Стармър обвини Мъск в намеса в британската политика и разпалване на напрежението

Британският премиер Кийр Стармър обвини Илон Мъск в опит за намеса в британската политика и в разпалване на обществени разделения, след серия от публикации на собственика на платформата X, свързани със случая с убийството на 18-годишния Хенри Новак, съобщава „Политико“, предава News.bg.

Мъск, който отдавна е критик на Стармър, е публикувал над 100 поста, отговори и споделяния за британската политика от 27 май насам, като голяма част от тях са фокусирани върху случая с Новак - млад мъж, убит през декември в южния английски град Саутхемптън. Кадри от охранителни камери показват как полицията поставя белезници на Новак, след като е бил лъжливо обвинен в расизъм от своя нападател.

В отговор на публикациите, включително твърдение на Мъск, че полицията е „страхливо се е прекланяла“ пред убиеца, Стармър заяви, че подобни действия подкопават общественото доверие.

„Трябва да заявим ясно кои сме като държава, защото Мъск отново се намесва в политиката ни и се опитва да разпалва разделение. Това не е това, което сме ние във Великобритания“, каза той.

По думите му британското общество е „разумно и толерантно“, а при трагични случаи като този институциите трябва да реагират спокойно.

Стармър допълни, че от случая трябва да се направят изводи и не изключи възможни проверки за действията на служители на реда.

Той предстои да се срещне със семейството на Новак в четвъртък.

Лидерката на Консервативната партия Кеми Баденок също се срещна с близките на жертвата и заяви, че ще работи за това трагедията да остави „положително наследство“.

Лидерът на партията „Реформирай Обединеното кралство“ Найджъл Фараж беше критикуван за призивите си към обществеността да реагира с „чиста, студена ярост“ по случая.

Междувременно в Саутхемптън се стигна до безредици, при които двама души бяха арестувани, а 11 полицаи бяха ранени.