14 загинали при влаковата катастрофа в Индонезия, спасителната операция приключи

Спасителните екипи приключиха издирвателната операция след тежката железопътна катастрофа в покрайнините на индонезийската столица Джакарта, като потвърдиха смъртта на 14 души - всички жени, съобщават Асошиейтед прес и ДПА, цитирани от БТА.

Трагедията се разигра на гара „Бекаси Тимур“, където междуградски влак се блъсна в задния вагон на друг композиран влак.

По информация на властите удареният вагон е бил предназначен само за жени – мярка, въведена в Индонезия за ограничаване на тормоза в обществения транспорт.

При инцидента са пострадали общо 84 души, които са били транспортирани до болници за лечение, заяви изпълнителният директор на държавната железопътна компания Боби Расидин.

Телата на загиналите са откарани за допълнителна идентификация.

Ръководителят на Националната агенция за търсене и спасяване Мохамад Шафии обяви, че всички жертви вече са евакуирани от останките и няма данни за други затрупани хора.

Полицията в Джакарта е започнала разследване на причините за катастрофата, съобщи шефът на местната полиция Асеп Еди Сухери.

Според първоначалната версия на индонезийското министерство на транспорта инцидентът е започнал, след като един от пътническите влакове се е сблъскал с аварирало такси в близост до гарата.

Това е наложило спирането на композицията, която само минути по-късно е била пометена от идващия междуградски влак.