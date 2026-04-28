Свикват спешно заседание в Лондон заради галопиращите цени във Великобритания

Свикват спешно заседание в Лондон заради галопиращите цени във Великобритания

28 Април, 2026 06:08, обновена 28 Април, 2026 06:13 679 6

Като основна причина за поскъпването на стоки и услуги се сочи ситуацията в Ормузкия проток

Свикват спешно заседание в Лондон заради галопиращите цени във Великобритания - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър не изключи, че покачващите се цени във Великобритания поради продължаващата война в Иран биха могли да принудят британците да променят плановете си за почивка.

„Мога да кажа, че ако негативните последици продължат, хората може да променят навиците си, къде пътуват тази година, какво купуват в супермаркета и други подобни“, каза Стармър в интервю за Sky News. Това са въпросите, които ще бъдат разгледани на заседание на правителствения комитет за извънредни ситуации „Кобра“, насрочено за 28 април.

Както The Times съобщи на 16 април, правителството на Обединеното кралство разработва мерки за справяне с недостига на храни и напитки, тъй като войната в Иран продължава.

Според вестника, представители на кабинета на министър-председателя, Министерството на финансите и Министерството на отбраната са обсъдили различни сценарии за конфликта и неговото въздействие върху британската икономика.

Смята се, че затварянето на Ормузкия проток води до недостиг на въглероден диоксид, който е критичен за хранителната промишленост.

Освен това, затварянето доведе до рязко покачване на цената на моторното гориво и реактивното гориво, което неизбежно ще се отрази на разходите за въздушен транспорт преди летния ваканционен сезон.


  • 1 Факти

    5 0 Отговор
    Свикват спешно заседание в Лондон заради галопиращите цени във Великобритания а у нас хак да ни е леврото

    06:17 28.04.2026

  • 2 Милен

    2 4 Отговор
    Пратете кораби и отпушете тоя проток.

    06:17 28.04.2026

  • 3 ЛОГИЧНО

    6 0 Отговор
    НЕ МОЖЕШ ДА СИ СУХ , СЛЕД КАТО ПИ КАЕШ СРЕЩУ ВЯТЪРА..........СТАРМЪРЕЕЕ

    Коментиран от #4

    06:21 28.04.2026

  • 4 Дзак

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЛОГИЧНО":

    Винаги има мръсник да се подложи!

    06:28 28.04.2026

  • 5 Британците

    6 0 Отговор
    От "" коалицията.на желаещите " да маршируват като победители по Червения площад , да имат едри пари , че да плащат , да плащат.... Искат да му e@aT майката на Путин . То това не е безплатно ?

    06:29 28.04.2026

  • 6 Буха ха

    0 0 Отговор
    Веднага да наложат санкции на поскъпването.

    06:44 28.04.2026

