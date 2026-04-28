Трима загинаха при украински атаки с дронове в Белгородска област

Трима души са загинали при атака с дронове в руската Белгородска област, която граничи с Украйна, съобщи местният губернатор Вячеслав Гладков, цитиран от Франс прес, предава БТА.

„Трима души бяха убити при атаки с дронове на украинските въоръжени сили“, написа Гладков в социалната мрежа „Телеграм“, като уточни, че още трима души са ранени.

По думите му дронове са поразили автомобил в село Вознесеновка, при което е загинал един мъж, както и друго превозно средство в село Бобрава, където са убити мъж и жена.

Междувременно по-рано през деня е избухнал пожар в рафинерията в южния руски град Туапсе, след след като обектът е бил атакуван с дрон, съобщиха местните власти.