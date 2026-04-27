Президентът на Ливан: Искам край на войната с Израел, но не и унизителен мир

27 Април, 2026 15:53 545 3

  • израел-
  • ливан-
  • война-
  • примирие-
  • мир

Жозеф Аун защити курса към преговори и отправи критика към силите, въвлекли страната в конфликта

Президентът на Ливан: Искам край на войната с Израел, но не и унизителен мир - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ливанският президент Жозеф Аун заяви, че основната му цел е да бъде сложен край на състоянието на война с Израел по модела на примирието, постигнато между двете държави през 1949 година, предава БТА.

„Моята цел е да се прекрати състоянието на война с Израел по примера на примирието между Ливан и Израел от 1949 г.“, посочи Аун в официално изявление.

Той подчерта, че няма да се съгласи на договореност, която би накърнила достойнството на страната.

„Уверявам ви, че няма да приема унизително споразумение“, заяви ливанският държавен глава.

Думите му бяха възприети като непряк отговор към проиранското движение „Хизбула“, което по-рано днес категорично отхвърли възможността за преки преговори с Израел.

Аун защити решението си да търси дипломатически изход и отправи критика към силите, които според него са въвлекли Ливан във военния конфликт.

„Тези, които ни въвлякоха във войната, сега искат сметка за това, че сме решили да преговаряме. Това, което правим, не е предателство. Предателството идва от онези, които хвърлят страната във война в полза на чужди интереси“, заяви президентът.


Ливан
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кан Кубрат

    7 1 Отговор
    С Хазарите мир не може да има.Те са най подлото племе.

    15:53 27.04.2026

  • 2 хмммм

    2 0 Отговор
    Предишният президент по го биваше. Този остави Ливан в ръцете на Сатаняху!

    16:13 27.04.2026

  • 3 бравУ бе сИрсем

    0 0 Отговор
    Аз не съм чул ливанската армия да се е изправяла срещу Израел. На каква база ИСКАШ?

    16:15 27.04.2026