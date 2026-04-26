Защо руският пропагандист Владимир Соловьов нападна Джорджа Мелони?

Италия стана през тази седмица три пъти обект на нападки от страна на руския телевизионен и радио водещ Владимир Соловьов, смятан за едно от основните остриета на пропагандата на Кремъл, отбелязват италиански медии, сред които АНСА, „РАИ Нюз“, „Скай Ти Джи 24“, „Ти Джи Ком 24“, „Декоде 39“, „Фанпейдж“ и други, обобщи БТА.

В програмата си „Полний контакт“ във вторник Соловьов първо отправи низ от обидни коментари по адрес на италианския премиер Джорджа Мелони. Той я нарече, „фашистка твар, позор за човешката раса, патентована идиотка, грозна женица и зла“. След което я обвини и, че е предала собствените си избиратели, кандидатирайки се на изборите в Италия с коренно различни лозунги, както и, че е предала и президента на САЩ Доналд Тръмп, на когото преди това се била врекла във вярност. Соловьов добави, че „предателството е второто име на Мелони“. Критиките бяха отправени на италиански и на руски език. В даден момент Соловьов дори апострофира Мелони с думите „Giorgia Puta Meloni“. В италианския език думата "puta" означава "проститутка", но когато е произнесена като "putta", както направи Соловьов, тя може да означава на някои от диалектите на Апенините и „момиче“.

В същото изявление с нападки към Мелони Соловьов атакува и германския канцлер Фридрих Мерц. Той каза, че Европа е влязла във война с Русия и това ставало ясно от изявленията на Мерц.

Италиански политически лидери веднага реагираха на обидите на руския водещ срещу Мелони, обобщават АНСА и „Декоде 39“. Италианският президент Серджо Маратела изрази солидарност с Мелони и възмущение от вулгарните думи, отправени по неин адрес, посочва АНСА.

Външният министър на Италия Антонио Таяни определи изказването на Соловьов като много сериозно и обидно и привика посланика на Русия в Рим, за да му изрази официален протест. Министърът на отбраната Гуидо Крозето пък заяви, че е дълг на руското посолство в Рим да се дистанцира от изказването на Соловьов. Лидерката на опозиционната Демократическа партия Ели Шлайн дефинира думите на Соловьов като „неприемливи сексистки обвинения“ срещу Мелони и припомни „на целия руски режим и на неговите корифей“, че да се обиждат представители на италианските институции означава нанасяне на обида и на цяла Италия. Лидерът но опозиционното „Движение 5 звезди“ Джузепе Конте също изрази солидарност с Мелони, като осъди „неприемливите и вулгарни лични обиди“, отправени към нея от руския телевизионен коментатор.

Парламентарните лидери на партията на Мелони „Италиански братя“ Галеацо Бинями и Лучо Малан осъдиха изказванията на руснака като „недопустими“ и ги дефинираха като поредно доказателство за враждебното отношение на Русия към Италия при Владимир Путин. Заместник-председателят на Сената Личия Ронцули определи случая като симптом на „влошаването на политическия и медийния език, насърчавано от пропаганда, свързана с Кремъл“. Лидерът в Сената на десноцентристката партия „Форца Италия“ Стефания Кракси подчерта, че подобни атаки „няма да променят последователната и отговорна международна позиция на Италия“. Сенаторката от десноцентристката партия „Ние, умерените“ Мариястела Джелмини нарече изказванията на Соловьов „срамен акт, който заслужава недвусмислено осъждане“.

Самата Мелони коментира думите на руския телевизионен водещ в пост във „Фейсбук“. „Един усърден пропагандист на режима не може да дава уроци нито по последователност, нито по свобода. Със сигурност точно такива карикатури няма да ни накарат да променим курса си. Ние, за разлика от други, нямаме конци, чрез които да ни дърпат като марионетки, нямаме господари и не приемаме заповеди. Нашият компас остава само един: интересът на Италия. И ще продължим да го следваме с гордост, независимо от пропагандистите от всякакъв калибър“, заяви тя.

Много по-дълга и обстоятелствена беше реакцията на руския посланик в Рим Алексей Парамонов, публикувана в акаунта във „Фейсбук“ на руското посолство. „Още веднъж италианските дипломатически власти допуснаха сериозна грешка, като ме извикаха в италианското министерство на външните работи, за да отправят протест във връзка с предполагаеми атаки, насочени от Москва към председателя на Министерския съвет Джорджа Мелони“, написа Парамонов. „На първо място, Джорджа Мелони е легитимен ръководител на правителството, подкрепен от народния вот. Тя ръководи изпълнителната власт на Италия вече почти четири години и през цялото това време нито един представител на руските власти никога не е изразявал обидни оценки по неин адрес или по адрес на Италия. За разлика от някои членове на италианското ръководство, които понякога си позволяват изключително враждебни коментари и сравнения както към руското ръководство, така и към Руската федерация като цяло“, допълни той.

„Поводът за извикването ми в министерството - думите на известен руски журналист, при това доста способен и популярен, изречени в неговия частен онлайн канал - трудно може да се впише в общоприетата дипломатическа практика. На нито един разумен човек не би му хрумнало да тълкува лични, емоционални и частни оценки на когото и да било като официални изявления на правителството на дадена държава. Още по-малко би трябвало да се приписват на руското ръководство и на целия руски народ изборът на езикови квалификации и стилът, използван от един журналист. От своя страна Русия никога не е използвала изказванията, направени от италиански телевизионни водещи, блогъри, журналисти и артисти по неин адрес и по адрес на руското ръководство, като повод за дипломатически действия или антииталиански клеветнически кампании“, подчертава посланикът.

„Очевидно опитът този епизод да бъде раздухан до международен и политически скандал е резултат от действия, в рамките на така наречената „дълбока държава“ в Италия, на антируски сили, свързани с Украйна. Ясен е опитът да бъдат противопоставени народите на Русия и Италия, да се отслабят нашите дипломатически контакти, като същевременно се нанесат допълнителни щети върху имиджа на Русия, вероятно с цел да се компенсират неуспехи във външната политика, включително неотдавнашното неособено успешно посещение на Володимир Зеленски в Рим“, допълва посланикът на Русия в Рим. Според него случилото се е и опит да се възпре нарастващият брой на италианците, които подкрепят идеята за бърза нормализация на двустранните отношения и възстановяването на пълноценното икономическо и културно сътрудничество между Русия и Италия“, заключава посланикът.

Ден след първата нападка срещу Мелони, Соловьов повтори упражнението, припомнят италианските медии, сред които АНСА, „Ти Джи Ком 24“ и „Еспресо“. „Говоря ви като човек и евреин, който отново е преследван от италианските власти. Това се е случвало неведнъж в италианската история. Не съм пропагандист, а евреин и антифашист, който се обръща към вас - последователи на фашиста Бенито Мусолини, който е воювал срещу съветския народ и който, подобно на Адолф Хитлер, носи лична отговорност за смъртта на 27 милиона съветски граждани, за геноцида срещу съветския народ и за Холокоста срещу евреите“, написа този път Соловьов в „Телеграм“. „Споделяйки идеите на Мусолини, вие се приобщавате към всички престъпления на фашистка Италия и логично трябва да споделяте и отговорността за тях“, добави той броени дни преди на 25 април Италия да отбележи Деня на освобождението от фашизма. Соловьов също така обвини Мелони, че „подкрепя нацистите в Киев“.

Последва нова вълна от реакции срещу това изказване. Този път реакция дойде и от украинския президент Володимр Зеленски, който само седмица преди тези коментари беше на поредно посещение в Рим за среща с Мелони и с Матарела. „Пълно уважение към теб, Джорджа, и към цяла Италия. Руските пропагандисти, тези мизерници, със сигурност няма да успеят да отклонят хората, чийто компас е защитата на националните интереси на собствената им държава. Благодаря на теб и на всички италианци за такава ясна позиция“, заяви Зеленски в „Екс“ по адрес на Мелони и на италианския народ, припомнят АНСА и „Ти Джи Ком 24“.

