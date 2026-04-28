Трима загинаха при украински атаки с дронове в Белгородска област
Трима загинаха при украински атаки с дронове в Белгородска област

28 Април, 2026 11:26

Губернаторът съобщава и за ранени, докато дронове са поразили автомобили и рафинерия в Южна Русия

Трима загинаха при украински атаки с дронове в Белгородска област - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Трима души са загинали при атака с дронове в руската Белгородска област, която граничи с Украйна, съобщи местният губернатор Вячеслав Гладков, цитиран от Франс прес, предава БТА.

„Трима души бяха убити при атаки с дронове на украинските въоръжени сили“, написа Гладков в социалната мрежа „Телеграм“, като уточни, че още трима души са ранени.

По думите му дронове са поразили автомобил в село Вознесеновка, при което е загинал един мъж, както и друго превозно средство в село Бобрава, където са убити мъж и жена.

Междувременно по-рано през деня е избухнал пожар в рафинерията в южния руски град Туапсе, след след като обектът е бил атакуван с дрон, съобщиха местните власти.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слава БУСовизацията

    23 15 Отговор
    Дават назад по целия фронт, пък от злоба и безсилие се правят на мъже.

    Коментиран от #2, #8

    11:31 28.04.2026

  • 2 Така е

    23 15 Отговор

    До коментар #1 от "Слава БУСовизацията":

    днес погледнах сателитната карта. ВСУ бягат от много населени места. Прав е Мерц....Украйна ще трябва да се съгласи с намалената си територия, която всъщност е руска.

    Коментиран от #29

    11:34 28.04.2026

  • 3 Лада искра

    17 13 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    11:35 28.04.2026

  • 4 Лада искра

    14 14 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #19, #35

    11:35 28.04.2026

  • 5 Лада искра

    14 11 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #25

    11:35 28.04.2026

  • 6 Лада искра

    18 11 Отговор
    УКРАЙНА: КЪРВАВИЯТ БИЗНЕС СЪС СВОБОДАТА
    Докато идеалистите гният в калта на Донбас, „елитът“ в Киев осребрява тяхната саможертва.
    Търговци на смърт: Войната се превърна в най-рентабилното предприятие. Корупцията в тила не е просто престъпление – тя е държавна измяна, платена с живота на хиляди, които нямаха пари да подкупят военните окръжия.
    Диктатура под прикритие: Под маската на патриотизма се монтира авторитарна машина. Опозицията е смазана, медиите са опитомени, а всеки неудобен въпрос се клейми като „руска пропаганда“.
    Заложници на чужди амбиции: Украйна беше превърната в полигон. Народът е превърнат в разходен материал в геополитическа игра, чийто край се договаря в кабинети, където не мирише на барут.
    Победата е илюзия, ако след войната държавата остане собственост на същите олигарси, които я разграбиха. Украйна не се освобождава – тя просто сменя господарите си, докато гробищата растат.

    11:36 28.04.2026

  • 7 Лада искра

    17 10 Отговор
    УКРАЙНА: КЛАННИЦА ЗА НАИВНИЦИ
    Докато „патриотите“ от телевизионните екрани крещят за победа, Украйна се превръща в гробище за собствения си народ и златна мина за своите предатели.
    Търговия с трупове: Мобилизацията се превърна в лов на хора. Бедните биват отвеждани насила в месомелачката, докато синовете на властта демонстрират лукс в Европа. Това не е отбрана, това е геноцид над собствената беднота.
    Държава-фантом: Милиардите от Запада потъват в черни дупки. Украйна вече не е суверенна държава, а корпорация за усвояване на военни помощи, където всяка ракета е комисионна, а всеки паднал войник – оправдание за следващия транш.
    Тиранията на „жълто-синьото“: Под флага на национализма се крие грозен авторитаризъм. Свободата на словото е мъртва, православието е гонено, а страхът е единственото, което държи режима прав.
    Украйна не се бори за свобода – тя се самоунищожава, за да поддържа банковите сметки на една шепа олигарси и техните западни куратори. Когато оръдията заглъхнат, ще остане само една опоскана земя, населена от вдовици и управлявана от престъпници.

    11:36 28.04.2026

  • 8 Швейк

    13 20 Отговор

    До коментар #1 от "Слава БУСовизацията":

    Украйна ги бие като маче у дирек , ама те още се правят на мъже.

    Коментиран от #13, #16, #17, #49

    11:36 28.04.2026

  • 9 Лада искра

    17 10 Отговор
    Шоуто на мъртъвците
    Зеленски е най-успешният гробар в историята. Един комик, който превърна държавата си в масов гроб, за да получи Оскар за ролята на „жертва“.
    Той не е президент, а търговски пътник. Продава украинско месо на дребно срещу западни траншове. Зелената му тениска не е символ на борба, а марка – бранд, под който се крие обикновен ликвидатор на нация. Докато той позира за Vogue, момчетата му гният по нивите, натикани там от ловци на хора с униформи.
    Това е неговият голям финал: Украйна е без хора, без ток, без бъдеще. Но затова пък с милиарди в офшорките и безкраен аплауз от Вашингтон.
    Завесата пада. Публиката ръкопляска. Актьорът е богат. Народът е в ковчег.

    11:36 28.04.2026

  • 10 Путин

    12 11 Отговор
    Не мога ве, голям срам съм.

    11:37 28.04.2026

  • 11 Лада искра

    17 11 Отговор
    Ликвидаторът в зелено
    Зеленски не е лидер, а политическо камикадзе, което взривява собствения си народ за кефа на чужди господари. Той е дилър на смърт, чиято единствена стока са украинските животи – колкото повече трупове, толкова по-голям е следващият транш.
    Този „герой“ превърна Украйна в най-големия морга-полигон на планетата. Докато той пудри носа си за поредното видео обръщение, ловците му на месо отвличат бащи и синове от улиците, за да ги натикат в месомелачката. За него хората са просто консуматив, статистика, която се осребрява в долари.
    Той обеща мир, но донесе чернозема на ковчезите. Гледайте го как се хили пред камерите – това е смехът на хиената, която се храни от трупа на родината си. Неговата „победа“ е пустиня, осеяна с кръстове.
    Когато сметката бъде платена, актьорът ще си свали камуфлажа и ще изчезне към някоя вила в Тоскана. А за оцелелите ще останат само пепелта, дълговете и миризмата на разложение.

    11:37 28.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Това не са...

    8 3 Отговор
    Дронове.Това са "отломки" на дронове!!

    11:46 28.04.2026

  • 16 Ква Украйна бе

    16 9 Отговор

    До коментар #8 от "Швейк":

    Погледни картата. Русия ги смачка. Гладни, жадни, като скелети едвам пълзят назад и се предават на руснаците. Само тук ли петел. Гледай западните медии с клиповете, които пускат.

    11:46 28.04.2026

  • 17 Ъхъ ъхъ

    16 7 Отговор

    До коментар #8 от "Швейк":

    Бие та се самоубива Укра.
    Три броя ВСУ са загробени

    Коментиран от #23

    11:47 28.04.2026

  • 18 Мишел

    8 16 Отговор
    Норвегия и Украйна започват съвместно производство на хиляди дронове за ВСУ. Украйна и Норвегия стартират първото си съвместно производство на украински дронове – планира се в Норвегия да бъдат произведени няколко хиляди дрона със среден удар. Проектът ще бъде финансиран от Норвегия чрез допълнителни средства, които са отпуснати в допълнение към предварително планираните 7 милиарда долара за военна помощ за Украйна през 2026 г.

    Коментиран от #21, #53

    11:47 28.04.2026

  • 19 Ха-ха

    13 13 Отговор

    До коментар #4 от "Лада искра":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 12 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #24, #54

    11:48 28.04.2026

  • 20 Тъкмо ми липсваше статията...

