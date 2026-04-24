CNN: Пентагонът готви нови планове за удари по ирански цели в Ормузкия проток, ако примирието приключи

Американски военни разработват нови планове за удари по ирански цели в Ормузкия проток, ако настоящото споразумение за прекратяване на огъня се провали, съобщава CNN, позовавайки се на няколко американски служители.
Според източници на канала, военните наблягат на „динамичното насочване“ към ирански цели в Ормузкия проток, южната част на Персийския залив и Оманския залив. Това включва потенциални удари срещу моторници, минни заградители и други средства, използвани от Техеран за блокиране на ключови водни пътища и оказване на натиск върху Съединените щати.
Първоначално американските бомбардировки на Иран се фокусираха върху цели, далеч от пролива, но новите планове изискват по-концентрирана кампания около стратегически важни водни пътища. CNN отбелязва, че много от иранските ракетни системи и малки плавателни съдове остават в експлоатация, което усложнява отварянето на пролива.
„Освен ако не можете категорично да докажете, че 100% от военния потенциал на Иран е унищожен... всичко ще зависи от това колко е готов Тръмп да приеме риска и да позволи на корабите да преминат“, каза източник, запознат с плановете.
САЩ биха могли също така да се върнат към първоначалните заплахи на Тръмп и да ударят енергийната инфраструктура на Иран, за да принудят Техеран да седне на масата за преговори, отбелязват източниците на канала. Друг вариант включва целенасочени удари срещу военни лидери на режима, които се противопоставят на преговорите, включително главнокомандващия на Корпуса на ислямската гвардия Ахмад Вахиди.
„Американските военни продължават да представят варианти на президента и всички варианти остават на масата“, заяви говорител на Пентагона.
Двуседмично прекратяване на огъня между Иран и САЩ беше обявено на 8 април. По-късно двете страни проведоха разговори в Исламабад, но не успяха да постигнат споразумение по ключови точки. След разговорите САЩ обявиха блокадата на Ормузкия проток. По-късно Тръмп обяви безсрочно удължаване на прекратяването на огъня, за да търси дипломатическо решение на конфликта.
Междувременно, в средата на април, The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на официални лица и източници, съобщи, че президентът на САЩ обмисля възобновяване на ограничени удари срещу Иран в допълнение към блокадата на САЩ на иранските пристанища. Друга възможност би била възобновяване на мащабна бомбардировка; Въпреки това, както отбелязват източници на изданието, този сценарий е по-малко вероятен поради риска от по-нататъшна дестабилизация в региона и нежеланието на президента да се ангажира с продължителни военни конфликти.
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
06:54 24.04.2026
Възрожденец
07:02 24.04.2026
стоян георгиев
07:02 24.04.2026
Т.е.
07:03 24.04.2026
Говори се
Тъй се говори сред другарите...де...
Коментиран от #9
07:05 24.04.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Говори се":Сред кои другари🤔 Сталин, Наполеон и Хитлер от пета стая ли😀
07:07 24.04.2026
Мишел
Коментиран от #17
07:10 24.04.2026
дядото
07:11 24.04.2026
12 Оракула от Делфи
може да управляваш борсите в целия свят,
и сам да прецениш колко богат искаш да си , явно "Цезар" не е доволен от (хазарта който играе)
и постигнатия резултат в личен план , а "апетита" му явно се изостря с деменцията която го хапе !!!
Никога до сега светът не е бил свидетел на такава Президентска военна лудост в действие!!!
Така създалата се ситуация води до намаляне на пресата върху Путин, и увеличение на болната му агресия върху Украйна и невинния и народ!
И най-важната цел, един клан на бандити да стане срамно богат!!!
Коментиран от #14, #16
07:12 24.04.2026
Според мен
До коментар #12 от "Оракула от Делфи":на фона на процента нарушени доставки и създадената несигурност в региона на Ормузкия проток, в добавка с някои удари по инфраструктурата и от двете страни на Персийския залив, цена от под 100 долара за барел даже изглежда ниска и подценена, особено като видим кога последно цената мина 100 долара и отчетем, че от 2022г реалната инфлация е минимум едни 30-40% без значение какво казват разните НСИта по разните страни. При газта положението е още по-странно при положение, че терминалът на катарците не се знае реално с какъв капацитет може да работи, а с руснаците уж се налагат санкции, пък се купува повече от всякога засега, Австралия също имаше проблем с един терминал, там единствено топлото време вече намалява нуждата донякъде в Северното полукълбо. Та тепърва картелизирането на сериозен процент от добива на газ и нефт ще го капитализират Тръмп и компания. Не просто цените ще са високи, а за някои ще има недостатъчно суровина и ще купуват на екстра цена.
08:31 24.04.2026
Военните винаги готвят планове
08:35 24.04.2026
Баце,
До коментар #12 от "Оракула от Делфи":Пуснах сълза за у крайна и невинния й народ.
Айде сега, като така и така ти плащат, ми разкажи за бляскавото ръководство на ЕсеС и неуморната му борба за демокрация и просперитет на населението в европа, че съвсем да ме разчувстваш.
08:38 24.04.2026
Мило ми мишленце,
До коментар #10 от "Мишел":Руската армия буксува и лее кръв преди Купянск. В Ирак руското оръжие е унищожено. Единствената надежда е в Кимчето: Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте и бесплатно покажет кино. С днём рожденья поздравит и , наверно, оставит тебе в подарок пятьсот эскимо.
08:42 24.04.2026