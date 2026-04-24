Иранският външен министър пристига в Исламабад на фона на очаквания за подновяване на преговорите

24 Април, 2026 16:59 1 358 18

Визитата на Абас Арагчи съвпада с присъствието на американска делегация в пакистанската столица

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи се очаква да пристигне тази вечер в Исламабад, където се проведе последният кръг от разговори със САЩ, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Според агенцията това развитие засилва предположенията, че преговорите между двете страни могат да бъдат възобновени, след като по-рано през седмицата те бяха прекъснати.

Ирански държавни медии съобщават, че визитата в Пакистан е част от по-широка дипломатическа обиколка, която включва още посещения в Маскат - столицата на Оман, както и в Москва.

В публикуваната информация не се споменава изрично за нов кръг от мирни преговори със САЩ, отбелязва Ройтерс, като допълва, че американска делегация вече се намира в Исламабад.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Механик

    5 10 Отговор
    Отваряй си ушите и по- малко устата, защото Израел ше ви довърши

    Коментиран от #18

    17:10 24.04.2026

  • 3 Последния софиянец

    4 5 Отговор
    Бай Дончо още утре ще ви гняви

    17:12 24.04.2026

  • 4 Обективен

    4 7 Отговор
    Вовка и Ким влезнах ли в КИЕВ или ще е...друга петилетка?

    Коментиран от #5, #8

    17:13 24.04.2026

  • 5 Коце Блицкрига

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Обективен":

    Влезнаха у бункера! Тия паляци няма да влезнат в Киев...Никога
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #6

    17:16 24.04.2026

  • 6 БЕГАЧО ОТ ГОТВАЧО

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Коце Блицкрига":

    Стана за посмешище на цел СВЕТ! Абсолютен жал кар, НИЩО жество и трус!
    А... псевдо могучая е от нивото на..." Маке четата"

    17:19 24.04.2026

  • 7 да продават 480кг на 60% обогатен Уран

    2 7 Отговор
    Визитата на Абас Арагчи съвпада с присъствието на американска делегация в пакистанската столица
    -;-
    Спасението за аятоласите е да
    1-продадат на МАГАТЕ 480кг обогатения на 60% Уран
    -2- никога обогятяване на повече от 3% за ядрени централи
    -3-преминаване от Теокрация към нещо друго
    -4-никакви хути , Хамас и так далее

    Иначе отиват на сценария на Либия, Сириа, Ирак

    Коментиран от #11

    17:25 24.04.2026

  • 8 Даже и мерака на императора Си за Тайван

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Обективен":

    Обективен
    12ОТГОВОР
    Вовка и Ким влезнах ли в КИЕВ или ще е...друга петилетка?
    -;-
    Даже и мерака на императора Си за Тайван приключи.
    Рашистите като свършат парите , ще измислят начина да се разграничат от Фюрера си и да започне поредното мирно съвместно съществуване!

    Коментиран от #12

    17:27 24.04.2026

  • 9 Ама тази новина

    6 3 Отговор
    Абас Аракчи знае ли я или още не сте му я казали?

    17:30 24.04.2026

  • 10 Много важна новина.

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Абе легай ма козар":

    Без Манол Пейков циркът няма да е интересен. Сигурно това е целта?
    А нещо за сектата излезе ли?

    17:31 24.04.2026

  • 11 Нещо няма кой да направи в

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "да продават 480кг на 60% обогатен Уран":

    Иран това което напарвиха в изброените от теб страни. Иран не е хапка за краварника и ционистите. За тва рижавия ветропоказател вдигна белия байряк и спря стрелбите. Стреля празни приказки в простарнството за да се прави на велик и после ги отменя безславно с някакви пеее ра ски обяснения.

    17:33 24.04.2026

  • 12 Към момента руснаците от продажбите на

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Даже и мерака на императора Си за Тайван":

    енерго носители текат реки от пари,та се казва в такъв случай:трай коньо за зелена тревица през декември. Или ша стане ама през крив макарон.

    17:35 24.04.2026

  • 13 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    Айлякчията да яха хамилата, шо Долен Тъп каза каде че им скине халколита на челмите!

    17:43 24.04.2026

  • 14 Вие нали не си въобразявате

    2 1 Отговор
    че нещо ще се случи или получи.
    Скъпи форумци моля ви не ставайте смешно за околните

    18:06 24.04.2026

  • 15 ои8уйхътгрф

    5 4 Отговор
    Тоест кравите вече са в Пакистан и чакат някой от Иран да отиде на преговори с тях... И човечеца дето го чакат решил първо да се разходи по близки и далечни съседи, да си поговори с тях, да пият по един чай и накрая може да мине да види кво правят кравите... Може, ама не е сигурно...

    Саму да питъм на туй как му казваха- "Грозно унижение и гавра с хегемоня" ли беше или да?

    18:12 24.04.2026

  • 16 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Абе легай ма козар":

    Лягай ти!

    18:17 24.04.2026

  • 17 "пристига" и "се очаква а пристигне", са

    0 0 Отговор
    са две различни неща! Пък и да пристигне Агачи там за нещо, това не означава преговорен екип.
    Но, че се съобщава Ройтерс вдъхва надежди!:)

    19:14 24.04.2026

  • 18 7 милионна държава с територия

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    по-малка от България "ще довърши" 95 милионна държава с територия колкото западна Европа и с хиперзвукуви ракети???
    Ами, нека опита!!

    19:20 24.04.2026