Това не обезкуражи Соловьов и той предприе трета поредна атака. Този път тя беше насочена срещу президента Матарела, срещу бившия външен министър на Италия Луиджи Ди Майо и срещу италианците в по-общ план. „Станах международна телевизионна звезда“, иронизира Соловьов и каза, че всички са го охулили заради „неизречимите“ обиди към италианския премиер, но не и за онова, за което той е говорил, а именно за ролята на Италия във Втората световна война. „Вие, италианците, може би не го знаете, но искам да научите за срама на вашите дядовци и прадядовци, дошли на тази земя, за да убиват съветски граждани“, каза той. А после продължи с думите: „Помнете изказванията на вашите действащи политици: когато ваш политик, например министър, казва за върховния главнокомандващ, че „е по-лош от звяр“, когато вашият президент сравнява нашата страна с Третия райх, вие не разбирате за какво говорите“. Той визира изказванията на Ди Майо за Путин през 2022 г. и на Матарела през февруари 2025 г. В допълнение Соловьов продължи в предаването си „Соловьов лайв“ и с критики към Киев и към ЕС. „Вчера отпуснаха още 90 милиарда евро. Аплодират ви наследниците на нацистите - Урсула фон дер Лайен, Кая Калас, Фридрих Мерц, Борис Писториус, Джорджа Мелони, Еманюел Макрон, които не са наследници на Шарл де Гол, а на Филип Петен“, заяви руският пропагандист

Това накара италианските медии да си припомнят биографията на Владимир Соловьов, отбелязва АНСА. По времето, когато Италия беше близка с Русия, Соловьов, който освен медийна фигура е и олигарх, свързан с Владимир Путин, е закупил имоти на италианска територия, в това число и две вили на брега на езерото Комо на обща стойност 8 милиона евро. По време на престоите си в Италия той е научил и италиански език. Вилите и други имоти са му били конфискувани през 2022 г. от италианските власти след началото на руската инвазия в Украйна. А фондацията на руския опозиционер Алексей Навални разкри преди време, че Италия в миналото е издала разрешително за пребиваване на италианска територия на Соловьов.

Соловьов е роден през 1963 г., има три брака и осем деца. Почитател е на бойните изкуства, допълва АНСА. От 2012 г. води програмата „Вечер с Владимир Соловьов“ по руската държавна телевизия „Россия-1“, има свои радио предавания и предавания в интернет. Често пъти по телевизията той се появява с дрехи, наподобяващи военна униформа, припомня АНСА.

„Неговата отличителна черта е национализмът, а предаванията му се гледат от милиони руснаци. Държавният департамент на САЩ го е определил като „най-енергичния пропагандист на Кремъл“. От 2022 г. - тоест от руската инвазия в Украйна - той е под санкции в Италия. „Агресивен и полемичен, той възхвалява Путин открито като „патриотичен, силен и талантлив лидер. До него той е изградил ролята на глашатай, често прекрачващ границите и винаги провокативен“, отбелязва АНСА. Соловьов дори призовава за разрушаването на украински градове и стигна дотам да намеква, че в кланетата на цивилни в Буча са замесени британците, допълва АНСА. В миналото той е сравнявал бившия германски канцлер Олаф Шолц, както и руския опозиционер Алексей Навални, с Адолф Хитлер, посочва още агенцията. Във връзка с така наречената „специална военна операция“ в Украйна Соловьов казва, че тя трябва да се води дори с ядрени оръжия и я обрисува като „свещена война“, посочва още АНСА. Соловьов не се поколебава дори да заяви: „Ще трябва да разрушим Берлин и да влезем в този град, забравен от Бога. Още веднъж ще трябва да влезем в Париж. Още веднъж ще трябва да освободим Виена“, допълва агенцията.

