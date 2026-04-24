Тръмп: Принц Хари не представлява официален Лондон. Аз мога да говоря от името на Великобритания повече от него ВИДЕО

Американският премиер Доналд Тръмп заяви, че британският принц Хари не представлява официалната позиция на Лондон.
Той каза това в отговор на репортерски въпрос относно изявленията на принца относно украинската криза.
„Знам едно нещо: принц Хари не говори от името на Великобритания, това е сигурно. Мисля, че говоря от името на Великобритания повече от принц Хари, но ценя съветите му“, каза Тръмп, коментирайки изявленията на принца, който преди това призова американската администрация да направи повече за разрешаване на украинската криза.
Американският президент обаче не отговори директно на въпроса дали смята подобни изявления на принц Хари за уместни преди държавното посещение в САЩ на крал Чарлз III и съпругата му кралица Камила.
Монархът ще посети САЩ от 27 до 30 април по покана на американския президент и по съвет на британското правителство. По време на посещението си е планирано да се обърне към Конгреса.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Чарлс и Камила
05:39 24.04.2026
3 Здравей Бъзльо.
До коментар #1 от "оня с коня":Как си малко страхливо мишленце? Въх какъв силен мъж си пред клавиатурата. Кончето издои ли го мойто момче? Ако си го издоил, иди си направи попарка че да се нахраниш. Айде мойто момиче, добър апетит.
05:40 24.04.2026
4 хи хих хи
06:02 24.04.2026
5 Оракула от Делфи
ами ДЕТЕ на обикновени Ирландски емигранти в САЩ????
Коментиран от #8, #10
06:13 24.04.2026
6 Само , че
06:16 24.04.2026
7 Артилерист
06:23 24.04.2026
8 Смесица
До коментар #5 от "Оракула от Делфи":от ирландски и германски емигранти в САЩ . Дядо му по бащина линия е дошъл от Германия от малкото винарско село Калщат . През 80 - те години , за да няма евентуални бариери и пречки в развивитието на мащабния си бизнес в недолюбвана там Германия , просто лъже , че дядо му е от Швеция !
06:24 24.04.2026
9 Анонимен
06:31 24.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Д две думи
06:48 24.04.2026
12 име
08:27 24.04.2026
13 Оракула от Делфи
До коментар #10 от "веселяк":Имаш право, Хари е рижав но поне не луд !
А и не му пука , майка му Даяна го е раждала , кой го е " правил " пише го в Гугъл!!!!!! !!!
08:48 24.04.2026