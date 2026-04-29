Новини
Свят »
САЩ »
  Тема: Украйна

Първият дипломат на САЩ в Украйна подава оставка, разочарована от намалялата подкрепа от Вашингтон за Киев

29 Април, 2026 04:28, обновена 29 Април, 2026 04:36 1 719 7

  • джули дейвис-
  • сащ-
  • украйна-
  • посланик

Според Financial Times, Джули Дейвис, която е и посланик в Кипър, ще сложи край на близо 30-годишната си дипломатическа кариера

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Джули Дейвис, шарже д'афер на САЩ в Украйна, ще подаде оставка след няколко седмици поради разногласия с администрацията на Тръмп, предаде Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Според изданието, Дейвис, която продължава да служи едновременно и като посланик на САЩ в Кипър, ще сложи край на близо 30-годишната си дипломатическа кариера. Изданието отбелязва, че дипломатът е разочарована от намаляващата подкрепа на администрацията на Тръмп за Украйна.

Освен това Дейвис е била разстроена, когато е научила от пресата, че бизнесменът и дарител на Републиканската партия Джон Бреслоу ще стане новият посланик на САЩ в Кипър. Тя не е била информирана предварително за това, подчертава вестникът.

Дейвис пое поста шарже д'афер на САЩ в Украйна през май 2025 г. От 2023 г. тя е и посланик в Кипър.

През април 2025 г. Държавният департамент потвърди оставката на посланика на САЩ в Украйна Бриджит Бринк. Кандидатурата на Бринк за тази позиция беше издигната от тогавашния секретар на Белия дом Джо Байдън през април 2022 г.

През май същата година номинацията беше потвърдена от Сената на САЩ и Бринк пристигна в Киев.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй..

    10 2 Отговор
    ГОЛ ДАГО БАРА!

    Коментиран от #7

    04:44 29.04.2026

  • 2 Мурка

    20 1 Отговор
    МИ И НА КОЙТО ДА МУ ВРЪТНЕШ КРАНЧЕТО ЗА ЛАПАЧКА ТАКА ЩЕ НАПРАВИ

    04:58 29.04.2026

  • 3 Републиканец

    21 4 Отговор
    Който подкрепя Украйна си губи кариерата. Няколко английски и германски премиери също си подадоха оставката. Джули Дейвис е градила 30 години кариера и я жертва за подкрепа на Украйна? Интересно колко пари са и платили бандеровците...

    05:11 29.04.2026

  • 4 все си мислех, че е от срам

    9 1 Отговор
    заради завлечените бутилки с шампанско по време на атентата срещу тръмпич?

    05:42 29.04.2026

  • 5 глоги

    8 0 Отговор
    ПървАТА дипломатКА на САЩ в Украйна ще си подаде оставката,

    07:14 29.04.2026

  • 6 Сър ПиЧук

    10 0 Отговор
    Че тази ухилена па4а да не изпратена там от щатският външен департамент. за да защитава интересите на Украйна ?

    07:16 29.04.2026

  • 7 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй..":

    Къде е .че и на мен. чак ми се прииска ?

    07:18 29.04.2026