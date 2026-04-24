Тръмп призна: Ормузкият проток остава затворен заради мен. Не искам Иран да печели по $500 милиона на ден

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че Ормузкият проток остава затворен заради исканията, които е отправил към Иран.

„Те се обърнаха към нас и казаха, че са готови да отворят пролива. И всички мои хора бяха доволни – всички освен мен“, заяви пред журналисти в Белия дом. американският лидер, добавяйки, че ако Ормузкият проток бъде отворен, Иран „ще печели по 500 милиона долара на ден“.

„Не искам да печелят по 500 милиона долара на ден, преди да разрешат тази криза. Така че той остава затворен заради мен“, добави американският лидер.

Отношенията между Иран и САЩ се намират в състояние на изключително напрежение и крехко примирие, след мащабния военен конфликт, започнал на 28 февруари.

От 8 април 2026 г. е в сила временно примирие, което беше първоначално сключено за две седмици с посредничеството на Пакистан. Въпреки че срокът му изтичаше на 22 април, президентът Доналд Тръмп обяви удължаване на примирието, за да даде време за евентуално ново иранско предложение.

Иран блокира Ормузкия проток в отговор на ударите, което доведе до скок в цените на петрола над 100 долара за барел.

На 23 април Тръмп заповяда на ВМС на САЩ да унищожават всеки ирански съд, който поставя мини в протока. САЩ наложиха пълна военноморска блокада на иранските пристанища, а Иран отказва да отвори протока, докато блокадата не бъде вдигната.

Планираните преговори в Пакистан са в задънена улица. Иран отказва да преговаря „под сянката на заплахи“ и настоява за постоянни гаранции за сигурност.

САЩ предлагат 20-годишно спиране на всякаква ядрена дейност, докато Иран е готов само на 5-годишно

Ситуацията остава критична, като анализатори от Brookings Institution и Al Jazeera предупреждават, че вероятността от възобновяване на пълномащабните бойни действия е много висока, ако преговорите не постигнат пробив в следващите дни