран от #34, #35

    18:42 22.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Амчи Киев за два дни

    11 3 Отговор

    До коментар #32 от "Миролюб Войнов, анализатор":

    е опорка на глупаците бря. Всеки път се чудя що са толкова глупави да папагалят на Марк Мили думите и с ко им помага да изглеждат глупаво. 😄

    Коментиран от #37

    18:45 22.04.2026

  • 35 Горски

    8 3 Отговор

    До коментар #32 от "Миролюб Войнов, анализатор":

    Пак си проруснал прегледа при д р Гълъбова.

    18:45 22.04.2026

  • 36 Оффффф

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Некастрен Сап":

    Аз викам директно в Лондон 🤣🤣 островните интриганти както винаги ни лук яли, ни лук мирисали

    18:53 22.04.2026

  • 37 Миролюб Войнов, анализатор

    7 12 Отговор

    До коментар #34 от "Амчи Киев за два дни":

    Киев за Два дня 0еше официалната опорка спусната отгоре на кремльовските пропагандьори !!! След като минаха Двата дня, се появиха Украйна за Три дня, Лисабон за Седмица, Руснака бавно запряга ☝️
    Е...след ПЯТЬ года тъпчене на десетина километра от границата, единствената вярна опорка се оказа Руснака бавно запряга...😁

    Коментиран от #45

    18:57 22.04.2026

  • 38 Риторичен въпрос

    11 17 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Дали щяха да победят без огромната помощ от САЩ?

    Коментиран от #58

    18:57 22.04.2026

  • 39 Българските турци

    19 3 Отговор

    До коментар #21 от "8888":

    Всичко е еврейски трик... обявяваш някого за враг който е уж заплаха срещу теб и започваш да бомбиш всичко под предтекст че там се крият врагове с оръжие в ръка... От първия кръстоносен поход до днес Светът вече до втръсване е наясно кой граби...кой колонизира и кой експлоатира... кой на кого е роб...кой как затрил цивилизациите на инки,маи и ацтеки !...Твърдите, че Западният свят е цивилизованият свят !?... Ако имате в предвид материалното богатсво и техническия прогрес произлизащ от това богатство сте прави донякъде !... Но ако проникнете в реалноста на структурата на тази на вид прогресивна цивилизация виждате върху какъв фундамент е изградена тя !...Кръв,насилие,грабеж и експлоатация обвити в бляскава пропагандна опаковка и сервирани на човечеството като борба за просперитет и за справедливост ,за равенство, за демократична свобода и човешки права !...Само преди 150 години тази цивилизация разнасяше в клетки туземци докарани от колониите и ги експонираше като екзотично развлечение пред европейското простолюдие по различни модерни изложения из големите европейски мегаполиси !... Само преди 80 години тази цивилизация превърна Дрезден в лунен пейзаж сеейки килим от бомби, опита се да превърне София в картофена нива и превърна Хирошима и Нагазаки в адско пепелище !... Ако всичко това е цивилизацията на тази планета ?... Да !... Вие сте прави !... Западният свят е цивилизованият свят !!!...😊💖😊

    Коментиран от #97

    18:58 22.04.2026

  • 40 !!!

    4 2 Отговор
    на крив ..й и козината му пречи.....

    19:00 22.04.2026

  • 41 Само да добавя

    10 4 Отговор
    Май вие сте най-голямата заплата, защото големите световни бели почват от вас.

    Коментиран от #96

    19:01 22.04.2026

  • 42 Сетили се немците..

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от ".....":

    Ами, да не бяха пращали немците Ленин в запечатано купе и един вагон с пари, да прави революция, която разбута целия свят.. Да ми мирно седяло...

    Коментиран от #66, #69

    19:01 22.04.2026

  • 43 Харта на ООН

    6 0 Отговор
    Член 53
    редактиране
    1. Съветът да сигурност ще използва, където е уместно, такива регионални споразумения или органи за принудителни действия под негово ръководство. Обаче никакви принудителни действия не ще могат да бъдат предприети въз основа на регионални споразумения или от регионални органи без разрешение от Съвета за сигурност с изключение на предвидените в изпълнение на член 107 мерки срещу някоя неприятелска държава, според определението в точка 2 на този член или на мерките, предвидени в регионални споразумения, насочени срещу подновяването на агресивна политика от страна на която и да е такава държава до момента, когато организацията ще може по молба на заинтересуваните правителства да бъде натоварена с отговорността за предотвратяване на по-нататъшна агресия от страна на такава държава.

