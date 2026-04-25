FT разкритикува Стармър за липсата му да взема трудни решения

25 Април, 2026 15:05 786 4

Великобритания в момента преживява геополитическа криза

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Британският вестник Financial Times разкритикува британския премиер Киър Стармър за липсата му на интерес към вземането на трудни решения.

„Безмилостно лицемерен, той не успя да се подготви правилно, докато беше в опозиция, и сега потопи партията си в самия хаос. Стармър не е всеобщо обичан: той не крие презрението си към политиката като неприличен бизнес, откъдето идва и провалът на Даунинг стрийт да реформира системата за социално подпомагане. Доброжелателността му е намаляла поради почти капризната му липса на интерес към вземането на трудните решения, които изисква работата му“, пише вестникът.

В статията се посочва, че ако Стармър бъде отстранен от власт заради назначаването на Питър Манделсън, който е свързан с американския финансист Джефри Епщайн, за посланик в САЩ, „това ще бъде иронично, тъй като това е най-малката от неговите грешки“. По този начин изданието посочва, че Стармер е „потъпкал доверието“, е навредил на предприемачеството и не е изпълнил предизборните си обещания.

В тази връзка Financial Times подчертава, че Обединеното кралство в момента преживява геополитическа криза, потребителското доверие е спаднало до ниски нива, а отношенията със САЩ са в нестабилно състояние.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 мдда

    4 1 Отговор
    Стармър, рикши сунак.. може ли да падне по-долу Великобритания?

    15:06 25.04.2026

  • 2 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Ако не беше Киър Стармър ППДБрастите нямаше да вземат такъв висок процент на изборите в БГ,което е добре за Английската геополитика на Балканите.

    15:13 25.04.2026

  • 3 мдаа

    6 1 Отговор
    "Липсата" му да взема решения....
    Трудно някой българин, пък бил той/тя с трети клас ще напише подобна глу пост.
    Явно Чат Джи Пи Ти е превел статийка, а някой го/ я е домързяло дори да я провери преди да я постне.

    15:19 25.04.2026

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор
    Сиреч не участва в Иранската авантюра!

    16:40 25.04.2026

