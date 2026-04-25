САЩ ликвидираха още двама предполагаеми наркотрафиканти заедно с лодката им

САЩ ликвидираха още двама предполагаеми наркотрафиканти заедно с лодката им

25 Април, 2026 05:38, обновена 25 Април, 2026 05:48 735 7

От началото на операцията "Southern Spear" са убити 181 човека, няма жертви от американска страна

САЩ ликвидираха още двама предполагаеми наркотрафиканти заедно с лодката им - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати са ударили плавателен съд, за който се подозира, че се използва от наркотрафиканти в Източния Пасифик, съобщи Южното командване на САЩ.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е плавал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в Източния Пасифик и е бил използван за трафик на наркотици“, се казва в публикация на командването на страницата му X.

Ударът е причинил смъртта на двама души, но никой от американските военнослужещи не е пострадал.

Тази година САЩ засилиха използването на въздушни удари срещу малки плавателни съдове, заподозрени в пренос на наркотици в международни води. Тези операции са част от по-широката стратегия за противодействие на транснационалната организирана престъпност в Карибско море и Тихия океан. Тази кампания, част от операцията на Южното командване на САЩ (SOUTHCOM) "Southern Spear", започна през септември 2025 г.

Армията на САЩ оправдава използването на сила с "непосредствена заплаха" или отказ на плавателните съдове да спрат за проверка в зони с интензивен трафик на забранени субстанции. Обикновено целите са малки, бързи лодки (go-fast boats), които често не носят отличителни знаци и се опитват да избягат от бреговата охрана.

Извършени са над 48 удара срещу плавателни съдове в Карибско море и източната част на Тихия океан.
С последните атаки общият брой на загиналите достигна 181 души

Американските власти твърдят, че кампанията е довела до намаляване на трафика на наркотици по вода с около 20-25%.

Тези действия са обект на критики от правни експерти и международни организации, които определят ударите като извънсъдебни екзекуции, тъй като се извършват без съдебен процес в мирно време.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Kaлпазанин

    2 3 Отговор
    Ликвидират демократично да подчертаем "предполагаеми"за тях всичко е позволено ,

    06:01 25.04.2026

  • 2 НРБ при тошо нямаше предполагаем,стреляш

    2 3 Отговор
    и тука така беше, когато имахме държава , мине ли някой границата, първо стреляш после викаш горе ръцете и ти даваха и награда ако си уцелил


    сега няма държава няма и граница , разграден двор няма и граничари

    Коментиран от #6

    06:03 25.04.2026

  • 3 Гарга Сарис

    2 3 Отговор
    Тиа па изпотепаа рибарите!🤣

    06:28 25.04.2026

  • 4 Имахси

    2 0 Отговор
    Имах си аз да убиеш двама души със сигурно няколко милионна ракета - та чак се и хвалят, че нямат военни пострадали. Всичко човешко е изчезнало в този отбор на богатите ... хубаво е, че от тази година ние изпаднахме от техния списък, той беше само лъжовен за да въведем еврото - и сега вече може да сме извън него.

    Коментиран от #5

    06:41 25.04.2026

  • 5 Я пъ тоа

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Имахси":

    Едно дронче и трафикантите са в небитието.

    07:14 25.04.2026

  • 6 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "НРБ при тошо нямаше предполагаем,стреляш":

    "Който чужд гроб дълбае, сам пада в него!"

    07:43 25.04.2026

  • 7 Сзо

    0 0 Отговор
    Почвам да си мисля че Тромпета държи бизнеса с наркотици-нарочно намалява доставките, за да вдигне цената....

    08:05 25.04.2026