    2. Терминът „неприятелска държава”, употребен в точка 1 на този член, се отнася до всяка държава, която в течение на Втората световна война е била неприятел на която и да е от държавите, подписали тази харта.

    19:02 22.04.2026

  • 44 Русия ви върна

    15 3 Отговор
    источна Германия , а вие се навирате дето не вий работа. Това заплаха ли е или нахалство

    19:03 22.04.2026

  • 45 Ти ко не разбра бе глупав

    10 3 Отговор

    До коментар #37 от "Миролюб Войнов, анализатор":

    Амчи Киев за два дни е опорка на глупаците бря. Всеки път се чудя що са толкова глупави да папагалят на Марк Мили думите и с ко им помага да изглеждат глупаво. 😄

    19:04 22.04.2026

  • 46 Слава на Русия

    15 4 Отговор
    Поредната мърлява нацистка статия.Урсуляка все някои го заплашва .

    19:05 22.04.2026

  • 47 ами да

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    "Истинската заплаха са руските жени !!!"
    Германските жени не са интересни на никого :-)

    19:06 22.04.2026

  • 48 Харта на ООН

    5 0 Отговор
    Член 107
    редактиране
    Никоя разпоредба на тази харта не обезсилва или изключва действия по отношение на всяка държава, която през Втората световна война и била неприятел на някоя от подписалите тази харта държави, предприети или разрешени като последица от тази война от правителствата, които носят отговорност за подобни действия

    19:08 22.04.2026

  • 49 Вуте

    4 2 Отговор
    Смешковци...

    19:15 22.04.2026

  • 50 Мдаа

    12 4 Отговор
    ГДР ще се възроди отново, натам отиват работите.
    Дори според международното право ще бъде издържано, защото Германия като виновник за втората световна война е подписала тежки договори, които я ограничават в производството на оръжия, размер на армия и военна техника, обаче фашистите си остават фашисти, така че отново трябва да бъдат жестоко наказани.

    Мдаа...

    Коментиран от #57

    19:20 22.04.2026

  • 51 Тити на Кака

    11 2 Отговор
    Русия обяви готовността си да обсъди с Германия въпросът за военната й стратегия в сградата на Райхстага. Както и през 1945.
    Чака се отговор от бъбривата немска страна.
    Бъбривата немска страна засега мълчи свенливо.
    Младите немкини във фертилна възраст все така напрегнато очакват руските момчета на терен, спомените на бабите им от времето на ВСВ са неизтриваеми от немското обществено съзнание и генофонд.
    Немските мотики също трепетно чакат своя час, убедени, че настъпването не им мърда!

    19:23 22.04.2026

  • 52 швабите

    7 2 Отговор
    прекаляват със страха от Русия, за сметка на което се предоверяват на Украйна. Еднакво опасни политики, макар че след предател Горби с разпада му на Съветския съюз, на Русия не може да се вярва като някога, докато Украйна не бива да се хвърли в гроба. Все пак на руското ръководство и на руската дума, впредвид залагащи на исконни ценности и дух трябва да се вярва повече отколкото на украинските.. Освен това Русия има най-голям военно технически термоядрен потенциал, какъвто още само САЩ имат, заедно с научен, макар Китай вече ще надскочи и двете.!...

    Коментиран от #72

    19:24 22.04.2026

  • 53 Монтгомъри

    13 3 Отговор
    Тези театрите разиграваше Хитлер.
    Германия върви по същия път.
    Направо тичат да станат на атоми!

    Коментиран от #67

    19:26 22.04.2026

  • 54 САНДОКАН

    12 1 Отговор
    На някой @ашисти май им е било малко . Сега до край

    19:28 22.04.2026

  • 55 а германистан

    15 1 Отговор
    стана от една нормална, силно развита индустриална страна, един смотан и изостанал вавилон от арабо-арабски гета...

