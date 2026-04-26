Киър Стармър потресен от стрелбата във Вашингтон

Британският премиер Киър Стармър заяви, че е потресен от стрелбата по време на медийна гала вечеря във Вашингтон и подчерта, че изпитва огромно облекчение, че президентът на САЩ Доналд Тръмп и всички останали присъствали на събитието са в безопасност, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Всяка атака срещу демократичните институции или срещу свободата на медиите трябва да бъде осъдена с най-голяма твърдост“, написа Стармър в социалната мрежа „Екс“.

Инцидентът във Вашингтон се случва по-малко от 48 часа преди пристигането в САЩ на Чарлз III, който трябва да бъде на държавна визита в страната.