Тръмп за журналистката, твърдяща, че Брижит Макрон е родена мъж: Най-гнусният човек на годината!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува журналистката Кандис Оуенс, наричайки я „най-гнусният човек на годината“, стилизирайки публикацията така, че да наподобява корицата на американското списание Time.

Тя твърдеше, че съпругата на френския президент Бриджит Макрон е „родена мъж“.

„Атаките ѝ срещу първата дама на Франция са отвратителни. Предполагам, че Оуенс има изключително нисък коефициент на интелигентност!“, написа американският лидер в Truth Social.

Той прикачи снимка на журналистката върху фалшива корица на Time, която включваше надписи „Кандис Оуенс лъже, лъже, лъже“, „защитава изнасилвачи“ и други коментари за нея.

Журналистката активно записваше видеоклипове, в които твърди, че Бриджит Макрон всъщност е „родена мъж“. От март 2024 г. тя разпространява тази информация в Съединените щати, като по-късно я катапултира до световна слава със серия от видеоклипове, озаглавени „Becoming Brigitte“. YouTube каналът на Оуенс в момента има близо 6 милиона абонати.