    19:30 22.04.2026

  • 56 Помнещ

    11 3 Отговор
    "Руското ръководство иска да отслаби сплотеността на НАТО и да постигне отделяне на САЩ от Европа"

    Олеле че то НАТО умре отдавна бе - пък такива подлоги като този го е страх да остане без господарите си от краварника.
    И това са "великите" германци - особено Шолци като излезе и каза че "ЕС с помощта на САЩ е успял да защити Гренландия от руската агресия" и нито дума че Тръмп искаше да си я вземе.

    19:31 22.04.2026

  • 57 Помнещ

    11 3 Отговор

    До коментар #50 от "Мдаа":

    Ами те и двете световни войни германците ги предизвикват - та традиция им стана - просто през няколко десетилетия трябва да ядат бой че да мируват.

    Коментиран от #70

    19:34 22.04.2026

  • 58 Някой

    12 4 Отговор

    До коментар #38 от "Риторичен въпрос":

    Въпросът въобще не е риторичен. Да, щяха. Доказано +американски източници), че помощта от САЩ е била доставена в много по-малки размери от обещаното, с много голямо закъснение. Голяма част от доставените стоки са били некачествени, да не кажа неизползваеми. Т.е., приказките за невероятната американска помощ са силно преувеличени.

    Коментиран от #76

    19:37 22.04.2026

  • 59 Павел Пенев

    9 4 Отговор
    Светът стана по опасен след обединението на Германия и разпускане на Варшавския договор. Явно Русия е сгрешила в новото опасно фашизиране на Германия.

    19:39 22.04.2026

  • 60 Тиква

    12 5 Отговор
    Правилно казвал Жуков,европа няма да ни прости за Победата,рано или късно пак ще вдигнат нацистката глава, Сега го виждаме, пожелавам Русия да ги смаже. Пак пак и пак, особено бандерофашистите.

    19:45 22.04.2026

  • 61 Пецо

    8 3 Отговор

    До коментар #28 от "Ъхъ!!!":

    да те украйнците не трепеха руските граждани в домбас и околята последните 15-20 години па и български ама нали робите треа да лаете

    19:46 22.04.2026

  • 62 хаха

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Не е ясно. Май планират наборна военна служба.
    Само едно мога да ти кажа. Преди месец и нещо приеха закон всеки мъж между 18 и 60г да трябва да поиска одобрение от властите за излизане от страната за над 3 месеца.

    19:48 22.04.2026

  • 63 Ний ша Ва упрайм

    2 2 Отговор
    21.06. 1941 нищо ново под слънцето! Раята тряба са плаши!

    19:49 22.04.2026

  • 64 Азззззззз

    9 3 Отговор
    Дойчовците пак им се яде як бой. Абе няма ли кой да ги озапти тия- две световни войни запалиха, сега пак това искат. Някой помни ли Русия да е нападала Германия? Защото за обратното още има живи свидетели. Нямат обща граница, каква заплаха могат да са им руснаците? Аман от военолюбиви тъпанари!

    Коментиран от #73

    19:49 22.04.2026

  • 65 Е, няма, как да

    6 0 Отговор
    не им се кефиш на немциге, упориши и постоянни! Нещат да слушат умни хора като един чичко, Ото фон Бисмарк, дето им събра държавата и им завеща " не винаги с Русия, но никога против Русия..." ама ината е голямо нещо...

    19:53 22.04.2026

  • 66 Ох, не мога бе

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Сетили се немците..":

    🤣🤣🤣, не бе, не се трае повече😂😂😂😂

    19:54 22.04.2026

  • 67 Файърфлай

    6 1 Отговор

    До коментар #53 от "Монтгомъри":

    Не тичат ! Карат ги да тичат ! Защото са Окупирани.Кой е Най-големия ужас за U.K. ? Съюз и партньорство Русия-Германия ! Това Хубаво го запомнете.

    19:56 22.04.2026

  • 68 .....

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Само като чуя":

    Ма те пак същите подстрекатели като преди 80 години 🤣🤣, като зациклили циклофреници🤣

    19:59 22.04.2026

  • 69 .....

    0 5 Отговор

    До коментар #42 от "Сетили се немците..":

    Ми щеше да е още феодализъм и да ги продават крепостните заедно с добитъка.

    20:01 22.04.2026

  • 70 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Помнещ":

    За ВСВ по скоро ги принуждават заради отвратителните условия, тоя път дойчланд няма да се хване на въдицата.

