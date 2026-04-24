Тръмп: Принц Хари не представлява официален Лондон. Аз мога да говоря от името на Великобритания повече от него ВИДЕО

24 Април, 2026 05:19, обновена 24 Април, 2026 05:29 2 098 13

Американският президент коментира изказване на благородника за войната в Украйна

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският премиер Доналд Тръмп заяви, че британският принц Хари не представлява официалната позиция на Лондон.

Той каза това в отговор на репортерски въпрос относно изявленията на принца относно украинската криза.

„Знам едно нещо: принц Хари не говори от името на Великобритания, това е сигурно. Мисля, че говоря от името на Великобритания повече от принц Хари, но ценя съветите му“, каза Тръмп, коментирайки изявленията на принца, който преди това призова американската администрация да направи повече за разрешаване на украинската криза.

Американският президент обаче не отговори директно на въпроса дали смята подобни изявления на принц Хари за уместни преди държавното посещение в САЩ на крал Чарлз III и съпругата му кралица Камила.

Монархът ще посети САЩ от 27 до 30 април по покана на американския президент и по съвет на британското правителство. По време на посещението си е планирано да се обърне към Конгреса.


Оценка 3.4 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Чарлс и Камила

    12 5 Отговор
    Ще издържат ли презокеянското пътуване. Тея старци, къде са тръгнали, защо не си почиват.

    05:39 24.04.2026

  • 3 Здравей Бъзльо.

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Как си малко страхливо мишленце? Въх какъв силен мъж си пред клавиатурата. Кончето издои ли го мойто момче? Ако си го издоил, иди си направи попарка че да се нахраниш. Айде мойто момиче, добър апетит.

    05:40 24.04.2026

  • 4 хи хих хи

    17 1 Отговор
    Харито не го искат нито в Щатите, нито в Англоислямбабад! А бай Дон не го иска нито един психодиспансер в Америката!

    06:02 24.04.2026

  • 5 Оракула от Делфи

    14 2 Отговор
    Тук прозира , комплекс за малоценност , и луда завист защо не се е родил като крал " със синя кръв",
    ами ДЕТЕ на обикновени Ирландски емигранти в САЩ????

    Коментиран от #8, #10

    06:13 24.04.2026

  • 6 Само , че

    8 1 Отговор
    не е отишъл в Украйна като официален представител на Лондон ! Тръмп нещо чул недочул , разбрал недоразбрал , но да се обади и дежурно самоизтъкне с неговото "аз" !

    06:16 24.04.2026

  • 7 Артилерист

    4 6 Отговор
    Хари все пак е принц, но не е задължително да си монархически или официален представител на Лондон, за да кажеш истината. Някои официози не назовават истината, не защото тя не съществува, а понеже се страхуват от отговора на САЩ. В случая Хари може да си го позволи, защото почти никакви санкции не го заплашват...

    06:23 24.04.2026

  • 8 Смесица

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Оракула от Делфи":

    от ирландски и германски емигранти в САЩ . Дядо му по бащина линия е дошъл от Германия от малкото винарско село Калщат . През 80 - те години , за да няма евентуални бариери и пречки в развивитието на мащабния си бизнес в недолюбвана там Германия , просто лъже , че дядо му е от Швеция !

    06:24 24.04.2026

  • 9 Анонимен

    6 0 Отговор
    На всяка тенджера похлупак дали е толкова обичан

    06:31 24.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Д две думи

    6 0 Отговор
    Пълен идиот

    06:48 24.04.2026

  • 12 име

    0 0 Отговор
    "Украинската криза" се решава с разпарчетосването на Украйна и доживотния престой на колкото се може повече оцелели бандери в Сибир.

    08:27 24.04.2026

  • 13 Оракула от Делфи

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "веселяк":

    Имаш право, Хари е рижав но поне не луд !
    А и не му пука , майка му Даяна го е раждала , кой го е " правил " пише го в Гугъл!!!!!! !!!

    08:48 24.04.2026