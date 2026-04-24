Иранският външен министър пристига в Исламабад на фона на очаквания за подновяване на преговорите

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи се очаква да пристигне тази вечер в Исламабад, където се проведе последният кръг от разговори със САЩ, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Според агенцията това развитие засилва предположенията, че преговорите между двете страни могат да бъдат възобновени, след като по-рано през седмицата те бяха прекъснати.

Ирански държавни медии съобщават, че визитата в Пакистан е част от по-широка дипломатическа обиколка, която включва още посещения в Маскат - столицата на Оман, както и в Москва.

В публикуваната информация не се споменава изрично за нов кръг от мирни преговори със САЩ, отбелязва Ройтерс, като допълва, че американска делегация вече се намира в Исламабад.