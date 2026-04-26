Нетаняху: „Хизбула“ е разрушила примирието в Ливан

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че „Хизбула“ е „разрушила“ прекратяването на огъня в Ливан, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Трябва да се разбере, че нарушенията на прекратяването на огъня, извършвани от „Хизбула“, разрушават това прекратяване на огъня“, подчерта той. „Ще видим какво е необходимо да се направи, за да възстановим сигурността“, добави Нетаняху.

Междувременно ливанската новинарска агенция ННА и Франс прес съобщиха, че израелската армия е започнала удари в Южен Ливан, след като е издала предупреждения за евакуация в седем населени места.