Иранският външен министър Абас Арагчи заминава на обиколка в Пакистан, Оман и Русия

24 Април, 2026 20:53 1 029 12

Техеран цели координация с партньори по регионални и двустранни въпроси

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи потвърди, че предприема посещения в Пакистан, Оман и Русия с цел съгласуване на позиции по двустранни и регионални теми, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Арагчи написа, че започва навременна обиколка в Исламабад, Маскат и Москва, като целта ѝ е засилване на сътрудничеството с партньорите на Иран и провеждане на консултации относно актуалните събития в региона.

Той подчерта още, че съседните държави остават приоритет във външната политика на Ислямската република.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    9 2 Отговор
    След русията щял да намине и към Северна Корея и Китай Аргачи.

    20:55 24.04.2026

  • 2 Картофа

    4 4 Отговор
    Да го арестуват.

    20:58 24.04.2026

  • 3 Пич

    10 4 Отговор
    Иран се превърна в по голям срам за САЩ, отколкото Виетнам и Афганистан !!! Там поне боксуваха с години, до Иран не успяха да припарят!!!

    Коментиран от #4, #8

    20:59 24.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Може да не се върне

    1 12 Отговор
    Прав му път

    21:05 24.04.2026

  • 6 Това

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Смотльо":

    Кога го проумя - преди да паднеш от дървото, или след като падна от дървото?

    21:05 24.04.2026

  • 7 Гориил

    7 1 Отговор
    Това е списък на държави, които симпатизират и подкрепят Иран.

    21:06 24.04.2026

  • 8 13 жертви дадоха

    5 10 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    И унищожиха иранската армия
    Срам и позор

    Коментиран от #10, #12

    21:06 24.04.2026

  • 9 Сталин

    10 4 Отговор
    Значи няма да има никакви преговори с краварите и ония двамата кошерни ууроди от котилото на Дони Епщайн

    21:08 24.04.2026

  • 10 Красная Звезда

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "13 жертви дадоха":

    А Русия мачка като танк вече 5 години град Покровск
    До 2032 домбас пада
    Факт!!
    Интръгваме към Лондон

    21:08 24.04.2026

  • 11 Капич

    6 1 Отговор
    Рамбо победи Виетнам, а Топ Гън Маверик Иран.

    21:09 24.04.2026

  • 12 Ти ли

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "13 жертви дадоха":

    Ги брои?

    21:13 24.04.2026

