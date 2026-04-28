Свикват спешно заседание в Лондон заради галопиращите цени във Великобритания

Британският премиер Киър Стармър не изключи, че покачващите се цени във Великобритания поради продължаващата война в Иран биха могли да принудят британците да променят плановете си за почивка.

„Мога да кажа, че ако негативните последици продължат, хората може да променят навиците си, къде пътуват тази година, какво купуват в супермаркета и други подобни“, каза Стармър в интервю за Sky News. Това са въпросите, които ще бъдат разгледани на заседание на правителствения комитет за извънредни ситуации „Кобра“, насрочено за 28 април.

Както The Times съобщи на 16 април, правителството на Обединеното кралство разработва мерки за справяне с недостига на храни и напитки, тъй като войната в Иран продължава.

Според вестника, представители на кабинета на министър-председателя, Министерството на финансите и Министерството на отбраната са обсъдили различни сценарии за конфликта и неговото въздействие върху британската икономика.

Смята се, че затварянето на Ормузкия проток води до недостиг на въглероден диоксид, който е критичен за хранителната промишленост.

Освен това, затварянето доведе до рязко покачване на цената на моторното гориво и реактивното гориво, което неизбежно ще се отрази на разходите за въздушен транспорт преди летния ваканционен сезон.