    20:04 22.04.2026

  • 71 1234

    4 0 Отговор
    Пак си търсят майстора. Преди 80 г го намериха и сега ще го намерят. Този път обаче няма да има прошка. В германия вече се появи новия хитлер, в Русия още не се е появил новия Сталин.

    20:05 22.04.2026

  • 72 Владимир Путин, президент

    2 3 Отговор

    До коментар #52 от "швабите":

    ".. след предателя Горби.. "

    Забрави за Елцин, който всъщност разпадна СССР и създаде украинския проблем и най-важното - по стара руска традиция следващия предател е Путин ☝️

    20:09 22.04.2026

  • 73 Първата световна война

    1 3 Отговор

    До коментар #64 от "Азззззззз":

    Русия нахлува през август 1914 г. в в Източна Прусия. В края на 1916 г. руските загуби надхвърлят 5 милиона убити, ранени, изчезнали. 1918 г. германските войски маршируват през Украйна. На 3 Март 1918 Русия капитулира.

    Коментиран от #79

    20:09 22.04.2026

  • 74 хахахаха

    2 0 Отговор
    Нацитата се разшаваха пак, но явно бързо забравят. През световните войни сме били с тях, но сега не се знае.

    20:14 22.04.2026

  • 75 … краля е гол, каза едно дете!

    4 0 Отговор
    чрез своето въоръжаване се подготвя за военен конфликт с НАТО и разглежда употребата на военна сила като легитимен инструмент за налагане на своите интереси".

    Да! Точно така го заявиха на Мюнхендката Конф. за Сигурност: крайно време е да се защитим!
    Имат гурчив опит!

    20:14 22.04.2026

  • 76 Един

    2 7 Отговор

    До коментар #58 от "Някой":

    Я, къде е доказано? Първо победата не е само на Русия, а на СССР. Второ ленд-лийза има огромно значение за победата на СССР. Самият Сталин и Жуков го признават. Трето съвременни руски историци като Исаев казват, че без ленд-лийза СССР би победил, но без участието на западните сили във войната СССР не е можел да победи, поне немски територии е нямало да могат да превземат. Вероятно фронтът е щял да се уравновеси някъде в Полша и Украйна и най-много до там...

    Коментиран от #77, #81

    20:16 22.04.2026

  • 77 Тити на Кака

    3 3 Отговор

    До коментар #76 от "Един":

    ....съвременни руски историци като Исаев казват, че без ленд-лийза СССР би победил, но без участието на западните сили във войната СССР не е можел да победи...

    Генитално казано е точно така 😂😂😂

    Коментиран от #80

    20:19 22.04.2026

  • 78 Пак същото

    5 0 Отговор
    "Берлин 83", сега върви сериала, и тогава и сега американците са яхнали Германия и искат война с чужди ръце и под чужд флаг.

    20:20 22.04.2026

  • 79 В Сарайево конвоя МИНАВА 2пъти!

    4 1 Отговор

    До коментар #73 от "Първата световна война":

    …странно е! След първия неуспешен опит на Гаврило Принцип да стреля по австрийският конвой, … хоп, … минават ПАК час по късно!
    По С Ъ Щ И Я М А Р Ш Р У Т !!!

    …царя е гол, рече едно дете!

    Но и руснаците си фантазираха, като дадоха на немците срещо пари цели полигони след 1.СЕ и Версайските наказания!
    Европа щеше да стане най-силната икономика, ако следваше Ширак и Шрьодер…

    20:26 22.04.2026

  • 80 Един

    1 2 Отговор

    До коментар #77 от "Тити на Кака":

    Има голяма разлика между това западните сили да участват във войната, но да не дават ленд-лийз и това нито да дават ленд-лийз, нито да участват във войната....има голяма, ама много голяма разлика. Подчертавам го, белким ти светне за какво става дума.

    20:29 22.04.2026

  • 81 преброй немските и англо/амер. войски,…

    2 2 Отговор

    До коментар #76 от "Един":

    …преди да определяш криви прогнози!

    Факт е: колко са немските войски на източният фронт!!!

    …краля е гол, каза едно дете!

    Коментиран от #86

    20:37 22.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Анонимен

    1 3 Отговор
    Германия ще живее дори ние да умрем...

    Коментиран от #85

    20:42 22.04.2026

  • 84 Трутф

    1 6 Отговор
    Абсолютно вярно. Рашките са най-деградиралите.

    Коментиран от #87

    20:51 22.04.2026

  • 85 … никак не е така!

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Анонимен":

    Защото цялата щатска доктрина базира фундаментално на ключови бази в Германия и също ядр. заплаха!
    За това още през ‘80те на НАТОвси маневри е станало известно, че при ядрен удар са предвидени жертви около 180мил население в западна европа. Тогава Клаус ф. Донани (министър) пита камцлера Шмид, как така? Защо никой не ни пита нас? Шмид му отговорил: … в такава ситуация ще обявя ФРГ веднага за неутрална!!!

    Клаус ф. Донани е син на един от основните организатори на опита, да се премахне австриеца от Граф Щауфенберг! Неговия чичо (брат на майка му е видния Фридрих Нонхьфер. И двамата са убити малко преди края на войната!

    Последната книга на ф. Донани е, “Национални Интереси” и Европа! Определено не е на страната на много свои съпартийци от ГСДП!

    21:01 22.04.2026

  • 86 Един

    2 0 Отговор

    До коментар #81 от "преброй немските и англо/амер. войски,…":

    Не знам какво общо има в случая краля, но войната със западните страни отклонява много немски ресурси. Въпросът не е само в количеството сухопътни войски, а и в ресурсите, икономиката, логистиката и т.н. Дълга тема... но битката за Атлантика примерно гълта огромни ресурси на Германия. Отделно, че Германия не може почти да се снабдява с ресурси през океана. Въздушната кампания над Германия също гълта огромни ресурси на райха - щети на земята, разбомбени заводи и т.н., а и ресурси вложени в ПВО и самолети за отбрана. Основните загуби на Луфтвафе са нанесени от САЩ и Великобритания, не от СССР. А при немско господство във въздуха на Източния фронт... и т.н. и т.н. Да, СССР има най-голям принос за победата, но сам нямаше да може да победи.

    Коментиран от #88

    21:08 22.04.2026

  • 87 погледи на улиците!!!

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "Трутф":

    … какви ТАНКОВЕ се карат!!!

    Японците ли ги измислиха? Шведители? Немците и Французите ли? Китайците и Корейците ли?
    Не!!!
    Краварите щатски!!!

    Колко Озон произвеждат? Колко повече фин прах излиза >2тоновете е-танкове!

    Това е страшното, това е от днешният Помпей!

    21:09 22.04.2026

  • 88 …краля е гол, каза едно дете!

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "Един":

    Християн Андерсен!!! На краля новите дрехи!

    Англо/американците концентрират силите си единствено за голямата плячка! Така както ОТКРАДВАТ ПАТЕНТА НА Байер за Аспирина 1.СВ с декрет!

    Сталин получава една напълно разрушена теротория. Само 2 високи пещи е имало, и двете разрушени. Но в Кена американците натварват всичко от Карл Цайс, включително специалисти, по предлога, че руснаците са мечки…

    Е за това имат писатели, композитори, … и Межд. Косм. Станция без тях не става! Това го казват видни немски учени по немската държавна ТВ Алфа…
    За това децата са по-умни от големите…

    Коментиран от #91

    21:21 22.04.2026

  • 89 дядото

    3 0 Отговор
    на германците всички са им врагове - древен рим,франция,англия,русия и кой ли не.

    Коментиран от #90

    21:22 22.04.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Един

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "…краля е гол, каза едно дете!":

    Андерсен е много важен автор, мда...
    А то пък щото СССР въобще не отмъква плячка от Германия. Хюго Шмайзер и други немски оръжейници колко години ги държат в Ижевск? И само те да бяха... А колко немски завода са пренесени в СССР, а ракети, подводници и техноогии за тях? Че и битови вещи и технологии за тях взимат. А най-големия последовател на немската военна мисъл след Втората световна война е СССР.

    Коментиран от #94, #95, #98

    21:30 22.04.2026

  • 92 Не е така!

