Новини
България »
Абровски свика извънредно заседание на Националния съвет по храните

Абровски свика извънредно заседание на Националния съвет по храните

14 Май, 2026 14:02 1 151 17

  • национален съвет по храните-
  • пламен абровски-
  • мзх

Нужно е по-тясно сътрудничество между държавата, производителите, преработвателите и търговските организации, категоричен бе той

Абровски свика извънредно заседание на Националния съвет по храните - 1
Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски свика извънредно заседание на Националния съвет по храните. То се проведе в Министерството на земеделието и храните, а в него участие взеха министърът на здравеопазването Катя Ивкова, представители на институции, контролни органи, браншови организации, производители и преработватели на храни. Министър Абровски благодари на членовете на Съвета за участието им и посочи, че акцент на срещата е представителите на бранша да бъдат запознати с предвидените промени и да представят своите становища по внесените в Народното събрание законопроекти за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията. Той подчерта, че производството на храни е основен приоритет. Министърът увери представителите на бизнеса, че екипът на МЗХ ще работи за създаването на спокойна и предвидима среда за сектора.

„Моята цел е да работя с Вас, да направя бизнеса по-лесен, за да имате достатъчно суровина и да произвеждате спокойно. Двата законопроекта трябва да отговорят на очакванията на потребителите и производителите по отношение на цените на храните“, каза още земеделският министър. Пламен Абровски заяви, че държавата трябва да поддържа баланса между интересите на бизнеса и гражданите и отбеляза, че законодателният процес дава възможност всички текстове да бъдат детайлно обсъдени с бранша между първо и второ четене. „Предложенията и становищата им ще бъдат взети предвид в рамките на работните групи“, допълни още той.

Пламен Абровски изтъкна, че с предвидените промени в Закона за защита на потребителите се надграждат мерките, въведени със Закона за въвеждане на еврото, по отношение на необоснованото покачване на цените. „Промените включват забрана за икономически необосновано увеличение на цените на стоки и услуги, както и задължение за големите търговски вериги да публикуват ежедневно информация за цените на основни стоки от потребителската кошница. Законопроектът предвижда и увеличение на санкциите, налагани от Комисията за защита на потребителите“, подчерта той.

Министър Абровски очерта и промените в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, с които се предлага разширяване на списъка с обхвата на забранените нелоялни търговски практики. Той отбеляза, че форматът на Националния съвет по храните ще даде възможност становищата на браншовите организации и бизнеса да бъдат представени пред Народното събрание.

Земеделският министър информира, че целта на подготвяния електронен централен регистър за проследимост по веригата за доставки на продукти е да намали административната тежест и да улесни бизнеса чрез обединяване и оптимизиране на съществуващите процеси. По думите му регистърът ще бъде разработен след изготвяне на ясна концепция, техническо задание и нормативна рамка.

В рамките на дискусията министър Абровски акцентира и върху необходимостта от повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие, като отбеляза, че въпреки значителния публичен ресурс, насочван към сектора, страната ни продължава да внася суровини и храни, което налага промяна в подхода. „Нужно е по-тясно сътрудничество между държавата, производителите, преработвателите и търговските организации. Парите са средство, а не самоцел. Когато назоваваме проблемите с истинските им имена, можем да търсим пазарни мерки за повишаване и подпомагане на сектора“, категоричен бе той.

От своя страна министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че институциите трябва да работят съвместно в подкрепа на сектора, бизнеса и цялото население.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1111

    9 1 Отговор
    А контролът върху храните приоритет ли е? Какво стана с аржентинския слънчоглед?

    14:09 14.05.2026

  • 2 Яяяяяя

    8 1 Отговор
    Без земеделие, няма решение . Ако по някаква причина спре вносът на храни, нацията ще изчезне много бързо

    14:10 14.05.2026

  • 3 потребител

    9 1 Отговор
    Земеделците си произвеждат продукцията, до тук всичко е ясно .Прекупвачите и вносителите правят белята с цените и на всичкото отгоре създават картел .Дори земеделеца да продаде на прелупвача домата за 80 цента , прекупвача така ще надуе цената , че на сергията пак ще е 5 евро .Категорично не съм купувал , няма и да купувам плодове и зеленчуци на тези високи цени .

