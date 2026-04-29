Reuters: САЩ обмислят обявяване на край на войната с Иран, анализират реакцията на Техеран, ако обявят победа

По искане на Белия дом, американското разузнаване оценява последиците от евентуално едностранно обявяване от страна на САЩ на край на войната с Иран, съобщи Reuters.

Позовавайки се на двама американски служители и друг източник, запознат с въпроса, изданието уточни, че американските разузнавателни агенции анализират „как би реагирал Иран, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп едностранно обяви победа“.

„Целта, според източници, е да се разберат потенциалните последици от евентуалното оттегляне на Тръмп от конфликта, което някои американски служители и съветници се опасяват, че може да допринесе за значително поражение на републиканците на междинните избори по-късно тази година“, отбелязва изданието.

Междинните избори в САЩ ще се проведат през ноември и много наблюдатели в момента прогнозират поражение на управляващата Републиканска партия, главно поради силно непопулярната операция срещу Иран и произтичащото от нея покачване на цените на горивата в страната.

Според агенцията Вашингтон все още не е взел никакво решение и американският президент все още може да засили военната кампания срещу Иран. Въпреки това, „бързата деескалация би могла да намали политическия натиск върху президента“, дори ако това засили решимостта на Иран и позволи на Техеран евентуално да възстанови ядрените и ракетните си програми и, ако е необходимо, да „заплаши съюзниците на САЩ в региона“, пише Ройтерс.

В съобщението се подчертава също, цитирайки трима неназовани лица, запознати с дискусиите в Белия дом за Иран през последните дни, че Тръмп е напълно наясно с „политическата цена“, която той и неговата партия плащат за войната с Иран. „Служител на Белия дом определи вътрешния натиск върху президента да прекрати войната като „колосален“, се казва в материала.

Според представената информация, правителството на САЩ продължава да поддържа „различни военни опции“ срещу Иран, включително възобновяване на удари срещу неговите политически лидери и военни командири. Изпълнението на тези „най-амбициозни“ планове, които предвиждат и сухопътно нахлуване в Иран, сега изглежда „по-малко вероятно, отколкото преди няколко седмици“.

По време на прекратяването на огъня, Иран е успял да възстанови значително количество оръжия, включително дронове и ракетни установки, от руините на военни съоръжения, бомбардирани от САЩ и Израел през първите седмици на войната, отбелязва агенцията. Поради това, цената на възобновяването на пълномащабни военни действия за САЩ и Израел сега ще бъде „вероятно по-висока“, отколкото в ранните дни на прекратяването на огъня, което започна на 8 април.

ЦРУ отказа да отговори на конкретни въпроси на Ройтерс относно Иран. „ЦРУ не е запознато с тази предварителна оценка от разузнавателната общност“, каза пред агенцията Лиз Лайънс, главен говорител на агенцията в Лангли. Директорът на националното разузнаване Тулси Габард отказа коментар.