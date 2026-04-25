САЩ ликвидираха още двама предполагаеми наркотрафиканти заедно с лодката им

Съединените щати са ударили плавателен съд, за който се подозира, че се използва от наркотрафиканти в Източния Пасифик, съобщи Южното командване на САЩ.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е плавал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в Източния Пасифик и е бил използван за трафик на наркотици“, се казва в публикация на командването на страницата му X.

Ударът е причинил смъртта на двама души, но никой от американските военнослужещи не е пострадал.

Тази година САЩ засилиха използването на въздушни удари срещу малки плавателни съдове, заподозрени в пренос на наркотици в международни води. Тези операции са част от по-широката стратегия за противодействие на транснационалната организирана престъпност в Карибско море и Тихия океан. Тази кампания, част от операцията на Южното командване на САЩ (SOUTHCOM) "Southern Spear", започна през септември 2025 г.

Армията на САЩ оправдава използването на сила с "непосредствена заплаха" или отказ на плавателните съдове да спрат за проверка в зони с интензивен трафик на забранени субстанции. Обикновено целите са малки, бързи лодки (go-fast boats), които често не носят отличителни знаци и се опитват да избягат от бреговата охрана.

Извършени са над 48 удара срещу плавателни съдове в Карибско море и източната част на Тихия океан.

С последните атаки общият брой на загиналите достигна 181 души

Американските власти твърдят, че кампанията е довела до намаляване на трафика на наркотици по вода с около 20-25%.

Тези действия са обект на критики от правни експерти и международни организации, които определят ударите като извънсъдебни екзекуции, тъй като се извършват без съдебен процес в мирно време.