    14:11 14.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    Комунистите от Брюксел дават да садим само жито и го изнасяме за Египет и Алжир.

    Коментиран от #9, #11

    14:15 14.05.2026

  • 5 народа

    8 2 Отговор
    Първо трябва приоритетно навсякъде да се продава българска стока и малко по малко да се ограничава вноса .След време трябва вноса да се забрани тотално .Направо е жалко , държава която е изхранвала половин Европа и е била износител , да се докара до положение на вносител . Това го правят едни картели от вносители .Нали си спомняте ,че имаше чесън от Китай .

    Коментиран от #7

    14:15 14.05.2026

  • 6 българина

    10 0 Отговор
    Връщайте БДС и обявявайте как вносните продукти не отговарят на БДС и ги връщайте .Не ми се вижда нормално яйцата във Франция да са наполовина по евтини отколкото тук .

    Коментиран от #8

    14:17 14.05.2026

  • 7 Последния Софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "народа":

    Брюксел дава да садим само жито.

    14:19 14.05.2026

  • 8 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "българина":

    Имат кокошки във Франция.А ние внасяме и се оскъпяват

    14:20 14.05.2026

  • 9 Така ли?

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Българската пшеница трябва да се предлага най-напред на българсия пазар.
    За Алжир да изнасят украинската!

    14:23 14.05.2026

  • 10 мюсюлманин

    8 0 Отговор
    Най малко вина има земеделеца който произвежда . Виждате каква мафия се завърта на Капитан Андеево и този внос направо занулява нашите производители

    14:24 14.05.2026

  • 11 Яяяяяяяя

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Техническо или ГМО?

    14:33 14.05.2026

  • 12 Не си блъскайте главите,германците

    5 1 Отговор
    са го измислили и реализирали!В който и магазин от големите вериги да влезеш знаеш,че там има набор от еднакво добри по качество храни на еднакво ниски цени!

    14:40 14.05.2026

  • 13 ЧОЧО

    5 1 Отговор
    Зърнопроизводителите да се задължат с процент от обработваемата земя да отглеждат зеленчуци.

    15:02 14.05.2026

  • 14 Щом

    5 1 Отговор
    Сме ЕС еднакви субсидии и еднакви цени

    15:22 14.05.2026

  • 15 Севда

    0 0 Отговор
    Е, най-после отчетаха промените в изпълнението на закона, от вторник, до днес четвъртък! Тези от ПБ ще са шампиони
    по всичко и по много! Какви промени вече видяхте, отчетохте и какво променихте,родни празноглавци?
    Гласувахте промяната в закона на Росенчо!

    15:23 14.05.2026

  • 16 Емигрант

    3 0 Отговор
    Докопа се до властта чалгопитекът и сега баламосва будалите на България ! Нищо не казва за узаконеното производство на ИМИТИРАЩИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ от престъпната клоака - централата на ГЕРБ ! Това е законно унищожаване здравето на хората с химия и ликвидиране на честния и почтен труд на българи занимаващи се с бизнес, убиване на традиционни български чисти продукти ! Това е чалгаминистър способен само на имитации към доброто ! Радев, започваш с провал, вече имаш и оставка в кабинетът си, започвай да мислиш разумно, в противен случай ще последващ участта на чалгарите !

    15:36 14.05.2026

  • 17 Емигрант

    3 0 Отговор
    Годината е 2002 лятото, испанското правителство подписва договор с френското за внос на определен сорт ябълки които се отглеждат и в Испания, веднага след влизането в действие на договорът в Мадрид на плаца "Сол" бяха изсипани над 100 тона ябълки различни сортове с тирове от цяла Испания, една седмица Мадрид не може да изчисти центърът си и договорът беше развален, но това са испанци, не са българи, те са задружен народ и когато става въпрос за тяхната съдба не се интересуват кой на каква политическа шайка е симпатизант излизат обединени и си защитават достойството и съдбата си ! На тях не им трябват медии които да ги будалкат, те просто мислят, разсъждават и действат, а вие тук само "акълствате" и нищо полезно ! Затова съм се евакуирал, за да не съм будалкан от поредните политици-шмекери !

    15:52 14.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове