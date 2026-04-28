Новини
Свят »
САЩ »
Марко Рубио: Моджтаба Хаменей очевидно е жив. Иран остана без половината си ракети. Протоците са равни на ядрено оръжие

28 Април, 2026 04:22, обновена 28 Април, 2026 04:34 2 335 10

  • марко рубио-
  • интервю-
  • абас арагчи-
  • иран-
  • хаменей

Държавният секретар на САЩ Рубио заяви, че никога не е имал контакт с иранския външен министър Абас Арагчи

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската администрация приема, че върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е жив, заяви държавният секретар Марко Рубио в интервю за Fox News.

„Имаме доказателства, че е жив. Очевидно и те твърдят това. Нямаме доказателства за противното“, каза той.

В началото на април The Times, позовавайки се на получена разузнавателна информация, съобщи, че върховният лидер на Иран е бил на лечение и не е участвал във вземането на решения.

Според него, Иран е използвал приблизително половината от ракетния си потенциал, който е притежавала преди американско-израелската военна операция.

„Сега им остават половината ракети“, каза той. И допълни, че Техеран няма производствен капацитет, нито военноморски сили.

„Протоците са на практика икономическият еквивалент на ядрените оръжия“, каза той, говорейки за ситуацията около Иран.

Рубио заяви, че никога не е имал контакт с иранския външен министър Абас Арагчи.

„Никога не съм говорил с иранския външен министър. Както казах, той рядко е общувал с нашите хора. Това са предимно косвени разговори“, държавният секретар.

„През последните няколко седмици имаше някои директни контакти във връзка със срещи, които се проведоха. Не забравяйте, че иранската система отдавна има забрана за директна комуникация с американци“, обясни държавният секретар.

„Но директните контакти с тях са много редки, много поверителни и се осъществяват само чрез един или двама души в тяхната система“, добави Рубио.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Каква е тази снимка?

    21 0 Отговор
    Какъв е този кръст на челото? Нетаняху и ционистите са антихристи!

    Коментиран от #10

    04:38 28.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тая снимка

    11 0 Отговор
    Проект за некролог ли е?

    04:57 28.04.2026

  • 7 Аре първо

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    да си купиш памперси и тогава да квичиш

    05:02 28.04.2026

  • 8 Да знайш

    14 0 Отговор
    Цивилизацията, дала алгебрата на света, нанесе стратегическо поражение на нацията на хамбургера!

    05:35 28.04.2026

  • 9 Путин

    9 0 Отговор
    За какво им е на иранците да преговарят с фуррнаджийски лопати като вас

    05:40 28.04.2026

  • 10 По думите ще ги познаете

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Каква е тази снимка?":

    Говоренето на анериканците винаги е объркано и насочено против Истината. Целта е скриване на истинста и дезинформация.

    06:29 28.04.2026