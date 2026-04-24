CNN: Пентагонът готви нови планове за удари по ирански цели в Ормузкия проток, ако примирието приключи

Американски военни разработват нови планове за удари по ирански цели в Ормузкия проток, ако настоящото споразумение за прекратяване на огъня се провали, съобщава CNN, позовавайки се на няколко американски служители.

Според източници на канала, военните наблягат на „динамичното насочване“ към ирански цели в Ормузкия проток, южната част на Персийския залив и Оманския залив. Това включва потенциални удари срещу моторници, минни заградители и други средства, използвани от Техеран за блокиране на ключови водни пътища и оказване на натиск върху Съединените щати.

Първоначално американските бомбардировки на Иран се фокусираха върху цели, далеч от пролива, но новите планове изискват по-концентрирана кампания около стратегически важни водни пътища. CNN отбелязва, че много от иранските ракетни системи и малки плавателни съдове остават в експлоатация, което усложнява отварянето на пролива.

„Освен ако не можете категорично да докажете, че 100% от военния потенциал на Иран е унищожен... всичко ще зависи от това колко е готов Тръмп да приеме риска и да позволи на корабите да преминат“, каза източник, запознат с плановете.

САЩ биха могли също така да се върнат към първоначалните заплахи на Тръмп и да ударят енергийната инфраструктура на Иран, за да принудят Техеран да седне на масата за преговори, отбелязват източниците на канала. Друг вариант включва целенасочени удари срещу военни лидери на режима, които се противопоставят на преговорите, включително главнокомандващия на Корпуса на ислямската гвардия Ахмад Вахиди.

„Американските военни продължават да представят варианти на президента и всички варианти остават на масата“, заяви говорител на Пентагона.

Двуседмично прекратяване на огъня между Иран и САЩ беше обявено на 8 април. По-късно двете страни проведоха разговори в Исламабад, но не успяха да постигнат споразумение по ключови точки. След разговорите САЩ обявиха блокадата на Ормузкия проток. По-късно Тръмп обяви безсрочно удължаване на прекратяването на огъня, за да търси дипломатическо решение на конфликта.

Междувременно, в средата на април, The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на официални лица и източници, съобщи, че президентът на САЩ обмисля възобновяване на ограничени удари срещу Иран в допълнение към блокадата на САЩ на иранските пристанища. Друга възможност би била възобновяване на мащабна бомбардировка; Въпреки това, както отбелязват източници на изданието, този сценарий е по-малко вероятен поради риска от по-нататъшна дестабилизация в региона и нежеланието на президента да се ангажира с продължителни военни конфликти.