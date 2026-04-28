ЕП настоява за „силен бюджет“ за ЕС

28 Април, 2026 11:55 566 19

Евродепутати и комисарите спорят за приоритетите - сигурност, конкурентоспособност и кохезия на фона на глобални кризи

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Позицията на Европейския парламент е ясна - Европа може да бъде силна само с достатъчно мощен бюджет, заяви един от докладчиците по дългосрочната финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г. Зигфрид Мурешан, предава БТА.

Румънският евродепутат от Европейската народна партия откри дебата в Страсбург, подчертавайки, че позицията на ЕП е ясна, предсказуема и прозрачна.

„Предлагаме достатъчно средства, за да гарантираме сигурността си - включително енергийна и киберсигурност - в един променящ се свят“, заяви Мурешан.

Той допълни, че държавите членки не могат сами да се справят с нарастващите глобални предизвикателства и предупреди, че „нашите врагове твърдят обратното“.

Като ключов приоритет той посочи и конкурентоспособността, както и финансирането на общата селскостопанска политика и подпомагането на по-слабо развитите региони.

Другият докладчик, Карла Тавареш от групата на социалистите и демократите, също акцентира върху необходимостта ЕС да запази своята стратегическа автономия.

„ЕС е глобален партньор и трябва да действа на съответното ниво. Ако оставим празно пространство, други ще го запълнят“, предупреди тя.

Евродепутатът Жордан Бардела от групата „Патриоти за Европа“ критикува предложенията, като заяви, че новият бюджет е „обезпокоителен“ и постави под въпрос източниците на финансиране.

Според него само Франция би трябвало да осигури допълнително около 20 млрд. евро, което би довело до по-високи данъци и тежести за гражданите.

От своя страна европейският комисар за бюджета Пьотър Серафин призова за бързо постигане на споразумение.

„Време е да бъдем единни“, заяви той, като подчерта, че ЕС се нуждае от повече средства за сигурност, конкурентоспособност и намаляване на регионалните различия.

Серафин предупреди, че на фона на глобалните конфликти и нестабилност, следващите години няма да бъдат по-лесни, и призова за общ европейски отговор.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    3 3 Отговор
    Силен бюджет значи малък бюджет с малко пари, с които се постигат много неща. Това описано в статията е слаб бюджет, а не силен защото с много пари не се постига нищо...

    Коментиран от #12

    11:57 28.04.2026

  • 2 Силен бюджет,

    12 2 Отговор
    военен бюджет ли е?

    11:58 28.04.2026

  • 3 защо

    3 0 Отговор
    Де Бербок, де!

    12:03 28.04.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    1 2 Отговор
    Пак ли Раша размъти водата?

    12:06 28.04.2026

  • 5 Аз като чета го разбирам, че вместо

    12 1 Отговор
    да се произвежда салам ще се правят бомби, само не разбрах чий ще го ядем тогава?

    12:09 28.04.2026

  • 6 хахаха

    9 1 Отговор
    ами да - 800 милиарда са нужни само за украина

    Коментиран от #8

    12:12 28.04.2026

  • 7 Kaлпазанин

    6 1 Отговор
    От борчове ли или от данъци и от кого ?????па може и от санкции ,всички управляващи идиоти трябва да увиснат ,не би трябвало бизнесмени ,мениджъри милионери акционери и милиардери да бъдат и политици ,те живеят в друг свят

    12:14 28.04.2026

  • 8 Хахаха

    0 7 Отговор

    До коментар #6 от "хахаха":

    ами, с далеч по-малко подкрепа Украйна успешно маризи и унизява матушката :)

    12:15 28.04.2026

  • 9 Лада искра

    8 0 Отговор
    Брюкселският хомот
    Европа вече не е дом на свободни народи, а огромен стъклен архив за директиви. Тук „демокрация“ означава да изпълняваш заповеди на чиновници, които никой не е избирал, а „солидарност“ – да плащаш за грешките на богатите.
    Смениха суверенитета ни с квоти за криви краставици и ни продадоха приказката за „зелено бъдеще“, докато индустрията ни гасне. Обещаха ни единство, но ни дадоха безлична бюрокрация, която мери свободата ни в параграфи.
    Златните звезди на знамето не са път към светлината, а ограда. Време е да спрем да кимаме пред Брюксел и да си върнем правото да бъдем господари в собствената си къща!

