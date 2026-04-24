Тръмп призна: Ормузкият проток остава затворен заради мен. Не искам Иран да печели по $500 милиона на ден

24 Април, 2026 05:45, обновена 24 Април, 2026 06:50 2 334 44

Те са готови да отворят пролива, но аз не съм доволен, заяви американският президент

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че Ормузкият проток остава затворен заради исканията, които е отправил към Иран.

„Те се обърнаха към нас и казаха, че са готови да отворят пролива. И всички мои хора бяха доволни – всички освен мен“, заяви пред журналисти в Белия дом. американският лидер, добавяйки, че ако Ормузкият проток бъде отворен, Иран „ще печели по 500 милиона долара на ден“.

„Не искам да печелят по 500 милиона долара на ден, преди да разрешат тази криза. Така че той остава затворен заради мен“, добави американският лидер.

Отношенията между Иран и САЩ се намират в състояние на изключително напрежение и крехко примирие, след мащабния военен конфликт, започнал на 28 февруари.

От 8 април 2026 г. е в сила временно примирие, което беше първоначално сключено за две седмици с посредничеството на Пакистан. Въпреки че срокът му изтичаше на 22 април, президентът Доналд Тръмп обяви удължаване на примирието, за да даде време за евентуално ново иранско предложение.

Иран блокира Ормузкия проток в отговор на ударите, което доведе до скок в цените на петрола над 100 долара за барел.

На 23 април Тръмп заповяда на ВМС на САЩ да унищожават всеки ирански съд, който поставя мини в протока. САЩ наложиха пълна военноморска блокада на иранските пристанища, а Иран отказва да отвори протока, докато блокадата не бъде вдигната.

Планираните преговори в Пакистан са в задънена улица. Иран отказва да преговаря „под сянката на заплахи“ и настоява за постоянни гаранции за сигурност.

САЩ предлагат 20-годишно спиране на всякаква ядрена дейност, докато Иран е готов само на 5-годишно

Ситуацията остава критична, като анализатори от Brookings Institution и Al Jazeera предупреждават, че вероятността от възобновяване на пълномащабните бойни действия е много висока, ако преговорите не постигнат пробив в следващите дни


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Гражданин от село

    32 4 Отговор
    Иран направи изключение за Русия по отношение на митата в Ормузкия проток.

    Коментиран от #9, #12, #20

    05:57 24.04.2026

  • 2 Оракула от Делфи

    46 2 Отговор
    Нещата отиват от лошо, към чиста лудост!!!
    Тук лекарите нищо не могат да излекуват!!!
    Синдром на непознат вид деменция !?

    06:08 24.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дзак

    18 2 Отговор
    Един човек изнасилил жена си. Останалото го знаете!

    06:20 24.04.2026

  • 6 дядото

    39 1 Отговор
    горе - ядрен холокост,тук откровено за едни 500 милиона.алчността му е сварила мозъка на този

    06:23 24.04.2026

  • 7 Гост

    46 0 Отговор
    Тръмп - търгаша играе следния номер с аверите си: Предупреждава ги, че ще бомби и се очаква цените да скочат. И те купуват на сравнително ниски цени. Обявява публично, че ще бомби и цените скачат. След два дни предупреждава аверите, че няма да бомби и те продават на високите цени. Обявява публично, че няма да бомби и цените падат. След една седмица повтаря врътката, а печалбата си я делят. Вече трети месец играе тази спекула и джобовете на ДЪРТИЯ МОШЕНИК се пълнят.

    Коментиран от #13

    06:23 24.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Баце,

    22 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гражданин от село":

    Не само за Русия. Също и за Китай, Индия, Пакистан.

    06:32 24.04.2026

  • 10 Дааааа

    34 0 Отговор
    Тръмпо не мойа да отвори протока и обяви, че той го е затворил. Ега ти пропагандата.

    06:35 24.04.2026

  • 11 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 22 Отговор
    Давайте урана и ви отпускам примката

    06:45 24.04.2026

  • 12 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 13 Отговор

    До коментар #1 от "Гражданин от село":

    Иран изнася петрол за Русия....и пясък за Алжир.....

    06:46 24.04.2026

  • 13 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 15 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Кой продава на ниски цени и купува на високи цени, че нещо не са разбра...

    06:48 24.04.2026

  • 14 Закона трябва да се спазва и от кралете

    26 0 Отговор
    Показвайки международното право, и нормативната база на своята си страна Президента рано или късно ще бъде подведен под някаква отговорност, разбира се съобразено експертизите дали разбира свойството и значението на извършеното от него. Но е притеснително последното, дали въобще действията му другаруват с разума и главата

    Коментиран от #19

    06:49 24.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дудов

    5 2 Отговор
    А един мормот приготвяше шоколад

    06:59 24.04.2026

  • 17 до някой добър снайперист

    10 0 Отговор
    Има човек - има проблем. Няма човек - няма проблем...

    07:04 24.04.2026

  • 18 Дончо Ментата

    15 2 Отговор
    Този рижия улавелко е АНТИХРИСТ.
    Тов е способен да унищожи човечеството както унищожи собствената си държава

    07:07 24.04.2026

  • 19 Разбира той

    14 0 Отговор

    До коментар #14 от "Закона трябва да се спазва и от кралете":

    Много добре разбира.
    Знаеш ли колко пари натрупа с тези действия и за себе си и за близките си?!

