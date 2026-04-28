Зеленски заплаши със санкции заради „откраднато“ украинско зърно, стигнало до Израел

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че покупката на зърно от Израел, което според Киев е изнесено от окупирани украински територии и е „откраднато“ от Русия, не може да бъде разглеждана като законна търговска дейност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа X Зеленски подчерта, че Украйна подготвя санкции срещу всички страни и компании, които се опитват да печелят от подобни сделки.

„Поредният кораб с такова зърно вече е пристигнал в израелско пристанище и ще разтовари товара си. Това не е и не би могло да бъде легитимен бизнес“, заяви украинският държавен глава.

По думите му Киев ще реагира срещу всеки опит продукция от окупираните райони да бъде пласирана на международните пазари като законен износ.