Не за първи път Москва отправя упреци към Рим, обобщава АНСА. По времето на премиерството на Силвио Берлускони Италия и Русия бяха близки, а Берлускони поддържаше много добри отношения с Путин и двамата си разменяха лични подаръци и си гостуваха взаимно. От началото на руската инвазия в Украйна нещата се промениха. Сега Италия, съюзник на Зеленски, се е превърнала в предател в очите на Москва и в лесна мишена, отбелязва агенцията. Последната атака преди настоящите нападки от страна на Соловьов беше през февруари срещу министъра на външните работи Антонио Таяни, който беше „виновен“, според Кремъл, заради това, че е осъдил серия от кибератаки с проруски произход срещу италиански посолства, сайтове и хотели, свързани с Олимпийските игри в Милано и Кортина. „Клевети“, бе отговорила тогава на тези обвинения от страна на Рим говорителката на руското външно министерство Мария Захарова. А руското посолство в Рим беше още по-остро тогава в коментарите си. „Някой съмнява ли се, че Русия е виновна и за топенето на ледниците в италианските Алпи, за лошото време в Сицилия, за болестите по римските пинии?“, заяви то.

Също през февруари външният министър на Русия Сергей Лавров атакува вестник „Кориере дела сера“, защото според него е отказал да публикува негово интервю. Захарова тогава нарече вестника „малодушен“.

През ноември особено възмущение предизвика коментар на Захарова относно частичното срутване на средновековната кула „Торе деи Конти“ в центъра на Рим, при което загина румънски строителен работник. Тогава Захарова заяви, че „докато италианското правителство продължава да харчи напразно парите на данъкоплатците“ за Украйна, Италия ще се срутва цялата - от икономиката до кулите“.

Президентът на Италия Серджо Матарела беше включен през юли 2025 г. от Кремъл в списък на „русофоби“, а година по-рано това се беше случило с министрите Антонио Таяни и Гуидо Крозето. Говорителката на руското външно министерство определи като „богохулни“ думите на Матарела от 5 февруари 2025 г., когато той сравни руската „завоевателна война“ в Украйна с тази на Третия райх. Захарова дори изпя Bella Ciao в социалните мрежи, след като научи за петиция, подкрепена от проруски италиански журналист срещу президента заради това негово изказване.

Когато по-късно по време на посещение на Мемориала на мира в Хирошима, в Япония, Матарела нарече Русия „източник на нова и опасна ядрена реторика“, Захарова определи това като „лъжи и дезинформация“. Но тези думи на Матарела последваха изказване на бившия руски президент Дмитрий Медведев от 2024 г., който тогава каза, че Русия не блъфира, когато говори за използване на ядрено оръжие, а самият Владимир Путин заплаши с използване на „ограничени“ ядрени оръжия и разработване на ракети със среден обсег, способни да достигнат европейските столици, включително Рим, припомня АНСА.

„Възмущение“ дойде от Русия през октомври 2024 г. заради отношението на италианските власти, определени като „русофобски“, след като те отказаха визи на руската делегация за участие в 75-ия Международен конгрес по астронавтиката в Милано. Година по-рано Рим беше обвинен, че „прикрива украинските неонацисти“, защото е позволил организирането на фотоизложба, посветена на батальона „Азов“. Не веднъж Рим не допусна изяви на руски творци на италианска територия, което не беше добре прието в Русия.

Миналата година с почти идентични думи Соловьов между впрочем разкритикува и евродепутатката и италианска демократка Пина Пичерно, която е и заместник-председател на Европарламента. Тогава той я нарече "позор за човешката раса, звяр и патентована идиотка“ заради нейни позиции срещу тиражирането по онова време на руски пропагандни изявления в някои италиански медии.

Сега обидите срещу Италия дойдоха в няколко ключови момента. Неотдавна в Италия беше Зеленски и по време на среща с Мелони двамата обсъдиха и партньорство в областта на дроновете, а Мелони потвърди италианската подкрепа за Украйна, припомня „Декоде 39“.

Атаката срещу Мелони и Италия дойде седмица след като президентът на САЩ също на три пъти разкритикува Мелони и Италия заради това, че не му помагали във войната в Иран. След дни на тактика на мълчанието пред критиките на Тръмп Мелони ги коментира точно в деня, в който Соловьов я нарече предателка спрямо американския президент. Тогава тя заяви, че е имала смелостта да изрази мнението си пред президента на САЩ относно Иран и каза, че неговата реакция и последвалият разрив не са я разколебали в правотата ѝ да действа така. „Не се обидих от думите на Тръмп. Мисля, че смелост означава да казваш това, което мислиш, дори когато не си съгласен“, заяви Мелони на брифинг по време на нейно посещение на мебелното изложение в Милано. „Очаквах това. Мисля, че това не трябва да спира хората да казват какво мислят, дори когато имат несъгласия помежду си. Приятелството е това, смелостта е това“, допълни тя, цитирана от АНСА. Това „очевидно не означава да се поставя под въпрос нашата историческа връзка със САЩ. Приятелите си подават ръка, дори - и може би особено - когато ти казват, че не са съгласни един с друг“, изтъкна Мелони.

Критиките на Соловьов се посипаха по Италия в момент, в който Рим подкрепи поредния, 20-и пакет от европейски санкции срещу Русия, а ЕС най-после успя да отпусне блокирания до този момент от Унгария заем от 90 милиарда евро за Украйна. По този повод говорителката на Кремъл Захарова заяви иронично, че само Соловьов може да намери точните думи, за да опише ЕС и добави „Братле, не ме разочаровай“, отбелязва АНСА.

Критиките на Соловьов дойдоха и в момент, в който в Италия се води оживена полемика относно участието на Русия в тазгодишното издание на Венецианското биенале. Фондацията на Биеналето, организираща голямата културна проява, вече беше разкритикувана от представители от правителството на Мелони заради това, че допуска Русия да представи проект в павилиона си в Градините на Биеналето. Украински представители също изразиха критики. Президентът на Украйна дори наложи санкции на руски представители, свързани с руското участие на Биеналето. Министри от европейски страни, сред които и България, също възразиха. Критики дойдоха и от Брюксел, от евродепутати и от еврокомисари. Критики имаше и от представители на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

На 10 април Европейската изпълнителна агенция за образование и култура към Европейската комисия даде на Фондацията на Биеналето срок от 30 дни да отговори на европейските възражения относно руското участие на Биеналето и предупреди, че ЕК ще замрази европейски субсидии в размер на 2 милиона евро за период от три години за Фондацията на Биеналето. Фондацията обаче се оприличи на ООН и заяви, че отказва всякаква форма на изключване и на цензура в културата и изкуството. „Биеналето, както и град Венеция, продължават да бъдат място на диалог, отвореност и художествена свобода, като насърчават връзките между народи и култури, с постоянната надежда да се сложи край на конфликтите и страданията“, се казваше в изявление на Фондацията, цитирано от АНСА.

На 21 април дипломат номер едно на ЕС Кая Калас заяви: „Докато Русия бомбардира музеи, разрушава църкви и се стреми да заличи украинската култура, не трябва да ѝ се позволява да представя собствената си култура“. „Завръщането на Русия на Венецианското биенале е морално погрешно и ЕС възнамерява да прекрати финансирането му“, предупреди тя, цитирана от специализираното издание „Артнюз“.

Два дни след това наградното жури на Биеналето, председателствано от Соланж Фаркас и включващо Зое Бут, Елвира Дангани Озе, Марта Кузма и Джована Дзапери, заяви, че Русия, но също и Израел са изключени от претендентите за наградите на Биеналето заради обвинения срещу техните лидери, отправени от Международния наказателен съд, отбелязва АНСА. Това решение беше взето, въпреки че Фондацията на Биеналето покани във Венеция, преди официалното откриване на Биеналето, когато се организират презентации за медиите, руския режисьор и дисидент Александър Сокуров, носител на наградата „Златен лъв“ от Венецианския кинофестивал през 2011 г. за филма си „Фауст“ и палестинската писателка и архитектка Суад Амири, припомня АНСА.

