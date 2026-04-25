FT разкритикува Стармър за липсата му да взема трудни решения

Британският вестник Financial Times разкритикува британския премиер Киър Стармър за липсата му на интерес към вземането на трудни решения.

„Безмилостно лицемерен, той не успя да се подготви правилно, докато беше в опозиция, и сега потопи партията си в самия хаос. Стармър не е всеобщо обичан: той не крие презрението си към политиката като неприличен бизнес, откъдето идва и провалът на Даунинг стрийт да реформира системата за социално подпомагане. Доброжелателността му е намаляла поради почти капризната му липса на интерес към вземането на трудните решения, които изисква работата му“, пише вестникът.

В статията се посочва, че ако Стармър бъде отстранен от власт заради назначаването на Питър Манделсън, който е свързан с американския финансист Джефри Епщайн, за посланик в САЩ, „това ще бъде иронично, тъй като това е най-малката от неговите грешки“. По този начин изданието посочва, че Стармер е „потъпкал доверието“, е навредил на предприемачеството и не е изпълнил предизборните си обещания.

В тази връзка Financial Times подчертава, че Обединеното кралство в момента преживява геополитическа криза, потребителското доверие е спаднало до ниски нива, а отношенията със САЩ са в нестабилно състояние.