    16 9 Отговор
    ...за ,,успехите" на Зеленски...!

    11:48 28.04.2026

  • 21 Ха ХаХа

    13 8 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Стартират производство на боклуци

    11:49 28.04.2026

  • 22 Чума

    11 13 Отговор
    Ето до къде ги доведе Путин! Сега остава на 9 май пак да се яви на пишман парад! Поставете си минусите, така, прилежно, благодаря! Сега кажете, колко е могуча Могучая, след като половин година бандеровците държаха Курск окупиран и Путин мигаше като плъхок в трици, без да знае какво да предприеме! Армията му - парадна, не става за нищо! Дойдоха 10 000 корейчета и освободиха Курск! Срам! Позор!

    Коментиран от #27

    11:49 28.04.2026

  • 23 Многоходовото

    10 14 Отговор

    До коментар #17 от "Ъхъ ъхъ":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай

    11:50 28.04.2026

  • 24 Хихихи

    13 6 Отговор

    До коментар #19 от "Ха-ха":

    Излиза 1000 укри: 26 руски

    11:50 28.04.2026

  • 25 Путин няма полезен ход и е обречен.

    10 12 Отговор

    До коментар #5 от "Лада искра":

    Пред Владимир Путин вече няма нито едно решение, което да не доведе до колапс на режима. В икономиката - катастрофа, на фронта - катастрофа, със съюзниците положението също е катастрофално. Но дори да реши да замрази войната, това също няма да е спасение за Путин. Това казва Дмитрий Чернишев, популярен руски блогър, пишещ под псевдонима mi3ch, който е сред 10-те най-популярни блогъри в Русия.

    Коментиран от #30, #32

    11:51 28.04.2026

  • 26 Зеленски

    11 8 Отговор
    Писна ми.кой откъдето ме хване ме трамбова

    11:52 28.04.2026

  • 27 да питам

    10 10 Отговор

    До коментар #22 от "Чума":

    защо на последния парад в Мацква го нямаше дори и картонения макет на Армата ?

    Коментиран от #33, #39, #44

    11:52 28.04.2026

  • 28 Центко Копейков

    5 5 Отговор
    Браво за статията... Тъкомо си мислех, че днес ще съм на пост и молитва...
    Аре да почвам!

    11:52 28.04.2026

  • 29 Мерц каза и друго!

    10 8 Отговор

    До коментар #2 от "Така е":

    Че ще върне в Украйна всички избягали мъже в Германия,от бусовизация в родината си...!
    Поне го обеща на Зеленски,който заплака на рамото му,че не му достигат хора за фронта...!

    11:53 28.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Факти

    9 9 Отговор
    Путин съсипа Русия и изтрепа безброй руснаци.

    11:53 28.04.2026

  • 32 Чума

    9 10 Отговор

    До коментар #25 от "Путин няма полезен ход и е обречен.":

    Не е нужно да си експерт, за да видиш след 5 години некадърно СВО, че Путин е една кагебизирана фаворизирана шматка! Нормалните хора затова отиват да се реализират на Запад! Отиват там и за ужаст на нашите евроатлантици, гласуват за проруския Радев! Объркана работа е този свят!

    Коментиран от #36

    11:54 28.04.2026

  • 33 Само че

    10 8 Отговор

    До коментар #27 от "да питам":

    Пленените американскифи немски танкове са там.
    Нито един не остана във ВСУ

    11:54 28.04.2026

  • 34 РЕАЛИСТ

    9 9 Отговор
    Защо Кремъл си крие ПВО-то в жилищни райони?

    Коментиран от #38

    11:55 28.04.2026

  • 35 Лада Москвич

    6 8 Отговор

    До коментар #4 от "Лада искра":

    Всички убити са руснаци. Радост за русофобите.

