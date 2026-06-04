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Стармър обвини Мъск в намеса в британската политика и разпалване на напрежението

Стармър обвини Мъск в намеса в британската политика и разпалване на напрежението

4 Юни, 2026 16:54 548 8

  • великобритания-
  • киър стармър-
  • политика-
  • мъск

Премиерът заяви, че публикации на милиардера за убийството на 18-годишния Хенри Новак „насърчават разделение“ в обществото

Стармър обвини Мъск в намеса в британската политика и разпалване на напрежението - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Кийр Стармър обвини Илон Мъск в опит за намеса в британската политика и в разпалване на обществени разделения, след серия от публикации на собственика на платформата X, свързани със случая с убийството на 18-годишния Хенри Новак, съобщава „Политико“, предава News.bg.

Мъск, който отдавна е критик на Стармър, е публикувал над 100 поста, отговори и споделяния за британската политика от 27 май насам, като голяма част от тях са фокусирани върху случая с Новак - млад мъж, убит през декември в южния английски град Саутхемптън. Кадри от охранителни камери показват как полицията поставя белезници на Новак, след като е бил лъжливо обвинен в расизъм от своя нападател.

В отговор на публикациите, включително твърдение на Мъск, че полицията е „страхливо се е прекланяла“ пред убиеца, Стармър заяви, че подобни действия подкопават общественото доверие.

„Трябва да заявим ясно кои сме като държава, защото Мъск отново се намесва в политиката ни и се опитва да разпалва разделение. Това не е това, което сме ние във Великобритания“, каза той.

По думите му британското общество е „разумно и толерантно“, а при трагични случаи като този институциите трябва да реагират спокойно.

Стармър допълни, че от случая трябва да се направят изводи и не изключи възможни проверки за действията на служители на реда.

Той предстои да се срещне със семейството на Новак в четвъртък.

Лидерката на Консервативната партия Кеми Баденок също се срещна с близките на жертвата и заяви, че ще работи за това трагедията да остави „положително наследство“.

Лидерът на партията „Реформирай Обединеното кралство“ Найджъл Фараж беше критикуван за призивите си към обществеността да реагира с „чиста, студена ярост“ по случая.

Междувременно в Саутхемптън се стигна до безредици, при които двама души бяха арестувани, а 11 полицаи бяха ранени.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Индийци от сектата на Кали ходят по улиците в Англия и секат белите с ятагани.И полицията не ги закача защото това е традиция.

    16:57 04.06.2026

  • 2 Не съм чул Мъск

    2 6 Отговор
    нито веднъж да критикува Тръмп и вътрешната политика на администрацията му.
    А в САЩ има огромни проблеми и то благодарение на Тръмп!
    Но Мъск страхливо и угоднически мълчи.

    Но пък много си пада да критикува Европа.
    Където няма никаква работа.

    Гледай си собствения гьол, Мъск!

    Коментиран от #8

    17:12 04.06.2026

  • 3 На калпав уyy

    6 1 Отговор
    вълната му пречела. Този беше пътник още когато го избраха. Некадърник!!

    17:13 04.06.2026

  • 4 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Кой от двамата ,Стар или Мъррр 😂😂😂 ?

    17:13 04.06.2026

  • 5 А ла Англето

    7 0 Отговор
    Киър , Великобритания винаги се намесвала във вътрешните дела на всички , не само на балканските държави . И го правите толкова нахално и нагло сякаш тази намеса по право ви се полага.

    17:14 04.06.2026

  • 6 Овчар

    1 0 Отговор
    На снимката.. Рекламно лице на спални чували..!

    17:18 04.06.2026

  • 7 Анонимен

    2 0 Отговор
    Цяла UK е бясна, защото правителството се опита да потули случая. Те отдавна го наричат диктатор заради цензурата. Но видиш ли другите му се месили.

    17:40 04.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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