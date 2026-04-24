Руският външен министър Сергей Лавров и външният министър на ОАЕ Абдула бин Зайед Ал Нахаян обсъдиха по време на телефонен разговор ситуацията в Ормузкия проток, съобщи пресслужбата на руското външно министерство.

Страните се съгласиха за необходимостта от възобновяване на преговорите за бързо разрешаване на конфликта, като се вземат предвид интересите на всички страни в региона.

Освен това външните министри обсъдиха задълбочаването на сътрудничеството между двете страни и подчертаха особено значението на насърчаването на хуманитарните връзки и контактите между хората като цяло.

Последният телефонен разговор между Лавров и външния министър на ОАЕ се проведе на 14 април. По това време страните обсъдиха и ситуацията в Персийския залив и призоваха за незабавно прекратяване на огъня.

На 8 април САЩ и Иран обявиха двуседмично прекратяване на огъня. След изтичането на този период, на 21 април президентът Доналд Тръмп обяви удължаване на прекратяването на огъня.

Среща на делегации за обсъждане на мирното споразумение бе била насрочена за 22 април, но според Тасним Техеран е отказал да участва, наричайки преговорите „загуба на време“. По-късно Тръмп разреши нов кръг от преговори да се проведе в рамките на следващите 36-72 часа.

Първият дипломат на Русия заяви, че броят на съюзниците на Москва е нараснал: освен традиционните армия и флот, официално са добавени и Въздушно-космическите сили и безпилотните летателни сили.

„Сега това включва и Въздушно-космическите сили, не можем да ги игнорираме. Имаме и нови сили от безпилотни летателни апарати. Така че, нашите съюзници ще се увеличат“, каза той в интервю за Леонид Млечин в предаването „Помни всичко“.

Изразът „Русия има само двама съюзници – армията и флота“ е израз, приписван на император Александър III, чиято политика се характеризира с консерватизъм и курс към укрепване на автокрацията.

Дипломатът подчерта, че историческият опит задължава Русия да разчита предимно на себе си. Силните страни на страната се крият и в нейните ресурси, наука и способността да ги трансформира в авангардни технологии, смята Лавров.

„Руският президент многократно е казвал: „Слабите ги побеждават“. „Това е всичко, всъщност. Трябва да бъдем силни. Русия е много силна страна“, каза министърът.

Лавров също така подкрепи тезата на президента, че глобалното лидерство в бъдеще ще се определя от контрола върху изкуствения интелект.