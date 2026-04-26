Словения се изправя пред правителствена криза

26 Април, 2026 10:57 861 1

Депутатите ще имат 14 дни да излъчат премиер

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентът на Словения Наташа Пирц Мусар обяви в събота след консултации с политическите партии, че няма да номинира кандидат за премиер, доколкото никой не е успял да осигури парламентарно мнозинство, и че процесът по сформиране на ново правителство ще бъде върнат в парламента, съобщи хърватската агенция ХИНА, цитирана от БТА.

Пирц Мусар уточни в изявлението си, че няма да даде мандат на кандидат за съставяне на правителство на малцинството.

Тя заяви, че решението ѝ да прекрати консултациите се дължи на липсата на взаимно уважение и доверие с парламентарните партии, което според нея е лош знак за сътрудничеството ѝ с бъдещо правителство.

Пирц Мусар призова парламента да поеме отговорността за избора на премиер. В Словения премиерът може да бъде номиниран от парламентарна група с поне 10 депутати, а съставянето на правителство се нуждае от подкрепата на поне 46 гласа в 90-местния парламент.

Цитирана от Ройтерс, президентката каза още, че депутатите ще имат 14 дни да излъчат премиер. Ако те не успеят да направят това на три кръга на гласуване, Пирц Мусар ще свика нови парламентарни избори.

Досегашният премиер Роберт Голоб, чиято либерална партия „Движение Свобода“ (ДС) получи най-много гласове на изборите на 22 март, заяви, че не може да си осигури достатъчна подкрепа за съставяне на правителство. Опозиционният лидер Янез Янша, който е начело на консервативната „Словенска демократическа партия“ (СДП), от своя страна каза, че вижда възможност за сформиране на мнозинство.

ДС има 29 депутати в парламента в Любляна, а СДП – 28.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    5 1 Отговор
    Па тия са колко нашио Люлин.

    11:10 26.04.2026

