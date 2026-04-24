Тръмп: Принц Хари не представлява официален Лондон. Аз мога да говоря от името на Великобритания повече от него ВИДЕО

Американският премиер Доналд Тръмп заяви, че британският принц Хари не представлява официалната позиция на Лондон.

Той каза това в отговор на репортерски въпрос относно изявленията на принца относно украинската криза.

„Знам едно нещо: принц Хари не говори от името на Великобритания, това е сигурно. Мисля, че говоря от името на Великобритания повече от принц Хари, но ценя съветите му“, каза Тръмп, коментирайки изявленията на принца, който преди това призова американската администрация да направи повече за разрешаване на украинската криза.

Американският президент обаче не отговори директно на въпроса дали смята подобни изявления на принц Хари за уместни преди държавното посещение в САЩ на крал Чарлз III и съпругата му кралица Камила.

Монархът ще посети САЩ от 27 до 30 април по покана на американския президент и по съвет на британското правителство. По време на посещението си е планирано да се обърне към Конгреса.