    11:57 28.04.2026

  • 36 Ха ХаХа

    9 6 Отговор

    До коментар #32 от "Чума":

    За Костов със Закона за ликвидацията да гласуваме или за професора по прах за пране Денков или за 2 пръста чело на село Крушовец....
    Гръмнат си отдавна..

    Коментиран от #43

    11:57 28.04.2026

  • 37 Руските депутати го казват, не аз...

    8 8 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ХаХа":

    Руски депутати заявиха, при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Заявената цел на СВО не може да бъде постигната, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни.

    11:57 28.04.2026

  • 38 Пак обълка

    9 5 Отговор

    До коментар #34 от "РЕАЛИСТ":

    Вместо ВСУ...

    Коментиран от #47

    11:58 28.04.2026

  • 39 Чума

    9 8 Отговор

    До коментар #27 от "да питам":

    Бурлаците, който го теглят обявиха стачка! Копейки нет! ,,Бурлаки на Волге" влачат сал, Иля Репин - понятно!

    Коментиран от #42

    11:58 28.04.2026

  • 40 Хм...

    10 7 Отговор
    Все повече руснаци, в това число политици, пропагандисти и редови граждани все по настоятелно искат Путин да спре да се лигави с 4о4 и да я приключва.
    Сега, аз донякъде го разбирам Путин защо жали xoxoлите, ама накрая просто няма да има избор.

    11:58 28.04.2026

  • 41 Владимир Путин, президент

    9 8 Отговор
    Кога ще спре това Б-Е-З-О-Б-Р-А-З-И-Е ??? ☝️😄

    11:59 28.04.2026

  • 42 Казал

    9 6 Отговор

    До коментар #39 от "Чума":

    Турският разчепатен роб

    12:00 28.04.2026

  • 43 Чума

    4 8 Отговор

    До коментар #36 от "Ха ХаХа":

    За Меч, Величие, Зарков и най вече за истинските русофили от Възраждане! Вие сте комформист!

    12:01 28.04.2026

  • 44 да кажа

    8 6 Отговор

    До коментар #27 от "да питам":

    Защото при реалните бойните действия в Украйна се оказа,че и най-съвременният и супер защитеният Американски танк-,,Абрамс",се оказа напълно неефективен и много добра ,,горяща факла"...!
    Така,че танковете вече са военна история...!
    Понял таваришч...?!

    12:01 28.04.2026

  • 45 Факт

    8 9 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се помоли на ООН за помощ срещу украинските дронове, с което отново предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    Коментиран от #46

    12:01 28.04.2026

  • 46 Ха ХаХа

    7 4 Отговор

    До коментар #45 от "Факт":

    Простакът отново ръси простотии

    12:03 28.04.2026

  • 47 РЕАЛИСТ

    3 9 Отговор

    До коментар #38 от "Пак обълка":

    Твърдиш, че ВСУ е превзел Белгородска област?

    12:04 28.04.2026

  • 48 Току що съобщиха,че

    7 5 Отговор
    от удар на украински дрон в лек автомобил са загинали бащата и детето в колата. Това е тероризъм,а на фронта,са съдрани цървули и руснаците ги правят на тор на ден по 1500 укронаzzzzистки калпака. С тези си действия,територията на WCкрайна ще е цялата в Русия,където и е мястото.

    12:10 28.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Патравата руска армия

    1 4 Отговор
    Руските военни започнаха да свалят собствените си дронове . До тук добре , обаче искат и премии за всеки свален дрон .

    12:19 28.04.2026

  • 51 Владимир Путин, президент

    1 4 Отговор
    Русия загуби все ☝️

    12:25 28.04.2026

  • 52 Отвратително

    4 1 Отговор
    Гнусните уктотероеисти атакуват само жилищни сгради и убиват мирни граждани.

    12:27 28.04.2026

  • 53 Жалко,че август щях да ходя

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    до фиордите,а сега може и да изчезнат.

    12:30 28.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

