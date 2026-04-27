Президентът на Ливан: Искам край на войната с Израел, но не и унизителен мир

Ливанският президент Жозеф Аун заяви, че основната му цел е да бъде сложен край на състоянието на война с Израел по модела на примирието, постигнато между двете държави през 1949 година, предава БТА.

„Моята цел е да се прекрати състоянието на война с Израел по примера на примирието между Ливан и Израел от 1949 г.“, посочи Аун в официално изявление.

Той подчерта, че няма да се съгласи на договореност, която би накърнила достойнството на страната.

„Уверявам ви, че няма да приема унизително споразумение“, заяви ливанският държавен глава.

Думите му бяха възприети като непряк отговор към проиранското движение „Хизбула“, което по-рано днес категорично отхвърли възможността за преки преговори с Израел.

Аун защити решението си да търси дипломатически изход и отправи критика към силите, които според него са въвлекли Ливан във военния конфликт.

„Тези, които ни въвлякоха във войната, сега искат сметка за това, че сме решили да преговаряме. Това, което правим, не е предателство. Предателството идва от онези, които хвърлят страната във война в полза на чужди интереси“, заяви президентът.