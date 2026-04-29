Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Русия твърди, че е свалила 98 украински дрона за една нощ

29 Април, 2026 07:53 516 36

Министерството на отбраната съобщава за масирана въздушна атака над осем руски региона и окупирания Крим

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руската противовъздушна отбрана е свалила през изминалата нощ 98 украински дрона, съобщи ТАСС, като се позова на информация от Министерството на отбраната на Русия, предава БТА.

„В периода от 20:00 ч. московско време на 28 април до 7:00 ч. на 29 април дежурните средства на противовъздушната отбрана са прехванали и унищожили 98 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се посочва в официалната сводка.

По данни на руското военно ведомство дроновете са били свалени над Астраханска, Белгородска, Волгоградска, Воронежка, Курска, Ростовска и Саратовска област, както и над окупирания Крим.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    4 10 Отговор
    и опят обломки запалиха рафинерията в Туапсе

    07:55 29.04.2026

  • 3 Атина Палада

    5 11 Отговор
    А остналите 700 дрона са в целта, горят блатата от всички страни, а копейки реват на умрело по бунищата!

    Коментиран от #13, #27

    07:56 29.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Това го знаем

    4 9 Отговор
    А колко не са свалили?

    Коментиран от #29

    07:58 29.04.2026

  • 6 Мдааа

    8 3 Отговор
    Мобилизацията (бусовизацията) в Пос райна върви много тежко, доброволци отдавна няма ... споделят от щаба фашистката армия.

    07:58 29.04.2026

  • 7 Тодоров

    12 3 Отговор
    Окупираният Крим отдавна е неразделна част от РФ и е там където винаги е бил и му е мястото .

    Коментиран от #9

    07:59 29.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И това какво го интересува

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "Тодоров":

    Целокупният български народ?

    Коментиран от #19, #22

    08:00 29.04.2026

  • 10 Тодоров

    3 9 Отговор
    Но, ако трябва да сме честни като гледам кака Зекенски млати братушките на всички фронтове до есента не ясно дали ще остане нещо от втарая, освен леш и скрап!

    Коментиран от #15

    08:01 29.04.2026

  • 11 Десислава Димитрова

    9 1 Отговор
    Запуснатия блок без прозорци на снимката е някъде в Украйна,оправете си снимките .

    08:02 29.04.2026

  • 12 баба Меца

    8 0 Отговор
    "окупирания Крим" "окупираното Косово", дори без референдум.

    08:02 29.04.2026

  • 13 нпо агент

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    А чий е Крим? Хо хо хо ..без един изстрел..А Донбас?..Мерц го каза..този наследник на нацисти..Укройна трябва да преговаря, но ще се наложи да отстъпи територии...А още вчера същия пинокио казваше ..война до последния укропейтриот..Нещо започва да мирише на гнило..Така правят евротретополови политици..Урок за укроинци..

    08:03 29.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ивайло Крачунов

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тодоров":

    Мартине отдавна не си честен,млади роммми те пълнят като пълнени чушки .

    08:03 29.04.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    що ме изтрих те ся?Вел ика сила е РФ

    08:04 29.04.2026

  • 17 елчето твърди, че е свалила

    7 0 Отговор
    10 кг от цъкане на пълнежи

    08:04 29.04.2026

  • 18 Русия твърди

    2 5 Отговор
    А Туапсе гори

    08:04 29.04.2026

  • 19 провинциалист

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "И това какво го интересува":

    Интересува го, защото правоверния разпенен атлантутски еничар се разпознава по лакмусовия въпрос "чий е Крим".

    08:05 29.04.2026

  • 20 да да

    5 0 Отговор
    а укрьоинци свалят дори повече..от 400 дрона свалиха 500..за да отчетат успехите си улучват и своите..кой ги брои..

    08:06 29.04.2026

  • 21 пенсионер

    2 7 Отговор
    Уж ги сваляте а рафинериите ви горят като факли.Избиват войниците ви като мравки, но продължавате да ги изпращате като хлебарки на сигурна смърт.

    08:07 29.04.2026

  • 22 Разкрит !!!

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "И това какво го интересува":

    Откога телефонните измамници в Лом -Хумата станахте целокупният български народ ?

    08:09 29.04.2026

  • 23 Колкото и да пропагандиране

    7 1 Отговор
    Няма да спрем да обичаме Русия.

    08:10 29.04.2026

  • 24 Туарег

    1 7 Отговор
    А в Африка

    Ядат ли дървото

    Блатните Уроди?

    Нали бяха Силни и Мощни

    Руските Пияндурници.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    08:11 29.04.2026

  • 25 Абе то Украйна я пишете бегала

    5 0 Отговор
    О това повече не става "държава"! За всички е ясно!
    А митовете за "украински дронове" и "ракети" не минават! Медиите и Институтите само си чешат езиците!
    Ама сега въпросът е кой ще издържи по бройка дронове и първи ще клекне? ЕвроМераклиите или Русия?
    И тук не става дума за пари, дори джобовете на европейските дакъкоплатци да са бездънни и търпението им безкрайно, - а за ресурси!

    08:14 29.04.2026

  • 26 Мишел

    5 0 Отговор
    Илюстрирано е със снимка от Киев.

    08:16 29.04.2026

  • 27 Така е!

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Затова в Украйна го празнуват с купон и фойетверките се виждат и чуват навсякъде!

    08:18 29.04.2026

  • 28 Факти

    1 4 Отговор
    Украйна изстрелва по 250 далекобойни дрона на ден, а Русия е свалила само 98. Ето защо рафинериите горят.

    08:18 29.04.2026

  • 29 Мишел

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Това го знаем":

    Ако има несвалени, тук статията щеше е да техните удари.

    08:20 29.04.2026

  • 30 Владимир Путин, президент

    2 4 Отговор
    Мда....
    Чудесно се вижда колко ги свалила Русийката...

    08:22 29.04.2026

  • 31 матю хари

    3 2 Отговор
    Бензиностанцията с ракети свършва бензина и ракетите. Вчера Маша Захарова мрънкала и искала Запада да осъди ударите на Украйна. Смешен плач. Беше ясно, че Русийката е по-слаба от обединения Запад. И сега тя изнемогва под украинските удари.

    Коментиран от #35

    08:24 29.04.2026

  • 32 Българин

    0 2 Отговор
    Зеленски подпали Блатото.

    08:24 29.04.2026

  • 33 Браво на Русия

    2 0 Отговор
    За втори път освобождава света от фашизъм!

    08:25 29.04.2026

  • 34 2222

    0 1 Отговор
    Путин нещастника е пътник. Зюганов правилно обяви, че РУсия я чака революция като през 1917-та.

    08:25 29.04.2026

  • 35 провинциалист

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "матю хари":

    "Беше ясно, че Русийката е по-слаба от обединения Запад." - иди сега да го обясниш това на главния щаб на НАТО, защото те треперят от руската заплаха, а в Германия се чудят как да върнат наборната войска.

    08:26 29.04.2026

  • 36 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    0 1 Отговор
    Щастливи,че не са се родили руснаци.

    08:26 29.04.2026

