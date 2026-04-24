Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Русия »
Сергей Лавров обсъди ситуацията в Ормузкия проток с външния министър на ОАЕ

24 Април, 2026 23:30, обновена 24 Април, 2026 23:40 615 3

  • русия-
  • оае-
  • ормузки проток-
  • иран-
  • лавров

Историческият опит задължава Русия да разчита предимно на себе си, подчерта първият дипломат на Русия

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров и външният министър на ОАЕ Абдула бин Зайед Ал Нахаян обсъдиха по време на телефонен разговор ситуацията в Ормузкия проток, съобщи пресслужбата на руското външно министерство.

Страните се съгласиха за необходимостта от възобновяване на преговорите за бързо разрешаване на конфликта, като се вземат предвид интересите на всички страни в региона.

Освен това външните министри обсъдиха задълбочаването на сътрудничеството между двете страни и подчертаха особено значението на насърчаването на хуманитарните връзки и контактите между хората като цяло.

Последният телефонен разговор между Лавров и външния министър на ОАЕ се проведе на 14 април. По това време страните обсъдиха и ситуацията в Персийския залив и призоваха за незабавно прекратяване на огъня.

На 8 април САЩ и Иран обявиха двуседмично прекратяване на огъня. След изтичането на този период, на 21 април президентът Доналд Тръмп обяви удължаване на прекратяването на огъня.

Среща на делегации за обсъждане на мирното споразумение бе била насрочена за 22 април, но според Тасним Техеран е отказал да участва, наричайки преговорите „загуба на време“. По-късно Тръмп разреши нов кръг от преговори да се проведе в рамките на следващите 36-72 часа.

Първият дипломат на Русия заяви, че броят на съюзниците на Москва е нараснал: освен традиционните армия и флот, официално са добавени и Въздушно-космическите сили и безпилотните летателни сили.

„Сега това включва и Въздушно-космическите сили, не можем да ги игнорираме. Имаме и нови сили от безпилотни летателни апарати. Така че, нашите съюзници ще се увеличат“, каза той в интервю за Леонид Млечин в предаването „Помни всичко“.

Изразът „Русия има само двама съюзници – армията и флота“ е израз, приписван на император Александър III, чиято политика се характеризира с консерватизъм и курс към укрепване на автокрацията.

Дипломатът подчерта, че историческият опит задължава Русия да разчита предимно на себе си. Силните страни на страната се крият и в нейните ресурси, наука и способността да ги трансформира в авангардни технологии, смята Лавров.

„Руският президент многократно е казвал: „Слабите ги побеждават“. „Това е всичко, всъщност. Трябва да бъдем силни. Русия е много силна страна“, каза министърът.

Лавров също така подкрепи тезата на президента, че глобалното лидерство в бъдеще ще се определя от контрола върху изкуствения интелект.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гориил

    5 2 Отговор
    Русия напомня, че без нейното заинтересовано и доброжелателно участие никога няма да има мир в Ормузкия проток.Колкото по-упорита е Америка, толкова по-дълбоко ще потъне в блатото на пораженията и провалите.По-мрачно и безнадеждно е бъдещето на Европа.Москва все още не е загубила интерес към сделка с Вашингтон, но уклончивата позиция на Тръмп доведе до това сделката да бъде допълнена с нови условия от Москва. Ако искате спасение в Ормузкия проток, прекратете войната в Украйна. Никой в ​​Русия не възнамерява да облекчи страданията на Европа.Пренебрегването на натиска на Кремъл означава удължаване на неизбежното. А това не е в интерес на Брюксел.

    00:17 25.04.2026

  • 3 Горски

    1 0 Отговор
    Е На кой да се сърдим за инфлацията, високите цени на петрола, скъпите цени на храните в магазините. Сигурно сорисята пак ще обвинят руския президент Путин , Ама и малките деца вече знаят ,че всичко идва от лудия Дончо. Войната с най-големи икономически последици и унищожени животи в новата история е гарантирана от Ротшилдовци а рижия старец е само кукла на конци. Рижавият старчок е на път да докара и продоволствена криза в целия свят. Поради предстоящ дефицит на торове.

    01:02 25.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания