Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Газа започва разчистване на руините с помощта на ООН за бъдещо възстановяване

27 Април, 2026 18:25 650 4

Палестинци използват строителни отпадъци за ремонт на пътища в рамките на мащабен проект на ПРООН

Газа започва разчистване на руините с помощта на ООН за бъдещо възстановяване - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Жители на ивицата Газа използват останки от разрушени сгради, за да възстановяват пътна инфраструктура, унищожена по време на продължилата две години израелска офанзива. Дейностите са част от проект на ООН, насочен към поставяне на основите на по-мащабно възстановяване на анклава, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Инициативата се реализира под ръководството на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) в момент, когато напредъкът по подкрепяния от САЩ план за възстановяване на Газа след примирието между Израел и „Хамас“ през октомври остава ограничен.

Екипи на ООН и местни работници използват налична техника, за да разчистват огромни количества отломки, които според експерти блокират достъпа до ключова инфраструктура като болници и водни източници и възпрепятстват икономическото възстановяване.

Ръководителят на офиса на ПРООН в Газа Алесандро Мракич посочва, че територията се изправя пред едно от най-мащабните следвоенни разчиствания в историята, с приблизително 61 милиона тона развалини.

„Освен събирането на отломките, започнахме да ги сортираме, да ги раздробяваме и да ги използваме повторно. Почти същото количество материал вече е преработено“, заявява той.

По думите му местни работници използват преработения материал за ремонт на пътища и за изграждане на площадки за временни подслони и обществени кухни.

В района на Хан Юнис в южната част на Газа тежка техника разбива бетонни блокове, докато работници отделят метални остатъци и строителни отпадъци. Работата обаче се забавя заради наличието на невзривени боеприпаси под руините, които трябва да бъдат обезвреждани с координация на специализирани екипи на ООН.

Според ПРООН пълното разчистване на територията може да отнеме около седем години при условие на свободен достъп на техника и постоянни доставки на гориво - фактори, които често са ограничавани. Израел обосновава рестрикциите с опасения за сигурността след атаките на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г.

До момента са премахнати приблизително 287 000 тона отломки, което по думите на Мракич представлява едва „върхът на айсберга“.

Съвместна оценка на Европейския съюз, ООН и Световната банка изчислява, че възстановяването на Газа ще изисква около 71,4 милиарда долара през следващото десетилетие.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    1 0 Отговор
    Най-добре да изравнят всичко и отгоре - райграс. Най-евтино, ефективно, екологично, красиво.

    18:29 27.04.2026

  • 2 Горски

    3 0 Отговор
    Не им разбирам религията и за кръстоносните им походи АЛА Фюрера в западна азия, но знам, че имаше примирие една седмица, при което Тръмп едва успя да спре ч и ф у т и т е, те продължиха да стрелят през цялото време и днес просто не издържаха и започнаха пак. Лесно е срещу 100 пъти по-слаб противник, ама великия Израел и така не може да се справи. Израел да си прераде оръжието и да отстъпи територия за Палестина от 48% и 52 % за Израел както са решили рез 1961 на сесията си в ООН! Да спрат убийствата на цивилни пора и да осъдят този войник, дето счупи паметника на Исус в Ливан!

    18:31 27.04.2026

  • 3 Ддд

    1 0 Отговор
    А под руините още колко жертви на Израел ще бъдат открити, ще кажат ли?

    18:50 27.04.2026

  • 4 109 държави не може да грешат

    1 0 Отговор
    Разбирайте - разчистват за да окупаторите да си пистроят чисто нови къщи.
    Отворете ютюб, ръмбъл, х и ще видитв какво правят в момента в Ливан. Крадат агнетата на хората, тормозят ги, прогонват ги от къщите им и им ограбват домовете, после ще им вземат и земята...

    18:52 27.04.2026