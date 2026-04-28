Марко Рубио: Моджтаба Хаменей очевидно е жив. Иран остана без половината си ракети. Протоците са равни на ядрено оръжие

Американската администрация приема, че върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е жив, заяви държавният секретар Марко Рубио в интервю за Fox News.

„Имаме доказателства, че е жив. Очевидно и те твърдят това. Нямаме доказателства за противното“, каза той.

В началото на април The Times, позовавайки се на получена разузнавателна информация, съобщи, че върховният лидер на Иран е бил на лечение и не е участвал във вземането на решения.

Според него, Иран е използвал приблизително половината от ракетния си потенциал, който е притежавала преди американско-израелската военна операция.

„Сега им остават половината ракети“, каза той. И допълни, че Техеран няма производствен капацитет, нито военноморски сили.

„Протоците са на практика икономическият еквивалент на ядрените оръжия“, каза той, говорейки за ситуацията около Иран.

Рубио заяви, че никога не е имал контакт с иранския външен министър Абас Арагчи.

„Никога не съм говорил с иранския външен министър. Както казах, той рядко е общувал с нашите хора. Това са предимно косвени разговори“, държавният секретар.

„През последните няколко седмици имаше някои директни контакти във връзка със срещи, които се проведоха. Не забравяйте, че иранската система отдавна има забрана за директна комуникация с американци“, обясни държавният секретар.

„Но директните контакти с тях са много редки, много поверителни и се осъществяват само чрез един или двама души в тяхната система“, добави Рубио.