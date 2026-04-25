Тръмп за журналистката, твърдяща, че Брижит Макрон е родена мъж: Най-гнусният човек на годината!

25 Април, 2026 05:25, обновена 25 Април, 2026 05:37 2 475 18

Американският президент защити първата дама на Франция с колаж

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува журналистката Кандис Оуенс, наричайки я „най-гнусният човек на годината“, стилизирайки публикацията така, че да наподобява корицата на американското списание Time.

Тя твърдеше, че съпругата на френския президент Бриджит Макрон е „родена мъж“.

„Атаките ѝ срещу първата дама на Франция са отвратителни. Предполагам, че Оуенс има изключително нисък коефициент на интелигентност!“, написа американският лидер в Truth Social.

Той прикачи снимка на журналистката върху фалшива корица на Time, която включваше надписи „Кандис Оуенс лъже, лъже, лъже“, „защитава изнасилвачи“ и други коментари за нея.

Журналистката активно записваше видеоклипове, в които твърди, че Бриджит Макрон всъщност е „родена мъж“. От март 2024 г. тя разпространява тази информация в Съединените щати, като по-късно я катапултира до световна слава със серия от видеоклипове, озаглавени „Becoming Brigitte“. YouTube каналът на Оуенс в момента има близо 6 милиона абонати.


САЩ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Путин

    20 7 Отговор
    Много европейско 🙈

    05:36 25.04.2026

  • 2 Сорос

    14 17 Отговор
    В свободните страни няма полове.

    05:37 25.04.2026

  • 3 оня с коня

    38 7 Отговор
    Във Франция, на 29 юни, е " паднал от Прозореца на 12 етаж хирурга Франсуа Февр, кой-то обеща да раскрие истина за операцията за смяната на пола на Бриджит МАКРОН

    05:58 25.04.2026

  • 4 само да кажа

    28 1 Отговор
    нормално е да си смените пола , все пак жените се пенсионират по-рано

    05:59 25.04.2026

  • 5 голям смях

    36 8 Отговор
    някой да покаже снимка на бриджит макарон когато е била бременна? колко деца е родила?

    е няма как все пак мъжете все още не забремянват нищо че в анадола се правя опити мъж да роди

    06:00 25.04.2026

  • 6 Иван Иванов

    35 4 Отговор
    НАЙ-ДОЛНИЯ ЧОВЕК НА СВЕТА, ПЕДОФИЛА ДОНИ ОТ САЩ ДА ДАВА МОРАЛНА ОЦЕНКА ЗА ДРУГ ЧОВЕК Е НАЙ- ДОЛНОТО И ГАДНО НЕЩО КОЕТО СЪМ СРЕЩАЛ В ЖИВОТА СИ.

    06:28 25.04.2026

  • 7 хахави

    14 0 Отговор
    Оставете дядко да възпитава келеша!

    06:35 25.04.2026

  • 8 Дзак

    12 1 Отговор
    А тук един човек изнасилил жена си. Останалото го знаете!

    Коментиран от #11

    06:50 25.04.2026

  • 9 Така ли?

    10 0 Отговор
    Що ни занимавате с глупости?

    06:54 25.04.2026

  • 10 Преводачи

    12 6 Отговор
    Да не се окаже, че коментара на тръмп е била за г-жа Маркон, а не за журналистката ?

    07:07 25.04.2026

  • 11 Анонимен

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дзак":

    Представя го като защита на семейните ценности!

    Коментиран от #15

    07:07 25.04.2026

  • 12 Дори маймуната Кендис е

    14 6 Отговор
    хиляда пъти по-човек от ненормалния ционистки боклук Доналд.

    07:09 25.04.2026

  • 13 Архимандрисандрит Бибиян

    2 15 Отговор
    Нема ка мъж да роди,е Путлерез ханъм и Ердослав с помощта на Анадолския институт по въпросите на мъжката бременност продължават опитите да си завъдат челебийче-наследник ма нема файда за сеги! Внетен ли сме?

    07:16 25.04.2026

  • 14 Чудно

    4 14 Отговор
    Абе и у нас българските журналисти се съмняват че Руската посланичка Митрофанова е „родена като жена“ и че сегашния Путин с който всяка седмица разговаря Тръмп, е истинският Путин ...?!

    07:24 25.04.2026

  • 15 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Сега работи в службите! Обслужва депутати.

    07:29 25.04.2026

  • 16 като по-късно

    0 0 Отговор
    ..............като по-късно я Катапултира до световна слава...................?

    07:42 25.04.2026

  • 17 Ъъъ

    2 0 Отговор
    А Бай Дончо откъде е сигурен да не му е бъркал в гащите?

    07:49 25.04.2026

  • 18 Дончо пък къде се бута?

    1 0 Отговор
    А Макрончо, вместо да се пени на Кендис, след като е европеец с модерни ценности, защо просто не каже "-Дори и да е така, какъв е проблема" и да се приключи с проблема!! А не да се моли на Дончо да усмирява Кенис Оуенс! Като че ли Дончо е бъркал килотите на Бриджит и знае какво има там!

    07:59 25.04.2026