    2 0 Отговор
    DW нещо се обърква. През 2035 г нито войници нито резервисти ще трябват. Войната, ако я започнат, ще бъде ядрена и ще продължи максимум един ден. Но после? Какво ще си правят еврата в сметките? Какви сметки? Какво е това еврото? (Година 2335)

    21:35 22.04.2026

  • 93 ами

    2 0 Отговор
    Победителите винаги си разделят плячката. А дали е по равно това е отделен въпрос! Надпревара винаги е имало между Изтока и запада! Че Русия е Враг на Германия се говори от времето на Вилхем Първи. А неговия Канслер Ото Бистмарк е казал: Че никой не е излязъл жив от бърлогата на Руската Мечка. Винаги е имало Съюз между Германия, Австрия и Русия. Както и постоянно са спорили по между си.

    21:51 22.04.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 … в последните 20 год. …

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Един":

    … в немските и щатските медии се казва:
    Вернер ф. Браун, американец от немски произход!
    Няма друга дума - това е мерзавщина! Ф. Браун качи американците на луната с неговата Сатурн 5!
    ??? Но нищо не знаел че в Пеенемюмде под земята са робували концлагеристи!
    Гледайте учебните филми и проекти на РАНД Корпорейшън! Тогава ще разберете, защо през. Айзенхауър в речта си пред Кенеди обяснява за заплахата от военопромишления комплекс! Това Кенеди прави също в речта си пред издатели и журналисти в Ню Йорк 27.04. преди атентата: за големия заговор!

    22:28 22.04.2026

  • 96 Да, така е! Технологичното …

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Само да добавя":

    превъзходство! Като гигантските танкове на австриеца, дето са стояли без безин и части!

    22:31 22.04.2026

  • 97 Да, но проф. Дефри Сакс предупреди

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Българските турци":

    …преди година в ЕС-парламента по покана на нар. представител фон Шуленбург: Геополитиката на мира! Да започне от Европа!

    22:35 22.04.2026

  • 98 едно дете каза

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Един":

    Нищо не имало! 1. Всички, дето са имали ключово технологии са ги взели и на запад…!
    На 13.2.45 Дрезден е бил изпепелен с КИЛИМИ от фосфорни бомби! Плана на ген. Харис и Лемей е “КАМИННИЯТ ЕФЕКТ”! Да гори толкова силно централната част на градът, че всички да се идошат в мазетата и бункерите! Това е било и в Хамбург! Едно ясно престъпление (не обичам немците, макар и да сам живял и учил там! Но има и много човешки немци)!
    Дрезден е технологичен и културен център!

    Защо Фелдмаршал Ервин Ромел (пустинната лисица) е арестуван в Франция и принуден за самоубийство, уж че бил участник в атентата? Не! Защото като командващ западния фронт не положил усилия с малкото, което му е дадено да спре ‘алиянса’. Такава е истината, немците го казват!

    А съветските плячки бяха единствено “Двойната ЖП-мрежа”, която ГДР чак ‘80те успя да ВЪРНЕ към старата структура! Какви фабрики?

    Само австриец (гледай по арте.тв , канала в Щрасбург на ЕС-държави) в цветен (архивен филм от Волфсшанце) го казва ясно: “ … кой и на сън ще му дойде, че тия (русн.) ще могат да преместят фабриките за танкове толкова далеч и ще са в състояние да произведът толкова стотици хишяди…”! А Ферди Порше (любимец на ф.) се заигравал със СВРЪХ ТАНКОВЕ! На бемзин, с безумно количество камиони с резервни части, които повече са затъвали…
    Свръх ТАНКОВЕТЕ са стояли повечето време без гориво и части!!!
    Така е и днес! Лемей изравнява Сев. Корейската мнг.мил. столица! Много повече бомби са хвърлени от цяла

    Коментиран от #100

    22:42 22.04.2026

  • 99 Елементарно , бе Уотсън !

    1 1 Отговор
    Мина не мина , и Германия пак я засърбя . И България пак ще бъде компаньонка от същата страна .

    22:49 22.04.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Факрус

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от ".....":

    Другата страна, не е в състояние да казва, каквото и да било! Армията смешни алкохолици, събрани от кол и въже, оръжия от с.корея и чалмите в иран. Китай и Индия не купуват петрола на днешна цена. С руската коч и на е свършено!

    01:49 23.04.2026

