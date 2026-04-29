Първият дипломат на САЩ в Украйна подава оставка, разочарована от намалялата подкрепа от Вашингтон за Киев

Джули Дейвис, шарже д'афер на САЩ в Украйна, ще подаде оставка след няколко седмици поради разногласия с администрацията на Тръмп, предаде Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Според изданието, Дейвис, която продължава да служи едновременно и като посланик на САЩ в Кипър, ще сложи край на близо 30-годишната си дипломатическа кариера. Изданието отбелязва, че дипломатът е разочарована от намаляващата подкрепа на администрацията на Тръмп за Украйна.

Освен това Дейвис е била разстроена, когато е научила от пресата, че бизнесменът и дарител на Републиканската партия Джон Бреслоу ще стане новият посланик на САЩ в Кипър. Тя не е била информирана предварително за това, подчертава вестникът.

Дейвис пое поста шарже д'афер на САЩ в Украйна през май 2025 г. От 2023 г. тя е и посланик в Кипър.

През април 2025 г. Държавният департамент потвърди оставката на посланика на САЩ в Украйна Бриджит Бринк. Кандидатурата на Бринк за тази позиция беше издигната от тогавашния секретар на Белия дом Джо Байдън през април 2022 г.

През май същата година номинацията беше потвърдена от Сената на САЩ и Бринк пристигна в Киев.