    07:09 24.04.2026

  • 20 Вярваме, чя

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гражданин от село":

    дядо решава за Ормуз. Поне той така си мисли.

    Коментиран от #26

    07:13 24.04.2026

  • 21 Бай вую

    14 1 Отговор
    Навсякъде само дърти откачалки

    07:16 24.04.2026

  • 22 гошо

    9 0 Отговор
    След деменцията и след оранжевия вероятността институцията Президент във ФАЩ да изчезне е голяма.ФАЩЕвреите правят грешка след грешка.

    07:21 24.04.2026

  • 23 гост

    7 0 Отговор
    Тоя американците накрая ще го гатнат не някои друг

    07:23 24.04.2026

  • 24 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 9 Отговор
    Блокадата ша докара Иран до мизерия

    Коментиран от #32

    07:23 24.04.2026

  • 25 Мишел

    10 1 Отговор
    Тези 500 милиона долара за Иран са резултат от войната, която САЩ и Израел обявиха на Иран.

    07:24 24.04.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 4 Отговор

    До коментар #20 от "Вярваме, чя":

    Тръмп първо си ги бомби аятоласите, после решава

    07:25 24.04.2026

  • 27 демонокрацията на днешното време

    9 1 Отговор
    след войните на сащ светът става все по-зле

    07:25 24.04.2026

  • 28 Шестопръстия гръмовержец

    1 5 Отговор
    Сърбят ма ръцете пак да бомбя аятоласи.

    07:26 24.04.2026

  • 29 БЛАТЕН АСЕЧКИ

    2 1 Отговор
    КУ КУ ПАЛОМА

    07:26 24.04.2026

  • 30 ТРЪМП СТРАШНИИ

    1 6 Отговор
    Давайте урана и ви отпускам примката

    07:27 24.04.2026

  • 31 ДААААА ИСКАШ САМО

    5 0 Отговор
    ТИ ДА ПЕЧЕЛИШ И РОДАТА ТИ. ТИ умнико трЪп НАПРАВИ ТОВА ДА ПЕЧЕЛЯТ. ВСИЧКО СИ БЕШЕ ШЕСТИЦА. СВЕТЪТ ХОРАТА СТРАДАТ А ТИ И ФАМИЛИЯТА ТИ И НА ДРУГИТЕ ПОКРАЙ ТЕБЕ ПЕЧЕЛЯТ ЯКО. А ТУК УРСУЛА КАЛАС ФРАНСЕ РАЗДАВАТ МИЛИАРДИ НА ЗЕЛЬО НАРКОТО И ПЕЧЕЛЯТ. И НИЩО ЗА ТОВА ЧЕ МИНАЛАТА ГОДИНА ТУУУЛУПА Е ТЕГЛИЛ ЗАЕМ ОТ 24 500 МИЛИОНА ДЪЛГ И ИНФЛАЦИЯТА БЕЗ КОНФЛИКТА ИРАН 3,5 % ТУК. И СМЕ САНКЦИОНИРАНИ ОТ EU. МЪЛЧАНИЕ.

    07:35 24.04.2026

  • 32 Мишел

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Блокадата няма и няма да има. САЩ нямат сили и ресурси да блокират Иран, когато до Иран е единствената глобална световна сила Китай, Русия и Северна Корея.

    Коментиран от #35

    07:47 24.04.2026

  • 33 Един

    1 0 Отговор
    Бивш министър може да напляска непослушните държави.

    07:59 24.04.2026

  • 34 Факти се оливат

    3 0 Отговор
    Рано сутринта ДЕВЕТ статии започват с "Тръмп". Той със сигурност би одобрил, но все пак..

    Коментиран от #36

    08:00 24.04.2026

  • 35 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 7 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    Путин и СИ да бегат да отворят пролива, ако им стиска де. Ама близо два месеца са ослушват и не смеят да мъцнат.

    Коментиран от #39

    08:01 24.04.2026

  • 36 Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Факти се оливат":

    Заради часовата разлика е така....а и "новините" са топли.

    08:04 24.04.2026

  • 37 ТРЪМП СТРАШНИИ

    0 3 Отговор
    Спретвам една военноморска база в Залива. Да държа аятоласите на каишка.

    08:08 24.04.2026

  • 38 Мехди

    1 0 Отговор
    А Саудитска Арабия, Катар, Оман и ОАЕ колко печелят? Колко време ще го търпят?

    Коментиран от #40

    08:16 24.04.2026

  • 39 Гертруд

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Нека се порадват първо на американския цирк, пък после ще вземат отношение по старшинство.

    08:19 24.04.2026

  • 40 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Мехди":

    Блокадата е за кораби от ИРАНСКИ ПРИСТАНИЩА...за другите блокада нема...

    08:20 24.04.2026

  • 41 Путине, Путине...

    0 1 Отговор
    Помагай на аверите си Аятоласи...Тръмп ги затапи отзад и нема мърдане.

    08:21 24.04.2026

  • 42 Китайска ДЖОНГА

    0 0 Отговор
    Янките не ни пуснаха. Карал съм аятоласи за Китай.

    08:23 24.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Стига трили коментари

    0 0 Отговор
    Другари

    09:02 24.04.2026