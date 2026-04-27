Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран обмисля преговори със САЩ на фона на напрежението около Ормузкия проток

27 Април, 2026 19:34 443 10

  • иран-
  • сащ-
  • напрежение-
  • ормузки проток-
  • преговори

Абас Аракчи заяви, че Техеран разглежда искането на Тръмп, но остава спорът за ядрената програма и морския път

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Аракчи заяви днес, че Техеран разглежда предложението на американския президент Доналд Тръмп за започване на преговори, предава Ройтерс, като се позовава на публикация на министъра в „Телеграм“, предава БТА.

По-рано двама регионални представители, цитирани от Асошиейтед прес, съобщиха, че Иран е предложил да прекрати контрола си върху Ормузкия проток, ако САЩ премахнат блокадата срещу страната и прекратят военните действия. Според тях това би отложило обсъжданията по ядрената програма на Техеран за по-късен етап.

В изявление пред журналисти в Русия Аракчи посочи, че инициативата на Тръмп за диалог е резултат от това, че САЩ не са постигнали целите си в конфликта.

По-рано американският президент отмени планирано посещение на свои пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Исламабад, където се очакваха разговори за прекратяване на конфликта, като заяви, че Иран може да се свърже с Вашингтон, ако желае преговори.

Според анализи е малко вероятно Тръмп да приеме иранското предложение, предадено чрез Пакистан, тъй като то не решава основните разногласия, довели до ескалацията между САЩ и Израел на 28 февруари.

Напрежението остава високо и около Ормузкия проток, като спорът за контрола над стратегическия воден път продължава. САЩ поддържат блокада на иранските пристанища с цел ограничаване на износа на петрол, което лишава Техеран от ключови приходи и създава допълнителни икономически затруднения.

Тръмп твърди, че основният мотив за американската позиция е да се предотврати разработването на ядрени оръжия от страна на Иран.

От своя страна Техеран настоява, че ядрената му програма има изцяло мирен характер, докато Вашингтон настоява за ограничаване на запасите от високообогатен уран, който би могъл да бъде използван за военни цели.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 8 Отговор
    Ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    Коментиран от #4, #6, #7, #10

    19:36 27.04.2026

  • 2 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 5 Отговор
    Давайте УРАНА и ви разхлабвам примката
    Аз мога да чакам, а вие.

    19:38 27.04.2026

  • 3 Д-р Ментал

    2 5 Отговор
    Иран е притиснат от блокадата на САЩ и въпреки че са по-силни на бойното поле, произвеждания петрол няма как да го изнесат и няма къде да бъде складиран. Скоро ще клекнат. За жалост

    Коментиран от #5

    19:39 27.04.2026

  • 4 Иран си играе

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    със САЩ. Бъзикат се с тях

    19:40 27.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Д-р Ментал":

    Иран 50 години е под санкции.Свикнали са

    Коментиран от #8

    19:41 27.04.2026

  • 6 Шизо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не бе първо германците като си изплатят репарациите от всв

    19:42 27.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Йффцж

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Ма ти голем помак се оказа🤣🤣

    19:44 27.04.2026

  • 9 АЕ АЯТОЛАСЧЕТА

    0 1 Отговор
    Има ли кво да папкате

    19:45 27.04.2026

  • 10 Оф,тоя па

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ааа селджуците кога ще ни изплатят репарациите😂😂

    19:45 27.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания