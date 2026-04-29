Reuters: САЩ обмислят обявяване на край на войната с Иран, анализират реакцията на Техеран, ако обявят победа

29 Април, 2026 04:37, обновена 29 Април, 2026 05:03 3 068 8

Според агенцията Вашингтон все още не е взел никакво решение и американският президент все още може да засили военната кампания срещу Иран

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По искане на Белия дом, американското разузнаване оценява последиците от евентуално едностранно обявяване от страна на САЩ на край на войната с Иран, съобщи Reuters.

Позовавайки се на двама американски служители и друг източник, запознат с въпроса, изданието уточни, че американските разузнавателни агенции анализират „как би реагирал Иран, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп едностранно обяви победа“.

„Целта, според източници, е да се разберат потенциалните последици от евентуалното оттегляне на Тръмп от конфликта, което някои американски служители и съветници се опасяват, че може да допринесе за значително поражение на републиканците на междинните избори по-късно тази година“, отбелязва изданието.

Междинните избори в САЩ ще се проведат през ноември и много наблюдатели в момента прогнозират поражение на управляващата Републиканска партия, главно поради силно непопулярната операция срещу Иран и произтичащото от нея покачване на цените на горивата в страната.

Според агенцията Вашингтон все още не е взел никакво решение и американският президент все още може да засили военната кампания срещу Иран. Въпреки това, „бързата деескалация би могла да намали политическия натиск върху президента“, дори ако това засили решимостта на Иран и позволи на Техеран евентуално да възстанови ядрените и ракетните си програми и, ако е необходимо, да „заплаши съюзниците на САЩ в региона“, пише Ройтерс.

В съобщението се подчертава също, цитирайки трима неназовани лица, запознати с дискусиите в Белия дом за Иран през последните дни, че Тръмп е напълно наясно с „политическата цена“, която той и неговата партия плащат за войната с Иран. „Служител на Белия дом определи вътрешния натиск върху президента да прекрати войната като „колосален“, се казва в материала.

Според представената информация, правителството на САЩ продължава да поддържа „различни военни опции“ срещу Иран, включително възобновяване на удари срещу неговите политически лидери и военни командири. Изпълнението на тези „най-амбициозни“ планове, които предвиждат и сухопътно нахлуване в Иран, сега изглежда „по-малко вероятно, отколкото преди няколко седмици“.

По време на прекратяването на огъня, Иран е успял да възстанови значително количество оръжия, включително дронове и ракетни установки, от руините на военни съоръжения, бомбардирани от САЩ и Израел през първите седмици на войната, отбелязва агенцията. Поради това, цената на възобновяването на пълномащабни военни действия за САЩ и Израел сега ще бъде „вероятно по-висока“, отколкото в ранните дни на прекратяването на огъня, което започна на 8 април.

ЦРУ отказа да отговори на конкретни въпроси на Ройтерс относно Иран. „ЦРУ не е запознато с тази предварителна оценка от разузнавателната общност“, каза пред агенцията Лиз Лайънс, главен говорител на агенцията в Лангли. Директорът на националното разузнаване Тулси Габард отказа коментар.


Подобни новини


  • 1 Българин....

    27 2 Отговор
    На Венецуела заграбиха петрола евреите но в Иран не им се отвори парашута!

    04:49 29.04.2026

  • 2 Мурка

    23 0 Отговор
    КОФТИ РАБОТА ДА СИ МИСЛИШ ЧЕ СИ НАЙ ВЕЛИКИЯТ .ВИНАГИ СЕ НАМИРА НЯКОЙ ПО ВЕЛИК

    04:55 29.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Това е квинтесенция

    17 1 Отговор
    На съвременния свят - обективните факти нямат никакво значение, важно е само какво ще решиш да обявиш!

    05:23 29.04.2026

  • 5 Мнение

    14 0 Отговор
    Дементният старец е "въздух под налягане".

    05:29 29.04.2026

  • 6 Боруна Лом

    11 0 Отговор
    ЗА КРАВАРИТЕ, САМО БОЙ МЕЖДУ РОГИТЕ!

    06:02 29.04.2026

  • 7 Дзак

    9 0 Отговор
    Целият Свят иска прекратяване на блокадата!

    06:11 29.04.2026

  • 8 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    Фащ е необходимо исраел (докато)още го има ,да обявявст капитулация ,

    06:51 29.04.2026