Иранският външен министър Абас Арагчи заминава на обиколка в Пакистан, Оман и Русия

Иранският външен министър Абас Арагчи потвърди, че предприема посещения в Пакистан, Оман и Русия с цел съгласуване на позиции по двустранни и регионални теми, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Арагчи написа, че започва навременна обиколка в Исламабад, Маскат и Москва, като целта ѝ е засилване на сътрудничеството с партньорите на Иран и провеждане на консултации относно актуалните събития в региона.

Той подчерта още, че съседните държави остават приоритет във външната политика на Ислямската република.