На 23 април ЕК обяви, че блокира субсидията от 2 милиона евро за Фондацията на Биеналето заради участието на Русия, предадоха Ройтерс, Асошиейтед прес и "Соле 24 оре". Биеналето разполага с 30 дни, за да мотивира решението си да включи Русия за първи път след руската инвазия в Украйна през 2022 г., припомни тогава говорителят на ЕК Тома Рение. Фондацията на Биеналето обаче вече заяви, че "няма правомощия да попречи на участието на дадена страна. Всяка държава, призната от Италианската република, може да поиска да участва", припомня Асошиейтед прес. Тъй като Русия е собственик на павилиона в Градините на Биеналето, построен през 1914 г., от нея се е изисквало само да изпрати уведомление за желанието си да участва, допълни Фондацията на Биеналето.

Пак на 23 април италианският министър на културата Алесандро Джули заяви, че няма да присъства на откриването на Биеналето във Венеция на 9 май, предаде АНСА. Джули вече изпусна две предварителни прояви, свързани с изложението – представянето на италианския павилион на Биеналето, състояло се на 10 март в Рим и представянето на венецианския павилион на Биеналето, състояло се на 19 март във Венеция. На първата проява Джули прати видеопослание, а на втората прати заместник-началника на канцеларията си Валерио Сарконе. Преди се говореше и за евентуално присъствие на Мелони на откриването на Биеналето на 9 май във Венеция, но сега както изглежда това също няма да се случи

На този фон обидите на Соловьов по адрес на Мелони стигнаха и до Биеналето. Кураторката на руския павилион Анастасия Карнеева, за която италиански медии написаха, че има връзки с висшите руски държавни среди, изрази безрезервна солидарност с Мелони и подчерта, че „презрителните думи, изречени от Соловьов по никакъв начин не отразяват политическата култура на неговата страна“, припомня АНСА.

Нападките на Соловьов дойдоха няколко месеца след като Мелони заяви, че трябва да се говори с Русия относно Украйна и ЕС трябва да определи специален емисар в тази насока, който да участва в преговорите. Тогава италиански медии споменаха името на бившия италиански премиер Марио Драги за тази позиция. Напредък по този въпрос на европейско ниво така и няма на този етап. Но през март се появиха информации, че заместник външен министър на Италия е разговарял с руския посланик в Рим.

Неотдавна Мелони коментира по време на изложение на винопроизводителите във Верона ситуацията с руския газ. ЕС би трябвало идната година да се откаже напълно от вноса му, като това ще стане на два етапа. В светлината на войната в Иран, довела до сътресение в доставките на въглеводороди, в Италия се чуха мнения, че ЕС няма да издържи без руски газ. Клаудио Дескалци, главен изпълнителен директор на италианския енергиен гигант ЕНИ, отправи призив към Европа да преосмисли решението си за забрана на целия внос на газ от Русия догодина, предаде АНСА. В отговор на този призив във Верона Мелони заяви: "Дескалци е професионалист в своята сфера и аз разбирам неговата гледна точка, но продължавам да се надявам, че когато този въпрос изникне на дневен ред, ще сме успели да постигнем мир в Украйна“, каза Мелони. „Трябва да бъдем много внимателни как действаме по отношение на руския газ“, допълни тя. „Не трябва да забравяме, че икономическият натиск, който оказваме върху Русия през последните години, е най-ефективното оръжие, с което разполагаме, за изграждането на мир“, подчерта Мелони, цитирана от АНСА и Ройтерс.

В кулоарите на срещата на върха в Кипър в петък Мелони коментира и мнението на Тръмп за евентуално участие на Путин в среща на върха на Г-20 в САЩ. „Мисля, че това е моментът, в който ние трябва да поискаме от Путин да направи някаква стъпка напред, а не ние да правим стъпки към него. Защото ние и американците, особено през тези месеци, направихме няколко стъпки напред към Русия, а от другата страна не сме видели същото, и мисля, че е време да го изискаме“, каза Мелони, цитирана от „Месаджеро“.