Русия твърди, че е свалила 98 украински дрона за една нощ

Руската противовъздушна отбрана е свалила през изминалата нощ 98 украински дрона, съобщи ТАСС, като се позова на информация от Министерството на отбраната на Русия, предава БТА.

„В периода от 20:00 ч. московско време на 28 април до 7:00 ч. на 29 април дежурните средства на противовъздушната отбрана са прехванали и унищожили 98 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се посочва в официалната сводка.

По данни на руското военно ведомство дроновете са били свалени над Астраханска, Белгородска, Волгоградска, Воронежка, Курска, Ростовска и Саратовска област, както и над окупирания Крим.