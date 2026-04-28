ЕП настоява за „силен бюджет“ за ЕС

Позицията на Европейския парламент е ясна - Европа може да бъде силна само с достатъчно мощен бюджет, заяви един от докладчиците по дългосрочната финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г. Зигфрид Мурешан, предава БТА.

Румънският евродепутат от Европейската народна партия откри дебата в Страсбург, подчертавайки, че позицията на ЕП е ясна, предсказуема и прозрачна.

„Предлагаме достатъчно средства, за да гарантираме сигурността си - включително енергийна и киберсигурност - в един променящ се свят“, заяви Мурешан.

Той допълни, че държавите членки не могат сами да се справят с нарастващите глобални предизвикателства и предупреди, че „нашите врагове твърдят обратното“.

Като ключов приоритет той посочи и конкурентоспособността, както и финансирането на общата селскостопанска политика и подпомагането на по-слабо развитите региони.

Другият докладчик, Карла Тавареш от групата на социалистите и демократите, също акцентира върху необходимостта ЕС да запази своята стратегическа автономия.

„ЕС е глобален партньор и трябва да действа на съответното ниво. Ако оставим празно пространство, други ще го запълнят“, предупреди тя.

Евродепутатът Жордан Бардела от групата „Патриоти за Европа“ критикува предложенията, като заяви, че новият бюджет е „обезпокоителен“ и постави под въпрос източниците на финансиране.

Според него само Франция би трябвало да осигури допълнително около 20 млрд. евро, което би довело до по-високи данъци и тежести за гражданите.

От своя страна европейският комисар за бюджета Пьотър Серафин призова за бързо постигане на споразумение.

„Време е да бъдем единни“, заяви той, като подчерта, че ЕС се нуждае от повече средства за сигурност, конкурентоспособност и намаляване на регионалните различия.

Серафин предупреди, че на фона на глобалните конфликти и нестабилност, следващите години няма да бъдат по-лесни, и призова за общ европейски отговор.