    12:16 28.04.2026

  • 10 хаха

    4 0 Отговор
    Защо не си кажат директно, че искат примерно допълнителен данък "Брюксел" от 5% или колкото там им е по душа? Иначе тези милиарди откъде да ги вземат държавите? Ако вдигнат своите си данъци, пак ще е заради Брюксел и като допълнителен данък за ЕС.
    ЕС не трябваше ли да е икономически съюз със свободно пътуване на суверенни държави? Защо все повече натискат да стане федерация като САЩ и СССР? Нали 2010-11 Испания и Франция при опита за референдум за Лисабонски договор и Конституция на ЕС, т.е. федерация, отказаха с огромно мнозинство, референдумът беше спрян и не го правиха в другите държави и се забрави по темата? Сега напук на резултата и хората повтарят същото.

    12:19 28.04.2026

  • 11 ЕК ЩЕ ВКАРА

    5 0 Отговор
    СЪЮЗА В НА КУЧЕТО Г......

    12:20 28.04.2026

  • 12 Тц,тц,тц 😂😂😂

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    Умно😂.Да не си завършил Магаданският Икономически Институт?🤣

    12:22 28.04.2026

  • 13 Овчар

    2 0 Отговор
    На ЕС му трябват снайперисти да изчистят мършата , останало е илюзия в която вярват само глупаците...!

    12:25 28.04.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ВЪПРОСА ЗА БЮДЖЕТА НА ЕС ОПИРА ДО ТОВА
    ЧЕ ЕВРОКОМИСАРИТЕ СА СИ СЪЩИТЕ КОРУМПЕТА
    КАТО. БОБИ И ШИШИ
    .....
    В ИНТЕРВЮ ПО ЕВРОАКТИВ , ЗАПИСАНО И НА СТРСНИЦАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА ОТ ПРЕДИ МЕСЕЦ ЛАУРА КЬОВЕШИ КАЗА
    ЧЕ КОМИСАРИТЕ Я НАТИСКАЛИ ДА НЕ ГОВОРИ
    МНОГО ЗА ЗЛОУПОТРЕБИТЕ С ЕВРО ПАРИ В ОТДЕЛИНЕ ЧЛЕНКИ

    12:26 28.04.2026

  • 15 амче острижете още с данъци данъкоплатци

    3 0 Отговор
    Европа може да бъде силна само с достатъчно мощен бюджет
    като се орежат заплатките и уволнят ек и еп мишоците

    12:26 28.04.2026

  • 16 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    Еврофашисткият съюз се превръща във военен, какъвто е бил и първоначалният му замисъл, за да търси реванш срещу братска Русия, заради боя който ядоха през втората световна война и заради развятото руско знаме над Райхстага.

    Неслучайно първият председател на ЕС е бил член на германската нацистка партия, а последният е внучка на отявлен немски нацист.

    12:26 28.04.2026

  • 17 Абе тия що не

    2 0 Отговор
    се маанат завинаги? На никого не са му запотрябвали, паразитите. Тоя съюз стана нещо много по-лошо и от СССР, даже и то при това, че ние НЕ бяхме тогава в СССР... А тези сега само ни тормозят, пък и да им плащаме постоянно? Никаква полза от тях. Радев, извади ни от тия скапаняци!!!

    12:27 28.04.2026

  • 18 тез пък

    0 0 Отговор
    Пари няма, ама те наливат здраво в Украйна! И сега хоп....ще вдигаме данъците.

    12:34 28.04.2026

  • 19 Слава на ЕС!

    0 0 Отговор
    ЕС и € са силата на Европа!

    12:37 28.04.2026

