ЕП настоява за „силен бюджет“ за ЕС

Позицията на Европейския парламент е ясна - Европа може да бъде силна само с достатъчно мощен бюджет, заяви един от докладчиците по дългосрочната финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г. Зигфрид Мурешан, предава БТА.
Румънският евродепутат от Европейската народна партия откри дебата в Страсбург, подчертавайки, че позицията на ЕП е ясна, предсказуема и прозрачна.
„Предлагаме достатъчно средства, за да гарантираме сигурността си - включително енергийна и киберсигурност - в един променящ се свят“, заяви Мурешан.
Той допълни, че държавите членки не могат сами да се справят с нарастващите глобални предизвикателства и предупреди, че „нашите врагове твърдят обратното“.
Като ключов приоритет той посочи и конкурентоспособността, както и финансирането на общата селскостопанска политика и подпомагането на по-слабо развитите региони.
Другият докладчик, Карла Тавареш от групата на социалистите и демократите, също акцентира върху необходимостта ЕС да запази своята стратегическа автономия.
„ЕС е глобален партньор и трябва да действа на съответното ниво. Ако оставим празно пространство, други ще го запълнят“, предупреди тя.
Евродепутатът Жордан Бардела от групата „Патриоти за Европа“ критикува предложенията, като заяви, че новият бюджет е „обезпокоителен“ и постави под въпрос източниците на финансиране.
Според него само Франция би трябвало да осигури допълнително около 20 млрд. евро, което би довело до по-високи данъци и тежести за гражданите.
От своя страна европейският комисар за бюджета Пьотър Серафин призова за бързо постигане на споразумение.
„Време е да бъдем единни“, заяви той, като подчерта, че ЕС се нуждае от повече средства за сигурност, конкурентоспособност и намаляване на регионалните различия.
Серафин предупреди, че на фона на глобалните конфликти и нестабилност, следващите години няма да бъдат по-лесни, и призова за общ европейски отговор.
1 Любопитен
11:57 28.04.2026
2 Силен бюджет,
11:58 28.04.2026
3 защо
12:03 28.04.2026
4 Ганя Путинофила
12:06 28.04.2026
5 Аз като чета го разбирам, че вместо
12:09 28.04.2026
6 хахаха
12:12 28.04.2026
7 Kaлпазанин
12:14 28.04.2026
8 Хахаха
До коментар #6 от "хахаха":ами, с далеч по-малко подкрепа Украйна успешно маризи и унизява матушката :)
12:15 28.04.2026
9 Лада искра
Европа вече не е дом на свободни народи, а огромен стъклен архив за директиви. Тук „демокрация“ означава да изпълняваш заповеди на чиновници, които никой не е избирал, а „солидарност“ – да плащаш за грешките на богатите.
Смениха суверенитета ни с квоти за криви краставици и ни продадоха приказката за „зелено бъдеще“, докато индустрията ни гасне. Обещаха ни единство, но ни дадоха безлична бюрокрация, която мери свободата ни в параграфи.
Златните звезди на знамето не са път към светлината, а ограда. Време е да спрем да кимаме пред Брюксел и да си върнем правото да бъдем господари в собствената си къща!
12:16 28.04.2026
10 хаха
ЕС не трябваше ли да е икономически съюз със свободно пътуване на суверенни държави? Защо все повече натискат да стане федерация като САЩ и СССР? Нали 2010-11 Испания и Франция при опита за референдум за Лисабонски договор и Конституция на ЕС, т.е. федерация, отказаха с огромно мнозинство, референдумът беше спрян и не го правиха в другите държави и се забрави по темата? Сега напук на резултата и хората повтарят същото.
12:19 28.04.2026
11 ЕК ЩЕ ВКАРА
12:20 28.04.2026
12 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #1 от "Любопитен":Умно😂.Да не си завършил Магаданският Икономически Институт?🤣
12:22 28.04.2026
13 Овчар
12:25 28.04.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ ЕВРОКОМИСАРИТЕ СА СИ СЪЩИТЕ КОРУМПЕТА
КАТО. БОБИ И ШИШИ
.....
В ИНТЕРВЮ ПО ЕВРОАКТИВ , ЗАПИСАНО И НА СТРСНИЦАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА ОТ ПРЕДИ МЕСЕЦ ЛАУРА КЬОВЕШИ КАЗА
ЧЕ КОМИСАРИТЕ Я НАТИСКАЛИ ДА НЕ ГОВОРИ
МНОГО ЗА ЗЛОУПОТРЕБИТЕ С ЕВРО ПАРИ В ОТДЕЛИНЕ ЧЛЕНКИ
12:26 28.04.2026
15 амче острижете още с данъци данъкоплатци
като се орежат заплатките и уволнят ек и еп мишоците
12:26 28.04.2026
16 Ти да видиш
Неслучайно първият председател на ЕС е бил член на германската нацистка партия, а последният е внучка на отявлен немски нацист.
12:26 28.04.2026
17 Абе тия що не
12:27 28.04.2026
18 тез пък
12:34 28.04.2026
19 Слава на ЕС!
12:37 28.04.2026